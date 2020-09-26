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Новости Агрессия России против Украины
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С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд

С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область на КПВВ "Майорское" провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В совещании, кроме руководителя и замглавы Офиса Президента, первого заместителя секретаря СНБО, главнокомандующего ВСУ, министра обороны, начальника Главного управления разведки Минобороны, председателя Госпогранслужбы, присутствовали директор Шестого территориального департамента МИД Андрей Плахотнюк, народный депутат, заместитель главы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко, другие представители Украины в ТКГ и представители СММ ОБСЕ.

На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре 2019 года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе.

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"Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего - за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", - сказал президент.

Представитель СММ ОБСЕ в Краматорске Эдрина Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

"За семь недель от начала введения дополнительных мер для устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1052 случая нарушений. Для сравнения, за пять недель до этого мы зафиксировали 18 027 нарушений", - сообщила представитель ОБСЕ, добавив, что за эти два месяца режима тишины было зафиксировано лишь одно ранение гражданского лица - в первый день его действия.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что несмотря на единичные и неприцельные выстрелы, режим "тишины" соблюдается.

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Во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимые для населения. На стороне, контролируемой Украиной, значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются", - доложил командующий ООС Сергей Кравченко.

Обсуждался вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.

С целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и более быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще.

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Напомним, утром 26 сентября президент Украины побывал на Харьковщине, где накануне произошла катастрофа военного самолета Ан-26, в которой погибли 26 человек.

Во второй половине дня Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где планировал, среди прочего, провести совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) ОБСЕ (4882) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+7
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ЛютаЯнка

@futoro1996


Понесли мене чорти оце провести куму до хати,в центрі нашого маленького містечка на Львівщині.Вертаюся,коло під'їзду якісь два пацани царапають на пафоснім авто три букви.Іду нагнати,а один тикає мені пальцем в лобове скло.А там колорадська тряпочка звисає.Дряпайте,хлопці,далі.
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26.09.2020 22:49
+7
Теперь огонь со стороны орков называют "нарушение тишины". Власть моральных уродов ....
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26.09.2020 22:52
+2
Перемир'я вдалось
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26.09.2020 22:49
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ЛютаЯнка

@futoro1996


Понесли мене чорти оце провести куму до хати,в центрі нашого маленького містечка на Львівщині.Вертаюся,коло під'їзду якісь два пацани царапають на пафоснім авто три букви.Іду нагнати,а один тикає мені пальцем в лобове скло.А там колорадська тряпочка звисає.Дряпайте,хлопці,далі.
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26.09.2020 22:49 Ответить
Все ок. Але царапати тре не на машині а на лобі власника
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27.09.2020 00:41 Ответить
А дедов с собой брали?
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26.09.2020 22:49 Ответить
Перемир'я вдалось
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26.09.2020 22:49 Ответить
это "перемирие" затаив дыхание..ждёт отмашки лилиПута и скоро она последует
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26.09.2020 22:51 Ответить
Теперь огонь со стороны орков называют "нарушение тишины". Власть моральных уродов ....
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26.09.2020 22:52 Ответить
А выстрелы одиночными и неприцельными
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27.09.2020 00:49 Ответить
А убитых жертвами несчастных случаев.

Простой нарот так устал от войны и негатива...
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27.09.2020 03:05 Ответить
А если капитулировать, сложив оружие так статистика вообще супер будет!
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26.09.2020 22:55 Ответить
Реальность
С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 4144
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26.09.2020 22:56 Ответить
А это информация - официоз от зеленых упырей

С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 3436
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26.09.2020 22:57 Ответить
С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 3140
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26.09.2020 23:00 Ответить
Проходить така інформація в соцмережах.
Але зелена влада заплющує очі на загиблих.
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26.09.2020 23:12 Ответить
мрази..
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26.09.2020 23:07 Ответить
Нацистский тРУСский мир
Над златом чахнет
Там Мавзолейный труп
Там скоро звездочка погаснет...
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26.09.2020 23:07 Ответить
С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд - Цензор.НЕТ 9420
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26.09.2020 23:11 Ответить
Учєнія кавказ 2020.
Імітація ядерного вибуху.
пс. Сміятись сьогодні не будемо.
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26.09.2020 23:11 Ответить
Треба відраховувати с початку перемир"я . Бо перемир"я вже є , а його не рахують вже більше місяця .
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26.09.2020 23:20 Ответить
Цифры конечно впечатлили. Перемирие?! Да бред и лицемерие это---но ценой крови! В РФ крупные маневры, у нас тоже. Так может не стоило? И совсем сдох вопрос о обмене. Там официально наших 285 человек со слов омбудсмена. Но на всех уровнях власти тишина. Даже перед выборами ни какая партия не запустила тему эту.
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26.09.2020 23:38 Ответить
в 17 раз меньше стреляют. зрада канешна.
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26.09.2020 23:49 Ответить
Для кацапов это победа. По ним в ответ не стреляют вобще.
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27.09.2020 03:03 Ответить
значит, позавчера застрелили не кацапа, а какого-то скандинава.
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27.09.2020 03:14 Ответить
Прямое нарушение приказа ЗЕ. Если найдут, то посадят.

А кто застрелил-то?
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27.09.2020 03:28 Ответить
а с кем там скандинавы воевали? - с россией. Видать кацап и застрелил.
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27.09.2020 04:28 Ответить
Чого ви накинулись на бУбАчку? Де він казав, що це буде перемир'я для українців? Воно для кацапських терористів. Ніхто їх не чіпає. Ходи, в повний зріст, позиції укріпляй, по хАхлам стірляй, інспекцій вимагай.
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26.09.2020 23:49 Ответить
Это называется по другому. Это ни как не "перемирие" и не как не соблюдение "тишины". Это минимизация обстрелов с той стороны на полное прекращение с нашей.. Кроме этого если раньше в обстрелы включались и ответки с украинской стороны, то теперь их по факту нет ( потому что наша сторона не отвечает) В связи с этим скажем так сокращение половины зачтенных раньше нарушений тишины это не их достижения., это наше молчание. А то об этом как то скромно умолчали и играются цифрами, как жонглеры шариками. Как можно это назвать прекращением огня, соблюдением тишины если одна сторона молчит а другая совершила ( на сегодня) 1100 обстрелов. ( двое убитых) Ну и кто это может как то объяснить. Если бы это длилось первую неделю перемирия, можно сослаться на неразбериху. Но обстрелы продолжаются и продолжаются, и будут продолжаться пока не будет указания из Кремля, а его не будет. Просто потому что данная ситуация их устраивает. Украина не отвечает, народ возмущен Зеленский с рейтингами в ж... загнан в ловушку " главное не стрелять" ( при этом Пу в любой момент обстрелять по серьезному с жертвами .. вот Зе и на коротком поводке шаг в право, шаг влево и на получи перед выборами подарочек) , ответим РФ начнет распинаться перед Миром, что вот мол Украина нарушает. Но так долго это тоже не может продолжаться.
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27.09.2020 00:07 Ответить
это всеобъемлющее перемирие
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27.09.2020 00:22 Ответить
Хомчак сегодня во время проведения встречи в рамках визита "найвиличнішого":"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на единичные и неприцельно выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится", - отметил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак."А нянь маши фокиной так вообще заявил :"Председатель Офиса президента Андрей Ермак призвал представителей Трехсторонней контатной группы по Донбассу не затягивать процесс переговоров.Кроме того, с целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" руководитель ОПГ предложил участникам ТКГ встречаться чаще."Спешат ЗЕленые
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27.09.2020 00:47 Ответить
Мами України! Помоліться за цю дитину!...
Ворожа куля обірвала життя 24-річному Віктору Афанасьєву… Пом'яніть його… Він був сиротою.
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ СИНОВІ УКРАЇНИ!
З 27 липня по 16 вересня зафіксовано 1052 порушення "тиші" на Донбасі, за п'ять тижнів до цього - 18 027, - представник ОБСЄ Мілфорд - Цензор.НЕТ 1488

ПОМОЛИСЬ… Помолись, Україно, за сина… Він загинув за тебе в бою..
Ти для нього матуся єдина… Помолись слізно за сироту…
Запали свічі довгі, як пам'ять… Хай горять вони вдень і вночі…
Ніби лезом слова душу ранять…На снігу чорні квіти живі…
Помолись, Україно, за сина… В путь останню його проведи…
Хай заплаче над ним яворина… Він пішов в небуття… Назавжди…
Не зазнав материнського серця… Не було в нього дому… Сім'ї…
Його очі, мов чисті озерця були часто, до болю сумні…
Ще маленьким він мріяв про маму… Ось прийде, і до себе візьме…
І ввійдуть вони в дім, мов до храму… За порогом залишать гірке…
Він у снах своїх біг до матусі… У обіймах її потопав…
Плів віночки для неї у лузі…Ніжно руки її цілував…
Помолись, Україно за сина… Ангел душу у небо несе…
Ти для нього Свята і Єдина… БУЛА ЗАВЖДИ ПОНАД УСЕ…
Він загинув, життя не пізнавши… Війна клята у цьому винна…
Помолись, на коліна ставши… ЗА НАЙКРАЩОГО СВОГО СИНА…

https://ukraine-live.com/news/71386
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27.09.2020 05:12 Ответить
Озвучьте "цену" перемирия!!! Что стоит за приказом ху#ла "не стрелять"? Выборы ( легализация) террористов в Радах или амнистия убийц, оплата "долгов" ДАнбасса или особый статус даМбасса? Озвучьте цену подковерных договоренностей!!!
И не надо нам втюхивать россию-миротворицу, потому что восстановление Донбасса за счет Украины обойдется нам нищетой 2-3 поколений украинцев!
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27.09.2020 08:31 Ответить
 
 