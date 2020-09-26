Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом. СПИСОК
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Харьковщине.
"Список военнослужащих, которые погибли в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76 25 сентября 2020 года", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт вуза.
По данным университета, погибли:
майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,
капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,
капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,
старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,
старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,
прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,
прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,
младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,
солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,
солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,
солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,
солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,
солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,
солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,
солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,
сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,
солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,
солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,
старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,
солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,
солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,
солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,
солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,
солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,
старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,
солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Ранее в социальных сетях опубликовали неофициальный список погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом курсантов и офицеров.
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Независимо от электоральных циклов или позиции отдельных интересантов.
Армия - №1.
Как бы кто ни относился к пятому президенту, Петр Порошенко это прекрасно понимал.
Поэтому сумел за считанные годы сделать то, чего не делалось предыдущие 25.
И после его ухода все какое-то время работало по инерции.
Но долго это продолжаться не могло, поскольку армия полностью исчезла из повестки дня Зеленского.
И произошло то, что неизбежно должно было произойти.
Может, хотя бы эта трагедия заставит Зепрезидента вспомнить, что он - верховный главнокомандующий.
В стране, на которую напали.
И в которой в любой момент может произойти форс-мажор: необходимость срочно мобилизоваться, перебросить войска, поднять авиацию.
О каком материально-техническом обеспечении мы говорим, если у нас летают 43-летние самолеты в непонятном техническом состоянии?
Как они смогут долететь до линии фронта?
Ну так а что вы еще хотите? Если экономика для вас не так уж и важна, то вот на нашу экономику и имеем соответствующую армию. Не знаю, что там Порошенко такого сделал, но фактически все боевые машины у нас - советские или советские модификации, 0 подводных лодок, десяток построенных для ВСУ Оплтов, советских истребителей 4 поколения немногим больше, чем заказано 5-миллионной Норвегией F-35-х, ударные вертолеты вообще есть? Что, собственно, полностью соответствует нашей экономике.
Он там "поел борщу..." и в глотке не застрял !
А разведчикам совет - меняйте место дислокации !
Армия -хребет государства,Если не устранят системные причины, кактастрофы неизбежны! При нынешнем отношении в Армии в это слабо верится. Буду рад, если ошибаюсь...
Тобто на одному літаку, якщо він був повністю укомплектований, має бути 10 робочих місць для штурманів. І на мій погляд, не треба було більше 10-12 курсантів брати. При чому там ще були і студенти другого курсу, які взагалі, за планом навчальних польотів не мали там бути…
експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, Валерій Романенко.
https://www.radiosvoboda.org/a/an26-katastrofa-avia-chuguiv-kursanty/30859522.html