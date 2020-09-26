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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

В ВСУ опровергли
Фото: Минобороны

Ни один курсант летного отделения не захотел забрать документы из Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Об этом заявляет Министерство обороны со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По информации Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, ни один курсант летного факультета не изъявил желание отчислиться из университета. В командовании подчеркнули, что информация о так называемом "массовом написании рапортов на отчисления курсантами летного факультета первого курса" циркулирует в сети Интернет и распространяется отдельными личностями", - отметили в Минобороны.

Командование призвало общественность "проверять информацию перед ее опубликованием" и получать информацию из официальных источников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Университет Воздушных сил имени Кожедуба обнародовал данные погибших в авиакатастрофе под Чугуевом. СПИСОК

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также смотрите: Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Университет (247) Харьковщина (5577) курсанты (165)


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Топ комментарии
+17
кацапня старается извлечь максимум из случившегося.
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26.09.2020 21:35
+13
ну так озвучили бы, по каким помойкам эта информация " циркулирует в сети Интернет и распространяется отдельными личностями"
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26.09.2020 21:35
+7
У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання - Цензор.НЕТ 7390
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26.09.2020 21:56
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Правила форума Совет форумчан
ну так озвучили бы, по каким помойкам эта информация " циркулирует в сети Интернет и распространяется отдельными личностями"
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26.09.2020 21:35 Ответить
хэнэрэ. руцкомирские не спят. Жаль, что в этом "заповеднике" нельзя их ... нельзя.
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26.09.2020 21:43 Ответить
кацапня старается извлечь максимум из случившегося.
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26.09.2020 21:35 Ответить
Токмо ЗЕгавнище не видит мордовской выгоды в случившемся...
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26.09.2020 23:47 Ответить
Новость ни о чем. Для начала приводится ИСТОЧНИК, который распространяет недостоверную информацию что идут массовые отчисления, и только потом эти сведения опровергаются. В журналистах 90% школоты без опыта работы, знаний и понимания чего они пошли в журналистику. Позорище.
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26.09.2020 21:35 Ответить
Выявлять тех, кто эту инфу множит и наказывать, думаю СБУ этим займётся.
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26.09.2020 21:38 Ответить
Лучше СНБО.
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26.09.2020 21:51 Ответить
думаю СБУ этим займётся


назови хоть одну причину, нахрена СБУ будет этим заниматься ?
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26.09.2020 21:54 Ответить
пукан горит ?
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26.09.2020 21:55 Ответить
Коли розпочалась друга світова війна?
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26.09.2020 21:56 Ответить
У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання - Цензор.НЕТ 6575
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26.09.2020 21:58 Ответить
"Што?" (С)
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26.09.2020 22:41 Ответить
У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання - Цензор.НЕТ 7390
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26.09.2020 21:56 Ответить
12 июня 1990 года россия провозгласила свою независимость, чем и похоронила ссср.
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26.09.2020 21:57 Ответить
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26.09.2020 21:59 Ответить
Дайте пацанам прийти в себя после гибели побратимов, что вы нагнетаете.
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26.09.2020 21:56 Ответить
пацаны сейчас точно не комменты на Цензоре читают
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26.09.2020 22:00 Ответить
Как жалок шут на троне Короля
Как глуп народ,который то плзволил.
Робер Бернс.шотландский поэт.
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26.09.2020 21:59 Ответить
кацапня инфу плодит
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26.09.2020 21:59 Ответить
Мавзолейным крысам типа ********** и Сикелеву Путлер платит зелеными рублями РАБссии 3 тысчи долларов в час...
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26.09.2020 22:03 Ответить
Иван Никитович Кожедуб загнал в землю больше немецких самолётов , чем Покрышкин . Причём за меньшее время войны в воздухе .
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26.09.2020 22:09 Ответить
Теперь понимая отношение ректората, МО, государства можно с чистой совестью уходить! А ведь отмажут всех и свалят на летчиков всё!
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26.09.2020 22:53 Ответить
Видел сегодня сюжет по ТВ. Одному курсанту повезло. Не сдал зачет по физподготовке и его не допустили к этому полёту...
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27.09.2020 01:31 Ответить
 
 