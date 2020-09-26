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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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"Самолет был не до конца исправен", – мать одного из членов экипажа разбившегося Ан-26

Один из пилотов самолета ВСУ Ан-26, разбившегося возле Чугуева, Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии и говорил, что самолет был неисправен.

Об этом мать рассказала журналистам на месте катастрофы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Двигатели отказывали неоднократно. Он это знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии", – отметила женщина.

По ее словам, сын 1991 года рождения, окончил академию им. Кожедуба.

"Он хотел служить в Украине, быть лучшим, и он был лучшим летчиком своего класса", – сказала мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский

Автор: 

авиакатастрофа (1725) самолет (3616) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+50
Покойтесь с Миром пацаны!
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26.09.2020 15:44
+37
Обратил внимание на такой интересный момент, просматривая помойки мертведчука. Сейчас жоппоблочники начинают раздувать тему, что АН не способен без кацапов ничего производить, хоть недавно выпущен 178-й абсолютно без кацапских запчастей. И все это происходит накануне переговоров с перу по поставкам этих самолетов. К чему это я, спросите вы? Да все просто: кацапы провели диверсию в Чугуеве, с целью выкинуть Антонова из контракта с перу для того чтобы самим захватить этот тендер. Правда боюсь что со слугами кремля во власти, версию кацапского теракта никто не будет даже произносить в слух.
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26.09.2020 16:05
+27
Хотел служить Украине... Погибают лучшие, молодые. Просто шок!
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26.09.2020 15:49
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уяви собі так
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28.09.2020 20:25 Ответить
Як "так"? Що ти мелеш?
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28.09.2020 20:41 Ответить
По местным тв каналам проскочило от курсантов, что накануне этот самолёт 5-6 раз взлетал для учебных программ с курсантами на борту, подавалась эта инфа как само собой ясная, так и раньше было по учебной программе. И по 3-4 часа в воздухе каждое занятие. А потом прошло по центральному тв что в октябре очередной типа тех-осмотр. А в 2021 капремонт. Всё таки нагрузка приличная была на самолёт 43-летний. Вопрос иначе должен стоять---а остальные учебные самолёты в каком возрасте? Хотя тоже риторика пустая. Не моложе 1990 года!
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26.09.2020 22:28 Ответить
у меня в части было три танка и пяток БТР. Когда подходил учебный цикл , они 10 дней в поле катались. И даже иногда стреляли. А потом опять в боксы на консервацию. до следующего года. Так и с этим самолетом. Это же учебное заведение, а не БЧ
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27.09.2020 05:10 Ответить
Бывает и очень часто.
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26.09.2020 17:59 Ответить
У самоубийц да, бывает
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26.09.2020 18:55 Ответить
Яке пальне для літаків, якої якості поставляє бородата баба каломойша?

потрібно створювати комісію і відправляти бабу каломойшу на цугундер. вже давно.
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26.09.2020 16:36 Ответить
интересно как это звучало? "мама, я завтра полечу на неисправном самолете, убьюсь сам и убью всех пассажиров, но не волнуйся, все хорошо", так что-ли?
ОБС какое-то
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26.09.2020 16:41 Ответить
Наши ребята погибли на войне! ВОЙНА! Она только у Зеленского в голове "ПЕРЕМИРИЕ" Взлет-посадка, только типы самолетов разные, а ГЕРОИ одни и те же, молодые, необстрелянные! Сегодня в бой идут одни старики? Простите нас, ребята! Придет время и предатели за все ответят по законам военного времени! Наконец, теперь украинскому народу должно стать видно, кто "наживается на войне?" - https://www.youtube.com/watch?v=L04ZWfjwl7w
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26.09.2020 16:43 Ответить
мерзкое "ЗЕленое" шоу становится все более кровавым, коррупционные скандалы "зеленой власти" зеленый электорат уже не "вставляют", видимо нужно что-то более "тяжелое"... Похоже началось время "реалити-шоу" от зеленого полит-квартала ... Зеленым гнидам по итогу все-равно гореть в огне...
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26.09.2020 17:00 Ответить
Извините, но ето уже перевод стрелок.
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26.09.2020 17:14 Ответить
Получается её сын виновен что сел за штурвал заведомо зная о неисправностях. Опять "авось", разгильдяйство, халатность. Даже в армии бардак. Жаль мальчиков, их фактически убили, а виновных и наказанных так и не будет. Це просто ЖАХ!
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26.09.2020 17:19 Ответить
Вьі правильно подметили, скорее всего убитая горем женщина говорит то что придумала сама на основе услішанного от сьіна, но неверно истолкованного. И при єтом не понимает, что своими словами она делает своего сьіна непосредственно виновньім в трагедии.
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26.09.2020 22:11 Ответить
Сейчас лучше отсидеть в тюрьме, чем пойти в армию, я имею ввиду безопаснее для здоровья. Пацанов жалко, царство небесное.
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26.09.2020 17:27 Ответить
Зараз, як по "генералу" Назарову - будуть рятувати генералів, які винні...Роками проводити експертизи,.... а вони далі будуть красти гроші на запчастини...арештують, мабуть, техніка -слюсаря, або спишуть на фактор людський...Незащо загинули хлопчики...Вічна памьять....
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26.09.2020 17:36 Ответить
Олено! Фактор саме людський. Низька кваліфікація персоналу. А головне - тренди ******** бізнес-процесів. Маю на увазі, що "найуспішніший процес такий, який не вимагає високої кваліфікації персоналу". Принцип "Макдональдсу" в нас приліпили всюди. А треба було застосовувати принцип "Локхіда" - унікальні фахівці найвищої кваліфікації.
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27.09.2020 08:37 Ответить
"Двигатели отказывали неоднократно" - это шедевр.

Самая распространенная неисправность - отказ датчика работы двигателя.
Если пилот не опытный, он спереляку глушит движок, флюгирует винты (если успеет) и... дальше, как повезет. Потому, что до флюгирования удержать самолет весьма и весьма не просто.

500 часов - это не налет. Это не плохо разве что для любителя. Так что вполне может быть, что экипаж угробил сам себя.
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26.09.2020 17:47 Ответить
Извините, не хочу выглядеть циничным, но не до конца исправный самолет, это что-то вроде как не до конца забеременевшая женщина.
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26.09.2020 18:12 Ответить
Самолету недавно продлевали ресурс.
Это значит, что на заводе Антонова его полностью осматривали, проводили тщательное техобслуживание, после этого испытывали почти, как после производства и давали заключение испытателей.

Так что "не совсем исправный" - это версия мамы. Она могла сказать, что "самолет плохо летал". Ей простительно.
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26.09.2020 18:45 Ответить
З бронежилетами теж було щось схоже, в документах - одне, а за фактом - інше.
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27.09.2020 06:43 Ответить
літаки постійно літають з великим переліком несправностей які не вважаються критичними
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28.09.2020 20:05 Ответить
Опасные вещи говорит эта женщина. При расследовании будут вопросы - кто, как и когда обслуживал самолёт. Кто и откуда поставлял запчасти для этого. А так ведь можно и до Свинарчуков докопаться !
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26.09.2020 18:32 Ответить
"Літак був не до кінця справний", – мати одного з членів екіпажу літака Ан-26, що розбився - Цензор.НЕТ 6504

"Літак був не до кінця справний", – мати одного з членів екіпажу літака Ан-26, що розбився - Цензор.НЕТ 5060

"Літак був не до кінця справний", – мати одного з членів екіпажу літака Ан-26, що розбився - Цензор.НЕТ 2158
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26.09.2020 19:25 Ответить
класика останніх 29-ти років- кради та бреши, бреши та кради...., лохи та терпіли схавають ВСЕ....
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26.09.2020 19:56 Ответить
Если вы только подхватили вирус, тест покажет его только на 5-6-ой день(и то не всем)
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27.09.2020 12:18 Ответить
там же ж симптоми вже почалися, то який 5-7 день?
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28.09.2020 20:08 Ответить
Зате на «величному будівництві» пиляються гроші з коронавірусного фонду куди, мабуть, потрапили кошти й на ремонт цього літака... Десь читав, що ще влітку він повинен був йти на капіталку...
А бубочка за рік на 14 лимонів налітався... і його літаки ремонтують вчасно...
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26.09.2020 19:37 Ответить
Рассказать матери, что предстоит лететь на неисправном самолёте? Хотел сделать маме больно? Напугать? И это - офицер? А мамаша, узнав, что сыну предстоит лететь на неисправном самолёте, вздохнула и продолжила смотреть сериал.... Не позвонила в часть, чтобы предупредить и не допустить полёта, и возможной гибели людей, возможно, и сотен людей....
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26.09.2020 21:40 Ответить
Звучить дійсно як БРЄД
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26.09.2020 22:08 Ответить
Человек предчувствовал свою смерть, и позвонил маме - что тут бредового ?
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27.09.2020 11:06 Ответить
Правительство будет пытаться свалить всё на ошибки погибших пилотов, чтобы не отвечать за крупнейшую трагедию.
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26.09.2020 21:58 Ответить
Тут ще подивитись треба кому вигідна ця катастрофа - ДЕСЯТКИ АНів КОЖЕН ЛІТАЮТЬ ПО УКРАЇНІ і нічого, цілі, цілісіньки, а тут у військових літак і розбився біля посадкової смуги, як у кацапів ПРИЙНЯТО (згадаємо трощу літака президента Польщі Качинського під Смоленськом біля аеропорта).
Є ще така версія - кацапи могли заглушити всю електроніку на борту АН а, вони це роблять не перший раз . Це вже інше питання як Зе клоун запустив в Україну кацапських диверсантів
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26.09.2020 22:07 Ответить
Ну после таких "признаний", этого сына-офицера можно назначить ответственным за смерть экипажа и курсанта. Ведь если он знал что самолет не исправен и полетел, то значит он осознавал возможные последствия таких полетов. И должен нести наказание (посмертно).
P.s. А вообще, это скорее какие то домыслы, фантазии убитой горем женщины...
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26.09.2020 22:43 Ответить
Она врёт.
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26.09.2020 22:56 Ответить
цілком розумію почуття жінки. Співчуваю, дай Господь їй сил витримати таке горе.
Але дивно якось звучить навіть. Що означає був не до кінця справний? Як можна знати таке про літак і здійснювати політ, в якому стільки людей, навіть не членів екіпажу. Будь яка відповідальна людина обов"язково повідомить керівництво про несправність літаку, адже всі, і керівництво зокрема, і самі пілоти розуміють міру відповідальності і хвилю обурення, яку викличе такий політ.
Страшна трагедія, просто в голові не вкладається. Повернулись відчуття, коли збили наш ІЛ-76.. Та тільки то було на війні, а тут у мирному небі.
Співчуття родинам загиблих хлопців. Дуже шкода.. Гарна зміна підростала українським пілотам (((
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26.09.2020 23:00 Ответить
Кажется нереальным что говорит эта женщина потому, что руководят фантастические... уму не постижимые расп"""яи. Давайте считать. Самолёту 46 лет . 46 лет Карл !!! Он перелетел уже три своих ресурса.... выпуск самолёта 74 год ! В 96и- капремонт! Все знают - капремонт на выходе ресурса делается. После этого - ещё полресурса - и движки в металлолом. Больше на них летать нельзя. От слова вообще !с 96 года полерсурса - это 2007й. А они в в 96-м пишут следующий капремонт в 2022-м7 Это сколько надо сп""ть бабок, чтобы написать такой срок капремонта .! А вы "бред" " кацапы подстроили" ... с такими командирами никаких врагов не надо....
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27.09.2020 00:44 Ответить
Ага « зедебилы» щас напишут что обученный спец лазерной указкой сбил с курса самолёт- Вспомним как началась война - горели склады - прапора поджигали разобранную технику. 3 машины из которой одна без колёс, одна ездит, от одной один кузов.... Это английский классика - выбираешь клоуна -получаешь цирк . Who elect a clown 🤡- got the circus 🎪
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27.09.2020 01:37 Ответить
Ан надежный самолет.
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27.09.2020 07:14 Ответить
Ну тут же в комментариях идиоты распинаются на тему того, что он еще летать мог несколько ресурсов.
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27.09.2020 16:29 Ответить
надо било раньше омиссии назначать ,инабирать к себе в команду специалистов ,а не дебилов , страна вижила би ,теперь убегай к путлеру ,угробил 22летчика ,молодюсеньких ,нет прощения тебе ,,ведь за что не возмешся ,только горе ,делай виводи,,,,,,,
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27.09.2020 05:46 Ответить
Аны так просто не падают. Это диверсия.
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27.09.2020 07:13 Ответить
"Самолет был не до конца исправен" это всеровно что чуть-чуть беременна.Здесь промахи или техников или инструктора.Техников потому что ,,не доконца,,исправного не имели права допускать к взлету или инструктор плевательски отнесся к своим обязанностям так как взлет и посадка любого самолета являетс самым сложным маневром.

Конечно не надо исключать и третью силу-диверсию.
Светлая память солдатикам.
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27.09.2020 07:29 Ответить
Кроме того появились данные, что на запрос о посадке диспетчер ответил борту летевшему с одним не работающим двигателем через целую минуту. Потом на допросе он мотивировал задержку тем, что был занят посадкой другого (исправного) борта.
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27.09.2020 10:41 Ответить
К диспечеру вопрос наверное будет особый.Но здесь что-то не так,не забывайте что на борту находились ВОЕННЫЕ пилоты и военный инструктор которые научены взлетать и садится без диспечеров.Тем более что такой тип самолета способен приземлится и на орное поле.
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27.09.2020 11:24 Ответить
Над Украиной пролетели самолеты НАТО. Значит что подумают фуфайки? Правильно! Надо разрушить украинские летные училища, надо ужарить по украинским летчикам..
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27.09.2020 07:35 Ответить
Неисправный АН? Сам загорелся? Что за бред?
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27.09.2020 07:38 Ответить
Реально, как это женщина или кто либо из экипажа знать что самолет неисправный. Это бред! Или вы хотите представить украинцев этакими недоумками не следящими за состоянием своей техники. Знайте! Такие самолеты тщательно проверяются. Неисправный самолет никто не отправляет в полет. Бред. Самолет с винами приземлится даже с неисправностью.
Поэтому диверсия фуфаек
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27.09.2020 07:54 Ответить
А еще мы выпускаем самые лучшие в мире автомобили и у нас самое яркое в мире солнце.
Статистика причин авиапроишествий:
-человеческий фактор - 50-60%;
-отказ техники - 15-30%;
-воздействие внешней среды - 10-20%;
-прочие (невыясненные)-5-10%.
Ты вообще с какой планеты, вася? Опустись на землю.
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27.09.2020 11:04 Ответить
Да, именно -человеческий фактор - 50-60%;. Это месть за полеты НАТОвских самолетов. Ватники были взбешены. Такой вывод вытекает из тех убийств молодых людей, который стремятся в Европейский мир. Посмотрите, даже сейчас в Белоруси убивают студентов, избивают и калечат за то что те хотят жить в ЕВРОПЕЙСКОМ МИРЕ. В той же России жестоко преследуют молодежь за слово, избывают. В Украине постоянно убивают молодых людей. Это закономерность
Самолет с украинскими курсантами уничтожили по образцу с самолетом Качинского.
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27.09.2020 21:34 Ответить
У вас говорят эмоции, а здравый рассудок молчит. В проработке все версии, включая теракт. Подобную трагедию нельзя допустить в будущем. Поэтому нужна только истина, а не политически мотивированное определение. Будет доказательная база, будут выводы. Время покажет. Виновные в трагедии должны ответить.
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28.09.2020 05:30 Ответить
Старый и новый миры.
Все же мы видим общую картину мира. А она такова, что идет борьба между "Европейским миром" и "Миром старых устоев". И жертвами этой войны становятся молодые люди. А потому, что они смотрят туда, и стремятся туда, откуда им поступают ноутбуки, смартфоны, плоские телевизоры, модные одежды и комфортные квартиры. Вот этот, именно европейский, хотите американский мир... На самом деле вопрос даже не в этой чугуевской трагедии а вообще в трагедии нашего мира... Ну а так думать и грешить на представителей старого ватного мира меня заставляет то, что продуцировать что то новое захватывающее для молодежи они, ватники, не умеют. Зато они могут выстрелить, убить, подорвать.
Поэтому. Вовсе это не эмоции. А очень элементарная логика.
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28.09.2020 09:26 Ответить
такого не буває - до кінця справний чи не до кінця. Або справний, або ні.
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27.09.2020 07:58 Ответить
Не верю я этой мамаше....Думаю, её попросили сказать то, что она сказала....Чтобы исключить вариант диверсии....Чтобы не копали и не искали ФСБшный след... Диверсия - должна быть первой и главной версией следствия....
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27.09.2020 10:58 Ответить
Если отказы движков уже случались, то информация об этом муссировалась между курсантами - им же на нём придётся однажды лететь. И они не могут пойти к начальству и заявить: вы принуждаете нас к опасным полётам на самолёте, давно выработавшем ресурс.
Посмотрим. как найдут чёрные ящики.
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27.09.2020 11:18 Ответить
а зачем он сел за штурвал и подверг пацанов опасности, лучше бы ты молчала.
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27.09.2020 11:28 Ответить
Дуже жаль молодих хлопців, які передчасно пішли у Вічність! Спочивайте з Богом! Але одне не можу зорозуміти, чому так багато було їх в літаку? Невже за скудності розуму і коштів "керманичів і керівництва" вони навчалися просто дивлячись як екіпаж керує літаком і в цьому сутність їхнього навчання?
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27.09.2020 11:43 Ответить
Это учебный самолет-класс. В салоне оборудованные учебные места для тридцати курсантов-штурманов. На борту этого самолета курсанты отрабатывали действия штурмана самолета при РЕАЛЬНОМ полете, а не на земле.
Поищите внимательнее информацию, её сейчас не мало.

Кроме того, эксперты рассказывают о действиях экипажа при аварийных ситуациях в воздухе, в том числе и о посадках с вышедшими из строя двигателями. На Ан-26, если двигатель выходит из строя, то автоматика переключает направление вращения лопастей так, чтобы не мешало полету. Если автоматика не сработала, то это, в ручном режиме, делает борт-инженер самолета. Ан-26 способен сесть на грунт, даже при обоих выключенных двигателях.

Там есть момент. О выходе из строя одного из двигателей, до момента падения, прошло ВОСЕМЬ минут. То есть, не сработай автоматика, то борт-инженер успел бы сделать необходимые переключения вручную. А на видео зафиксирован момент РЕЗКОГО изменения курса полета при заходе на посадку.

Так что надо ждать выводов экспертизы.

Да, для примера.
Пару лет назад, такой же Ан-26, был в Африке обстрелян из пулеметов, салон весь в пулевых отверстиях, вышли из строя оба двигателя, но экипаж аварийно посадил самолет и все в нем были живыми.
Так что есть что-то настораживающее в аварии под Чугуевом, где пилотам известно каждое деревце и кочка ...
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27.09.2020 13:32 Ответить
В любом случае вина Украины и высших должностных лиц. Или самолет плохо отремонтировали,или топливо плохое или диверся(но тогда не обеспечили нормальную охрану военных обьектов). Вина Украины и высщего руководства. №) лет догрызали советское наследство не вкладывая ни в развитии экономики и производства ни в ВПК-конечно старая военная рухлядь будет ломатся. Армию и ВПК почти развалили-думали что на Украину никто нападать не будет. Так и сейчас при Зеленском заблокировали ,перестали выделять деньги на разработку и производство крылатых ракет и новых реактивных комплексов. Вы хотите без денег построить боеспособную армию имеющую современное оружие? Армия и ВПК-это всегода очень дорого и требует много денег. Так ведь все Бывшие и настоящий Президент в случае серьезной войны убегут из страны-вместе с детьми и баблом-зачем им создавать боеспособную армию в Украине?
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27.09.2020 15:51 Ответить
Ну тогда давайте говорить честно - виноват весь украинский народ.
Виноват в том, что почти тридцать лет продолжал верить в дружбу с Мацквою и не думал мозгами, не анализировал действия соседей.
Виноват в том, что голосовал за мразей, и это не только про Ющенко, Януковича, Порошенко и Зеленского, но и тех, кто распродавал страну на местах.
Виноват в том, что молча смотрел на то, как тихим сапом власть в Украине захватили НЕ украинцы по национальности. Это украинский народ смотрел и слушал телеканалы наших пинчуков и телеканалы Мацквы, это наше СБУ утерлась, когда им в руководители назначили демонстративно ходившего со значком ФСБ Якимова, это наша армия утерлась, когда назначили министром агента Кремля Соломатина...
Виноват в том, что дал продать естественные монополии, типа облгазов и облэнерго, и промолчал после первых взрывов газа в жилых домах и, многое, многое другое... Ну а теперь массово не протестовал против распродажи с/х земли, передачи НБУ под внешнее управление и терпит зарплаты в наб советах в сотни тысяч на месяц всяким найемам и лещенко.
К слову, семьям погибших курсантов выплатят по 1,5 млн грн - "большие деньги", особенно если сравнить, что руководители Укроборон... получают в МЕСЯЦ более ТРЁХ миллионов гривен.
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27.09.2020 16:44 Ответить
Власть в Украине никогда украинцам и не принадлежала - не для того был подготовлен октябрьский переворот 1917 года. Распад СССР, построенного на красном терроре Бланками, Мехлисами и Кагановичами - решение самих партийцев, которых уже тошнило от того дерьма, которое они развели. Социализм доказал свою абсолютную нежизнеспособность.
КПСС сама перешла к капитализму и распустила республики по домам. Не забыв обобрать население на вкладах на сберкнижках. Табачок всегда врозь: пайки, зарплаты, квартиры, госдачи, загранпаспорта - это для своих, для НАШИХ. Так что обвинять украинцев - формально можно, но они всегда были на правах индейцев - им разрешалось ходить на работу, заниматься мелким бизнесом, но к государственым делам их никогда не подпускали. Покажите министра украинца. Премьера украинца. Президента украинца. Банкира украинца. Главу СБУ украинца. Легального официального миллионера-украинца....
Украинцы-миллионеры есть только в США и Канаде.
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27.09.2020 19:35 Ответить
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