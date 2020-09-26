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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
51 582 84

Выживший курсант Золочевский о своем спасении: все было как в компьютерной игре

Выживший курсант Золочевский о своем спасении: все было как в компьютерной игре

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный, кто выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал о своем спасении.

Рассказ Золочевского цитирует глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который общался с молодым человеком. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на этом парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", - пересказал Кучер слова курсанта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского. ФОТО

Глава ОГА рассказал, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, парень не подтвердил.

"С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически - он даже в удовлетворительном состоянии", - добавил глава области.

Также на Цензор.НЕТ: Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Читайте также: В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+51
Боже упаси, от таких расследователей
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26.09.2020 15:06
+29
Мендель добавити треба, до комлекту.
Фахівчиню.
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26.09.2020 15:09
+28
Вот команда авиаторов уже готова по походке определить, что же произошло


​​До складу комісії, яка розслідуватиме обставини падіння літака Ан-26 на Харківщині, увійдуть:
1. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,
2. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,
3. міністр оборони Андрій Таран,
4. голова ДСНС Микола Чечоткін,(с)
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26.09.2020 15:01
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот команда авиаторов уже готова по походке определить, что же произошло


​​До складу комісії, яка розслідуватиме обставини падіння літака Ан-26 на Харківщині, увійдуть:
1. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,
2. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков,
3. міністр оборони Андрій Таран,
4. голова ДСНС Микола Чечоткін,(с)
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26.09.2020 15:01 Ответить
Боже упаси, от таких расследователей
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26.09.2020 15:06 Ответить
Це головні винні в катастрофі які ніколи не скажуть правди що причина катастрофи вже не вперше - погане пальне від коломойського!
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26.09.2020 16:18 Ответить
Во специ. Не ганьбіться хоч тут.
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26.09.2020 15:08 Ответить
Мендель добавити треба, до комлекту.
Фахівчиню.
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26.09.2020 15:09 Ответить
Бойову секретутку, спеціаліста з гри на зелєпупиній шкіряній флейті
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26.09.2020 21:47 Ответить
в общем пропал дом напишут как нужно
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26.09.2020 15:31 Ответить
№1- под Иловайском хуже была ситуация, проскочил.
№2- .
№3- похоже он крылом зацепил землю, чего быть не должно.
№4- пожар потушили, хвост сохранили.
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26.09.2020 16:13 Ответить
..так а чо ты №2 пропускаешь- он калированный у нас давно чурка...)))
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27.09.2020 03:00 Ответить
Об отсутствующем на месте трагедии или хорошее или ничего.
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27.09.2020 10:22 Ответить
Хомчак - предатель, бросил своих бойцов!
Аваков - вор, господин рюкзаков
Таран - консерва, ФСБшник-кацап
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26.09.2020 19:32 Ответить
Щас механиков которые делали ТО на совковом хламе сделают ответственными
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26.09.2020 15:05 Ответить
«Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский
https://images.cnscdn.com/images/6/8/a/9/68a934d7691567ae8f992c4d36d7f405/original.jpgРазбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, то есть выработал 29,9% летного ресурса.»
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26.09.2020 15:09 Ответить
Ан-26

2.1. Назначенные ресурс и срок службы - 45000 летных часов, 25000 полетов, 50 лет.

2.2. Ресурс и срок службы до очередного капитального ремонта - 20000 летных часов, 14000 полетов, 35 лет.
Самолету 43 года. Капитального ремонта не делали. В цивилизированных странах уже были бы задержания, потом суд и огромные сроки. У нас все замнут как обычно.
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26.09.2020 15:32 Ответить
Капремонт ему делали в 1996 году. Самолет ни при чем.
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27.09.2020 07:11 Ответить
Когда, когда?
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27.09.2020 14:24 Ответить
С математикой напряги? 24 года назад. Второй капремонт собирались делать в 2021 году.
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28.09.2020 07:10 Ответить
На таком самолёте не имели права, тем более в военное время обучать военных пилотов.
Десять раз взлёт и посадка ты представляешь что это такое на уставшем самолёте. Подряд
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28.09.2020 07:25 Ответить
Смотрите видео, снятое с ближней высотки. Самолет не взрывался. Ударился брюхом, значит не пикировал. У него была очень низкая высота. Вопрос - почему? Толи собирались садиться и, значит, перепутали трассу с полосой. Толи не в порядке был высокомер. А про усталость говорят, имея в виду конструкции общего корпуса, когда в металле накапливаются микротрещины и тогда он рассыпается.
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29.09.2020 07:11 Ответить
Так они и должны нести уголовную ответственность, если нарушили установленный регламент ремонтных работ. А как иначе, распистяйство убивает.
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26.09.2020 16:31 Ответить
Все с особым рвением начнут поиски стрелочника.
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27.09.2020 10:23 Ответить
У Кучера, типа, все під контролем. Знайшов де встромити писок. Ждемо ще спогадів Пастуха.
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26.09.2020 15:06 Ответить
вот, уже сообщение о выпрыгивающих не подтвердилось...
теперь что будет о разговорах в течении 8 минут от остановки одного двигателя и разрешении посадки на 1 двигателе
и о свете фар
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26.09.2020 15:10 Ответить
Эта версия изначально была несколько фантастической.
Реальность скорее всего намного проще. При ударе о землю самолёт развалился и они просто из него выпали.
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26.09.2020 15:17 Ответить
обломки разлетелись в радиусе 3-5км...похоже, что таким образом пытались предупредить объяснение возможного разлета тел...
еще, видимо, "включение фар " привело к резкому повороту самолета влево и взрыву
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26.09.2020 15:29 Ответить
Если разлет остатков самолёта в радиусе 3-х километров,то это ближе к взрыву на борту ещё в полете.
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26.09.2020 15:34 Ответить
видео прихода борта не видали походу...- увы, сам ввалился...((( никто никуда не прыгал- взрыв прихода+последствия...(((
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27.09.2020 03:02 Ответить
об березу, как с Качинським. только у нас никто проверять не станет. как такую "комиссию" опровергнуть.
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26.09.2020 15:35 Ответить
На западе возростной предел самолетов до 20 лет эксплуатации ..Но мы же умнее чем они
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26.09.2020 15:18 Ответить
Упоротый едь в рассеюшку.
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26.09.2020 15:38 Ответить
американские В52 собирали при сталине, не рассказывай сказки.
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26.09.2020 16:01 Ответить
То Америка а то КБ Антонов лол
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26.09.2020 16:12 Ответить
Ан-26 надежнее и безопаснее, чем Б-52, тут вы правы.
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26.09.2020 23:13 Ответить
а26..б52...- походу, даже не учитывая серию, первое в 2 раза минимум надёжнее (по множителю)...
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27.09.2020 03:07 Ответить
А можно посадить Б-52 при ВСЕХ вышедших из строя двигателей, с высоты, например, в 3 км?
Ан-26 можно посадить и спасти экипаж и пассажиров, практически при любой нештатной ситуации.
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27.09.2020 12:14 Ответить
Ага, особенно В-52 , F-15 и тд. Иногда лучше промолчать чем ляпнуть, тогда может за умного сойдешь.
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26.09.2020 16:11 Ответить
Для каких конкретно типов 20 лет? Можно источник информации?
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26.09.2020 16:37 Ответить
На 2014 год средний возраст ВТА США 22,7 лет, по всем типам - 25,2. Военная авиация это очень дорогое удовольствие и менять авиапарк каждые 15 лет в мирное время ни одна страна не будет.
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26.09.2020 16:43 Ответить
и тебе того же и всему твоему недонародцу.

Amen.
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26.09.2020 15:21 Ответить
Пшол на** ******** кацапсячий!!!
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26.09.2020 15:30 Ответить
Цензор, видаліть цей кацапсячий висер!!!!
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26.09.2020 15:32 Ответить
В літак влучили із дрона , така моя версія !
Це диверсія !
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26.09.2020 15:21 Ответить
Это самый близкий вариант.Я тоже такого мнения,что самолёт взорвался в воздухе,иначе каким образом осколки разлетелись в радиусе трёх километров.
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26.09.2020 15:37 Ответить
Видео же есть, какой взрыв в воздухе.
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26.09.2020 15:45 Ответить
упоротых не переубедишь. Сказали - диверсия русни, и будут стоять на своем хоть 10 видео им покажи.
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26.09.2020 16:25 Ответить
глянь видео..- борт шел уверенно....
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27.09.2020 03:09 Ответить
Это как же должно фартануть чтоб после падения и взрыва вылезти из под обломков и отделаться сотрясом и парой синяков.
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26.09.2020 15:25 Ответить
Живи парень, за всех живи...
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26.09.2020 15:29 Ответить
Если бы успел збросить топливо , то не загорелся бы - я правильно понимаю ?

То есть когда садились на одном двигателе , надо было сбросить топливо ?
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26.09.2020 15:29 Ответить
Насколько я знаю Ан-26 не предусматривает сброса топлива. Да и не успел быон его сбросить, для этого нужно было уходить на второй круг, а отказ произошел очевидно уже когда этого сделать было нельзя.

Вот точно такая же катастрофа в России. Отказ двигателя, винт не зафлюгировался, самолет тянет в сторону и падает не долетев до полосы. Там было меньше топлива и всего один погибший хотя самолет разрушен сильнее. Если бы не сильный пожар многие бы уцелели.
https://www.youtube.com/watch?v=wZHRAtFuCQc
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26.09.2020 15:37 Ответить
а разве где-то есть штатный "сброс топлива" - прям дождем керосина над городом? реально? и потом такое зарево на километры вверх если полыхнуло? имхо, все всегда летают кругами.
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26.09.2020 15:43 Ответить
На всех больших самолётах есть штатный сброс топлива. Но есть условие: сбрасывать можно на высоте не ниже то ли 2 км, то ли 3 км. Капли сброшенного топлива высыхают при падении, то есть переходят в газообразное состояние и развеивается.
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26.09.2020 16:54 Ответить
дык всегда если какие-то проблемы (но не полная ж... в ближайшие минуты) топливо скидывают. самолет как минимум легче становится ну и риск сгореть прям в пепел тоже меньше.
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26.09.2020 15:40 Ответить
Парню сказали, что бы он сказал, что он ничего не помнит.
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26.09.2020 15:33 Ответить
пацану рот уже закрыли...правду общество не узнает..
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26.09.2020 15:34 Ответить
Хватит строить теории заговоров, поле сотряса и стресса ожидать подробного рассказа было бы глупо, да и там времени было всего ничего от момента когда самолет повело в сторону до взрыва.
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26.09.2020 15:44 Ответить
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26.09.2020 15:47 Ответить
Вячеславу - здоровья!
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26.09.2020 15:46 Ответить
Вряд ли он что то вспомнит. У людей так организм устроен, что после пережитого болевого шока, его память о последнем событии стирается. Ну или не то чтобы стирается, а просто не перезаписывается из временного хранения в постоянное. Это такая защитная функция от психологического надрыва от испуга.
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26.09.2020 16:32 Ответить
Под гипнозом - вспомнит.
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26.09.2020 18:31 Ответить
так а шо пацану вспоминать...???- сидел в грузовом отсеке- ехали-ехали...= и всё!!!
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27.09.2020 03:12 Ответить
в новостях сказали, что самолету 40 лет. такие самолеты нужно списывать. Потому что это гробы с крыльями и на колесиках.
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26.09.2020 16:40 Ответить
Так уж прямо всё старое списывать не надо. За эти десятилетия, никаких кардинально новых прорывных технологий в авиастроении грузовых самолётов не произошло. Для несущей конструкции из алюминия 40 лет это не так уж и много. Другое дело, что надо постоянно обновлять всю оснастку, втулки, тяги, троса, электро проводку, авионику. Проверять люфты, зазоры, смазку, сальники. И если эта профилактика станет слишком накладной, то тогда списывать и менять.
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26.09.2020 16:57 Ответить
На днях над Украиной летали американские бомбардировщики. Им как минимум 60 лет
Новый планер будет таким же как и 60 летний. А вот начинку иногда нужно обновлять на современную
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26.09.2020 18:20 Ответить
техника любая ломается пилоты любые ошибаются...хзшность
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26.09.2020 20:03 Ответить
Просто так ничего не ломается. Поломали, специально или по залатности, це вже питання.
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26.09.2020 20:41 Ответить
машина делала 6-ю ночную взлет-посадку.... хз зачем ночную...
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27.09.2020 03:14 Ответить
добавлю- подряд за один полетный день с 18.00
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27.09.2020 03:16 Ответить
ага проводок не припаяли или кондер ..сопротивление..пробки не поменяли и лампочки
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27.09.2020 03:43 Ответить
Не помнит. Скорее всего приказали молчать.
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26.09.2020 20:39 Ответить
щастя тебе хлопец и здоровья до 100 лет!
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26.09.2020 21:38 Ответить
unbreakable.
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26.09.2020 22:06 Ответить
вот же Бог как людей спасает! такая авария, ну как можно было уцелеть? уму непостижимо! один из всех!
когда-то русские показывали такую же историю про разбитый пас. самолет. Все в хлам. А у 1ой стюардессы (выжившей) - одни синяки и царапины....Ну вот как так может быть?
Просто избранный парень.
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27.09.2020 00:42 Ответить
Даже если этому парню закрыли рот, скоро начнут всплывать записи с регистраторов проезжавших мимо машин - всё происходило над весьма загруженной автомагистралью.
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27.09.2020 14:19 Ответить
 
 