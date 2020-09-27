Оккупация Крыма - одна из причин неподписания Японией мирного соглашения с Россией, - экс-премьер Абэ

Япония не подписала мирное соглашение с Российской Федерацией в том числе из-за оккупации Крымского полуострова.

Об этом бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ изданию Nikkei, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По словам Абэ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2016 года он почувствовал, что Путин готов активно добиваться решения территориального спора с Японией. Ближе всего к урегулированию, считает он, обе страны были в период до встречи в ноябре 2018 года в Сингапуре.

"Но в конце концов соглашение так и не было подписано. Абэ указывает на внешние факторы, а именно - все более напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой после оккупации Россией Крыма", - пишет издание на основе интервью с японским политиком.

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Напомним, Япония много лет оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориальных споров Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре прошлого года после встречи японского премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина стало известно, что Япония готова вернуться к декларации по островам 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

В январе 2020 году в Москве состоялся очередной раунд переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После переговоров Кремль заявил, что "пока не фиксирует каких-либо изменений в позиции Японии".