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Новости Оккупация Крыма
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Оккупация Крыма - одна из причин неподписания Японией мирного соглашения с Россией, - экс-премьер Абэ

Оккупация Крыма - одна из причин неподписания Японией мирного соглашения с Россией, - экс-премьер Абэ

Япония не подписала мирное соглашение с Российской Федерацией в том числе из-за оккупации Крымского полуострова.

Об этом бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ изданию Nikkei, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам Абэ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2016 года он почувствовал, что Путин готов активно добиваться решения территориального спора с Японией. Ближе всего к урегулированию, считает он, обе страны были в период до встречи в ноябре 2018 года в Сингапуре.

"Но в конце концов соглашение так и не было подписано. Абэ указывает на внешние факторы, а именно - все более напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой после оккупации Россией Крыма", - пишет издание на основе интервью с японским политиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией

Напомним, Япония много лет оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориальных споров Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре прошлого года после встречи японского премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации по островам 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

В январе 2020 году в Москве состоялся очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После переговоров Кремль заявил, что "пока не фиксирует каких-либо изменений в позиции Японии".

Автор: 

Вторая мировая война (428) Крым (26419) россия (96018) Япония (1311) Синдзо Абэ (21)


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Топ комментарии
+30
Нічо. Жорна історії мелять повільно.
Оно Країни Балтії 50 років були під смердючим лаптем балалайок, а тепер вони в НАТО.
І ***** їх сцицця.
І вже Улуссія з 1/6 стала 1/9.
Дай Боже, і Крим їй стане поперек глотки.
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27.09.2020 00:48
+20
Ну, в історії теж, як в боксі. Буває по всякому. От хай зараз вони Китай «подавять».
Хочу відєть.
А от зараз, все гдєтотак:
Оккупация Крыма - одна из причин неподписания Японией мирного соглашения с Россией, - экс-премьер Абэ - Цензор.НЕТ 4223
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27.09.2020 01:10
+15
Аригато, Синдзо-сан !
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27.09.2020 00:29
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Правила форума Совет форумчан
Аригато, Синдзо-сан !
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27.09.2020 00:29 Ответить
За что?
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27.09.2020 00:36 Ответить
За те, що щимить свнсбк !
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27.09.2020 00:40 Ответить
За это можно. Я уж подумал за то что не отобрал у ***** свои острова. Про это статья вроде.
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27.09.2020 00:42 Ответить
Сделал все что мог.
А Северные территории будут японскими!
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27.09.2020 00:45 Ответить
Нічо. Жорна історії мелять повільно.
Оно Країни Балтії 50 років були під смердючим лаптем балалайок, а тепер вони в НАТО.
І ***** їх сцицця.
І вже Улуссія з 1/6 стала 1/9.
Дай Боже, і Крим їй стане поперек глотки.
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27.09.2020 00:48 Ответить
50 лет? Я думал со времён Пети-1 больше прошло.
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27.09.2020 00:51 Ответить
Семнадцатого июня 1940 года советские войска захватили ключевые точки и главные стратегические объекты Латвии и Эстонии. На территорию Литвы Советский Союз вторгся двумя днями ранее. Таким образом завершилась оккупация стран Балтии, которые вошли в сферу влияния СССР после пакта Молотова - Риббентропа в августе 1939 года. После начала Второй мировой войны балтийские правительства под давлением Советского Союза подписали пакты о взаимопомощи, а летом 1940-го СССР обвинил Литву, Латвию и Эстонию в нарушении договоров. Всем трем странам выдвинули ультиматум - создать новое правительство, одобренное Москвой, и разрешить ввод неограниченного количества советских войск. Балтийские правительства приняли эти условия, чтобы избежать кровопролития.
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27.09.2020 00:55 Ответить
Да я в курсе, что за всю предыдущую историю на 20 лет они тогда вдруг стали странами.
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27.09.2020 00:56 Ответить
Ну, так і Московскій Улус, знову повернеться під руку Старшого Китайського Брата.
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27.09.2020 00:58 Ответить
Вот такого не знаю. Если и будет, то в первый раз. Как русня совместно с европейцами подавляла "восстание боксёров" в Пекине знаю, как отжали Ляодунский полуостров под свой Порт-Артур тоже. Как монголы и прочие маньчжуры правили Китаем до этого тоже в курсе.
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27.09.2020 01:03 Ответить
Ну, в історії теж, як в боксі. Буває по всякому. От хай зараз вони Китай «подавять».
Хочу відєть.
А от зараз, все гдєтотак:
Оккупация Крыма - одна из причин неподписания Японией мирного соглашения с Россией, - экс-премьер Абэ - Цензор.НЕТ 4223
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27.09.2020 01:10 Ответить
Уверен, что никто из них никого не подавит, так как всех всё устраивает. Если вдруг и взбрыкнёт ***** подчинить себе Харбин, или Си - вернуть Приморье - США тут же вмешаются на стороне слабейшего.
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27.09.2020 01:13 Ответить
***** «взбрикньот» на Китай ?!!!
Ти серьйозно?
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27.09.2020 01:16 Ответить
Теоретически конечно. ***** тоже всё устраивает.
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27.09.2020 01:18 Ответить
Тєорціцкі....
бабушка - дєдушка...
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27.09.2020 01:25 Ответить
Нефтепровод он в Китай построил, газопровод построил, АЭС там строит, моторы для истребителей продаёт. Живи да радуйся. Взамен может приобретать всё что ему нужно - как не крути сейчас мировая фабрика - Китай.
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27.09.2020 01:28 Ответить
«22.10.2019 20:27:00Китаизацию Дальнего Востока стимулируют российские чиновники

https://www.ng.ru/economics/2019-10-22/4_7708_earth.html?print=Y Версия для печати

https://www.ng.ru/discuss/?ID=661299&TYPE=articles Обсудить на форуме
Больше половины пахотных земель в регионах уже заняли граждане КНР»


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27.09.2020 01:43 Ответить
Ну вот видите, всё как я и говорю.
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27.09.2020 02:20 Ответить
Думать, рашкотварь ,- это не твое ,продолжай копать могилки и лить оградки для впопучленцев...
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27.09.2020 10:14 Ответить
Спасибі Вам, пане Абе!
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27.09.2020 10:22 Ответить
А ви давно ніжки Буша «хомячілі» ?
Забули?
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27.09.2020 00:43 Ответить
шкода. Не можна амерам пробачити що вигодували цих дикунів. Краще б ще тоді у 90-х вони розвалились на губєрнії..
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27.09.2020 00:52 Ответить
Прийшов Газпром.
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27.09.2020 01:00 Ответить
Пшел нах, кацап. Звідки ви всі лізете!?
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27.09.2020 01:08 Ответить
Україна в 2014 чітко сказала: ПТН-ПНХ !
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27.09.2020 01:12 Ответить
Ну и как сейчас с порядком и законом?))
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27.09.2020 01:13 Ответить
Организованная преступность в России контролирует «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA чёрный рынок » - часть теневой экономики, связанной с оборотом товаров и услуг, которые либо вообще не могут являться предметом легальной продажи (например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8 люди , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F сексуальные услуги и т. д.), либо ограничены в обороте (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 оружие и боеприпасы, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 наркотические средства)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-6 [6] . Организованная преступность активно осваивает новые виды преступной деятельности: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговлю людьми , органами и тканями для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F трансплантации , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82 контрафактной продукцией, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризм , незаконный оборот оружия, в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F массового поражения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3 отмывание преступных доходов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-7 [7] .
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27.09.2020 01:23 Ответить
Хто пустив сюди кацапську свиню!?
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27.09.2020 00:58 Ответить
安倍 晋三, РЕСПЕКТ !
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27.09.2020 00:39 Ответить
И скоро над исконно ниппонским островом сахалин взойдет солнце Великого Микадо.
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27.09.2020 00:47 Ответить
Острів 樺太 ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE Карафуто )
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27.09.2020 00:51 Ответить
пусть будет Карафуто. Ну а всю русню оттуда отправить на опыты в отряд 731.
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27.09.2020 00:52 Ответить
Нєнє.
На восстановлєніє Донбасса.
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27.09.2020 00:56 Ответить
половина на восстановление а вторая половина , на медицинские опыты.
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27.09.2020 00:58 Ответить
А які?
Скільки паленої вотткі зможе випити на шару?
Чи яку купу нагадити на українському інтернет ресурсі?
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27.09.2020 01:02 Ответить
та і острови свої хочеться повернути.
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27.09.2020 00:49 Ответить
В том числе...Крыма А может ради Крыма отставной козы узкоглазый барабанщик и от Курил готов отказаться?! Вот это был бы настоящий козак!
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27.09.2020 00:52 Ответить
Почему отказаться? Они отказались от половины... Им нужно все...
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27.09.2020 01:15 Ответить
Хотеть не вредно вот только не получили них от слова совсем...
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27.09.2020 01:34 Ответить
Они умеют ждать...
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27.09.2020 01:49 Ответить
Животное, ты готово уже харчеваться на 1 доллар в день со следующего года , о вЯликий чебурашка...
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27.09.2020 10:20 Ответить
«6 вересня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення підтримати пропозицію Міністерства закордонних справ України щодо припинення Україною дії Договору; 17 вересня 2818 Президент України Порошенко, підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України…».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83,_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E#cite_note-4 [4] Верховна Рада України https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 6 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2018_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2018 року припинила дію договору»
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27.09.2020 01:38 Ответить
А не было такого договора))) Вы что то напутали))
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27.09.2020 02:14 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_085#Text Его в 2018-м решили не продлевать... Но - согласитесь - есть разница между не продлевать по истечение срока или разорвать , в связи с агрессией.... а так же первать дипотношения, торговлю. сообщение,конфисковать в счет будущей контрибуции собственность агрессора а своей территории... сделать иные протокольные и понятные международному праву шаги, подтверждающие , что Украина действительно считает войну войной, а не просто балабонит это слово , не подтверждая его никакими , всему свету понятными в таких случаях , шагами... а потом с Луны падает следующий президент, который вааще не понимает кто начал эту войну и в чём её геополитические и экономические причины///думает надо спрятать пистолетик - и всё пройдёт само собой....
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27.09.2020 02:55 Ответить
Вы сами то читали, на что ссылку дали?) Найдете ссылку на Договор, посмотрите его название и сравните с тем, как вы его назвали))))
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27.09.2020 03:03 Ответить
Это просто вы остались в 1941-м году))) В мире давно ведутся войны, которые не предусматривают перечисленные вами действия))) И это я не говорю о гибридных войнах... Свою экономику проще всего навернуть... А еще полная мобилизация, закрытие границ, чтобы уклонисты не бежали... 100 грамм хлеба на человека... Чтобы все прочувствовали по полной что такое жопа... ДА? Тут слезы лили, что зарплату недостаточно поднимали и как надоела война... И в итоге избрали четырежды уклониста...
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27.09.2020 03:10 Ответить
Это просто догматы мышления мешают вам говорить по сути... Мало того, что наша дискуссия никак не повлияет на реальность - так она ещё становится ристалищем амбиций, на что я точно времени тратить не буду... тем боле - нафик мне примеры того как ведут войны те, кто их проигрывает - мне нужен мир через победу.... так что разошлись при своих....
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27.09.2020 03:21 Ответить
Велика подяка бандеро--самураям!!!
А вокруг росии укры с натой и бандеро-самураями стоят!
Япония также поддерживает Всемирное Бандеровское Движение.




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27.09.2020 01:34 Ответить
Врет и не моргнет! Подачка из двух островов японцам уже не нужна, они понимают, что скоро получат не только 4 спорных острова, но и все Курильские острова вместе с Сахалином, а возможно еще прихватят и Чукотку с Камчаткой!
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27.09.2020 05:30 Ответить
пхах, балабол, просто ему курилы не отдали, а на родине данный индивид разел много болтони за то, кчто уж ему то их точно отдадут
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27.09.2020 05:41 Ответить
Абэ соглашался на мир получив в замен не южные Курилы, а так называемую Малую Курильскую гряду это почитай голые скалы с населением где то не более 2500 человек. общая площадь 360 км2 Когда все Южные Курилы это 5 тыс км2, а все Курилы 10,5 тыс км2. В общем пустышка, но и на это РФ не согласилась ( хотя даже Хрущев в свое время был где то согласен и можно было сослаться на него не утратив "лица великого собирателя земель Пу") Абэ тоже все время заглядывал в глаза Пу надеясь там что то увидеть, а зря. РФерию нужно давить санкциями и изоляцией и требовать не только Малую Курильскую гряду и Южные Курилы а весь архипелаг ( по праву это японская территория) , а вот Юж. Сахалин действительно российская. ( в свое время Россия отказалась от прав на все Курилы в обмен что Япония отказывается от своих прав на Сахалине в 1875 году) Тем паче что именно СССР нарушила в 1945 году пакт о ненападении с Японией и начала против них войну , в отличии скажем от Германии, и Япония просила СССР быть посредником между ними и США- Великобританией в заключении мира и за посредничество обещала Юж. Сахалин , захваченный у России в 1905 году. в результате , как писали в советских учебниках " имперской захватнической войны с двух сторон"
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27.09.2020 09:37 Ответить
На самом деле японцам острова и даром не нужны. На Сахалин смешно конечно глаз ложить им. Им нужны воды вокруг, рыбная ловля и прочие промыслы. Население очень большое, едят чистую продукцию итд. Там совсем иная система взглядов и ценностей к еде. 12 мильная зона им нужна и свобода там мореплаванья.
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27.09.2020 22:07 Ответить
Респект японцам !
Какой смысл подписывать что-то с теми, кто захватывает чужие территории как 2 пальца
об асфальт ? Чтобы завтра настал Курилнаш ? Япония имет мощную экономику и может подождать. Санкций против Японии нет.
А проти московитов - есть, и им уже припекает.
Уважаю японцев за скромную стойкость. которую ничем не сломить.
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27.09.2020 11:35 Ответить
О.
Годний текст.
Залізобетонна вподобайка.
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27.09.2020 11:50 Ответить
Ну як що Японія підпише мирну угоду то вже нічого і говорити нам про Крим.
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27.09.2020 12:54 Ответить
Теперь всё. Опоздали.
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27.09.2020 17:42 Ответить
Сумно бути Зеленським, коли ти навіть за гроші не можеш зібрати собі професійну команду. І круто бути в команді ідейних, патріотичних людей, яким дійсно болить за Україну. Яким дійсно не начхати на її майбутнє.
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27.09.2020 22:14 Ответить
 
 