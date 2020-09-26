Франция готова оказать помощь Украине в связи с авиакатастрофой Ан-26 под Чугуевом, - МИД

Франция выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины на Харьковщине.

Об этом говорится в заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с большим волнением узнали о гибели 26 человек в результате катастрофы, произошедшей в Украине вчера. Мы выражаем наши соболезнования семьям и близким жертв, а также солидарность Франции с нашим украинским партнером", - говорится в заявлении.

МИД также заверил, что Франция готова оказать помощь Украине, если она будет полезной в нынешних обстоятельствах.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.