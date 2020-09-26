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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Зеленский посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после крушения самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области 25 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

Зеленский посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского 01

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения.

Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, побратимы. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", - написал Зеленский.

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"Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи. Вечная память погибшим", - добавил президент.

Зеленский посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского 02

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Автор: 

авиакатастрофа (1725) Зеленский Владимир (20720) Харьковщина (5577) курсанты (165)


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Топ комментарии
+37
Мля, нащо впустили бідоносця до хлопця? Тепер молімось за нього, що б не загнувся.
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26.09.2020 14:54
+19
Тварюка зелена, гроші перестаньте витрачати на ОП та іншу наволоч, а фінансуйте армію, як нормальні країни.
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26.09.2020 15:09
+10
Что-то мне не нравятся эти повторяющиеся цифры 26 ( 26 сентября, АН 26 и 26 погибших). Пахнет оккультным сатанизмом и жертвоприношением. Для сатанинской зеленой власти это вполне возможно. Самолет с молодыми курсантами, вспоминаю случай наподобие под Луганским аэропортом, где погибло 49 курсантов.Думаю, что настоящей причины никто не скажет, а зеленых рогатых нужно гнать. Нельзя держать во власти слуг дьявола.
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26.09.2020 15:08
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Мля, нащо впустили бідоносця до хлопця? Тепер молімось за нього, що б не загнувся.
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26.09.2020 14:54 Ответить
Самый ожидаемый коммент.
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26.09.2020 14:55 Ответить
Что-то мне не нравятся эти повторяющиеся цифры 26 ( 26 сентября, АН 26 и 26 погибших). Пахнет оккультным сатанизмом и жертвоприношением. Для сатанинской зеленой власти это вполне возможно. Самолет с молодыми курсантами, вспоминаю случай наподобие под Луганским аэропортом, где погибло 49 курсантов.Думаю, что настоящей причины никто не скажет, а зеленых рогатых нужно гнать. Нельзя держать во власти слуг дьявола.
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26.09.2020 15:08 Ответить
главное 5G молитвами отгонять!
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26.09.2020 15:14 Ответить
Самолет под Луганском тоже сатанинская зеленая власть сбила. Зеленский же дьявол он поспевает везде.
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26.09.2020 16:25 Ответить
А вы думаете, что почти 30 лет в Украине правит не сатана? Сатана правит через олигархат. Он правит и подчинен мировому сатанату- новому мировому порядку. Вы много не знаете и живете с розовыми очками. Как правят миром и как избирают во власть слуг сатаны в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=AAjFIEh3gHY
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27.09.2020 12:54 Ответить
Количество погибших невозможно было спланировать и подстроить. Выжил один, а могли бы выжить два, три, десять или же погибнуть все.
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26.09.2020 18:22 Ответить
Не верь и дальше. Для таких и работает сатанинский оккультизм.
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27.09.2020 12:50 Ответить
Нельзя держать во власти слуг дьявола.-----------------------------каламойскава.можливо і він замовив.вказав ЗЄ на дедлайн?
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26.09.2020 18:33 Ответить
Летіло 28, загинуло 27. Порван бар'єр оккультизму.
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26.09.2020 19:21 Ответить
нет..= одному пацану отказано было- 27-1=таки 26..............(((
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27.09.2020 02:49 Ответить
Когда порван? 27.09? А что сказано 26.09? Это главное.
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27.09.2020 12:46 Ответить
походу- внатуре нехорошее число 26
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27.09.2020 02:50 Ответить
підігруєш россми
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26.09.2020 15:15 Ответить
та це кацап на проксі зависає.
воно ж генетичне деградоване.
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26.09.2020 15:16 Ответить
а шо там пишуть? я їх не читаю...
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26.09.2020 15:16 Ответить
абрамявічюси його так поламали, що й зеленим цупити не було що
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26.09.2020 15:20 Ответить
Зеленский в совковый бомбомет никогда б не сел а зачем пусть лохи летают он же не лох
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26.09.2020 15:08 Ответить
Тварюка зелена, гроші перестаньте витрачати на ОП та іншу наволоч, а фінансуйте армію, як нормальні країни.
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26.09.2020 15:09 Ответить
шо оно несет? какая ночь? какая темнота? вечер и пожар в несколько десятков метров. идиот мля
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26.09.2020 15:13 Ответить
не понять вам артиста.
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26.09.2020 15:17 Ответить
Так увидел художник.
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26.09.2020 15:26 Ответить
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26.09.2020 15:32 Ответить
выпустили из бана? ненадолго. пшел отсюда полицай
иди маваши репетируй а то не ровен час тебе порохоботы вломят трызды и на колени поставят прямо в форме. чо делать будешь? аника-воин. смелый мля... ты там кому то втащить хотел сильно? так может мне позвонить кому надо чтобы с тобой пересеклись. ну что бы ты втащил кого нибудь?
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26.09.2020 15:47 Ответить
какой-то п..дар решил пацанов посадить на ночные полеты 42-летнего борта с больше чем 10-ю взлет-посадками... походу и прога такая- ночь... только мозги же надо иметь при этом всём...(((
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27.09.2020 02:56 Ответить
Молодец Президент ! Настоящий человек , не то недарозумение ,шо было перед ним.........
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26.09.2020 15:34 Ответить
То недоразумение уничтожало свинособак, это влияет хвостом
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26.09.2020 15:46 Ответить
Ты в любом случае опарыш.
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26.09.2020 15:54 Ответить
недарозумение



От же пригрела страна необразованную орловскую чурку....
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26.09.2020 16:48 Ответить
Клоун труслиая гнида приехал попиариться А где же там ленточку перерезать
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26.09.2020 15:51 Ответить
Оставил бы парня в покое. Такое пережить, долго придется приходить в себя. Дай Бог ему здоровья!
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26.09.2020 15:53 Ответить
Як швидко - піар і вибори. А до хлопців АТОшників у госпіталь падло і не зайде.
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26.09.2020 16:10 Ответить
Мало курсанту после авиакатастрофы проблем, так теперь ещё обзавёлся статусом лица, контактировавшего с хронически больным тяжёлой формой придуркулита.
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26.09.2020 16:12 Ответить
И поехало во дворец за высоким забором омары жрать с корешками которые содержание на 40% подняли это милионы денег а купить АН 70 ,а отвратительный оказался человек,гнилой до нельзя
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26.09.2020 16:54 Ответить
Вилізаю я ото з літака, ледве живий - а тут зєлєнскій!
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26.09.2020 17:07 Ответить
Наш зелений нелох в запалі краснорєчія міг ще сказати - "бажаю всім так само мужньо і самовіддано віддати життя за рідну Батьківщину!..
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26.09.2020 17:17 Ответить
Клоун в своем амплуа, вместо заказа новых самолетов продолжает кривляться в камеру.
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26.09.2020 18:01 Ответить
Маму военного пустили на минутка, даже, с её слов, обменяться словами не успели - только взглядами. А это кодло - без проблем. *****.
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26.09.2020 18:34 Ответить
какао ботва написала "посетил - плохо, не посетил - плохо"
только потужный мармеладник умеет хорошо посещать.
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26.09.2020 22:09 Ответить
чья б мычала, а зелина молчала. разграбил падло армию, урезал финансирование, всё петух отдал судьям, прокурорам депутатам и ГБР - самым бедным
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26.09.2020 22:45 Ответить
Якого біса його туди пустили? Шо воно родина чи друг? Хлопець у такому важкому стані, а до нього впускають сторонню людину, від якої нам всім тільки горе та проблеми.
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27.09.2020 03:18 Ответить
пиар на крови.
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27.09.2020 11:38 Ответить
 
 