Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом. СПИСОК

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Харьковщине.

"Список военнослужащих, которые погибли в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76 25 сентября 2020 года", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт вуза.

По данным университета, погибли:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики достали из обломков разбившегося на Харьковщине Ан-26, - глава ОГА Кучер

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,

солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,

Также читайте: Номер карты для помощи семьям погибших курсантов и офицеров

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,

Смотрите также: Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,

солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Ранее в социальных сетях опубликовали неофициальный список погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом курсантов и офицеров.

Читайте также: Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ