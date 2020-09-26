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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Черные ящики достали из обломков разбившегося на Харьковщине Ан-26, - глава ОГА Кучер

Черные ящики достали из обломков разбившегося на Харьковщине Ан-26, - глава ОГА Кучер

Из обломков самолета Ан-26, который разбился на Харьковщине, уже достали бортовые самописцы.

Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", - сказал Кучер.

Он надеется, что изъятые бортовые самописцы в ближайшее время будут расшифрованы.

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Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Там работает техника, в частности, кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Самолет был не до конца исправен", – мать одного из членов экипажа разбившегося Ан-26

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Смотрите также: Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиакатастрофа (1725) ОГА (2393) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64)


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Топ комментарии
+6
за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик

С диспетчером, блин. Управляющий пилот (он же летчик) находился в кабине.
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26.09.2020 18:58
+2
Да, наверное "с управляющим полётом" имелось ввиду.
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26.09.2020 19:02
+1
Самое интересно, что эти, так называемые, "черные ящики" на самом деле ярко красного(оранжевого) цвета, да и не совсем ящики.
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26.09.2020 19:08
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за 45 секунд - минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик

С диспетчером, блин. Управляющий пилот (он же летчик) находился в кабине.
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26.09.2020 18:58 Ответить
Да, наверное "с управляющим полётом" имелось ввиду.
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26.09.2020 19:02 Ответить
Скорее всего, именно так.
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26.09.2020 20:26 Ответить
он хотел сказать "смотрящий"
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26.09.2020 19:22 Ответить
шо то Я плохо не понял ?
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26.09.2020 19:46 Ответить
Скопировано с "Укринформ" дословно.
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26.09.2020 20:25 Ответить
Самое интересно, что эти, так называемые, "черные ящики" на самом деле ярко красного(оранжевого) цвета, да и не совсем ящики.
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26.09.2020 19:08 Ответить
Чорні від асоціації з горем
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26.09.2020 19:12 Ответить
Чепуха. https://www.biletik.aero/handbook/blog/pochemu-chernyy-yashchik-samoleta-na-samom-dele-krasnyy/?utm_source=indoleads&marker=09462bcf-3c96-460f-a92b-3cd65cdbcb8b Почитай
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26.09.2020 19:57 Ответить
Чорні скриньки дістали з уламків на Харківщині Ан-26, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 578
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26.09.2020 20:04 Ответить
Чёрный я́щик - термин, используемый для обозначения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 системы , внутреннее устройство и механизм работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в рамках данной задачи.
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26.09.2020 23:28 Ответить
Черный искать в разы труднее было бы.
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27.09.2020 02:59 Ответить
Спасибо за информацию, но хотел ее услышать от ВСУ Украины.
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26.09.2020 19:34 Ответить
"ЧОРНА СКРИНЬКА "ЯЩІК" це - наукова абстракція, яка має на увазі технічний засіб(будь якої конструкції), що призначений виконувати ЗАДАНИЙ(РОЗРОБНИКОМ) ФУНКЦІОНАЛ. В нашомц випадку запис і можливість зчитування інформації з нього за Нестандартних умов. Ну, там, температура 800 градусів по цельсію і вище впродовж 10 хвилин і більше, та витримувати перенавантаження від 10 одиниць і більше.....
А її технічна реалізація може виглядати по-різному. Яскраві кольори, бо так легше знайти.
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26.09.2020 22:26 Ответить
 
 