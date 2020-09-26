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Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпуск ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке

Депутаты фракции

Депутаты фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский предлагают выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года долгов на энергорынке, в т.ч. перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту №4151, внесенному ими в Раду 24 сентября и опубликованному в пятницу, после выпуска ОВГЗ на такую сумму она будет передана в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а та – перед производителями ВИЭ.

Авторы законопроекта напоминают, что задолженность "ГарПок" перед "зелеными" производителями на 1 августа 2020 составляла 22,4 млрд грн, и правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% ее в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

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Помимо того правками в закон "Об альтернативных источниках энергии" от июля этого года установлено, что правительство предусматривает в госбюджете расходы на финансовую поддержку "ГарПока" для оплаты электроэнергии из ВИЭ в размере не менее 20% прогнозной выработки такой электроэнергии на соответствующий год. Согласно расчетам НКРЭКУ и "ГарПок" в 2020 году это составит 13,2 млрд кВт-ч на 53,2 млрд грн, а значит в госбюджете надо предусмотреть 10,6 млрд грн. Как сообщалось, 1 августа вступил в силу закон №810-ІХ, подписанный президентом Владимиром Зеленским. Задача закона – реализовать ключевые положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы, по планам законодателей, позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

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В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.

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Автор: 

ОВГЗ (59) энергетика (2566) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78) Слуга народа (2633)


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Топ комментарии
+16
О! Уже и векселя в ход пошли... І це ще тільки півтора року пройшло зелебобної влади....
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26.09.2020 15:35
+11
Предлагаю этими облигациями платить зе-депутатам и президенту зарплату.
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26.09.2020 15:41
+10
а проценты за бени и всю зеленую компанию должны платить? - граждане Украины - я не хочу - вот путь зелень дебильная и платит
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26.09.2020 15:35
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Правила форума Совет форумчан
А еще они предлагают влезать на банковские счета лопухов без разрешения суда.
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26.09.2020 15:34 Ответить
О! Уже и векселя в ход пошли... І це ще тільки півтора року пройшло зелебобної влади....
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26.09.2020 15:35 Ответить
а проценты за бени и всю зеленую компанию должны платить? - граждане Украины - я не хочу - вот путь зелень дебильная и платит
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26.09.2020 15:35 Ответить
Предлагаю этими облигациями платить зе-депутатам и президенту зарплату.
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26.09.2020 15:41 Ответить
Геруса когда будете за жопу брать? Или он так и будет продолжать воровать и гадить стране?
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26.09.2020 15:42 Ответить
еще больше бумаг необеспеченных в массы. а потом государство продать с молотка
экономисты херовы
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26.09.2020 15:43 Ответить
натякають що КАЗЛИ повинні заплатити рудому кнуру за зелене дерьмо ще й з процентами ...
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26.09.2020 15:44 Ответить
Украину может спасти только одно - МАССОВЫЕ ПОСАДКИ ВОРЬЯ 30 ЛЕТ ГРАБИВШЕГО СТРАНУ ,всё остальное уже не поможет .
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26.09.2020 15:47 Ответить
уточнение,не посадки а расстрелы
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26.09.2020 19:15 Ответить
Депутаты "Слуга народа" предлагают выпустить облигации на 19,6 млрд грн .-Мало. Надо 50:

Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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26.09.2020 16:04 Ответить
А вони 50 по інших статтях наберуть. До кінця року.
Бо нарід не вважав, що борг має значення, і вирішив, що краще буде - поржати.
Курс же не по 100.
А от Герус не такий вже всемогутній, щоби розбалансувати ринок
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26.09.2020 18:35 Ответить
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты, набраные ************ по приколу в подворотнях . толи еще будет , мало не покажется . продолжаем чесать репу
пока зеленые мрази грабят и разваливают страну.
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26.09.2020 16:22 Ответить
Мимоволі виникає враження що дефолт та купони таки неминучі...
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26.09.2020 16:35 Ответить
Пусть Герус заплатит, а потом сядет.
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26.09.2020 16:36 Ответить
Економіка України поступово лягає на дно. Ну що, зебіли, голосуєм паприколу?
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26.09.2020 16:49 Ответить
Ось і почались єврейські шахєр-махєри...Але будь які облігаціі повинні мати гарантію...Гарантія цих - їхня змога в будь який момент підняти енерготарифи...що вони і роблять...Україна - це ми,ідіоти...
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26.09.2020 17:11 Ответить
В 2019 році слуги випустили облігації на зовнішній ринок під неймовірні 10% коли у розвинених країнах більше 1% не дають. Тоді долар з'явився на ринку і гривна стала по 24.
Зараз будуть облігації для внутрішнього ринку і передбачувано також під неймовірно високі відсотки, хтось на цьому заробить але держава(громадяни) програють.
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26.09.2020 17:21 Ответить
предлагается продажа Украины ,рашистским кошелькам в Украине,которые оккупировали 80% енергорынка Украины
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26.09.2020 18:03 Ответить
А кто в итоге заплатит за эти ОВГЗ, украинские налогоплательщики? за пол года опять придется выпускать ОВГЗ, чтоб опять оплатить зеленый тариф?, Ахметов покупает дешевое электричество АЭС и продает на экспорт, а дорогую зеленку должно купить государство налогоплательщики... да пошли вы нахер с таким зеленым электричеством... вместо того чтоб поднять пенсии, зарплаты учителям которые работают на всех граждан, платить деньги зеленым инвесторам... не может государство покупать такое дорого электричество, нет тут покупателя на него, пусть идут инвесторы со своими панелями и ветряками нахер...
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26.09.2020 18:09 Ответить
Не смеши. На хер ты пойдешь, и платить инвесторам будешь - инфа 100%
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27.09.2020 01:58 Ответить
Депутанты! Может лучше расчитаться своими "конвертиками", на одну зарплату можна прожить, он люди на минимальной пенсии перебиваются.
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26.09.2020 19:58 Ответить
Це повний триндець. Ця зелена влада, та й попередні всі влади це кончені мородери і корупціонери. Тільки суд Лінча спасе Україну.
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26.09.2020 21:16 Ответить
 
 