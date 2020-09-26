С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область на КПВВ "Майорское" провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В совещании, кроме руководителя и замглавы Офиса Президента, первого заместителя секретаря СНБО, главнокомандующего ВСУ, министра обороны, начальника Главного управления разведки Минобороны, председателя Госпогранслужбы, присутствовали директор Шестого территориального департамента МИД Андрей Плахотнюк, народный депутат, заместитель главы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко, другие представители Украины в ТКГ и представители СММ ОБСЕ.

На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре 2019 года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе.

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"Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего - за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", - сказал президент.

Представитель СММ ОБСЕ в Краматорске Эдрина Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

"За семь недель от начала введения дополнительных мер для устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1052 случая нарушений. Для сравнения, за пять недель до этого мы зафиксировали 18 027 нарушений", - сообщила представитель ОБСЕ, добавив, что за эти два месяца режима тишины было зафиксировано лишь одно ранение гражданского лица - в первый день его действия.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что несмотря на единичные и неприцельные выстрелы, режим "тишины" соблюдается.

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Во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимые для населения. На стороне, контролируемой Украиной, значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются", - доложил командующий ООС Сергей Кравченко.

Обсуждался вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.

С целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и более быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще.

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Напомним, утром 26 сентября президент Украины побывал на Харьковщине, где накануне произошла катастрофа военного самолета Ан-26, в которой погибли 26 человек.

Во второй половине дня Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, где планировал, среди прочего, провести совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.