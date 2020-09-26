РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10821 посетитель онлайн
Новости Местные выборы-2020
63 216 244

Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы, - нардеп СН Галушко. ВИДЕО

Депутат "Слуги народа" Николай Галушко шел на выборы президента с Владимиром Зеленским с целью изменить политическую систему в Украине.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что во время президентских выборов 2019 года Зеленский назначил Галушко доверенным лицом в округе №97 на Киевщине. Позже на выборах ВР он был избран на этом округе.

"Весь этот путь прошла со мной и команда единомышленников, которые работали за идею, за изменение политической системы, за изменение отношения власти к людям. Прошло уже почти два года, но, к сожалению, почти ничего не изменилось. Скажу больше. На выборы в Верховную Раду я шел от громады левобережья Киевщины. Совсем недавно при изменении разделения районов исключительно с политическим подходом, кулуарно-политическая игра руководства партии "Слуга народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район. Нам было нелегко, но мы его отстояли. А сейчас, на местных выборах, все места в списках политической партии "Слуга народа" были проданы", - подчеркнул он, отметив, что все обещания о борьбе с коррупцией и элитами на местах - просто слова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах

Галушко также заявил, что выходит из партии.

"В такой политической партии ни я, ни моя команда не будет участвовать. Поэтому я, народный депутат Украины Николай Галушко, официально заявляю о выходе из политической партии "Слуга народа", - подчеркнул он.

Автор: 

депутат (3318) местные выборы (2752) Слуга народа (2633)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+89
И крысы побежали с Титаника!
показать весь комментарий
26.09.2020 23:16
+78
мда... самые хитрые поняли - пора валить: быть слугой урода это и так зашквар, а идти под ними на выборы - это "ваш приговор" и полное отсутствие будущего
показать весь комментарий
26.09.2020 23:24
+63
Виходжу з "Слуги народу" - всі округи в Київській області продано, - нардеп СН Галушко - Цензор.НЕТ 2403
показать весь комментарий
27.09.2020 00:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Слуги народу вже подолали бідність....в своїх оселях.
показать весь комментарий
27.09.2020 11:24 Ответить
Чергова розумна, а може просто передбачлива, але ....все одно криса побігла...Цікаво, коли за "Пацючим Королем" хоч якийс солдатик прийде...може під Різдво
показать весь комментарий
27.09.2020 11:43 Ответить
Минус один лох. Какая печаль.
показать весь комментарий
27.09.2020 11:49 Ответить
Контрабанда в законе: как скандальный дипломат осталась на дипслужбе
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/09/21/7054839/
показать весь комментарий
27.09.2020 15:35 Ответить
46% идиотов выбрали себе президента - полного идиота.
Хотя нет не так. 46% кретинов выбрали себе чмыря который отымеет их сзади и без валезина.

Я что теперь плакать должен? Пусть эти 46% ***** пойдуй.
Меня даже местный модератор не устает банить.
Наврено какой-нибудь ЗЕдебил очередной местного разлива.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:15 Ответить
Скільки випив? Судячи по помилкам, не менше 300 грам. Дуже дратує, що крім висловлення невдоволення нічого конкретного для покращення ситуації в Україні не пропонується. Україну врятує що?
показать весь комментарий
27.09.2020 19:39 Ответить
Ошибок нет, есть путаница букв.
Опечатки и промахи при быстрой печати - это нормально.
А вот умничать, когда в твоей голове пусто от рождения - это идиотизм.

Не захотели 46% дебилов быть в Евро-цивилизации, будут значит в Российской жопе.
От того что я что-то предложу - ты побежишь делать? Или что поменяется?
Я в этой стране разочаровался после выборов 2019.
До меня просто дошло что то что происходит тут - не вина власти.
Тут прямая вина выборцИв.

Люди-идиоты хотят все и сразу но так не бывает.
Мне если честно лень объяснять каждому ******* о том что если посадить за штурвал авиалайнера - дворника то будет ******. Или если вместо хирурга на операцию взять продавщицу макарон.
Нормальные люди это понимают. Но только не ЗЕкретины.
Страна ничем не лучше и не хуже боинга.


И да. Ссорится я не хочу. Просто прежде чем делать выводы - анализируй.
показать весь комментарий
27.09.2020 20:47 Ответить
Проблема не в олигархах а в законе который не работает. Что делать?
Если в США олигарх нарушает - ему дают по сраке.
Нарушает еще раз - заберают лицензию и делают еще больший штраф.
У нас же ничего не работает или работает в одном направлении - забить тех кто не может сопротивляться. Это вина власти?

Олигархи есть были и будут всегда. Убрать ты их не сможешь. Скорее они тебя уберут.
Но вот подчиняться закону, как в той же Великобритании или США или Канаде - можно заставить.

Ты спрашивал что делать?
Наверно мой ответ тебя не удивит - нужно брать страны в которых система работает и приглашать оттуда экспертов в определенных областях и давать им работать в нашей стране, взращивая культуру.
Для того чтобы поменять модель поведения стаи - нужно поменять вожака.
И вожаком должен быть как раз тот человек из Польши, ЧЕхии, Германии. Который возглавит временно наши отряды всяких там служб-надзирателей. Они умеют это делать мы - нет.

В США чтобы стать полицейским надо угробить 6-9 месяцев на академию.
А у нас одна ссаная проверка и идиот уже на службе. А потом мы удивляемся почему идиот ведет себя как идиот.
В США если кадет пропустит одно занятие - его выгоняют. Поэтому всякая шелупонь остается за пределами. Но это там, не у нас. У нас же с точностью наоборот.
Вот именно отсюда и все проблемы с врачами, судьями, полицией и всем остальным.
показать весь комментарий
28.09.2020 11:00 Ответить
Странный Вы человек. С Ваших слов - Порошенко=евроцивилизация и т.д.
НО, именно при нем, "набожном" и т.д. в БПП попали на местах и т.д. вчерашние регионалы. Это факт. При порошенко количество игральных апаратов увеличилось в разы, во многие разы. Отличий "строя" от партии регионов замечено не было. За 5 лет ничего не сделано. Вообще.
Потому люди и сделали свой свободный выбор. А называть каждего 2 дебилом - как-то тупо.
Что же Вы "не дебилы", всезнающие, всепонимающие не подсказали "вождю" КАК надо рулить. А тут бац смотришь за "каденцию" петра, приближенные и рулящие кто что успел хапнуть и замутить - от земельки на "корешей/родичей" до попила бабосика.
показать весь комментарий
28.09.2020 07:40 Ответить
Я странный, а ты - идиот.
А идиот ты потому что у ******* регионалов просто дохренища. И если ты не видишь такой простой истины, то я даже с тобой говорить не о чем не хочу.

Мне плевать на игральные автоматы. Если они увеличиваются - значит слабоумный народ в них играет. Если бы не играли - они потухли бы со временем.
При Порошенко также увеличивался бюджет страны, армия, энергетика и приходили в страну инвесторы.

У тебя нет конкретики потому что ты - ********.
https://dumskaya.net/news/novye-litca-zelenskogo-shtab-kandidata-v-odessko-097414/ Вот типичный пример того какие у ******* регионалы

Для примера взят один сайт, но тот кто ищет тот находит.
Поэтому не надо мне сейчас тут рассказывать что при Порошенко регионалы.

При Порошенко страна получила
1. Армию (+военную поддедржку стран ЕС и США)
2. Финансы
3. Инвестиции
4. Безвиз (в будущем интеграция с ЕС)
5. Децентрализацию (которая позволила бюджету работать внутри регионов_
И это не полный список. Мне просто лень писать потому что таких идиотов как ты нельзя переубедить. Я уже и так достаточно времени потратил.
показать весь комментарий
28.09.2020 11:08 Ответить
Или взять хотя бы маски при вирусе.
Тебя лицом ткнуть в то сколько было вывезено из страны ******** и продано масок?
Сколько денег на этом было заработано?
И также почему теперь на ремонт дорог деньги берутся из фонда COVID?

Вы же ЗЕидиоты. А какие вы - такая и страна.
показать весь комментарий
28.09.2020 11:12 Ответить
Еще раз. После фразы - ты идиот, ты должен был задуматься - ПОЧЕМУ?

Вот на легке свежак:

Процес триває. Зеленський, Коломойський та Медведчук продовжують видавлювати іноземців з наглядових рад держкомпаній і банків в Україні.

«Від Зеленського отримуємо тільки образи і перешкоди». Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд підтвердив звільнення з поста незалежного члена наглядової ради Укрзалізниці.

Аслунд був членом наглядової ради Укрзалізниці з червня 2018р. Він вважає, що Зеленський і депутати від Слуги народу руйнують незалежне корпоративне управління.
Цитую його заяву:
«Депутати від Слуги народу атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній. Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми - іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків - наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди. Я не відчуваю, що потрібен акціонеру. Не так потрібно керувати залізницею".

Так что *****, это Порох виноват? ********* ты конь или все таки ЗЕ? ******* вы со своими не конструктивными комментами по типу "он всех нас обидел"
показать весь комментарий
28.09.2020 16:16 Ответить
Или вот еще свежак недавно. Спешл фор ********.
https://biz.censor.net/news/3221643/zelenskiyi_vvel_v_sostav_soveta_po_borbe_s_korruptsieyi_byvshego_chinovnika_mvd_vremen_yanukovicha

Таки что вы там мне пытались объяснить, убогие ЗЕ кретины? Что Порошенко всех ограбил и привел во власть пидоров Януковича?)))) Ммм?)))
Ору с вас, дебилы!
показать весь комментарий
28.09.2020 18:28 Ответить
мама, мама, что я буду делать???
показать весь комментарий
27.09.2020 12:47 Ответить
коли писався проект "Свинарчуки" модель була взята з натури - Галушка. Йому це було приємно, а тепер тільки почав нарощувати "мязову масу", Сашко показав місце в свинарнику. Жаліється прямостоящому кипарису, пожалійся краще Бігусу або звернись до голови Ліги сексуальних меншин Шарія, це майстри "розводу" по "народному". До речі, коли німці у 1917 заплатили гроші більшовикам за вихід із війни, Ленін визначив трьох касирів- Раковського- болгарина, Воровського-поляка,Ганецького...... Останній відкрив у Швеції ряд офшорів, головою яких призначив свою сестру. Гроші випарувались, сестра зникла. Коли Воровського вбили, на його рахунку в Швейцарії була колосальна сума - 10 000 плюшок (швейцарських). Вони так і пропали, бо в нього не було дітей. Скільки Сталін не шукав, грошей не знайшов. Хоча німцям Ленін повернув кредит золотом у 1918 році. А тут натурщик Свинарчука хоче заробити вперед Сашка.НЕ ПО ЧИНУ БЕРЕМ, СЭР!
показать весь комментарий
27.09.2020 13:36 Ответить
а-а-а...а...а ! ! !
показать весь комментарий
27.09.2020 14:31 Ответить
Давно пора было понять,что коррупция для актёришки родное слово,он в открытую уже крышует криминальный тедис,а началось все с представителя банковской мафии гетьмановича,он всех посадил на взятки и прикормку.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:39 Ответить
Свині в першому рядку від корита діловито чавкають, а свині з доугого ряду несамовито верещать
показать весь комментарий
27.09.2020 14:57 Ответить
Испанский стыд, ворье дорвалось до корыта! а собственно кто-то ожидал другого?
показать весь комментарий
27.09.2020 15:56 Ответить
Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы, я не успел ничего купить.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:57 Ответить
"Николай Галушко шел на выборы президента с Владимиром Зеленским с целью изменить политическую систему " Кого он лечит?)) Депутаты они не лохи и не народ-прекрасно знали что Зеленский это НОЛЬ и с ним ничего изменить в Украине нельзя. Шли в его партию чтобы ПРИМАЗАТСЯ и получить депутатство(а оно автоматом делает человека долларовым миллионером за 5 лет продажи голоса при голосовании)

Как зовут того ярого борца против дорожной полиции который боролся против Авакова на публику для лохов-избирателей а потом став депутатом под крышей Зеленского-тут-же проголосовал за сохранение Авакова на должности министра МВД-Александр Куницкий ? Зельц себе в команду всякий сброд с улицы понабирал-мало того что они без совести так еще и тупые и профнепригодные не имеющие ни профильного (юридического,экономического..) образования ни опыта работы в госструктурах))))
показать весь комментарий
27.09.2020 16:00 Ответить
Ворье оно и в африке ворье, даже под вывеской 95-го балагана
показать весь комментарий
27.09.2020 16:03 Ответить
Каков поп 🤡🤢💩🎪👃🏻🎹, таков приход !😂😹
показать весь комментарий
27.09.2020 19:22 Ответить
мне как то крупно плевать на слуг сброда . обычное сборище дегенератов. дано пора гнать сцаной тряпкой и пинками в зад. даешь досрочные!! уже такое напринимали, что полный капец. .
показать весь комментарий
27.09.2020 16:14 Ответить
Его гонят в дверь а он в окно,его в окно а он в щель.Вышел из говна так станет в дерьмо но всеравно будет рваться к власти.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:29 Ответить
Молодец. Каждый уважающий себя депутат, должен покинуть ЗеРыгБанду.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:20 Ответить
Пацюки біжать з тонучого корабля... Нажаль, зебуїнська влада тоне не сама по собі, вона тягне на дно Україну
показать весь комментарий
27.09.2020 18:22 Ответить
хорошие/плохие новости..... оно конечно хорошо что к местным всё наконец стало понятно но
в итоге ничего хорошего потому что половина зеленоидов кинется голосовать за пальчевских
и рыгов......
показать весь комментарий
27.09.2020 20:12 Ответить
Ну, а інша половина, можливо, почне голосувати головою. Я ось тільки не знаю "головою" - це за кого? Одна гидота у владу лізе від кожної партії
показать весь комментарий
28.09.2020 10:29 Ответить
Ты кто такой? Давай до свидание!
показать весь комментарий
27.09.2020 20:56 Ответить
Звучит как анекдот- Коля Галушко -РЕФОРМАТОР.
показать весь комментарий
27.09.2020 20:59 Ответить
Тема не розкрита . Хто продавец від СН на Київщині ? Там свята людина відповідає за виборчий процес , а може вжє і не свята ...
показать весь комментарий
27.09.2020 21:10 Ответить
Здивуєшся, коли ця "воєнна хунта" візьметься і за тебе
показать весь комментарий
28.09.2020 10:28 Ответить
От такі ті зебіли і Є
Як би йому щось "задешево"продали.. то й не пішов би
тому і образився-"абіділі" не дали "чєстно вкрасти"
показать весь комментарий
28.09.2020 08:20 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
показать весь комментарий
28.09.2020 08:38 Ответить
Да ты че? Никогда такого не было
показать весь комментарий
28.09.2020 10:27 Ответить
Страница 3 из 3
 
 