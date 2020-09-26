Выживший курсант Золочевский о своем спасении: все было как в компьютерной игре
20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный, кто выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал о своем спасении.
Рассказ Золочевского цитирует глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который общался с молодым человеком. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
"Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", - пересказал Кучер слова курсанта.
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Глава ОГА рассказал, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, парень не подтвердил.
"С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически - он даже в удовлетворительном состоянии", - добавил глава области.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
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На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
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До складу комісії, яка розслідуватиме обставини падіння літака Ан-26 на Харківщині, увійдуть:
1. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,
2. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,
3. міністр оборони Андрій Таран,
4. голова ДСНС Микола Чечоткін,(с)
Фахівчиню.
пропал домнапишут как нужно
№2- .
№3- похоже он крылом зацепил землю, чего быть не должно.
№4- пожар потушили, хвост сохранили.
Аваков - вор, господин рюкзаков
Таран - консерва, ФСБшник-кацап
https://images.cnscdn.com/images/6/8/a/9/68a934d7691567ae8f992c4d36d7f405/original.jpgРазбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.»
2.1. Назначенные ресурс и срок службы - 45000 летных часов, 25000 полетов, 50 лет.
2.2. Ресурс и срок службы до очередного капитального ремонта - 20000 летных часов, 14000 полетов, 35 лет.
Самолету 43 года. Капитального ремонта не делали. В цивилизированных странах уже были бы задержания, потом суд и огромные сроки. У нас все замнут как обычно.
Десять раз взлёт и посадка ты представляешь что это такое на уставшем самолёте. Подряд
теперь что будет о разговорах в течении 8 минут от остановки одного двигателя и разрешении посадки на 1 двигателе
и о свете фар
Реальность скорее всего намного проще. При ударе о землю самолёт развалился и они просто из него выпали.
еще, видимо, "включение фар " привело к резкому повороту самолета влево и взрыву
Ан-26 можно посадить и спасти экипаж и пассажиров, практически при любой нештатной ситуации.
Amen.
Це диверсія !
То есть когда садились на одном двигателе , надо было сбросить топливо ?
Вот точно такая же катастрофа в России. Отказ двигателя, винт не зафлюгировался, самолет тянет в сторону и падает не долетев до полосы. Там было меньше топлива и всего один погибший хотя самолет разрушен сильнее. Если бы не сильный пожар многие бы уцелели.
https://www.youtube.com/watch?v=wZHRAtFuCQc
Новый планер будет таким же как и 60 летний. А вот начинку иногда нужно обновлять на современную
когда-то русские показывали такую же историю про разбитый пас. самолет. Все в хлам. А у 1ой стюардессы (выжившей) - одни синяки и царапины....Ну вот как так может быть?
Просто избранный парень.