За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 255 детей и 191 медицинский работник, госпитализированы 667 человек, - Степанов

В Украине за прошедшие сутки побит очередной рекорд по количеству заболевших COVID-19. Среди 3 833 новых больных COVID-19 255 детей и 191 медицинский работник.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За прошедшие сутки заболели 3 тысячи 833 человека, из них 255 детей и 191 медицинский работник, это очередной антирекорд, который установлен в Украине. Были госпитализированы 667 человек.

Хочу сообщить, что сегодня утром в наших больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на COVID-19, т.е. на койках, которые отведены под лечение коронавирусной болезни, 13 865 человек, которым предоставляется соответствующая медицинская помощь в условиях стационара.

За последние сутки в Украине зафиксированы 76 летальных случаев. Выздоровели 1740 пациентов", - сказал Степанов.

Министр добавил, что за время пандемии в Украине заболели 195 504 человек, из них 12 855 детей, а также 14 763 медицинских работника. Всего выздоровели 86 872 пациента. Всего в Украине зафиксированы 3 903 летальных случая от COVID-19.

"За прошедшие сутки в общей сложности было проведено 55 082 тестирования. Из них 29 273 исследования методом ПЦР, а также 25 809 исследований методом ИФА. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки зарегистрировано в городе Киев - 447; Харьковская область - 380, причем город Харьков - 298 случаев; Тернопольская область - 284 случая; Одесская область - 264 случая; Днепропетровская область - 201 случай, причем в городе Днипро 163 случая из этих 201", - сообщил министр.

Также он призвал соблюдать рекомендации Минздрава для предотвращения инфицирования COVID-19.

"Вы видите, что у нас очередной антирекорд, поэтому обращаюсь к вам, уважаемые украинцы. Пожалуйста, берегите себя, соблюдайте правила новой реальности. Не забывайте пользоваться маской. Это все ради вашего здоровья, нам это необходимо. Надевайте, когда вы заходите в любое помещение, в любые учреждения. Все в соответствии с правилами и рекомендациями, которые предоставлены Министерством здравоохранения. Соблюдайте дистанцию - это тоже важно, все это снижает риск инфицирования коронавирусом. И не забывайте антисептик. Пользуйтесь антисептиками, держите чистыми руки и таким образом вы существенно уменьшите риск заболеть", - подытожил Степанов.

Стєпашка докерувався
26.09.2020 14:26 Ответить
Та ні, не Степаша. Як і не Скалєцкая. Докерувалася вся зелена влада. А ось те, що винним будуть робити одного Степанова, то тут до бабки не ходи. Хоча, як вже видно, проблема не у Степанову, не у його такому ж зеленому попередник і не у зеленій Скалєцкій. Проблемвюа не у прізвищі, а у зеленій філософії, вірніше її відсутності.
26.09.2020 14:43 Ответить
Степанов - зеленая сатана вместе со своей сатанинской командой вредит здоровью украинцев, рогатое быдло.
26.09.2020 14:59 Ответить
Хто буде лікувати захворівших українців? Плісняві планують звернутися за допомогою до зепоребрикових кАлег?
Швидкого одужання малечі та лікарям.
26.09.2020 14:43 Ответить
Так, а где новости про бунт и погромы в Испании? Где новости о том, что людей ******* ллжь и уничижение человеческих прав?
27.09.2020 00:31 Ответить
 
 