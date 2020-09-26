Место авиакатастрофы будут осматривать минимум два дня, обломки ищут в радиусе 5 км

Обломки самолета Ан-26, разбившегося в Чугуеве на Харьковщине 25 сентября, могут находиться на расстоянии от трех до пяти километров от места падения.

Об этом на внеочередном заседании правительства 26 сентября сообщил Олег Татаров, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Докладываю о том, что осмотр места происшествия будет осуществляться еще минимум два дня, так как обломки могут находиться на расстоянии от трех до пяти километров. Обязательно их собрать для того, чтобы установить реальную картину. Самая сложная ситуация сегодня у нас с идентификацией тел, потому что, к сожалению, все обгоревшие. Будем назначать по всем трупам ДНК-экспертизу, как можно скорее привлекать всех экспертов, чтобы можно было идентифицировать людей и принять дальнейшие меры", - сказал Татаров.

По его словам, к осмотру места происшествия привлечены около 50 следователей Государственного бюро расследования, прокуроров, полицейских, работников СБУ, экспертов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко. ВИДЕО

"Присутствуют медицинские эксперты, представители Министерства юстиции, в частности, Харьковского института судебных экспертиз Бокариуса. Пытаемся установить картину происходящего. Ожидаем доступ к черным ящикам", - сообщил Татаров.

По его словам, президент поручил "срочно организовать расследование не только по этому факту, проверить аналогичные факты, проверить деятельность по проведению закупок в оборонном комплексе, выявить наличие злоупотреблений, которые приводят к трагическим последствиям".

Также на Цензор.НЕТ: Для идентификации погибших в авиакатастрофе на Харьковщине нужно от 2-х до 3-х недель, - Уруский

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте также: В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76