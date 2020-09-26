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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский

Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский

Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.

Об этом на заседании Кабмина сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Дата выпуска 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июля 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5 985 часов, 3 450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1 800 часов, 2 160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тыс летных часов. До очередного ремонта ... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14 015 часов", - сообщил Уруский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте: Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Автор: 

авиакатастрофа (1725) самолет (3616) Харьковщина (5577) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+4
Тобиш нет разницы по ихнему мнению даже если самолет простоит 100 лет и на нем 5 раз летали то его можно эксплуатировать ?Дибилы слов нет ..Тут или еще по совковыми нормативами пользуются или эти нормативы пишут в кабинетах генерылы ,которые этот самолет никогда не видели
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26.09.2020 15:13
+2
По такой логике на самолете можно летать тысячи лет если по одному вылету в год.
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26.09.2020 15:57
+1
Чувак, не по іх мнєнію, а згідно Технічнім Вимогам.
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26.09.2020 15:16
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Надежная машина их же при ссср делали а тогда не махлевали делали на века ... Кто хочет еще прокатится на бомбомете совковом ?
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26.09.2020 14:55 Ответить
Тобиш нет разницы по ихнему мнению даже если самолет простоит 100 лет и на нем 5 раз летали то его можно эксплуатировать ?Дибилы слов нет ..Тут или еще по совковыми нормативами пользуются или эти нормативы пишут в кабинетах генерылы ,которые этот самолет никогда не видели
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26.09.2020 15:13 Ответить
Чувак, не по іх мнєнію, а згідно Технічнім Вимогам.
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26.09.2020 15:16 Ответить
если всё точно соблюдать (регламенты) и консерву содержать как положено, - то так и есть.. нет тут никакого подвоха
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27.09.2020 01:52 Ответить
43 года года для такого самолёта это фигня на нем потом еще 50 лет можно еще под водой плавать
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26.09.2020 15:22 Ответить
походу ты сам себе уже противоречишь
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27.09.2020 01:53 Ответить
По такой логике на самолете можно летать тысячи лет если по одному вылету в год.
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26.09.2020 15:57 Ответить
читай выше- и не вопросссс...
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27.09.2020 01:56 Ответить
При совке мы летали кукурузником раз - пилот летел строго вдоль моря, чтобы если что в воду пикировать. При взлете мы видели в иллюминатор, что от передка самолета отвалились какие-то запчасти и пролетели мимо иллюминатора. Мы пилоту кричим, что полундра - самолет рассыпается, а он кричит нам что все ОК, то были лишние запчасти...
Но долетели каким-то чудом - чих-пых-бздык. Дотянули короче.
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26.09.2020 16:01 Ответить
самолеты просто так не падают. а трындеть начальнички будут что угодно. задницу то надо прикрывать свою.
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26.09.2020 16:12 Ответить
Что такое пять тысяч? У меня у отца были значки, первый за 13000 налета на АН-10 в советские времена! А потом и еще больше! Это значит, самолет мало летал, а как ремонтировался, никто не знает! Порошенко обвинили в наживе на войне, за то, что его подчинённые тратили деньги на запчасти к технике, а Зеленский бросил армию на произвол судьбы, практически развалил снабжение и урезал бюджет... Так, кто виновен в падении малообстуживаемого, старого борта с "птенцами"? Явно найдут техника-стрелочника, а Зеленский-главнокомандующий отделается соболезнованиями. Думаю, на похоронах его видно не будет!
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26.09.2020 16:51 Ответить
Ан-26, який розбився на Харківщині, мав наліт 5 985 годин із призначеного ресурсу 20 тис. льотних годин, - Уруський - Цензор.НЕТ 2890
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26.09.2020 17:11 Ответить
ВСЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Сергей Ирза
Конечно, это горе - смерть,
Хотя иным, была б во благо,
Выносит всех земная твердь,
Как злой навет и ложь бумага!
И не корёжится язык,
И не застрянет в горле корка,
Убийца? Вот, он… Уж старик,
А жертва? Вон… Все та же горка!
Вон, та же сволочь… Вон, палач…
Как все, ведь боговы ж подобья,
А вот, молитвы горький плач -
Вся справедливость у надгробья!
03/12/2009
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26.09.2020 17:16 Ответить
Ага.Винних немає. Вірніше,винні загинули....
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26.09.2020 19:12 Ответить
 
 