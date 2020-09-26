BBC в новости о крушении самолета Ан-26 на Харьковщине опубликовала карту Украины без Крыма, потом удалила и извинилась
Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC проиллюстрировал новость о крушении в Харьковской области самолета Ан-26 картой, где Крым не был обозначен территорией Украины.
На ошибку обратило внимание посольство Украины в Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev", - отметили в представительстве.
Вскоре из новости убрали фотографию карты без Крыма и добавили фазу: "Более ранняя версия этой истории содержала неправильную карту. Приносим извинения за ошибку".
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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С каких ресурсов брать карту Украины, как не с кацапских?
BBC - это ж ватные дилетанты?
Шаражкина контора.
Добийтеся розслідування - де вони взяли ту карту без України?
кацапская конторка!
« 13 марта 1685 года он оставляет следующую запись: «Совет в Москве ранее постановил, что годовое пособие, или honorarium, должно выдаваться татарам на обычном месте встречи для размена пленных…у Переволочны».
Даже в период русско-турецкой войны 1686 - 1700 гг. вопрос выплаты дани продолжал стоять на повестке дня. Так, в письме соправителей царей Петра Алексеевича и Ивана Алексеевича, адресованном крымскому хану Саадат Гирею от 27 февраля 1692 года, говорилось о регулярной отправке поминок в Крым. Однако после заключения Константинопольского мирного договора 1700 года выплата дани Крыму была полностью прекращена.»
Як гниленька помста, за недавню абасраку:
«BBC вибачилась перед Петром Порошенком.
28 березня 2019
BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.
Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом.
Стаття була оприлюднена у травні минулого року, але згодом була видалена з сайту.
У ній стверджувалося, що 400 тисяч доларів були перераховані адвокатові Дональда Трампа Майклу Коену. Цю інформацію також озвучили у телевізійній програмі BBC.»
Проверьте сь.
Охладітє сь.