Оккупация Крыма - одна из причин неподписания Японией мирного соглашения с Россией, - экс-премьер Абэ
Япония не подписала мирное соглашение с Российской Федерацией в том числе из-за оккупации Крымского полуострова.
Об этом бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ изданию Nikkei, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По словам Абэ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2016 года он почувствовал, что Путин готов активно добиваться решения территориального спора с Японией. Ближе всего к урегулированию, считает он, обе страны были в период до встречи в ноябре 2018 года в Сингапуре.
"Но в конце концов соглашение так и не было подписано. Абэ указывает на внешние факторы, а именно - все более напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой после оккупации Россией Крыма", - пишет издание на основе интервью с японским политиком.
Напомним, Япония много лет оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориальных споров Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре прошлого года после встречи японского премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации по островам 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.
В январе 2020 году в Москве состоялся очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После переговоров Кремль заявил, что "пока не фиксирует каких-либо изменений в позиции Японии".
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А Северные территории будут японскими!
Оно Країни Балтії 50 років були під смердючим лаптем балалайок, а тепер вони в НАТО.
І ***** їх сцицця.
І вже Улуссія з 1/6 стала 1/9.
Дай Боже, і Крим їй стане поперек глотки.
Хочу відєть.
А от зараз, все гдєтотак:
Ти серьйозно?
бабушка - дєдушка...
https://www.ng.ru/economics/2019-10-22/4_7708_earth.html?print=Y Версия для печати
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Больше половины пахотных земель в регионах уже заняли граждане КНР»
Забули?
На восстановлєніє Донбасса.
Скільки паленої вотткі зможе випити на шару?
Чи яку купу нагадити на українському інтернет ресурсі?
А вокруг росии укры с натой и бандеро-самураями стоят!
Япония также поддерживает Всемирное Бандеровское Движение.
Какой смысл подписывать что-то с теми, кто захватывает чужие территории как 2 пальца
об асфальт ? Чтобы завтра настал Курилнаш ? Япония имет мощную экономику и может подождать. Санкций против Японии нет.
А проти московитов - есть, и им уже припекает.
Уважаю японцев за скромную стойкость. которую ничем не сломить.
Годний текст.
Залізобетонна вподобайка.