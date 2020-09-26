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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом. СПИСОК

Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом. СПИСОК
Фото: hups.mil.gov.ua

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Харьковщине.

"Список военнослужащих, которые погибли в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76 25 сентября 2020 года", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт вуза.

По данным университета, погибли:

майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,

капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики достали из обломков разбившегося на Харьковщине Ан-26, - глава ОГА Кучер

капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,

прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,

прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,

младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ

солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,

солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,

Также читайте: Номер карты для помощи семьям погибших курсантов и офицеров

солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,

солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,

солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,

Смотрите также: Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,

солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Ранее в социальных сетях опубликовали неофициальный список погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом курсантов и офицеров.

Читайте также: Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ

Автор: 

авиакатастрофа (1725) вуз (907) Университет (247) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+20
Вічна пам'ять вам хлопці.

Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 9601
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26.09.2020 21:06
+16
Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом - Цензор.НЕТ 5069
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26.09.2020 20:42
+14
Независимо от политической конъюнктуры и личности президента.
Независимо от электоральных циклов или позиции отдельных интересантов.
Армия - №1.
Как бы кто ни относился к пятому президенту, Петр Порошенко это прекрасно понимал.
Поэтому сумел за считанные годы сделать то, чего не делалось предыдущие 25.
И после его ухода все какое-то время работало по инерции.
Но долго это продолжаться не могло, поскольку армия полностью исчезла из повестки дня Зеленского.
И произошло то, что неизбежно должно было произойти.
Может, хотя бы эта трагедия заставит Зепрезидента вспомнить, что он - верховный главнокомандующий.
В стране, на которую напали.
И в которой в любой момент может произойти форс-мажор: необходимость срочно мобилизоваться, перебросить войска, поднять авиацию.
О каком материально-техническом обеспечении мы говорим, если у нас летают 43-летние самолеты в непонятном техническом состоянии?
Как они смогут долететь до линии фронта?
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26.09.2020 21:03
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Правила форума Совет форумчан
Більшість - діти...
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26.09.2020 20:39 Ответить
Лайкнуть рука не поднимается, потому что...матерь божья, они все дети (((((((((((((((((((((((((((((((
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26.09.2020 21:06 Ответить
Они не просто дети. Они воины Очень молодые, но воины и дети Украины.
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26.09.2020 21:36 Ответить
А какими должны быть курсанты?
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26.09.2020 22:42 Ответить
Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом - Цензор.НЕТ 5069
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26.09.2020 20:42 Ответить
Скорбим.
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26.09.2020 20:59 Ответить
У меня дети старше. Печаль. Скорбь. Соболезную родным погибших.
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26.09.2020 21:02 Ответить
Независимо от политической конъюнктуры и личности президента.
Независимо от электоральных циклов или позиции отдельных интересантов.
Армия - №1.
Как бы кто ни относился к пятому президенту, Петр Порошенко это прекрасно понимал.
Поэтому сумел за считанные годы сделать то, чего не делалось предыдущие 25.
И после его ухода все какое-то время работало по инерции.
Но долго это продолжаться не могло, поскольку армия полностью исчезла из повестки дня Зеленского.
И произошло то, что неизбежно должно было произойти.
Может, хотя бы эта трагедия заставит Зепрезидента вспомнить, что он - верховный главнокомандующий.
В стране, на которую напали.
И в которой в любой момент может произойти форс-мажор: необходимость срочно мобилизоваться, перебросить войска, поднять авиацию.
О каком материально-техническом обеспечении мы говорим, если у нас летают 43-летние самолеты в непонятном техническом состоянии?
Как они смогут долететь до линии фронта?
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26.09.2020 21:03 Ответить
І ніхто не акцентує увагу на сьогоденнийм стан ФІНАНСУВАННЯ української Армії зеленою владою !
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26.09.2020 21:14 Ответить
>Армия - №1.
Ну так а что вы еще хотите? Если экономика для вас не так уж и важна, то вот на нашу экономику и имеем соответствующую армию. Не знаю, что там Порошенко такого сделал, но фактически все боевые машины у нас - советские или советские модификации, 0 подводных лодок, десяток построенных для ВСУ Оплтов, советских истребителей 4 поколения немногим больше, чем заказано 5-миллионной Норвегией F-35-х, ударные вертолеты вообще есть? Что, собственно, полностью соответствует нашей экономике.
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26.09.2020 21:34 Ответить
Нажаль, без нормальної економіки не буде нормальної армії. З нашими ресурсами, тільки на піхоту і вистачає.
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26.09.2020 21:44 Ответить
зате кукловод діючого "президента" купив нерухомість в америці. У багатьох -нерухомість у Лондоні, Італії, Іспанії. Якщо все те спродать за нормальні гроші, то може й на армію вистачить?
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27.09.2020 04:23 Ответить
Вічна пам'ять вам хлопці.

Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 9601
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26.09.2020 21:06 Ответить
Вічна пам'ять вам, синочки України!
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26.09.2020 21:26 Ответить
По ходу дела Зеленский решил не останавливатся и засветил полевой лагерь военной разведки на Донбассе.
Он там "поел борщу..." и в глотке не застрял !
А разведчикам совет - меняйте место дислокации !
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26.09.2020 21:47 Ответить
які ще солдати..? якщо вони курсанти
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26.09.2020 21:48 Ответить
Я також не зрозумів.
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26.09.2020 21:54 Ответить
Речь идёт о воинском звании
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27.09.2020 09:21 Ответить
Ну тогда рядовой вроде должно быть.
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27.09.2020 10:33 Ответить
Неа - рядовой состав: рекрут, солдат, старший солдат
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27.09.2020 11:49 Ответить
дурню у законі написали, прибравши звання курсант, бо писали його не військові
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28.09.2020 09:52 Ответить
у законі ..ст.2 є такий від військової служби як (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а звання курсант не має
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28.09.2020 09:56 Ответить
Скорбим
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26.09.2020 21:53 Ответить
Правительство будет пытаться свалить всё на ошибки погибших пилотов, чтобы не отвечать за крупнейшую трагедию.
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26.09.2020 21:57 Ответить
Искренние соболезнования родныи близким погибших!
Армия -хребет государства,Если не устранят системные причины, кактастрофы неизбежны! При нынешнем отношении в Армии в это слабо верится. Буду рад, если ошибаюсь...
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26.09.2020 22:25 Ответить
Університет Повітряних сил імені Кожедуба оприлюднив дані загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом - Цензор.НЕТ 6860
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26.09.2020 22:48 Ответить
Це штурманський варіант, так би мовити літаючий клас, там АН-26ш, а «Ш» означає «штурманський».
Тобто на одному літаку, якщо він був повністю укомплектований, має бути 10 робочих місць для штурманів. І на мій погляд, не треба було більше 10-12 курсантів брати. При чому там ще були і студенти другого курсу, які взагалі, за планом навчальних польотів не мали там бути…

експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, Валерій Романенко.
https://www.radiosvoboda.org/a/an26-katastrofa-avia-chuguiv-kursanty/30859522.html
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27.09.2020 00:03 Ответить
Так болить. Співчуття рідним та близьким загиблих.
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27.09.2020 09:44 Ответить
 
 