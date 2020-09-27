Граждане не обращались с просьбами о возобновлении работы КПВВ "Майорское", - Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил Владимиру Зеленскому, что на пункте обустроены четыре павильона паспортного контроля на каждом из направлений движения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП. Также функционируют два павильона для прохождения паспортного контроля для тех, кто перемещается пешком.

Президент осмотрел рабочие места персонала пункта. На КПВВ оборудовано 35 рабочих мест для проверки паспортных документов, что позволяет избегать очередей даже в случае увеличения пассажиропотока.

Владимир Зеленский ознакомился с порядком пропуска транспортных средств на КПВВ.

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Сергей Дейнеко отметил, что основные угрозы, которые существуют на этом пункте пропуска, - это попытки перевозки валюты, лекарственных и наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ.

Глава Госпогранслужбы заметил, что с 22 марта 2020 года, после введения карантинных мероприятий, КПВВ временно не работает.

"Пиковая нагрузка зафиксирована с начала марта до введения карантина. Было до 14 600 граждан в день", - сказал Сергей Дейнеко.

Президент поинтересовался, поступали ли обращения от граждан с просьбой возобновить работу КПВВ. Глава Госпогранслужбы отметил, что таких обращений не поступало, однако "Майорское" готово к возобновлению работы при необходимости.

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"Фактически мы готовы проводить все контрольные операции. Расстояние от КПВВ до линии разграничения составляет 800 метров", - отметил Сергей Дейнеко.