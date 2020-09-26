На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В субботу, 26 сентября, по всей Беларуси прошли женские марши.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".
В списке задержанных на женском марше в Минске - 99 фамилий, в том числе - четыре журналиста: Александра Эльбаум (TUT.BY), Катерина Карпицкая ("Наша Нiва"), Мария Войтович ("Еврорадио"), Мария Гриц ("Белсат").
Около 18:00 медийщиков TUT.BY, "Нашай Нiвы" и "Еврорадио" отпустили.
Также "Вясна" сообщает о том, что в переходе станции метро "Площадь Якуба Коласа" были задержаны уличные музыканты - кавер-группа BEST SOUND BAN. По данным правозащитников, перед этим они исполняли песню Цоя "Перемен".
В регионах задержали 7 человек.
Топ комментарии
+13 Valentin Nasus
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+8 neverlok lok
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Майдана не будет
Белорусы ответили :
Мы не майданутые
Як би тут лахтинські троллі, і їх шістки хохломанкурти не всиралися, в Білорусі, все тільки ПОЧИНАЄТЬСЯ.
«22:41, 26 сентября 2020
Хакеры взломали эфиры Белтелерадиокомпании и показали видеоролики с массовых акций протестов.
Вечером в субботу, 26 сентября, в эфире государственных телеканалов, в частности, «Беларусь 1» и «Беларусь 24» демонстрировались кадры столкновений силовиков и участников массовых акций.»
вони протестують проти того, з чим більще не згідні миритись
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Мне кажется - на то, что "мудрый руководитель Путин"(цитата), обратит на них внимание, на то, что они хорошие, обувь снимают. Оценит их мирный и неопасный для него характер, и по хорошему, по доброму - просто даст Лукашенко команду уйти, поставит на его место какую нибудь Бабарику, или Колесникову, и заживут они дружно и счастливо, в одном союзном государстве.
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Была пастила в Беларуси БЧБ.
Стала просто Б.......
Дно уже близко?
https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Фидель Кастро и Никита Хрущев на шашлыках в Абхазии
"Мое личное мнение: Путин - очень сильный лидер. У меня есть много вопросов, почему Москва живет не как остальная Россия, но, на мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик. Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой", - рассказал Дылевский.
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Маски сорваны
https://twitter.com/i/status/1309447078205181953 https://twitter.com/i/status/1309447078205181953
https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком
Об интеллектуальных способностях лукашенковских шакалов можно судить по тому, что командир минского SS Дэ Балаба живёт в обычной панельке, ездит на корче и верит, что 66-летний дед его защитит, или, хотя бы возьмёт его в свой Боинг, чтобы увезти в ОАЭ
Женские митинги.... это как Карл? Где мужики?
Ау МУЖИКИ, ваших баб русский омон в автозаки пакуеь...
Мужики там все в танчики играют?
- Наш сын опять лизнул розетку, это просто какой-то "белорусский протест"...
или
- Вчера мы с товарищем крепко напились и полезли в вольер с медведями чтоб их погладить потискать и пофоткаться. Теперь то я понимаю, что мы вели себя как "белорусы на протесте", но тогда мы были слишком пьяны.