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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами, - глава Харьковской ОГА Кучер

Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами, - глава Харьковской ОГА Кучер

Необходимо выяснить, почему при посадке Ан-26, зная о неисправностях, приоритет отдали другому борту.

Это глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил во время брифинга на месте крушения самолета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

"По моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, отвечающие за эту посадку, ответили только через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом мы возвращаемся к тому, что на тот момент было известно, что один из моторов не работал, - рассказал журналистам глава ХОГА. - Тут нужно выяснить - каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту, мы знаем, что, увы, наши ребята потерпели крушение на этом самолете".

По информации руководителя области, решающее слово должно быть за следствием и соответствующими комиссиями. Но Алексей Кучер настаивает на тщательной отработке версии о халатности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Капремонт разбившегося на Харьковщине Ан-26 проводили в 1996 году, следующий запланировали на 2022-й. ДОКУМЕНТ

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) ОГА (2393) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64)


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Топ комментарии
+19
Знайдуть стрілочників.
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26.09.2020 22:28
+19
Ну вот, теперь чиновники следователями работают.
А всё почему?
Выборы на носу.
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26.09.2020 22:28
+14
Пока в Украине нет профильной организации, которая будет заниматься вопросами безопастности эксплуатации воздушного транспорта, дела не будет.
Например в США есть структура которая называется NTSB Национальный Совет Безопастности на Транспорте, в компетенции которой находятся в том числе и летные происшествия.
А у нас, предпочитают заниматься показухой, каждый раз создавая в случае ЧП "правительственную комиссию", (в которую традиционно входят люди, очень поверхностно владеющие вопросом).
Ну и каждый политикан, считает нужным попиариться на человеческом горе.
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26.09.2020 22:36
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Правила форума Совет форумчан
Знайдуть стрілочників.
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26.09.2020 22:28 Ответить
Не нужно никого искать. Никто не виноват. Нужно просто прекратить летать как прекратили стрелять.
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26.09.2020 22:40 Ответить
Кернес прилетал?
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26.09.2020 22:41 Ответить
1000%....
или какой то шнырь с ЖОПО БЛОКА
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26.09.2020 22:43 Ответить
Ну вот, теперь чиновники следователями работают.
А всё почему?
Выборы на носу.
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26.09.2020 22:28 Ответить
Тут нужно выяснить... Тут нужно выяснить с какого хера глава ОГА с прошлой ночи раздает интервью и указания что нужно сделать. И, кстати, мы еще не в курсе мнения мэра города Чугуева
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26.09.2020 22:54 Ответить
Ну...
Если диспетчеры успели за минуту посадить другой самолет, значит он уже был прямо над посадочной полосой.
Хотя, тут все надо очень тщательно проверить, а то есть подозрение, что те "диспетчеры" просто ПИ...ДЯТ, что бы отмазаться!
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26.09.2020 22:30 Ответить
все переговоры диспетчеров пишутся, это же не болтологический форум в интернете
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26.09.2020 22:42 Ответить
Тут все пишется. И когда-то каждый ответит за грехи.
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26.09.2020 22:58 Ответить
Тут когда то. А там в ближайшее время. Все диспетчеры будут допрошены, все данные с носителей изъяты для следствия. Надеюсь, этим будут заниматься классные спецы.
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26.09.2020 23:19 Ответить
пишуться-пишуться...
но, записи имеют тенденцию "случайно пропадать"...
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27.09.2020 00:42 Ответить
Приведите пример такой пропажи. Где и когда это уже случалось?
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27.09.2020 00:44 Ответить
Та в любых политических преступлениях!
Или с олигархами или с авторитетами.
Та что записи? Даже целые ТОМА "Дела" исчезают!
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27.09.2020 00:53 Ответить
Я говорю о записях диспетчеров при крушениях. При чем тут олигархи?
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27.09.2020 00:58 Ответить
а я говорю, что с нашей "полицией", если надо - исчезнуть может что угодно!
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27.09.2020 01:05 Ответить
Расследует не полиция. Это так, на всякий случай.
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27.09.2020 01:07 Ответить
ну, ты это скажи тем полицейским, что сейчас на диспетчерской вышке шныряют.
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27.09.2020 02:25 Ответить
Дело выгорело
Раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые говорили: «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания.
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27.09.2020 08:44 Ответить
точно точно .. это только картинки на каменных стенах пещер сохранились надолго, но рукописи таки горят а цифры..
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29.09.2020 00:44 Ответить
зная о неисправностях, приоритет отдали другому борту....может борт Виктора Мебверчука был?Источник: https://censor.net/ru/n3221425
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26.09.2020 22:30 Ответить
А что ему в Чугуеве делать?
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26.09.2020 22:43 Ответить
твое какое дело? ты кто? ты следователь? ты специалист? ты зеленая попка которую янелох назначил.
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26.09.2020 22:32 Ответить
Мабуть не слід бути таким категоричним.
Поки не сформульовано «общєє мнєніє», всяка інформація має вагу.
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26.09.2020 22:44 Ответить
Есть момент принятия решения.
Возможно другой борт уже невозможно было не принять на ВПП.
Самолёт - не автобус.
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26.09.2020 22:32 Ответить
Что, чугуевский военный аэродром так загружен?
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27.09.2020 00:04 Ответить
Пока в Украине нет профильной организации, которая будет заниматься вопросами безопастности эксплуатации воздушного транспорта, дела не будет.
Например в США есть структура которая называется NTSB Национальный Совет Безопастности на Транспорте, в компетенции которой находятся в том числе и летные происшествия.
А у нас, предпочитают заниматься показухой, каждый раз создавая в случае ЧП "правительственную комиссию", (в которую традиционно входят люди, очень поверхностно владеющие вопросом).
Ну и каждый политикан, считает нужным попиариться на человеческом горе.
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26.09.2020 22:36 Ответить
ну так изучите структуру Госавиаслужбы Украины. Много интересного узнаете и по вопросам безопасности и узнаете ..что давным давно существует Независимое Национальное агенство по расследованию авиационных проишествий. И что Украина давно работает в этом вопросе по европейским стандартам с использованием всей европейской системы обеспечения безопасности полётов. Но она не расследует катастрофы военных самолётов. И в Европе и США тоже так. Только в рассее Международный авиационный комитет ...гражданский... может расследовать катастрофу польского военного самолёта на рассейском военном аэродроме и указывать польским военным...как им летать в своей стране!! Ну это так..бывает!! Выходит Вы и близко не в теме..а пишете..??)))
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26.09.2020 23:35 Ответить
А эти недокомисси вариант диверсии не рассматривают совсем?
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26.09.2020 22:37 Ответить
Вы уже определитесь, отказал мотор или нет... А то министр говорил что мотор работал, просто какой то датчик отказал. А этот говорит что все таки мотор отказал.
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26.09.2020 22:37 Ответить
А вы не торопитесь осуждать.
Дождитесь окончательных результатов.
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26.09.2020 22:39 Ответить
полный профан...и скорее всего не только в авиации.смотрящий за харьковской областью учит диспетчера,как правильно принимать самолеты.
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26.09.2020 22:37 Ответить
физрук расследует летное происшествие...

Образование
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B Педагогический университет имени Г. Сковороды (специальность «Физическое воспитание»), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность «Правоведение»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovkuc-4 [4] .
Трудовая деятельность
Кучер работал в суде и прокуратуре. Преподаватель в Высшей школе адвокатурыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ovkuc-4 [4] .
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26.09.2020 22:43 Ответить
А главное, зачем выдергивать какой то один факт из сотен, связанных с происшествием? С начала соберите и обработайте все улики, потом дождитесь выводов от профи и уж потом варежку открывайте.
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26.09.2020 22:45 Ответить
Короче , " испанский диспетчер " опять виноват . Как и во всём , что связано с взрывами боескладов . Снова сделают виноватыми лётчиков , которых живими уже нет . А генералы уйдут на " заслуженую " пенсию . .. .
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26.09.2020 22:37 Ответить
Уводите авиатрощу с политической арены.
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26.09.2020 22:39 Ответить
Кучер не надо пиариться на том, в чем не соображаешь. Не бывать тебе мэром Харькова-это однозначно, как то, что ты идёшь от слуг дьявола.
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26.09.2020 22:41 Ответить
По информации руководителя области, решающее слово должно быть за следствием и соответствующими комиссиями. Но Алексей Кучер настаивает на тщательной отработке версии о халатности, не надо навязывать следствию версию.
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26.09.2020 22:46 Ответить
ага.. мене це теж здивувало. Виглядає так, наче він нав"язує цю "версію" і суспільству, і комісії.
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27.09.2020 00:34 Ответить
Вся эта его болтовня ради одной фразы - "наши ребята".
Мрази лицемерные.
Молчал бы лучше, эксперд сраный.
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26.09.2020 22:47 Ответить
За всё на самолёте отвечает командир экипажа ( как капитан на корабле).
Решение вылетать или нет принимает командир на основе погодных условий, доклада техника самолёта и борттехника о готовности борта.
Если он знал что самолёт неисправен обязан был отказаться от полёта.
Взлёт всегда можно отменить, а вот посадку никогда.
И хватить изгаляться в глупости здесь, погибли молодые парни. Вечная память им.
Кто связан с авиацией знает: третий тост стоя и молча за тех кто не вернулся!
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26.09.2020 22:51 Ответить
Уже пошли отмазки , для того , шоб концов не найти ... .
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26.09.2020 22:51 Ответить
Почитайте воспоминания лётчика - бомбардировщика Василия Ивановича Ракова , как он садился на грунт на СБ или на ТБ . Самолёты почти одинаковые .
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26.09.2020 23:03 Ответить
Диспетчер відповів тільки через хвилину після запиту на посадку Ан-26 із курсантами, - глава Харківської ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 2699
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26.09.2020 22:55 Ответить
можливо кацапи підстроїли, щоб все заблокувати. через Главг андона з ОП. При чому тут, курва, контракти? Дебіли!
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27.09.2020 11:05 Ответить
Зеленский и его российские диверсанты, назначенные в Министерство обороны, лично ответственны за смерти парней
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26.09.2020 22:57 Ответить
я так и знал, что виноват диспетчер. И даже ни чего, что при взлете и посадке, самолет попадает в "мертвую" зону локатора и диспетчер их не видит.
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26.09.2020 22:59 Ответить
У нас же все через жопу кругом разгельдяйство .а виной тому начальство которое кроме бабла ничего не интиртсует
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26.09.2020 23:32 Ответить
Главный ЗЕдрочер - "спец" в вопросах УВД?
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26.09.2020 23:46 Ответить
- Літак АН-26 здатний сісти з одним двигуном?
- Не просто здатний, а це штатна ситуація, яка відпрацьовується з кожним з пілотів цього літака і неодноразово.
Спеціально вимикається один двигун і він має посадити на одному двигуні, це не проблема.
Але все залежить від обставин. Залежить на який висоті це відбулося: одна справа, якщо це відбулося на великій висоті, коли запас часу є, коли можна поставити по потоку лопаті ******** гвинта, бо інакше вони будуть створювати дуже великий опір повітрю і буде літак дуже сильно розвертати в ліву сторону, якщо відмовив лівий двигун.
А якщо це відбулося на малій висоті, під час приземлення, то це вже дуже складна ситуація. Тут і крен можливий, і можна черкнути кінчиком крила об землю, і взагалі літак може розвернути перед самою злітною смугою.
Чому це небезпечно: бо при посадці літак має мінімальну тягу, двигуни на мінімальній потужності виставлені, випущена вся механізація і немає запасу швидкості.

Тобто на великій висоті працюючий двигун переходить на більшу потужність і можна продовжувати політ навіть не знижуючи висоти. А от при приземленні тяга мінімальна.
А реактивні двигуни дуже поступово реагують, це не поршневі двигуни, як в машині - натиснув педаль і він заревів. Реактивні двигуни (а тут турбо-гвинтовий - теж реактивний), в них час реакції значно більший на подачу газу.https://www.radiosvoboda.org/a/an26-katastrofa-avia-chuguiv-kursanty/30859522.html
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26.09.2020 23:56 Ответить
Я не эксперт, но это не случайность, прастити... Единовременная гибель трех десятков военных летчиков во время учений, это не случайность... Опытный экипаж и больше двух десятков ребят, которые вот-вот стали бы военными летчиками для защиты своей страны... Совпадение？Не думаю.. (с)
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26.09.2020 23:57 Ответить
оставьте конспирологию - в этот день было более десятка раз этот борт совершил взлет - коробочка - посадка. обычный учебно-практический день. самолет-аудитория для обучения штурманов. нет здесь никакой диверсии. причины установят.
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27.09.2020 13:17 Ответить
Необходимо выяснить, почему при посадке Ан-26, зная о неисправностях, приоритет отдали другому борту, сказал А говори Б, какой самолет кто был на борту и по какой причине он первый приземлился.
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26.09.2020 23:58 Ответить
Да уже ляпали, что налету курсанты выпрыгивали. Это из той же серии пук.
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27.09.2020 00:48 Ответить
Цинічна худоба мовчить...
Не хотів зараз, в цей момент, в момент трагедії з Ан-26, але мушу зараз.
За останні 7 років, Україна пережила багато трагедій, багато людського горя.
І це біда...
Тільки я хочу нагадати, чим закінчувалися трагедії ще 2 роки тому.
Хочу нагадати, як цинічна худоба ще в момент трагедій, піднімала хвилю "Муженка - у відставку". Все горить, а їх нічого не хвилює, крім як поквитатись з Муженком.
Хочу нагадати, як цинічна худоба до кожної трагедії приплітала Порошенка.
І якби сьогодні президентом був Порох, то ця подія б виставлялась як "Порошенко знищує військових/добровольців, і т.д.".
На щастя, цього сьогодні нема.
Цинічна худоба мовчить.
Просто не треба забувати, чому вони мовчать, в чиїй вони команді!
І це добре, що вони мовчать, не проливаючи крокодилячих сліз і паралельно вбиваючи Україну і українців.
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27.09.2020 00:01 Ответить
Хто про що, а курка про просо.
Не не може худоба без своєї свиноматки.
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27.09.2020 00:19 Ответить
хіба військові борти сідають на цивільних аеродромах?
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27.09.2020 00:27 Ответить
Так он терпел крушение. В таком случае и военный сядет в гражданском аэропорту - и наоборот.
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27.09.2020 00:37 Ответить
в Чугуєві немає цивільного порту. То був військовий. А от який інший борт був, не зрозуміло. Ця заява схожа на якусь дурню, яку несе держиморда, який хоче привернути увагу до себе на передодні виборів. Тьху.. сцуки кончені !!
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27.09.2020 00:39 Ответить
я не про АН який загинув, а про "другой борт", який типу "садив" диспетчер.
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27.09.2020 00:40 Ответить
а у учебного заведения только один Ан-26?
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27.09.2020 01:15 Ответить
а хіба було сповіщено про те, що в навчанні приймало участь декілька бортів?
Наскільки зрозуміло з усієї відомої на даний час інформації, загиблий борт йшов на посадку за планом, і лише перед самою посадкою виникли технічні проблем (хоча, і це поки достеменно не відомо які саме і поки не підтверджено, що борт запросив аварійну посадку, хоча, може я і помиляюсь). Але писала я не про те, що не може бути іншого "другого" борту, а про те, що не ця мавпа має розповідати суспільству про такі речі.
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27.09.2020 01:35 Ответить
вчера читал что якобы свидетели падения с трассы говорили о том что на посадку заходили несколько самолетов один за одним прямо перед падением одного из них. х.з конечно, но на авиафоруме разглядели фары еще одного самолета на видео. они перемещаются от центра экрана влево-вверх на заднем плане.
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27.09.2020 01:47 Ответить
цілком можливо. На даному етапі взагалі важко якісь висновки робити, просто недостатньо достовірної інформації, самі слухи та плітки у соцмережах. Хоча, як на мене - трохи дивно. Це ж не міжнародний аеропорт десь у Стамбулі чи Відні, де доводиться співпрацювати з авіаперевізниками різних країн і їх просто неймовірна кількість. Це закритий аеродром, і таких збігів, як одночасна посадка декількох бортів, не повинно було статись. На військові аеродроми можуть прилітати правда ще й правительственні літаки, про які нам не скажуть. Ну тоді взагалі безглузда заява цього ягупопа, бо якщо літак дійсно був правительственний і отримав пріоритет під час посадки, то .скандал неминучий. Будуть плести якісь "легенди" для загалу.
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27.09.2020 02:06 Ответить
ось таку хронологію опублікували у вікіпедії. Лічені хвилини відібрали 26 життів.....

За офіційними даними, попередньо було встановлено такий перебіг подій:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9._%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_26.09.-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3._26.09.-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80._26.09.20.-4 [4] О 20:35 літак злетів з аеродрому Чугуїв та почав виконання польоту за програмою.О 20:38 екіпаж помітив падіння тиску в датчику вимірювача крутного моменту лівого двигуна, про що доповів керівнику польотів, після чого отримав вказівку здійснити посадку.О 20:40 екіпаж зробив запит на посадку, але оскільки в цей час сідав інший літак дозвіл на посадку екіпаж отримав за хвилину після запитуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC#cite_note-%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2._%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80._26.09.20.-4 [4] О 20.43 літак пройшов радіомаяк дальнього приводу аеродрому, підготував закрилки і шасі, почав зниження та доповів про готовність до посадки.О 20:45 під час заходу на посадку літак втратив висоту та зіткнувся із землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому. Після цього сталося загоряння фюзеляжу літака.
Літак впав поруч із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_03 автошляхом М 03 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Довжанський .
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27.09.2020 02:23 Ответить
схоже посадка дійсно була аварійною і могла перетнутись з плановою посадкою іншого літака. Але, майже 9 година вечора... Військовий аеродром... ??? поки що самі питання.
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27.09.2020 02:32 Ответить
Так.
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27.09.2020 14:51 Ответить
чем больше зеленожопые рассказывают о халатности, случайности, ошибке пилотов, посадке на трассу и прочий бред, тем больше я думаю о том что это была диверсия
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27.09.2020 01:16 Ответить
а от цей тарган кучер про "тщательную отработку версии" про диверсію чогось нічого не промукав.
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27.09.2020 02:12 Ответить
навіть якщо диверсія цікаво дізнатись як саме вона була зроблена.
Думаю не так просто замаскувати її под технічні несправності
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28.09.2020 00:17 Ответить
минута - это 60 секунд и не преступление, диспетчеру нужно время, чтоб адекватно оценить ситуацию и не наломать еще больших дров, спешка тоже приводит к трагедиям.
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27.09.2020 05:40 Ответить
Игнорировать садящийся с неисправным двигателем самолёт с 20 курсантами на ботру -
это как раз преступление. Исправный самолёт с его плановой посадкой уходит на второй и третий круги - пока ЧП с неисправным самолётом не будет исчерпано.
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27.09.2020 19:00 Ответить
на других самолетах тоже люди, неизвестно еще сколько топлива, хватит ли на безопасную посадку в других аэродромах в случае крушения на ввп неисправного. из каких мотивов принимается то или иное решение диспетчеров пусть судят специалисты в каждом конкрптном случае, у нас нет всей полноты картины произошедшего, чтоб обвинять кого-то конкрптного, эмоции нагнетаемые в СМИ это не то, чем нужно руководствоваться!
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28.09.2020 08:57 Ответить
Из того что пишут, видно что он шел на посадку с полными баками почему не было сброса при аварийной посадке, !!!! А чего парашютов ни у кого не было!!!!
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27.09.2020 09:28 Ответить
Можно представить, что самолёт с курсантами и отказашим двигателем перед посадкой игнорируется диспетчером в Израиле ?
Или в США ?
Это не "халатность".
Это сознательный саботаж диспетчера - надо хорошенько прошерстить откуда он
и чем дышал.
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27.09.2020 11:43 Ответить
Не хочется разгонять зраду, но последнее время повылазили на свет все колабораниы и латентные сепары. Не удивлюсь если в таких условиях диверсанты рашки у нас как сыр в масле, еще и с крышей в виде рыгов и опзж. Диверсанты-на то и диверсанты чтоб в тылу работать.
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27.09.2020 13:47 Ответить
 
 