В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Ни один курсант летного отделения не захотел забрать документы из Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Об этом заявляет Министерство обороны со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, ни один курсант летного факультета не изъявил желание отчислиться из университета. В командовании подчеркнули, что информация о так называемом "массовом написании рапортов на отчисления курсантами летного факультета первого курса" циркулирует в сети Интернет и распространяется отдельными личностями", - отметили в Минобороны.

Командование призвало общественность "проверять информацию перед ее опубликованием" и получать информацию из официальных источников.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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