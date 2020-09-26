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На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 26 сентября, по всей Беларуси прошли женские марши.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".

В списке задержанных на женском марше в Минске - 99 фамилий, в том числе - четыре журналиста: Александра Эльбаум (TUT.BY), Катерина Карпицкая ("Наша Нiва"), Мария Войтович ("Еврорадио"), Мария Гриц ("Белсат").

Около 18:00 медийщиков TUT.BY, "Нашай Нiвы" и "Еврорадио" отпустили.

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Также "Вясна" сообщает о том, что в переходе станции метро "Площадь Якуба Коласа" были задержаны уличные музыканты - кавер-группа BEST SOUND BAN. По данным правозащитников, перед этим они исполняли песню Цоя "Перемен".

В регионах задержали 7 человек.

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На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 06
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 07
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На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 11
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 12

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На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 13
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 14
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 15
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 16

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На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 17
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 18
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 19
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники 20

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих

Автор: 

Беларусь (7913) Лукашенко Александр (3617) правозащитники (678) репрессии (2768)


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Топ комментарии
+13
То, что происходит в Беларуси - это не протесты, не революция. Это - позор протестного движения, это профанация революции. Бабы водят хороводы, мужики отшучиваются и носят "юморные" лозунги. Все это - вместо того, чтобы подняться и смести преступную власть единственным способом. Эти идиоты десятки лет после распада СССР радовались тому, что они живут в единственной оставшейся стране, сохранившей в себе все наследие совдепа - и до сих пор не поняли (точнее - уже не помнят), что в совдепе не было ни выборов, ни многопартийности, ни свободы слова. На что надеятся эти дебилы? На то, что "запад им поможет"? С какой стати? Кому нужны закоренелые совки, которые шизофренически орут: "Дайте нам честные выборы, свободу мнений и при этом не отрывайте нас от любимой России!"???
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26.09.2020 21:38
+10
Какие-то непонятные чуваки без знаков различия пакуют белорусских женщин, а белорусские мужики не выбивают из этих чуваков говно.. Пацаны, вы так в полную жопу докатитесь...
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26.09.2020 21:19
+8
Как то уже эта тема с белорусскими митингами подз....ала ходят и ходят ...я уверен что лукашенко будет ещё 25 лет ...
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26.09.2020 21:04
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Правила форума Совет форумчан
Денех нет,но вы держитесь там...
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26.09.2020 21:03 Ответить
Как то уже эта тема с белорусскими митингами подз....ала ходят и ходят ...я уверен что лукашенко будет ещё 25 лет ...
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26.09.2020 21:04 Ответить
Коля и больше продержится.
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26.09.2020 21:05 Ответить
Та ладно стока не живут
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26.09.2020 21:25 Ответить
Таке враження, що вони за бурним оргазмом туди ходять.
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27.09.2020 07:29 Ответить
Также "Вясна" сообщает о том, что в переходе станции метро "Площадь Якуба Коласа" были задержаны уличные музыканты - кавер-группа BEST SOUND BAN. По данным правозащитников, перед этим они исполняли песню Цоя "Перемен", задержали потому что фальшивили.
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26.09.2020 21:04 Ответить
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2281
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26.09.2020 21:07 Ответить
Лукашенко сказал :
Майдана не будет
Белорусы ответили :
Мы не майданутые
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26.09.2020 21:07 Ответить
Без РАБссии любому быдлу не выжить в Мире,даже германцам без Северного ротока,а туркам без Турецкого и Южного... не говоря о Силе Сибири...
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26.09.2020 21:07 Ответить
В Белоруси все только начинается ЧУВАКИ....
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26.09.2020 21:09 Ответить
Пора женщинам Белоруссии пустить тяжёлую артиллерию на ОМОН, ну типа отборных 120-130 кг гектарниц
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26.09.2020 21:22 Ответить
Вы думаете им не надоест в ближайшем времени ходить туда-сюда с флажками и получать трындюлей?
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26.09.2020 21:22 Ответить
Мы думаем шо пукин *****
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26.09.2020 21:24 Ответить
та єто как-бе аксиома
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26.09.2020 21:28 Ответить
Там все закінчилось вже давно , ще й не почавшись , «начинаться» немає чому
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26.09.2020 23:08 Ответить
Так.
Як би тут лахтинські троллі, і їх шістки хохломанкурти не всиралися, в Білорусі, все тільки ПОЧИНАЄТЬСЯ.

«22:41, 26 сентября 2020

Хакеры взломали эфиры Белтелерадиокомпании и показали видеоролики с массовых акций протестов.

Вечером в субботу, 26 сентября, в эфире государственных телеканалов, в частности, «Беларусь 1» и «Беларусь 24» демонстрировались кадры столкновений силовиков и участников массовых акций.»
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26.09.2020 23:48 Ответить
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8767
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26.09.2020 21:11 Ответить
А чего у них тока бабы маршируют, мужики дома отсиживаются
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26.09.2020 21:12 Ответить
по очереди
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26.09.2020 21:28 Ответить
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7515Чуваки...купите журналы для детей Германии?вы не любтите детей Германии профессор?
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26.09.2020 21:15 Ответить
https://ukranews.com/news/728457-slova-pro-es-ne-bankomat-ubrali-s-sajta-predstavitelstva-es-v-ukraine Представительство ЕС в Украине убрало с сайта слова про "ЕС - не банкомат" ,а Банковая убрала слова ответа ..." Я не рояль, я только играю на рояле."
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26.09.2020 21:18 Ответить
Какие-то непонятные чуваки без знаков различия пакуют белорусских женщин, а белорусские мужики не выбивают из этих чуваков говно.. Пацаны, вы так в полную жопу докатитесь...
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26.09.2020 21:19 Ответить
Это боевики с ЛДНР и им как то непривычно всё это делать на людях.
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26.09.2020 21:23 Ответить
Честно говоря - скорее всего нет. Особенно при раскладах один на десять . Но всё зависит от ситуации. Сложно оставаться в стороне, когда крутят твою жену или ребёнка.
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26.09.2020 21:32 Ответить
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7310
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26.09.2020 21:19 Ответить
На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 396
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26.09.2020 22:53 Ответить
Хорошая работа девок щупать!!!
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26.09.2020 21:22 Ответить
На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1945 я не Тихановская и не Политкоская...я только учусь...
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26.09.2020 21:23 Ответить
У них клички какие то есть или все под одну?
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26.09.2020 21:26 Ответить
Мы живем в Матрице...а фото не имеет значения...баба или мужик...
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26.09.2020 21:28 Ответить
На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6161
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26.09.2020 21:28 Ответить
На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9867
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26.09.2020 21:29 Ответить
Какие только овцы...
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26.09.2020 21:31 Ответить
Уже видно что народу намного меньше и без огонька.
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26.09.2020 21:32 Ответить
мало обнимашек с ними вот поэтому и хватают женщин ну а завтра общий воскресный карнавал какая революция 5 дней на работе субота выходной для себя для семьи ну и митинг традиционно в воскресенье всем
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26.09.2020 21:33 Ответить
Блин .а кто картошку в совхозах собирает,наверно мужская особь?
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26.09.2020 21:40 Ответить
це мужики у жіночих платтях?
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26.09.2020 21:36 Ответить
Первый бабский бунт был в Швеции в 1718 году и длился до 1771 года кстати...
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26.09.2020 21:36 Ответить
Чото вспоминаются фотки из Киева - ЧТО сделали БЕЗОРУЖНЫЕ украинцы с особо шибко борзыми мусорами, и как они превратили их бусики и полицайвагены в кучу обгорелых железок. А пока белорусские мужики по 50 чел бесстрашно фоткают на мобилы , как 3 - 4 колхозгестповца с закрытыми мордами вяжут их женщин. Так , говорите , не существует гена рабства и он не передаётся по наследству ? Ню-ню...
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26.09.2020 21:37 Ответить
Жалкое зрелище, а завтра вообще будет цирк с инаугурацией в президенты Тихановской по скайпу.))
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26.09.2020 21:37 Ответить
То, что происходит в Беларуси - это не протесты, не революция. Это - позор протестного движения, это профанация революции. Бабы водят хороводы, мужики отшучиваются и носят "юморные" лозунги. Все это - вместо того, чтобы подняться и смести преступную власть единственным способом. Эти идиоты десятки лет после распада СССР радовались тому, что они живут в единственной оставшейся стране, сохранившей в себе все наследие совдепа - и до сих пор не поняли (точнее - уже не помнят), что в совдепе не было ни выборов, ни многопартийности, ни свободы слова. На что надеятся эти дебилы? На то, что "запад им поможет"? С какой стати? Кому нужны закоренелые совки, которые шизофренически орут: "Дайте нам честные выборы, свободу мнений и при этом не отрывайте нас от любимой России!"???
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26.09.2020 21:38 Ответить
білоруси не протестують за щось. Чи за когось
вони протестують проти того, з чим більще не згідні миритись
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26.09.2020 21:42 Ответить
На что надеятся эти дебилы?
---
Мне кажется - на то, что "мудрый руководитель Путин"(цитата), обратит на них внимание, на то, что они хорошие, обувь снимают. Оценит их мирный и неопасный для него характер, и по хорошему, по доброму - просто даст Лукашенко команду уйти, поставит на его место какую нибудь Бабарику, или Колесникову, и заживут они дружно и счастливо, в одном союзном государстве.
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26.09.2020 22:06 Ответить
Другими словами, беларусам просто не нравится, когда их сажают задницами на стеклотару местного производителя, и мечтают о временах, когда в "одном союзном государстве" их будут сажать на бутылки от советского шампанского? Да, это тонкая разница! Ребята знают толк в оттенках серого!
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26.09.2020 22:16 Ответить
100 (СТО, Карл!) лет совка! Что вы хотите? Теперь их 100 лет надо 3,14здить. И то не факт, что прозреют..
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27.09.2020 16:42 Ответить
На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1784
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26.09.2020 21:40 Ответить
На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1829
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26.09.2020 21:40 Ответить
Лукашенко в Аргентине будет скрываться после того как его выдавят
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26.09.2020 21:42 Ответить
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Была пастила в Беларуси БЧБ.
Стала просто Б.......
Дно уже близко?

На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4165 На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5058
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26.09.2020 21:41 Ответить
мужиков уже нет, женщин покрутили, в следующую субботу будут протестовать дети
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26.09.2020 21:42 Ответить
Почему нет? Мужики и крутили.
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26.09.2020 22:08 Ответить
Белорусов и Новгородцев те кторые на Ильмени сделали рабами после 1556 года коггда сраная Мацковия резала ночью защитников Новгорода...Малюта Скуратов это вам не Путлер...с Бесланом ..это два разных убийцы...
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26.09.2020 21:44 Ответить
Самый страшный-это женский бунт, любой женатый мужик подтвердит, так что писец Лукашенко, женщины не мужики, терпеть не будут, а там может когда-то и мужикам станет обидно за избитых, изнасилованных матерей, жён и дочерей.
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26.09.2020 21:44 Ответить
Чомусь мені також здається, що це якась лінія. Вона перейдена.

На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6676
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26.09.2020 21:47 Ответить
уже ни хрущева,ни фиделя,ни абхазии с шашлыками...делайте выводы.

https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Фидель Кастро и Никита Хрущев на шашлыках в Абхазии

На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6461
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26.09.2020 21:48 Ответить
Зелені чоловічки спалились наліпивши прапор Білорусі на кептарях.
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26.09.2020 21:52 Ответить
Шо кацапы в москве шо эти разницу не вижу и у кацапов и беларусов нет мужиков с яйцами которые б спалили те автозаки и стали стоять на площади постоянно сменяя друг друга а не только по воскресеьям так можно карнавалить раз в неделю и год На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2243На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8492
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26.09.2020 21:56 Ответить
тупые здесь как раз "мужики": зачем-то хватают эти женщин, тащат куда-то, только еще больше позорят этот режим Лукашенко
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26.09.2020 22:03 Ответить
Похоже, с женщинами у тебя отношения не складываются ) Бывает...
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26.09.2020 22:10 Ответить
)) Не нервничай так, "мужик"
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26.09.2020 22:13 Ответить
Это же надо опуститься до такого: физически бороться с безоружными женщинами... Агония совка!
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26.09.2020 22:36 Ответить
Пока не скажут "путен - х#йло", будут впустую хороводить
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26.09.2020 22:11 Ответить
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой".

"Мое личное мнение: Путин - очень сильный лидер. У меня есть много вопросов, почему Москва живет не как остальная Россия, но, на мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик. Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой", - рассказал Дылевский.
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26.09.2020 22:36 Ответить
Гитлер и иже с ним были тоже с железной хваткой...
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26.09.2020 22:38 Ответить
Белорусский оппозиционер Михаил Загорский, обещавший России 41-й год если кацапы вздумают помогать Лукашенко, стал вице-мэром Ялты. Ахаха.

На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 855
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26.09.2020 22:45 Ответить
Загорцев. Фамилию неправильно написал.
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26.09.2020 22:52 Ответить
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Маски сорваны



https://twitter.com/i/status/1309447078205181953 https://twitter.com/i/status/1309447078205181953
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26.09.2020 22:34 Ответить
Есть ощущение,что все мужики в Беларуси мусорами работают.
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26.09.2020 22:44 Ответить
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком



Об интеллектуальных способностях лукашенковских шакалов можно судить по тому, что командир минского SS Дэ Балаба живёт в обычной панельке, ездит на корче и верит, что 66-летний дед его защитит, или, хотя бы возьмёт его в свой Боинг, чтобы увезти в ОАЭ

На жіночих маршах у Білорусі затримали понад сто осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2409
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26.09.2020 22:51 Ответить
Единственный альфа самец в Беларуси это Лукашенко, остальные домашние евнухи - плоды отрицательной селекции.
Женские митинги.... это как Карл? Где мужики?
Ау МУЖИКИ, ваших баб русский омон в автозаки пакуеь...
Мужики там все в танчики играют?
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26.09.2020 23:23 Ответить
Какой же белорусский народ тупой! Та же Тихановская в своем интервью говорила что Путин самый уважаемый ею человек и она хочет дружить с Россией!
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27.09.2020 00:50 Ответить
Доки там не з'явиться адекватний конкурент "Бацькові" всі ті протести і яйця виїденого не варті.
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27.09.2020 07:42 Ответить
Так скоро фраза "белорусский протест" прочно войдет в обиход для описания наиболее глупого и абсолютно бесполезного действия, которое к тому же приносит только вред исполнителю.

- Наш сын опять лизнул розетку, это просто какой-то "белорусский протест"...
или
- Вчера мы с товарищем крепко напились и полезли в вольер с медведями чтоб их погладить потискать и пофоткаться. Теперь то я понимаю, что мы вели себя как "белорусы на протесте", но тогда мы были слишком пьяны.
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27.09.2020 10:32 Ответить
 
 