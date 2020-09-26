На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 26 сентября, по всей Беларуси прошли женские марши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".

В списке задержанных на женском марше в Минске - 99 фамилий, в том числе - четыре журналиста: Александра Эльбаум (TUT.BY), Катерина Карпицкая ("Наша Нiва"), Мария Войтович ("Еврорадио"), Мария Гриц ("Белсат").

Около 18:00 медийщиков TUT.BY, "Нашай Нiвы" и "Еврорадио" отпустили.

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Также "Вясна" сообщает о том, что в переходе станции метро "Площадь Якуба Коласа" были задержаны уличные музыканты - кавер-группа BEST SOUND BAN. По данным правозащитников, перед этим они исполняли песню Цоя "Перемен".

В регионах задержали 7 человек.









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