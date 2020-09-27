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Граждане не обращались с просьбами о возобновлении работы КПВВ "Майорское", - Дейнеко

Граждане не обращались с просьбами о возобновлении работы КПВВ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил Владимиру Зеленскому, что на пункте обустроены четыре павильона паспортного контроля на каждом из направлений движения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП. Также функционируют два павильона для прохождения паспортного контроля для тех, кто перемещается пешком.

Президент осмотрел рабочие места персонала пункта. На КПВВ оборудовано 35 рабочих мест для проверки паспортных документов, что позволяет избегать очередей даже в случае увеличения пассажиропотока.

Владимир Зеленский ознакомился с порядком пропуска транспортных средств на КПВВ.

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Сергей Дейнеко отметил, что основные угрозы, которые существуют на этом пункте пропуска, - это попытки перевозки валюты, лекарственных и наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ.

Глава Госпогранслужбы заметил, что с 22 марта 2020 года, после введения карантинных мероприятий, КПВВ временно не работает.

"Пиковая нагрузка зафиксирована с начала марта до введения карантина. Было до 14 600 граждан в день", - сказал Сергей Дейнеко.

Президент поинтересовался, поступали ли обращения от граждан с просьбой возобновить работу КПВВ. Глава Госпогранслужбы отметил, что таких обращений не поступало, однако "Майорское" готово к возобновлению работы при необходимости.

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"Фактически мы готовы проводить все контрольные операции. Расстояние от КПВВ до линии разграничения составляет 800 метров", - отметил Сергей Дейнеко.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) карантин (16729) Донбасс (26956) Майорск (32) КПВВ (330) Дейнеко Сергей (83) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
какой у нас заботливый "отец нации". поинтересовался, были ли обращения граждан чтобы открыть пункт пропуска. Каких блин "граждан"? граждан какой страны? "той стороны"?
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27.09.2020 01:07
+3
Нет, та сторона свободно перемещается и без всяких пунктов пропуска: валюта, оружие, наркотики. Короче, там тоже наши люди
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27.09.2020 01:13
+1
Слуги народа с новыми лицами?
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27.09.2020 04:51
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какой у нас заботливый "отец нации". поинтересовался, были ли обращения граждан чтобы открыть пункт пропуска. Каких блин "граждан"? граждан какой страны? "той стороны"?
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27.09.2020 01:07 Ответить
Нет, та сторона свободно перемещается и без всяких пунктов пропуска: валюта, оружие, наркотики. Короче, там тоже наши люди
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27.09.2020 01:13 Ответить
Слуги народа с новыми лицами?
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27.09.2020 04:51 Ответить
Ну это же брехня 100%.
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27.09.2020 04:52 Ответить
И не открывать пусть РФ несет на себе этот мешок ..как и Крым..вместе с пенсиями и соцвыплатами Это забота оккупанта
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27.09.2020 07:35 Ответить
Ватный през переживает за своих ватанов с той стороны.
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27.09.2020 10:32 Ответить
смешно
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27.09.2020 11:00 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет.
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27.09.2020 18:12 Ответить
 
 