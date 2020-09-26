Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ

Самолет Ан-26Ш с бортовым знаком 76 серийным номером 56-08 изготовлен 21 октября 1977 года по заказу ГП "Антонов", базировался в воинской части А4104 в Чугуеве. С начала эксплуатации налетал 5981 часов, после последнего ремонта - 1789 часов.

Об этом говорится в ведомостях о самолете, которые есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

При этом капремонт проводился дважды - 12 мая 1987 года и 30 июля 1996-го. Техобслуживание Ан-26 проводили в воинской части, последнее - 22 июля этого года.

Техсостояние самолета проверяли 10-20 августа на базе в/ч А4101 вместе со специалистами ГП "Антонов". В результате получены положительные результаты исследования, Ан-26Ш серийный №56-08 установили "назначенный срок службы 44 года 8 месяцев (до 21.06.2022) и срок службы до очередного капитального ремонта 26 лет (до 30.07.2022) в пределах назначенного ресурса 20000 летных часов 14000 полетов, межремонтных ресурсов 4000 летных часов, 5000 полетов с максимальной взлетной массой 24,0 т".

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Информация о двигателях и винтах:

- левый двигатель АИ-24ВТ №Н474ВТ128 изготовлен в 1977 году. Капремонт выполнен в 1990 году, после чего до следующего установлен ресурс 1750 часов за 13 лет. В 2020 году специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили срок службы до очередного капремонта до июня 2021 года, межремонтный ресурс - до наработки 5762 часов.

- правый двигатель АИ-24ВТ №Н441ВТ050 изготовлен в 1974 году. Пять раз ремонтировался капитально. В пятый раз - в марте 1993 года с ресурсом 1000 часов за 7 лет, но специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили межремонтный ресурс до общих 5931 часов, а календарный срок службы - до октября 2020 года.

- вспомогательная силовая установка РУ19А-300 №Р515306 изготовлена в 1985 году. Капитальных ремонтов не проходила. Изначально ресурс до первого капремонта определен в 1500 часов за 10 лет, но в мае этого года сроки были продлены до 21 мая 2021 года. Наработка - 376 часов, 1751 цикл.

- левый винт АВ-72Т серии 02А №С82Л411 изготовлен в 1988 году. Прошел два капремонта, в том числе - в 2008 году, после чего установлен межремонтный ресурс 2000 часов за 6 лет. Но в 2019 году межремонтный срок службы продлен до 15 октября 2020 года. Наработка с начала эксплуатации - 3028 часов.

- правый винт АВ-72Т серии 02А №91Л1 изготовлен в 1989 году. Капремонт проведен в 2014 году, после которого ресурс установлен в 2000 часов за 8 лет. Наработка - 3338 часов.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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