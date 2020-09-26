С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд
Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область на КПВВ "Майорское" провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В совещании, кроме руководителя и замглавы Офиса Президента, первого заместителя секретаря СНБО, главнокомандующего ВСУ, министра обороны, начальника Главного управления разведки Минобороны, председателя Госпогранслужбы, присутствовали директор Шестого территориального департамента МИД Андрей Плахотнюк, народный депутат, заместитель главы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко, другие представители Украины в ТКГ и представители СММ ОБСЕ.
На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре 2019 года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе.
"Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего - за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", - сказал президент.
Представитель СММ ОБСЕ в Краматорске Эдрина Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.
"За семь недель от начала введения дополнительных мер для устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1052 случая нарушений. Для сравнения, за пять недель до этого мы зафиксировали 18 027 нарушений", - сообщила представитель ОБСЕ, добавив, что за эти два месяца режима тишины было зафиксировано лишь одно ранение гражданского лица - в первый день его действия.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что несмотря на единичные и неприцельные выстрелы, режим "тишины" соблюдается.
Во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.
"Во исполнение договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимые для населения. На стороне, контролируемой Украиной, значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются", - доложил командующий ООС Сергей Кравченко.
Обсуждался вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.
С целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и более быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще.
Напомним, утром 26 сентября президент Украины побывал на Харьковщине, где накануне произошла катастрофа военного самолета Ан-26, в которой погибли 26 человек.
Во второй половине дня Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где планировал, среди прочего, провести совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.
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ЛютаЯнка
@futoro1996
Понесли мене чорти оце провести куму до хати,в центрі нашого маленького містечка на Львівщині.Вертаюся,коло під'їзду якісь два пацани царапають на пафоснім авто три букви.Іду нагнати,а один тикає мені пальцем в лобове скло.А там колорадська тряпочка звисає.Дряпайте,хлопці,далі.
Простой нарот так устал от войны и негатива...
Але зелена влада заплющує очі на загиблих.
Над златом чахнет
Там Мавзолейный труп
Там скоро звездочка погаснет...
Імітація ядерного вибуху.
пс. Сміятись сьогодні не будемо.
А кто застрелил-то?
Ворожа куля обірвала життя 24-річному Віктору Афанасьєву… Пом'яніть його… Він був сиротою.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ СИНОВІ УКРАЇНИ!
ПОМОЛИСЬ… Помолись, Україно, за сина… Він загинув за тебе в бою..
Ти для нього матуся єдина… Помолись слізно за сироту…
Запали свічі довгі, як пам'ять… Хай горять вони вдень і вночі…
Ніби лезом слова душу ранять…На снігу чорні квіти живі…
Помолись, Україно, за сина… В путь останню його проведи…
Хай заплаче над ним яворина… Він пішов в небуття… Назавжди…
Не зазнав материнського серця… Не було в нього дому… Сім'ї…
Його очі, мов чисті озерця були часто, до болю сумні…
Ще маленьким він мріяв про маму… Ось прийде, і до себе візьме…
І ввійдуть вони в дім, мов до храму… За порогом залишать гірке…
Він у снах своїх біг до матусі… У обіймах її потопав…
Плів віночки для неї у лузі…Ніжно руки її цілував…
Помолись, Україно за сина… Ангел душу у небо несе…
Ти для нього Свята і Єдина… БУЛА ЗАВЖДИ ПОНАД УСЕ…
Він загинув, життя не пізнавши… Війна клята у цьому винна…
Помолись, на коліна ставши… ЗА НАЙКРАЩОГО СВОГО СИНА…
https://ukraine-live.com/news/71386
И не надо нам втюхивать россию-миротворицу, потому что восстановление Донбасса за счет Украины обойдется нам нищетой 2-3 поколений украинцев!