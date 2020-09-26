РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10662 посетителя онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
3 130 64

Франция готова оказать помощь Украине в связи с авиакатастрофой Ан-26 под Чугуевом, - МИД

Франция готова оказать помощь Украине в связи с авиакатастрофой Ан-26 под Чугуевом, - МИД

Франция выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины на Харьковщине.

Об этом говорится в заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с большим волнением узнали о гибели 26 человек в результате катастрофы, произошедшей в Украине вчера. Мы выражаем наши соболезнования семьям и близким жертв, а также солидарность Франции с нашим украинским партнером", - говорится в заявлении.

МИД также заверил, что Франция готова оказать помощь Украине, если она будет полезной в нынешних обстоятельствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами, - глава Харьковской ОГА Кучер

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Франция (3539) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Спасибо. Сами управимся. За семь лет мы научились хоронить воинов.
Чей-чей партнер??? Осторожней со словами, ваш партнер ***** может обидеться.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:04
+10
Ан-26 не может во так вот взять и разбиться, *****, даже ребёнок может посадить эту машину. Борт сбили! Ещё в 2016 собирались закрыть Чугуевский аэропорт из-за близости к противнику.(с)
показать весь комментарий
27.09.2020 00:18
+8
отдайте французам ящики с самолета. они хоть правду может скажут а не начнут версии дебильные выдвигать как зеленожопая братия по тупости избирателей получившая власть
показать весь комментарий
27.09.2020 00:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо. Сами управимся. За семь лет мы научились хоронить воинов.
Чей-чей партнер??? Осторожней со словами, ваш партнер ***** может обидеться.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:04 Ответить
.....Жахливо! 26 молодих льотчиків загинули; один в тяжкому стані. Чули вибух! Версія теракту має буть перша /але її не розглядають, в дописі МВС - Геращенко/! Тим часом ворог може знищувать сліди! Сьомий рік війни проти рашистів... А вони наша свідома військова еліта! Вони могли підняти в небо 26 воєнних літаків проти ворога! Україні завдано тяжке поранення, тяжку втрату. Цей злочин свідчить, що ворогів Держави повно на ключових місцях! Тих, хто хоче теракт спустити "на тормозах" - до відповіді! Винним - кара! Царства Небесного новопреставленим! День жалоби...
показать весь комментарий
27.09.2020 02:20 Ответить
Франція готова надати допомогу Україні у зв'язку з авіакатастрофою Ан-26 під Чугуєвом, - МЗС Франції - Цензор.НЕТ 8841
показать весь комментарий
27.09.2020 00:07 Ответить
отдайте французам ящики с самолета. они хоть правду может скажут а не начнут версии дебильные выдвигать как зеленожопая братия по тупости избирателей получившая власть
показать весь комментарий
27.09.2020 00:09 Ответить
Та, французи теж, ще ті браття....
показать весь комментарий
27.09.2020 00:27 Ответить
Спасибо!
Не якшайтесь с рашкой, а к крови мы уже привыкли, к сожалению 😟
показать весь комментарий
27.09.2020 00:10 Ответить
Ан-26 не может во так вот взять и разбиться, *****, даже ребёнок может посадить эту машину. Борт сбили! Ещё в 2016 собирались закрыть Чугуевский аэропорт из-за близости к противнику.(с)
показать весь комментарий
27.09.2020 00:18 Ответить
Не будет удивительно, если вскоре выявится, что причиной крушения украинского Ан-26 стал теракт организованный спецслужбами рф. (с)
показать весь комментарий
27.09.2020 00:23 Ответить
А значек (с) - это признак цитаты великого человека?
показать весь комментарий
27.09.2020 00:26 Ответить
К сожалению, потери "непотопляемого" АН-26 сопостовимы с потерями, к примеру,с ИЛ-76
показать весь комментарий
27.09.2020 00:42 Ответить
Вот так не может. А если не провести нормальное обслуживание двигателей, а экипаж не достаточно обучен работе в экстренной ситуации в ночное время, то вполне. Так обычно и бывает в 90% авиакатастроф.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:28 Ответить
90% всех авиакатастроф - человеческий фактор.. а экипаж был - инструктора которые умели все, самолет прошел все ТО ... даже если два двигателя глохнут - эта машина сядет.. и почему нет в официальных докладах даже версии о теракте? не кажется странным !?
показать весь комментарий
27.09.2020 00:52 Ответить
пи.си.. и почему Ан-26 начал гореть еще в небе !? так не бывает !!!!
показать весь комментарий
27.09.2020 00:53 Ответить
У вас свои источники данных, отличные от всех имеющихся. Альтернативная история это не мое.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:57 Ответить
от каких это всех имеющихся источников !? от матиоса и геращенко что они озвучили их вчера!?..ясно .. вы с квартала !?
показать весь комментарий
27.09.2020 01:03 Ответить
Откуда я знаю в какую точку космоса вы посылаете информзапросы.
показать весь комментарий
27.09.2020 01:17 Ответить
значить ты с квартала раз не оспариваешь а чешишь мне тут про космос....
показать весь комментарий
27.09.2020 01:35 Ответить
Фактор, да. А вот на счет сядет не сядет машина без двигателя, а тем более вообще без двигателей, то тут уже лотерея. Если пилоты не выполнили процедуру в секунды, будет катастрофа. Просмотрите список потерь подобных самолетов и вы там найдете много случаев крушений при отказе только одного двигателя. Да и налет командира в 600 (если не ошибаюсь) часов это не супер много. В 2-3 тысячи это другое дело.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:56 Ответить
В авиации лотереи нет !!! Если ты не в состоянии выполнить то что нужно за секунду - ты не авиатор и тем более инструктор!!! читай и дальше дебило-версии власти...адьескайотос
показать весь комментарий
27.09.2020 01:06 Ответить
У меня нет слов. Я впервые встретил такого гениального индивида.
показать весь комментарий
27.09.2020 01:14 Ответить
вот не надо говорить про вынос мозга - его тебе не заносили...
показать весь комментарий
27.09.2020 01:34 Ответить
Там ще правило: «Не знаєш, як діяти, не роби нічого».
показать весь комментарий
27.09.2020 01:59 Ответить
В результате крушения самолета в Харьковской области погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина.
Об этом https://news.pn/ru/incidents/242159 сообщают «Преступности.НЕТ», ссылаясь на источники в ВСУ.
Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина - Владимир Олабин, который был курсантом 151-й группы Харьковского университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:22 Ответить
Добре було б, щоб Макрон поділився інформацією, про крота в ОПУ, що злив інформацію операції з вагнерівцями.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:26 Ответить
а Макрон откуда знает?
показать весь комментарий
27.09.2020 00:54 Ответить
А звідки мені знати, звідки він знає?
показать весь комментарий
27.09.2020 01:56 Ответить
А откуда уверенность, что он знает?
показать весь комментарий
27.09.2020 10:27 Ответить
хм.. а действительно какая-то магия цифр - Ан-26 , 26 - погибших, 26 - сентября...
показать весь комментарий
27.09.2020 00:31 Ответить
Та не упарывпйтесь самолет разбился 25 сентября так что несостыковка
показать весь комментарий
27.09.2020 00:36 Ответить
о полном количестве погибших узнали только 26...так что ...несостыковка у вас..
показать весь комментарий
27.09.2020 00:43 Ответить
Причём тут то что узнали 26 сентября ? Самолёт упал когда але ? 2001 год 11 сентября а люди раненые умирали в больницах и 12 и 13 сентября ..Так что не упарывайся факт вещь сильная . Катастрофа произошла 25 сентября а ты убеждаеш что 26 , ну что я могу сказать еще ?
показать весь комментарий
27.09.2020 00:50 Ответить
хорошо - траур назначен с 26-го.. вопросы еще будут дотошный ты наш !?
показать весь комментарий
27.09.2020 00:58 Ответить
Хух откуда ты такой упопотый ..В истории какая дата дата будет ..?Дата крушения или дата дня траура ?А я забыл вон оно что Зеленский дату назначил ? Какаяразница ?
показать весь комментарий
27.09.2020 01:12 Ответить
Ииииииииигарь ... В твоём понимании свокупность цыфр 26 это : - марка самолета -день траура -количество погибших....Но день траура и дата трагедии это разные дни и тут главнее дата крушения а не день траура ..Понял ?
показать весь комментарий
27.09.2020 01:19 Ответить
Я лучше б американцев или канадцев попросил расследовать ..У нас есть выживший взрыв ПЗРК он бы услышал в таком гуле а если и остатки ВВ найдут ...Не хочется в это верить иначе на Чугуевском аэродроме такие ЧП были б и в 2014 году
показать весь комментарий
27.09.2020 00:33 Ответить
Эта зеленая тварь, обещавшая и не выплатившая помощь семьям погибших в авиакатастрофе рейса PS752, уже обещает по миллиону семьям погибших курсантов ...

мразь ...
показать весь комментарий
27.09.2020 00:44 Ответить
Курсанты в даном случае в рядах ВСУ там специальная процедура есть в случае гибели госсударство выплачивает миллион грн ,у кого дети то призначают пенсию ребенку .А обычные пассажиры застрахованы страховымы компаниями и страховка учтена в продаже билета
показать весь комментарий
27.09.2020 00:55 Ответить
Як кажусь в Одесі: неможливо одночасно бути однією дупою на двох базарах.
Макарон увійшов в історію, як людина ху#ла.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:58 Ответить
Если движки не ремонтировать 25 лет,как аыяснилось,то он обязательно взорвется,загорится или отвалится.
Достаточно утечки масла.
И Французов не надо
показать весь комментарий
27.09.2020 01:49 Ответить
...Жахлива звістка! 26 молодих льотчиків загинули; один в тяжкому стані. Чули вибух! Версія теракту має буть перша /та її не розглядають, в дописі МВС - Геращенко/! Ворог може знищувать сліди! Сьомий рік війни проти рашистів. Вони наша свідома військова еліта! Вони могли підняти в небо 26 воєнних літаків проти ворога! Україні завдано тяжке поранення, тяжку втрату. Цей злочин свідчить, що ворогів Держави повно на ключових місцях! Тих, хто хоче теракт спустити "на тормозах" - до відповіді! Винним - кара! Царства Небесного новопреставленим! День жалоби.
показать весь комментарий
27.09.2020 02:15 Ответить
Чем и зачем?
показать весь комментарий
27.09.2020 05:34 Ответить
а что готова забрать самолёт на металлолом
с жигуля смеетесь, а самолёт 40 летний /верх совершенства /
есть такая теза усталость металла
самолёты СССР летают ибо построены с большим запасом прочности
показать весь комментарий
27.09.2020 09:25 Ответить
если посмотреть как в Минске помогли немецко -французские подельники рашиста Украине ,отрезав часть суверенной украинской земли под создание прорашистского ордло ,для ведения войны с Украиной,то лучший вариант этим"помощникам" -подельникам расейского оккупанта Украины вежливо указывать направление на,,,й.тоесть прямиком на мацкву
показать весь комментарий
27.09.2020 09:36 Ответить
 
 