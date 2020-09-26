Зеленский посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после крушения самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области 25 сентября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения.
Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, побратимы. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", - написал Зеленский.
"Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим", - добавил президент.
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воно ж генетичне деградоване.
иди маваши репетируй а то не ровен час тебе порохоботы вломят трызды и на колени поставят прямо в форме. чо делать будешь? аника-воин. смелый мля... ты там кому то втащить хотел сильно? так может мне позвонить кому надо чтобы с тобой пересеклись. ну что бы ты втащил кого нибудь?
От же пригрела страна необразованную орловскую чурку....
только потужный мармеладник умеет хорошо посещать.