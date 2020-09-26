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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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BBC в новости о крушении самолета Ан-26 на Харьковщине опубликовала карту Украины без Крыма, потом удалила и извинилась

Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC проиллюстрировал новость о крушении в Харьковской области самолета Ан-26 картой, где Крым не был обозначен территорией Украины.

На ошибку обратило внимание посольство Украины в Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine #KyivNotKiev", - отметили в представительстве.

BBC в новости о крушении самолета Ан-26 на Харьковщине опубликовала карту Украины без Крыма, потом удалила и извинилась 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом. СПИСОК

Вскоре из новости убрали фотографию карты без Крыма и добавили фазу: "Более ранняя версия этой истории содержала неправильную карту. Приносим извинения за ошибку".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также смотрите: Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Крым (26418) СМИ (3840) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+23
за*бали своими ошибками!
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26.09.2020 19:15
+9
Там еще и "Кiev" написано...
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26.09.2020 19:20
+6
ВВС могло зробити це цілком свідомо.
Як гниленька помста, за недавню абасраку:

«BBC вибачилась перед Петром Порошенком.
28 березня 2019
BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.
Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом.
Стаття була оприлюднена у травні минулого року, але згодом була видалена з сайту.
У ній стверджувалося, що 400 тисяч доларів були перераховані адвокатові Дональда Трампа Майклу Коену. Цю інформацію також озвучили у телевізійній програмі BBC.»
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26.09.2020 19:36
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за*бали своими ошибками!
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26.09.2020 19:15 Ответить
Там еще и "Кiev" написано...
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26.09.2020 19:20 Ответить
редактор на ВВС с Эстонии
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26.09.2020 19:21 Ответить
Даже "OКiev".
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26.09.2020 19:27 Ответить
Видимо с придыханием - о, какие города!
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26.09.2020 19:31 Ответить
"O" Это кружок, обозначающий местоположение города.
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26.09.2020 20:15 Ответить
OKharkiv
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26.09.2020 20:16 Ответить
Потому что взяли карту с кацапских ресурсов!
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26.09.2020 19:57 Ответить
Ну естественно.
С каких ресурсов брать карту Украины, как не с кацапских?
BBC - это ж ватные дилетанты?
Шаражкина контора.
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26.09.2020 20:21 Ответить
тут два варианта: или дура, которая запчасти к вьіпуску готовила - осталая, или проверяют темепературу по палате, а все-равно ж ничего не будет. поужрять только. И еще могли взять с русской ВВС без задней мьісли.
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27.09.2020 11:39 Ответить
правильно показали он высох
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26.09.2020 19:20 Ответить
Ще почніть по зєлєнському скиглити - ...за 10 днєй впервиє била показана карта Украіни бєз Крима...
Добийтеся розслідування - де вони взяли ту карту без України?
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26.09.2020 19:22 Ответить
Нехай ще Кубань повернуть до належного.
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26.09.2020 19:23 Ответить
НЕ ИСПРАВИЛИ! А ПРОСТО УДАЛИЛИ
кацапская конторка!
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26.09.2020 19:24 Ответить
художник забухал
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26.09.2020 19:26 Ответить
Да по@уй, пацанов уже не вернуть.
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26.09.2020 19:30 Ответить
Интересную карту РАБссии опубликовали на РАБссии..год издания 1871 ой держите меня семеро...население КРЫМА... крымские татары 87 %,украинцы 11 %...греки 0,7%,ярмяне 0,1%,остальные московыиты НОЛЬ....
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26.09.2020 19:31 Ответить
Долбодятел..Петр первый платил дань Крымским Ханам до 1721 года
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26.09.2020 19:40 Ответить
А каким боком дань кацапов к 11% украинцев? Или Петя украинцами расплачивался?
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26.09.2020 19:51 Ответить
Все правильно, Петро І і Московія платила данину Кримському Ханству, але не до 1721, а до 1700 року.
« 13 марта 1685 года он оставляет следующую запись: «Совет в Москве ранее постановил, что годовое пособие, или honorarium, должно выдаваться татарам на обычном месте встречи для размена пленных…у Переволочны».
Даже в период русско-турецкой войны 1686 - 1700 гг. вопрос выплаты дани продолжал стоять на повестке дня. Так, в письме соправителей царей Петра Алексеевича и Ивана Алексеевича, адресованном крымскому хану Саадат Гирею от 27 февраля 1692 года, говорилось о регулярной отправке поминок в Крым. Однако после заключения Константинопольского мирного договора 1700 года выплата дани Крыму была полностью прекращена.»
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26.09.2020 21:07 Ответить
ВВС могло зробити це цілком свідомо.
Як гниленька помста, за недавню абасраку:

«BBC вибачилась перед Петром Порошенком.
28 березня 2019
BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.
Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом.
Стаття була оприлюднена у травні минулого року, але згодом була видалена з сайту.
У ній стверджувалося, що 400 тисяч доларів були перераховані адвокатові Дональда Трампа Майклу Коену. Цю інформацію також озвучили у телевізійній програмі BBC.»
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26.09.2020 19:36 Ответить
У вас крышу не сдуло?
Проверьте сь.
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26.09.2020 20:22 Ответить
А у вас пєрдак нє подгорєл ?
Охладітє сь.
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26.09.2020 21:00 Ответить
Дійсно, журналісти ВВС в цій новині лоханулись. Ніхто нікому не платив. Просто соєвому олігарху дозволили безкоштовно зробити піар-фоточку біля огорожі Білого Дому із підписом, яка ж потужна підтримка США є в України , і то виключно завдяки Шоколадному Миздобулу. А пам'ятаєш, порохосрань, як одне з іменитих видань ( Forbes), згадало твого кумира в списку найбагатших топ-корупціонерів? Чи пам'ять відбило?
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26.09.2020 22:07 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/690793.html Світова спільнота повинна з'ясувати, як з'явився COVID-19 - британський прем'єр ...кремлёвский Фюрер ,говорит,что с голосом Расии в ООН при его гибридном ведении войн в Мире должны считаться,так как Расия входит в пятёрку ведущих ядерных государств и ...
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26.09.2020 19:42 Ответить
ВВС однозначно спецы, причем планетарного уровня....
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26.09.2020 19:44 Ответить
Эммм... Не хотелось бы писать сегодня, не тот день. Но... количество "ваты" в ХУПСе зашкаливает (из старых пеньков, естественно. С выслугой овер 30 лет там таких больше половины), а за командование ПС вообще промолчим...
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26.09.2020 19:53 Ответить
Нет, Эрих тут не при чем. Имею сомнительное удовольствие наблюдать и общаться с "офицерами" ХУПС каждый день
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26.09.2020 20:06 Ответить
Не, то другой. Да он и пишет свой ник иначе
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26.09.2020 20:42 Ответить
Притеензии должны быть не к bbc, а к тем где они карту брали.
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26.09.2020 20:14 Ответить
В шкафчике?
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26.09.2020 20:17 Ответить
Чудесный оборот "к тем, где брали".
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26.09.2020 20:18 Ответить
какая нафиг ошибка уже сотня раз с разных сми время от времени ошибка не в нашу пользу всегда совпадение?и на таком уровне особенно учитывая bbc и cnn где проверяют инфу и просто так не публикуют только спрашивается нафига кацапам повод давать уже с утра в кацапских сми была эта новость и харахорятся видите мол потихоньку признают и европа и сша а потом скоректирровали так как мы попросили если посмотреть на карту ни единого разу не было чтоб по ошибке к Украине примкнули Молдову или Венгрию
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26.09.2020 20:24 Ответить
Аварию эту придумали для информационного прикрытия чего то,того о чем мы не знаем...но догадываемся...
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26.09.2020 20:42 Ответить
Мне вот интересно почему нет отвода войск на границе Крыма, ведь его тоже захватили? ведь вода нужна Московии в обмен на то, чтобы на Дон....
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26.09.2020 21:33 Ответить
Де всі гроші московітських олігархів???????? отож........
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26.09.2020 20:54 Ответить
Не здивуюсь, якщо кассабський філіал ВВС в новинах для мацкаліпітеків публікує той варіант карти, який останні вважають правильним.
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26.09.2020 21:54 Ответить
 
 