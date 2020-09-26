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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ

Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ
Фото: wiki

Самолет Ан-26Ш с бортовым знаком 76 серийным номером 56-08 изготовлен 21 октября 1977 года по заказу ГП "Антонов", базировался в воинской части А4104 в Чугуеве. С начала эксплуатации налетал 5981 часов, после последнего ремонта - 1789 часов.

Об этом говорится в ведомостях о самолете, которые есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

При этом капремонт проводился дважды - 12 мая 1987 года и 30 июля 1996-го. Техобслуживание Ан-26 проводили в воинской части, последнее - 22 июля этого года.

Техсостояние самолета проверяли 10-20 августа на базе в/ч А4101 вместе со специалистами ГП "Антонов". В результате получены положительные результаты исследования, Ан-26Ш серийный №56-08 установили "назначенный срок службы 44 года 8 месяцев (до 21.06.2022) и срок службы до очередного капитального ремонта 26 лет (до 30.07.2022) в пределах назначенного ресурса 20000 летных часов 14000 полетов, межремонтных ресурсов 4000 летных часов, 5000 полетов с максимальной взлетной массой 24,0 т".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики достали из обломков разбившегося на Харьковщине Ан-26, - глава ОГА Кучер

Информация о двигателях и винтах:

- левый двигатель АИ-24ВТ №Н474ВТ128 изготовлен в 1977 году. Капремонт выполнен в 1990 году, после чего до следующего установлен ресурс 1750 часов за 13 лет. В 2020 году специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили срок службы до очередного капремонта до июня 2021 года, межремонтный ресурс - до наработки 5762 часов.

- правый двигатель АИ-24ВТ №Н441ВТ050 изготовлен в 1974 году. Пять раз ремонтировался капитально. В пятый раз - в марте 1993 года с ресурсом 1000 часов за 7 лет, но специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили межремонтный ресурс до общих 5931 часов, а календарный срок службы - до октября 2020 года.

- вспомогательная силовая установка РУ19А-300 №Р515306 изготовлена в 1985 году. Капитальных ремонтов не проходила. Изначально ресурс до первого капремонта определен в 1500 часов за 10 лет, но в мае этого года сроки были продлены до 21 мая 2021 года. Наработка - 376 часов, 1751 цикл.

- левый винт АВ-72Т серии 02А №С82Л411 изготовлен в 1988 году. Прошел два капремонта, в том числе - в 2008 году, после чего установлен межремонтный ресурс 2000 часов за 6 лет. Но в 2019 году межремонтный срок службы продлен до 15 октября 2020 года. Наработка с начала эксплуатации - 3028 часов.

- правый винт АВ-72Т серии 02А №91Л1 изготовлен в 1989 году. Капремонт проведен в 2014 году, после которого ресурс установлен в 2000 часов за 8 лет. Наработка - 3338 часов.

Также читайте: Номер карты для помощи семьям погибших курсантов и офицеров

Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й 01
Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й 02

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликован неофициальный список имен погибших при крушении Ан-26 под Харьковом. СПИСОК

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+14
Судячи з того як при Порошенко ставили крадені в Росії старі запчастини на індійські Ани, то що ставили на літаки ЗСУ навіть страшно собі уявити!
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26.09.2020 19:46
+11
Вислюк катается из города в город и рекламирует наркоманов. Подарите этому дебилу конституцию, пусть читает свои прямые задачи
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26.09.2020 19:42
+6
Пальне Коломойського ти вже не звинувачуєш? Прийшла нова методичка від Гриценка?
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26.09.2020 19:56
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А в черепку не вистачає олії, щоб зрозуміти, що не всі на проксях сидять? Ну й придурок )))
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27.09.2020 20:00 Ответить
Ти ба! На мові пише)))) олія у тебе в голові )))) там вже Франція скиглить- дебіл з викруткою покалічив людей. Отож))) Рви свій пукан)))) В якому муніципалітеті твій проксі))) Зелебобік)))) макарон це коханець олана)))) Бабцю свою таскає завжди))))
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27.09.2020 21:36 Ответить
Ого, як тебе пронесло! Ти часом не нажерся огірків квашених з молоком? Дивно, що особа чоловічої статі дозволяє собі так словесно дристати, як бегемот. Огидне створіння. Тьху.
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27.09.2020 23:51 Ответить
Кстати...в 2014 году РАБссия сбила не только малазийский БОИНГ в июле...были сбиты еще 2 Боинга.. в марте и декабре 2014 года...
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26.09.2020 20:13 Ответить
Просто вдумайтесть кто то в КБ решил себе что моторесурса хватит еще на 8К часов бо в книжках так написано ..Я просто представляю в каком состоянии топлепровод если они простым осмотром принимают решение и продляют эксплуатацию ..Химические и физические реакции и человеческий фактор наверно непредусмотрели это ..В каких книжках можно прочитать рекомендацию что б не покупать парафиновый АИ у Коломойского ?
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26.09.2020 20:18 Ответить
Не простым, а инструментальным. Обычная практика в ситуации, когда машина не выработала часы налета, но календарно состарилась. А уж насколько качественно обследовали покажет следствие.
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26.09.2020 20:54 Ответить
На РАБссии придумали новый вид терроризма...влезают в управление самолетом извне... а дальше летчик не в состоянии управлять самолетом ....
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26.09.2020 20:22 Ответить
чтобы такое делать надо иметь нереально крутые технологии которых еще не существует, а если такое есть у кацапов то нам конец можно и не рыпаться со своим советским авиапарком,но такого нет,так что не фантазируйте
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26.09.2020 20:24 Ответить
Уже есть..увы...
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26.09.2020 20:26 Ответить
Русня даже в мозги некоторых форумчан влезла с необратимыми последствиями. Так что поосторожнее.
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26.09.2020 20:44 Ответить
Как назвать тварей которые устроили в Днепре в 20.20 салют в День Национального Траура?
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26.09.2020 20:25 Ответить
украинцы
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26.09.2020 20:40 Ответить
щирі чі обрізані.
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26.09.2020 20:54 Ответить
Тоже твари делали салют возле кафе Баден-Баден около 21.00 возле пруда Лозовеньки 300 метров от окружной г.Харькова, может суки победу праздновали.
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26.09.2020 21:36 Ответить
Сейчас идет прямой эфир Марк Фейгин Андрей Пионтковский.Ютьюб
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26.09.2020 20:25 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXhVeYhJ0dGG79E-hW_HKBm_d7RhPlhsWFKa0mwHvQ_LnT9vQ_HYt5EaDVAJj12WluMcJ7E5LCVbv0A0lUhf1V94EqfIEkXPMjkDhce5Au_3ZZhWpdehc_iKqxkKqsq2rI&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4658836367489956?__cft__[0]=AZXhVeYhJ0dGG79E-hW_HKBm_d7RhPlhsWFKa0mwHvQ_LnT9vQ_HYt5EaDVAJj12WluMcJ7E5LCVbv0A0lUhf1V94EqfIEkXPMjkDhce5Au_3ZZhWpdehc_iKqxkKqsq2rI&__tn__=%2CO%2CP-R 5 хв ·

Плановая катастрофа курсантского Ан-26Ш: роковой левый двигатель переработал 589 летных часов сверх нормы, но получил от МО, ВСУ и "Мотор Сичи" продление ресурса 3 месяца назад

Обстоятельства гибели 26 летчиков на борту курсантского Ан-26 в Чугуеве вскрыли серьезные проблемы в порядке эксплуатации и обеспечении безопасности самолета, которые требуют изучить ответственность руководства Минобороны, Вооруженных сил и авиазаводов.

25 сентября Ан-26 совершил успешно пять вылетов, катастрофа произошла в шестом. Согласно докладу командира корабля Богдана Кишени, почти сразу после взлета, за 7 минут до катастрофы, вышел из строя датчик ИКМ - измеритель крутящего момента левого двигателя. Командир корабля имел время оценить обстановку и повел самолет на посадку. Судя по видео, Ан-26 снизился на небольшую высоту, включил посадочные фары, и заходил на хорошо освещенную посадочную полосу. Потеря управления и трагедия произошли за 5 секунд. Самолет резко ушел влево с посадочной глиссады и врезался в землю.

Что произошло с двигателем? Посмотрим на состояние двигателя по документам.

Цензор.Нет получил официальное заключение по состоянию двигателей самолета от источников в ГП "Антонов", которое с 10 до 20 августа 2020-го года выполняло работы по продлению ресурса самолета, и подготовило Акт исследования от 20.08.2020 №26/5608/2020/19.

Итак, Двигатель АИ-24ВТ № Н474ВТ128 был изготовлен 30.12.1977 года. Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003-м году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту. Однако на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов - на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум! Проще говоря, двигатель был кране изношен, а его эксплуатация была рискованным делом.

В июне был проведен плановый осмотр двигателя с целью очередного продления ресурса. В июне 2020-го года согласно письму УЭР/9-01013 от 24.06.2020, ресурс двигателя Ан-26 с бортовым номером 76 был продлен специалистами завода "Мотор Сич" до 5 июня 2021-го года и 2550 летных часов. То есть на 800 часов больше, чем было положено до документам по эксплуатации в СССР! Почему вместо капремонта двигателю продлили ресурс?

Многие годы Министерство обороны экономило, и заключало контракт на продление ресурса двигателей. То есть приезжали специалисты завода "Мотор Сич", проверяли состояние двигателя, и выносили решение - годен. Такой типичный "русский "авось". Техника-то надежная, ну что с ней станется, ну ведь летает пока, да? Главное, что находятся такие инженеры на авиазаводах, которые своими подписями и бумажками прикрывают начальство на случай катастрофы. Да только ничто не вечно, и металл устает, и именно поэтому созданы нормы и правила эксплуатации двигателей, проводятся капитальные ремонты, чтобы исключить случайности и обеспечить безопасность.

Продление ресурса двигателей "на авось" в июне 2020-го стало для 43-летнего самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии.

И теперь гибель 26 человек, гибель молодых людей - на совести тех инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, кто взял на себя ответственность и продлил изношенный двигатель.

Проблемы могли возникнуть и в правом двигателе Ан-26. №Н441ВТ050 был изготовлен в 1974-м году. Он прошел пять капитальных ремонтов, последний - в 1993 году на "Мотор Сичи". После ремонта двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы. Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы. Вместо ремонтов тоже были постоянные продления от "Мотор Сичи".

Также надлежит изучить надежность винтов АВ-72Т, изготовленных в 1988-89 годах, и проходивших после этого капитальные ремонты. Но у них ресурс эксплуатации после капремонта не был превышен.

Ничего случайного в эксплуатации техники не происходит, и очевидно, что катастрофа Ан-26 и большое число жертв напрямую связаны с техническим состоянием самолета, с обеспечением и организацией полетов. 26 украинских летчиков были убиты - убиты равнодушием, не профессиональной организацией, пофигизмом, недостатком финансирования даже для исполнения базовых требований безопасности! И за это надо отвечать высоким руководителям.

Необходимо проверить состояние двигателей других наших военных самолетов - где еще ресурс продлевают на бумаге, без капремонта, в нарушение предписанных сроков эксплуатации?

Кто дает приказ пренебречь требованиями безопасности и сэкономить на капремонте?

"Совковое" отношение к людям в армии сохраняется, а цена показухи - вереницы гробов молодых людей, которые ушли в небо с благородными целями защищать свою страну, ушли навсегда... И вместо лицемерного пиара руководители государства, МО, ВСУ обязаны сейчас сообщить народу, какие решения они принимают, чтобы не допустить повторение таких трагедий снова.
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26.09.2020 20:32 Ответить
Навмисне вбивство від зевлади, яка дозволила таким "спецам" запустити в небо несправний літак з молодими курсантами, зебандитів на нари.
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26.09.2020 20:58 Ответить
так не бывает - "неисправный литак" совершил 5(!) вылетов за день! и мог по утверждению некоторых еще совершить 55. а вот то, что на видео как минимум еще два борта не заметил никто? а что, версия с навмысным сбитием из все той же лесопосадки или из машины на шоссе, как раз с целью прекратить всякую подготовку военных пилотов, вам нереальна?
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26.09.2020 21:17 Ответить
Практически нереальна. По многим причинам.
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26.09.2020 21:27 Ответить
Зачем что-то делать самим? Все можно купить, гораздо лучшего качества, в том числе и самолеты. Рапс и зерно нужно выращивать, помидоры там, каждому свое....
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26.09.2020 20:47 Ответить
Нехилый капремонт на бумаге ....Я не удивлюсь что после катастрофы Ан 26 еще числится по документации так как выходные и списать его можно в понедельник
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26.09.2020 20:58 Ответить
Наверное , обычное армейское ************* . На самолётах АН , в девяностых годах я летал пассажиром даже не вспомню сколько раз . Один раз была незапланированная посадка в Ив . Франковске на военном аэродроме в полном тумане . Лётчики отлично справились с работой . Подождали шесть часов , взлетели и благополучно приземлились туда , где хотели .
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26.09.2020 21:29 Ответить
Я это к тому , что самолёт АН 24 абсолютно безопасный самолёт . АН - 26 - его копия в грузовом варианте .
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26.09.2020 21:33 Ответить
Мне отец сегодня сказал, что в Ан-26 система флюгирования винтов даже лучше, чем в Ан-24.
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27.09.2020 03:22 Ответить
Тобто подовжили строк капіталки, бо фінансування на цей рік зарубали...
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26.09.2020 21:29 Ответить
100% продовжили на папері
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27.09.2020 21:38 Ответить
А теперь все те, кто трындел о том, что американцы уже пятьдесят лет на своих летают и все нормально, могут заткнуться и больше не выделываться. Капремонт самолета проводился последний раз в 1996 году! А потом одни лишь продления. Один двигатель произведен в 1977, а второй в 1974. И это не рухлядь??? Спецы хреновы...
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26.09.2020 21:45 Ответить
Расскажите американцам, что у них всё пучком.
22 июля 2008 года в районе острова Гуам разбился бомбардировщик В-52Н, все 6 членов экипажа погибли.
19 мая 2016 года при взлёте с авиабазы Андерсен на острове Гуам в двигатель B-52 попала птица. Самолёт совершил экстренную посадку, но выкатился за пределы полосы, и в результате аварии полностью сгорел. Экипаж успел эвакуироваться.
5 января 2017 года в штате Северная Дакота около базы ВВС «Минот» во время тренировочного полёта отвалился один из двигателей. После потери двигателя самолёт смог успешно приземлиться, так как оборудован восемью турбодвигателями.
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26.09.2020 21:50 Ответить
Лучше про кацапский авиапром напиши, что-то американские ЧП не вдохновляют
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26.09.2020 21:53 Ответить
Если мы на кацапстан ориентируемся? Alex Stone написал про американцев.
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26.09.2020 21:57 Ответить
Сирожа.... порахуй кількість літаків USAF та кількість в годинах))) а потім порівняй з українською авіацією.
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27.09.2020 21:41 Ответить
Гадаю в американців всеодно так безглуздо не подовжують строки капіталки... Навіть якщо й не вилітав літак міжремонтних часів, але строки всі пройшли... Будь яка техніка псується гірше, коли не експлатується і літаки не виключення. І поганий стан літака підтверджує мати пілота...
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27.09.2020 22:26 Ответить
Дурашка, сейчас самолеты проходят ТО по состоянию, никакого капремонта. Например НИ ОДИН АН-124 РУСЛАН НЕ ПРОХОДИЛ КАПРЕМОНТ. При том что там приличные налеты. Просто они проходят ТО кратное тысяче или по сроку службы.
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26.09.2020 21:52 Ответить
Ну и где знаток работаешь? В ФСБ наверное, там же одни "специалисты" остались?
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26.09.2020 21:55 Ответить
О чем ты де...л? Современные самолеты капремонт не проходят.
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26.09.2020 21:57 Ответить
ИксПЕРД еще один? Ну давай - расскажи мне еще раз о том, что двигатель, произведенный в 70-х годах прошлого века, может лет двести эксплуатироваться при нормальном ТО. Тошнит уже от вас всех... Им документы показывают, а они как сектанты повторяют свою мантры.
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26.09.2020 23:09 Ответить
Какие документы? Что продлен ресурс движка? Посмотри сколько лет движкам амеровских В-52, д...л, а потом спорь. Тем более налет там копеечный по часам.
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26.09.2020 23:11 Ответить
Слепой? Глаза вверх подними и почитай.

Еще раз: это был не самолет, а рухлядь. Точка. Все остальное бабушке своей рассказывай, иксПЕРД хренов...
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26.09.2020 23:16 Ответить
Деб...л, сейчас тысячи более старых самолетов летают, в т.ч. и в Европе и США. Так что засунь свой язык в ж...у.
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26.09.2020 23:17 Ответить
И чтобы ты понял что ты полный д...н. Современные регулярные пассажирские перевозчики эксплуатируют самолеты по 16 часов в сутки, т.е. примерно 4500 часов в год.
Ну т.е. налет на этом самолете ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ.
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26.09.2020 23:26 Ответить
100% прав- Если брать иностранцев и их технику которую собрали ещё в тех годах -там налёт как у коллекционного Мерседеса 39 года- 20 км....Про качество сборки я вообще молчу. Я вообще не понимаю как Сагайдачный плавает ещё.... должен уже проржаветь насквозь.... Два двигателя Этого раритета уже в раз 10 исчерпали свой ресурс...
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27.09.2020 00:57 Ответить
Ты можешь свои фекалии и дальше разбрасывать, но это уже абсолютно неважно. С тобой все ясно, упоротый. Комментарий где го мудылом назвали не понравился... Какие мы ранимые... Утипутимуси...

На этом лично я ставлю точку. Ну а ты и дальше испражняйся...
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27.09.2020 10:28 Ответить
Да конечно не о чем с тобой говорить. Ты даже азов не знаешь в авиации. Так, попи....еть любитель. Ну попи....ел, аргументированно опустили тебя и все
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27.09.2020 13:55 Ответить
Понятно. Ты еще и извращенец. Что и неудивительно. Только такие могут постить такую чушь... Пшел нахер, урод.
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27.09.2020 14:01 Ответить
Тише, тише, ты у с**я в палате всех разбудишь Опустили т**я красиво, грамотно, просто цифры привели обычных налетов и все твои "доводы" оказались полным бредом. Так что прими галоперидол и баеньки, дол....**
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27.09.2020 14:06 Ответить
Где ты документы увидел?

Ты видишь там хоть одну фамилию, подпись, печать, название того, кто этот "документ" составил и выдал?

Или по-твоему после продления ресурса и ТО самолет идет в эксплуатацию с таким вот вольным сочинением анонима вместо акта приема в эксплуатацию за подписью того, кто его принял?
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27.09.2020 03:26 Ответить
То есть это не документ? И все, что там написано, это неправда? Понятно... Еще один сектант, которому мокрые печати подавай и подпись министра обороны. Там чуть выше такой же обитает. Обнимитесь и слейтесь в экстазе.
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27.09.2020 10:30 Ответить
Т.е. ты и сам можешь такой документ написать и выложить.
А за то, что там правда, как видишь, не поручился никто. Может правда, а может нет.

На официальных документах (даже на сраных справках) ставят печати и подписи (или хотя бы контакты исполнителя) именно для того, чтобы было понятно, кто отвечает за содержание.

В случае освидетельствования технического состояния военного самолета фиксация даты выдачи, воинской части (или завода), должности, лица обязательны.
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27.09.2020 11:59 Ответить
Да правда все это. Ты просто не хочешь признавать очевидное: самолет рухлядь, и то, что с ним произошло, вполне закономерно. Хочешь и дальше в мире грез жить? Ну живи...
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27.09.2020 13:44 Ответить
А що то за ресурс для движка такий у 1500 годин?
Боінги та Аірбаси теж кожні 1500 годин проводять капіталку??
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28.09.2020 02:02 Ответить
а почему нет? даже если 77года, все равно нет критических моточасов - за все время незалежности, кроме последних 6лет, небыло керосина, что б летать, тогда вина не в самолете а в летчиках с малым налетом!
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26.09.2020 21:49 Ответить
Всякую муйню пишут те, кто самолёт наблюдал в бинокль на взлете-посадке. Сначала изучите документацию, подпольное пространство, кабину летчиков, снимите поставьте движок и т.д., а потом пропадет желание писать всякое против тех, кто связал с авиацией свою жизнь.
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26.09.2020 21:51 Ответить
Эээ. Ну мой отец ведущий контруктор множества самолетов Ан и я сомневаюсь, что он снимал движок
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26.09.2020 21:53 Ответить
А ты пишешь муйню?
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26.09.2020 21:57 Ответить
Какую муйню, де...л? Ведущий конструктор будет движок снимать? Ты хоть видел как ТО самолета проходит?
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26.09.2020 21:58 Ответить
Я его проводил на АН-140 и не раз, имею удостоверение специалиста(спеца), надеюсь про "слонов" ты тоже что-то знаешь.
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26.09.2020 22:45 Ответить
Ахаа. Не знал что твоя фамилия Меренков была. Он был ведущим по Ан-140, после Шишкова.
И что? Капремонт Ан-140 проводил? Или он регламентом предумотрен?
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26.09.2020 23:09 Ответить
Или все таки в 140.00.0000.000.000.РО1 и 140.00.0000.000.000.РО2 не предусмотрен капремонт? Слоненок?
P.S. Сколько я на таких "спецов" как ты насмотрелся. Понту много, а даже электроцепь собрать без ошибок не могут.
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26.09.2020 23:22 Ответить
Начнем сначала - это был твой отец, точка.
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26.09.2020 22:46 Ответить
И можно узнать фамилию твоего отца?
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27.09.2020 00:53 Ответить
А каким это хером капремонты стали проводить раз в 36 лет, вместо 25? Вы ажуели там вообще такое тулить?
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27.09.2020 00:24 Ответить
Об этом говорится в ведомостях о самолете, которые есть в распоряжении редакции


Это не документ. Это туалетная бумажка без печатей, подписей и даже названия конторы, которая ее выдала.

Документом мог бы быть акт принятия в эксплуатацию после последнего капремонта.
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27.09.2020 03:21 Ответить
Давненько.

А вчера писали, что ресурс это самолету продлевали буквально недавно.
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27.09.2020 03:16 Ответить
На діназаврах хлопці вчаться. ППЦ. Вічного їм польоту.
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27.09.2020 17:48 Ответить
Правильно .это ж не первый борт ********* с клеймом президент .зачем их так часто в капремонт отдавать .
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27.09.2020 23:23 Ответить
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