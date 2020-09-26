Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ
Самолет Ан-26Ш с бортовым знаком 76 серийным номером 56-08 изготовлен 21 октября 1977 года по заказу ГП "Антонов", базировался в воинской части А4104 в Чугуеве. С начала эксплуатации налетал 5981 часов, после последнего ремонта - 1789 часов.
Об этом говорится в ведомостях о самолете, которые есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.
При этом капремонт проводился дважды - 12 мая 1987 года и 30 июля 1996-го. Техобслуживание Ан-26 проводили в воинской части, последнее - 22 июля этого года.
Техсостояние самолета проверяли 10-20 августа на базе в/ч А4101 вместе со специалистами ГП "Антонов". В результате получены положительные результаты исследования, Ан-26Ш серийный №56-08 установили "назначенный срок службы 44 года 8 месяцев (до 21.06.2022) и срок службы до очередного капитального ремонта 26 лет (до 30.07.2022) в пределах назначенного ресурса 20000 летных часов 14000 полетов, межремонтных ресурсов 4000 летных часов, 5000 полетов с максимальной взлетной массой 24,0 т".
Информация о двигателях и винтах:
- левый двигатель АИ-24ВТ №Н474ВТ128 изготовлен в 1977 году. Капремонт выполнен в 1990 году, после чего до следующего установлен ресурс 1750 часов за 13 лет. В 2020 году специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили срок службы до очередного капремонта до июня 2021 года, межремонтный ресурс - до наработки 5762 часов.
- правый двигатель АИ-24ВТ №Н441ВТ050 изготовлен в 1974 году. Пять раз ремонтировался капитально. В пятый раз - в марте 1993 года с ресурсом 1000 часов за 7 лет, но специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили межремонтный ресурс до общих 5931 часов, а календарный срок службы - до октября 2020 года.
- вспомогательная силовая установка РУ19А-300 №Р515306 изготовлена в 1985 году. Капитальных ремонтов не проходила. Изначально ресурс до первого капремонта определен в 1500 часов за 10 лет, но в мае этого года сроки были продлены до 21 мая 2021 года. Наработка - 376 часов, 1751 цикл.
- левый винт АВ-72Т серии 02А №С82Л411 изготовлен в 1988 году. Прошел два капремонта, в том числе - в 2008 году, после чего установлен межремонтный ресурс 2000 часов за 6 лет. Но в 2019 году межремонтный срок службы продлен до 15 октября 2020 года. Наработка с начала эксплуатации - 3028 часов.
- правый винт АВ-72Т серии 02А №91Л1 изготовлен в 1989 году. Капремонт проведен в 2014 году, после которого ресурс установлен в 2000 часов за 8 лет. Наработка - 3338 часов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4658836367489956?__cft__[0]=AZXhVeYhJ0dGG79E-hW_HKBm_d7RhPlhsWFKa0mwHvQ_LnT9vQ_HYt5EaDVAJj12WluMcJ7E5LCVbv0A0lUhf1V94EqfIEkXPMjkDhce5Au_3ZZhWpdehc_iKqxkKqsq2rI&__tn__=%2CO%2CP-R 5 хв ·
Плановая катастрофа курсантского Ан-26Ш: роковой левый двигатель переработал 589 летных часов сверх нормы, но получил от МО, ВСУ и "Мотор Сичи" продление ресурса 3 месяца назад
Обстоятельства гибели 26 летчиков на борту курсантского Ан-26 в Чугуеве вскрыли серьезные проблемы в порядке эксплуатации и обеспечении безопасности самолета, которые требуют изучить ответственность руководства Минобороны, Вооруженных сил и авиазаводов.
25 сентября Ан-26 совершил успешно пять вылетов, катастрофа произошла в шестом. Согласно докладу командира корабля Богдана Кишени, почти сразу после взлета, за 7 минут до катастрофы, вышел из строя датчик ИКМ - измеритель крутящего момента левого двигателя. Командир корабля имел время оценить обстановку и повел самолет на посадку. Судя по видео, Ан-26 снизился на небольшую высоту, включил посадочные фары, и заходил на хорошо освещенную посадочную полосу. Потеря управления и трагедия произошли за 5 секунд. Самолет резко ушел влево с посадочной глиссады и врезался в землю.
Что произошло с двигателем? Посмотрим на состояние двигателя по документам.
Цензор.Нет получил официальное заключение по состоянию двигателей самолета от источников в ГП "Антонов", которое с 10 до 20 августа 2020-го года выполняло работы по продлению ресурса самолета, и подготовило Акт исследования от 20.08.2020 №26/5608/2020/19.
Итак, Двигатель АИ-24ВТ № Н474ВТ128 был изготовлен 30.12.1977 года. Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003-м году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов - на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был кране изношен, а его эксплуатация была рискованным делом.
В июне был проведен плановый осмотр двигателя с целью очередного продления ресурса. В июне 2020-го года согласно письму УЭР/9-01013 от 24.06.2020, ресурс двигателя Ан-26 с бортовым номером 76 был продлен специалистами завода "Мотор Сич" до 5 июня 2021-го года и 2550 летных часов. То есть на 800 часов больше, чем было положено до документам по эксплуатации в СССР! Почему вместо капремонта двигателю продлили ресурс?
Многие годы Министерство обороны экономило, и заключало контракт на продление ресурса двигателей. То есть приезжали специалисты завода "Мотор Сич", проверяли состояние двигателя, и выносили решение - годен. Такой типичный "русский "авось". Техника-то надежная, ну что с ней станется, ну ведь летает пока, да? Главное, что находятся такие инженеры на авиазаводах, которые своими подписями и бумажками прикрывают начальство на случай катастрофы. Да только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность.
Продление ресурса двигателей "на авось" в июне 2020-го стало для 43-летнего самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии.
И теперь гибель 26 человек, гибель молодых людей - на совести тех инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, кто взял на себя ответственность и продлил изношенный двигатель.
Проблемы могли возникнуть и в правом двигателе Ан-26. №Н441ВТ050 был изготовлен в 1974-м году. Он прошел пять капитальных ремонтов, последний - в 1993 году на "Мотор Сичи". После ремонта двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы. Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы. Вместо ремонтов тоже были постоянные продления от "Мотор Сичи".
Также надлежит изучить надежность винтов АВ-72Т, изготовленных в 1988-89 годах, и проходивших после этого капитальные ремонты. Но у них ресурс эксплуатации после капремонта не был превышен.
Ничего случайного в эксплуатации техники не происходит, и очевидно, что катастрофа Ан-26 и большое число жертв напрямую связаны с техническим состоянием самолета, с обеспечением и организацией полетов. 26 украинских летчиков были убиты - убиты равнодушием, не профессиональной организацией, пофигизмом, недостатком финансирования даже для исполнения базовых требований безопасности! И за это надо отвечать высоким руководителям.
Необходимо проверить состояние двигателей других наших военных самолетов - где еще ресурс продлевают на бумаге, без капремонта, в нарушение предписанных сроков эксплуатации?
Кто дает приказ пренебречь требованиями безопасности и сэкономить на капремонте?
"Совковое" отношение к людям в армии сохраняется, а цена показухи - вереницы гробов молодых людей, которые ушли в небо с благородными целями защищать свою страну, ушли навсегда... И вместо лицемерного пиара руководители государства, МО, ВСУ обязаны сейчас сообщить народу, какие решения они принимают, чтобы не допустить повторение таких трагедий снова.
22 июля 2008 года в районе острова Гуам разбился бомбардировщик В-52Н, все 6 членов экипажа погибли.
19 мая 2016 года при взлёте с авиабазы Андерсен на острове Гуам в двигатель B-52 попала птица. Самолёт совершил экстренную посадку, но выкатился за пределы полосы, и в результате аварии полностью сгорел. Экипаж успел эвакуироваться.
5 января 2017 года в штате Северная Дакота около базы ВВС «Минот» во время тренировочного полёта отвалился один из двигателей. После потери двигателя самолёт смог успешно приземлиться, так как оборудован восемью турбодвигателями.
Еще раз: это был не самолет, а рухлядь. Точка. Все остальное бабушке своей рассказывай, иксПЕРД хренов...
Ну т.е. налет на этом самолете ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ.
На этом лично я ставлю точку. Ну а ты и дальше испражняйся...
Ты видишь там хоть одну фамилию, подпись, печать, название того, кто этот "документ" составил и выдал?
Или по-твоему после продления ресурса и ТО самолет идет в эксплуатацию с таким вот вольным сочинением анонима вместо акта приема в эксплуатацию за подписью того, кто его принял?
А за то, что там правда, как видишь, не поручился никто. Может правда, а может нет.
На официальных документах (даже на сраных справках) ставят печати и подписи (или хотя бы контакты исполнителя) именно для того, чтобы было понятно, кто отвечает за содержание.
В случае освидетельствования технического состояния военного самолета фиксация даты выдачи, воинской части (или завода), должности, лица обязательны.
Боінги та Аірбаси теж кожні 1500 годин проводять капіталку??
И что? Капремонт Ан-140 проводил? Или он регламентом предумотрен?
P.S. Сколько я на таких "спецов" как ты насмотрелся. Понту много, а даже электроцепь собрать без ошибок не могут.
Это не документ. Это туалетная бумажка без печатей, подписей и даже названия конторы, которая ее выдала.
Документом мог бы быть акт принятия в эксплуатацию после последнего капремонта.
А вчера писали, что ресурс это самолету продлевали буквально недавно.