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Новости Революция в Беларуси
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Белорусские "кибер-партизаны" взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов

"Кибер-партизаны" взломали сайт Белтелерадиокомпании. Несколько минут в онлайн-вещании по всем каналам шло видео с протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

В частности, онлайн-трансляция вечерних новостей на "Беларусь 1" была прервана кадрами с избиениями протестующих.

Белорусские кибер-партизаны взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов 01

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На telegram-канале "Кибер-Партизаны" появилось сообщение: "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы".

Белорусские кибер-партизаны взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов 02

Автор: 

Беларусь (7914) ТРК (13) хакер (1190)


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Топ комментарии
+26
Если не научатся смешивать "Коктейли Молотова" и строить баррикады у них шансов НОЛЬ!
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27.09.2020 00:56
+10
Я когда смотрю эти видосы на Nexta то впечетление что ОМОНа в Беларуси 8 миллионов а граждан 1 миллион .. Nexta запланировала инагурацию Тихановской сегодня 27 сентября на 14 -00 ..Я уже знаю как все пройдет они соберутся и пойдут толпой . ОМОН будет толпу потихоньку надкусывать и в 21:00 кто не спрятался тот получит дубинкой и все
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27.09.2020 01:06
+10
В субботу быстро справились и в 22-00 доложили Батьке что отбой произведен и все белорусы по койкам лежат
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27.09.2020 02:46
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Работают круто но революция ягнят с цветами ФФСЁ!
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27.09.2020 00:47 Ответить
Если не научатся смешивать "Коктейли Молотова" и строить баррикады у них шансов НОЛЬ!
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27.09.2020 00:56 Ответить
Там это не сработает. Неужели не понятно? Барикады разнесут танками, а людей с коктейлями будут хладнокровно отстреливать в тех количествах, в которых понадобится. Лукашенко не Янукович! Это диктатор, который упивается неограниченной властью всю свою сознательную жизнь. Его не то, что небесная сотня, его и небесная тысяча не остановит. И если даже белорусские силовики начнут саботировать, в Беларусь войдут российские войска.
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27.09.2020 10:56 Ответить
Это очень замечательно РАБОТАЕТ.
Особенно в нежелании мусоров выезжать на разгон и требованиях повышения зарплат.
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27.09.2020 11:41 Ответить
Схоже ваша мета запевнити, що нічого не вийде, то ж не варто намагатися?
Яким би способом вони це не робили - вони виступили проти і в їхніх реаліях це вже подвиг.
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27.09.2020 11:51 Ответить
Я как раз в отличии от топикстартера и не приуменьшаю заслуг беларусов. В их ситуации акции, которые они проводят это разумный максимум. Любая радикализация будет жестоко подавлена.
Единственное, что может переломить ход событий это переход на сторону протестующих каких-то серьёзных армейских подразделений. Но тогда будет вторжение россии и что-то похлеще Чечни. Отпустить Беларусь Путен себе позволить никак не может.
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27.09.2020 12:06 Ответить
На 1 миллиметр продвинулись к победе
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27.09.2020 00:58 Ответить
К сожалению, от победы они уже отдалились до точки невозврата. Только если мир вдруг решит задолбать таракана санкциями, что-то в итоге и получится. Но учитывая всемирную озабоченность и одновременно импотенцию бялоруская рэвооюцыя действительно ФСЁ...
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27.09.2020 08:00 Ответить
Женская логика по-беларуски...

Белорусские "кибер-партизаны" взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов - Цензор.НЕТ 9148
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27.09.2020 01:04 Ответить
Дискредитація і нівелювання протесту .
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27.09.2020 07:50 Ответить
Я когда смотрю эти видосы на Nexta то впечетление что ОМОНа в Беларуси 8 миллионов а граждан 1 миллион .. Nexta запланировала инагурацию Тихановской сегодня 27 сентября на 14 -00 ..Я уже знаю как все пройдет они соберутся и пойдут толпой . ОМОН будет толпу потихоньку надкусывать и в 21:00 кто не спрятался тот получит дубинкой и все
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27.09.2020 01:06 Ответить
Чувак, там, в Союзном Государствє, 151 мільйон.
З них білорусів, 9 мільйонів.
Співвідношення 142: 9.
Kergoodu?
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27.09.2020 01:54 Ответить
Это ты у себя дома на диване подсчитал ?Тут на Цензоре таких экспердов как ты немерено я привык к упоротым , обездоленным,обиженым и прошей шушеры
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27.09.2020 02:45 Ответить
Демагогія.

Тому що..
не всі 151 млн силовики...
а для розгону народу придатні навіть не 1 відсоток...

крім того в силу ряду причин Пуйло не може надати,та й не особливо горить бажанням (та потреби особливоїнемає в силу рабської психології координаторів "революції тампаксів")ВІКРИТУ ДОПОМОГУ силовиками вже нелегітимному Диктатору.

Зрозуміло ? ? Білоруські "кібер-партизани" зламали сайт державної ТРК і пустили в ефір записи з акцій протестів - Цензор.НЕТ 7944
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27.09.2020 09:55 Ответить
Раньше.В 9 темно уже.Часов в 6 мусора начнут "считать" протестантов.
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27.09.2020 02:00 Ответить
В субботу быстро справились и в 22-00 доложили Батьке что отбой произведен и все белорусы по койкам лежат
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27.09.2020 02:46 Ответить
"Nexta запланировала"- смеюсь в голос!
Касап, ты тупорылый до неприличия.
Нехта - некто, кто-то по вашему - это ОН.
Ты мог даже цыгана " бацькой" не называть - от тебя и так касапом смердит зв версту.
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27.09.2020 08:02 Ответить
от тільки немає роботи пояснення Лахті слухати..
хто кому касап... )))
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27.09.2020 09:53 Ответить
Яшчэ адзiн прыхiльнiк Лукi вылупiу'ся - "маларосы з касапамi браты на век"
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27.09.2020 10:15 Ответить
иди драники жарь недословянин полуприбалтийский
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27.09.2020 14:43 Ответить
Білоруські "кібер-партизани" зламали сайт державної ТРК і пустили в ефір записи з акцій протестів - Цензор.НЕТ 8859
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27.09.2020 09:48 Ответить
..."Сябры" хорошо пели...
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27.09.2020 04:09 Ответить
Белорусские "кибер-партизаны" взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов - Цензор.НЕТ 6344
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27.09.2020 04:21 Ответить
Что происходит в Беларуси, когда просишь силовиков в масках показать документы: история Степана Латыпова, который за пару часов стал подозреваемым по уголовному делу:
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/670785670211420/
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27.09.2020 05:32 Ответить
Неплохо....
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27.09.2020 07:15 Ответить
У белорусов очень много споров, что в коктейле Молотова смешивать с бензином - отработанное машинное масло, или например подсолнечное масло, добавлять алюминиевые или магниевые опилки, и если их нет, что делать. отвечу так, вообще не страшно без опилок, если что-то уже горит, можно кидать ДП с маслом, но если тушится водой, то лучше бензин с маслом. некоторые добавляют воск или парафин, тоже неплохо
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27.09.2020 12:30 Ответить
белорусам наверно надо использовать метод куча-мала ...по 100 чел на одного мента прыгают и так куча на кучу
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27.09.2020 14:47 Ответить
 
 