Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский
Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.
Об этом на заседании Кабмина сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.
"Дата выпуска 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июля 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5 985 часов, 3 450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1 800 часов, 2 160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тыс летных часов. До очередного ремонта ... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14 015 часов", - сообщил Уруский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
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Но долетели каким-то чудом - чих-пых-бздык. Дотянули короче.
Сергей Ирза
Конечно, это горе - смерть,
Хотя иным, была б во благо,
Выносит всех земная твердь,
Как злой навет и ложь бумага!
И не корёжится язык,
И не застрянет в горле корка,
Убийца? Вот, он… Уж старик,
А жертва? Вон… Все та же горка!
Вон, та же сволочь… Вон, палач…
Как все, ведь боговы ж подобья,
А вот, молитвы горький плач -
Вся справедливость у надгробья!
03/12/2009