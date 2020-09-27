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Белорусские "кибер-партизаны" взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов
"Кибер-партизаны" взломали сайт Белтелерадиокомпании. Несколько минут в онлайн-вещании по всем каналам шло видео с протестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
В частности, онлайн-трансляция вечерних новостей на "Беларусь 1" была прервана кадрами с избиениями протестующих.
На telegram-канале "Кибер-Партизаны" появилось сообщение: "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы".
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+26 Small Jerboa
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Особенно в нежелании мусоров выезжать на разгон и требованиях повышения зарплат.
Яким би способом вони це не робили - вони виступили проти і в їхніх реаліях це вже подвиг.
Единственное, что может переломить ход событий это переход на сторону протестующих каких-то серьёзных армейских подразделений. Но тогда будет вторжение россии и что-то похлеще Чечни. Отпустить Беларусь Путен себе позволить никак не может.
З них білорусів, 9 мільйонів.
Співвідношення 142: 9.
Kergoodu?
Тому що..
не всі 151 млн силовики...
а для розгону народу придатні навіть не 1 відсоток...
крім того в силу ряду причин Пуйло не може надати,та й не особливо горить бажанням (та потреби особливоїнемає в силу рабської психології координаторів "революції тампаксів")ВІКРИТУ ДОПОМОГУ силовиками вже нелегітимному Диктатору.
Зрозуміло ? ?
Касап, ты тупорылый до неприличия.
Нехта - некто, кто-то по вашему - это ОН.
Ты мог даже цыгана " бацькой" не называть - от тебя и так касапом смердит зв версту.
хто кому касап... )))
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/670785670211420/