Белорусские "кибер-партизаны" взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов

"Кибер-партизаны" взломали сайт Белтелерадиокомпании. Несколько минут в онлайн-вещании по всем каналам шло видео с протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

В частности, онлайн-трансляция вечерних новостей на "Беларусь 1" была прервана кадрами с избиениями протестующих.

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На telegram-канале "Кибер-Партизаны" появилось сообщение: "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы".