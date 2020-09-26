Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский

Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.

Об этом на заседании Кабмина сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Дата выпуска 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июля 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5 985 часов, 3 450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1 800 часов, 2 160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тыс летных часов. До очередного ремонта ... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14 015 часов", - сообщил Уруский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

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