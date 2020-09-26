Выживший курсант Золочевский о своем спасении: все было как в компьютерной игре

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный, кто выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал о своем спасении.

Рассказ Золочевского цитирует глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который общался с молодым человеком. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", - пересказал Кучер слова курсанта.

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Глава ОГА рассказал, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, парень не подтвердил.

"С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически - он даже в удовлетворительном состоянии", - добавил глава области.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

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На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.