Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами, - глава Харьковской ОГА Кучер

Необходимо выяснить, почему при посадке Ан-26, зная о неисправностях, приоритет отдали другому борту.

Это глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил во время брифинга на месте крушения самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

"По моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, отвечающие за эту посадку, ответили только через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом мы возвращаемся к тому, что на тот момент было известно, что один из моторов не работал, - рассказал журналистам глава ХОГА. - Тут нужно выяснить - каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту, мы знаем, что, увы, наши ребята потерпели крушение на этом самолете".

По информации руководителя области, решающее слово должно быть за следствием и соответствующими комиссиями. Но Алексей Кучер настаивает на тщательной отработке версии о халатности.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.