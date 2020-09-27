Среди погибших в авиакатастрофе под Чугуевом - сын штурмана Ил-76, сбитого наемниками РФ в небе Луганска в 2014-м
На борту разбившегося в Харьковской области Ан-26 находился 20-летний курсант Александр Скочков. В 2014 году его отец Игорь Скочков был штурманом на Ил-76, который террористы сбили над Луганском.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя Запорожской ОГА Виталий Тишечко, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоробогатько Евгений Иванович, 1993 года рождения, из села Терпение (Мелитопольский район) и Скочков Александр Игоревич 2000 года рождения из Мелитополя. Отец Александра - погибший капитан Игорь Скочков, штурман самолета" Ил-76 ", который был сбит в 2014 году под Луганском", - сказал он.
Тишечко выразил соболезнования семьям погибших и пообещал поддержку.
Как передает пресс-служба Львовской ОГА, среди погибших - 20-летний Виталий Ольховый из Сосновки и 22-летний Ростислав Булий из Старого Самбора Львовской области.
"Среди погибших в авиакатастрофе двое наших земляков - курсанты Максим Хомячук и Роман Корчовский", - сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook.
"Плачет село Новоживотов Оратовского района, где родился Максим. Отец едет из Польши - с заработков - за сыном, в Харьков. Мама - почтальон в селе", - отметил он.
Погибший Роман Корчовский - родом из Крыжополя.
"Это беда. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные слова, чтобы утешить родителей", - написал Борзов.
"Недостаточно слов, чтобы выразить искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевом. К сожалению, эта трагедия не обошла и Староконстантинов. Курсант Харьковского Национального университета Воздушных сил Константин Зыбюк был нашим земляком. Склоняем головы в сердечной молитве за души жертв авиакатастрофы. Это незаживающая рана для всего общества и нашей громады. Вечная память погибшим", - написал городской голова Староконстантинова Хмельницкой области Николай Мельничук в Facebook.
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram сообщил, что в авиакатастрофе под Чугуевом погиб Андрей Роспотнюк из Миргорода. "Ему был 21 год. Всего месяц назад он отпраздновал свой день рождения", - отметил глава ОГА.
Он добавил, что курсант из Миргорода учился на военного штурмана.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Гибель одних становится опытом для тех, кто выжил и еще способен на самостоятельные действия. В Украине красивые люди. Нас должно быть больше! Не только у политиков. У всех.
Несколько раз начинал писать пост о самолете и погибших ребятах и несколько раз бросал. Какая-то пустота внутри. Но так как эта тема для меня близка, не смог обойти ее стороной.
Моя судьба распорядилась так, что довелось проходить срочную службу в роте обеспечения на военном аєродроме в Чугуеве. Ничего сверхъестественного, просто облегчали условия для обучения курсантов, будущих военных пилотов. Ходили в караул на охрану периметра, складов и техники (как никак режимный объект), ходили в наряды на кухню, в столовую, на уборку взлетно-посадочной полосы и т.д. В общем в круглосуточном режиме поддерживали жизнедеятельность аэродрома, так как курсанты сдавали и ночные полеты.
Однажды наблюдая за тем, как заходит на посадку АН-26, старшина рассказал армейскую "байку". Говорит когда этот самолет проходил испытания, внезапно отказали два двигателя и экипаж вынужден был покинуть самолет. Пилотов нашли быстро, а вот самолет искали долго. В конце-концов его нашли на расстоянии 20 км. от пилотов, в кукурузном поле, целым и невредимым.
Эта "байка" к тому, что АН-26 был специально сконструирован и разработан для эксплуатации в максимально экстремальных условиях. И заход на посадку с одним отказавшим двигателем, было обычным упражнением и свободно выполнялся во время штатных полетов, с курсантами на борту.
Итак, мы имеем "не убиваемый" самолет. Для моментального падения такого самолета должны пересечься несколько факторов в одной точке, что маловероятно. Исключением является внешнее воздействие.
Авария произошла рядом с границей РФ после того, как на россии неделю горели пердаки на всех телеканалах страны, от наших учений и участия в них авиации НАТО. Тут же рос. СМИ пролазят через "закрытую" границу, сримят и показывают новость в живую по своему ТВ.
Все это наталкивает на определенные мысли. Мысли исключительно субъективного характера, не претендующие на истину в последней инстанции.
Самолет упал в двух километрах от аэродрома, упал прямо-перпендикулярно аэродрому. Выпрыгнувшие из самолета курсанты имеют сильные ожоги, это значит, что самолет горел, сильно горел еще в воздухе, почему выпрыгнули немногие, потому что остальные уже не могли, были без сознания из-за пожара или были мертвы из-за взрыва.
Теперь вернемся по хронологии назад на пару минут. Благо, видео гуляющее в сети, позволяет это сделать. Насколько можно понять из видео, самолет только взлетел, набирал высоту, потом яркая вспышка (скорее всего взрыв), видно как он горит в воздухе, по всей видимости пилот запрашивает разрешение на посадку, разворачивает борт, падение и мощный взрыв.
Отталкиваясь от выше изложенных фактов, можно предположить, что самолет был сбит из ПЗРК "Илга".
ПЗРК "Игла" предназначен для уничтожения на небольших высотах самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на встречных и догонных курсах. Дальность поражения цели составляет до 5000 метров. Кстати, не исключаю, что самолет мог быть сбит тем самым вагнеровцем, которого должны были повязать наши спецслужбы.
Это своего рода "вендетта" или "ответка" кремлевского гнома. Он же злопамятный и мстительный, все свои грязные "делишки" делает исподтишка. Это его месть за своих вагнеровцев, за разорванные пердаки от американской авиации в Украине и в частности в небе над Киевом. При этом еще сделал "подарок" Пороху на день рождения.
И если падение АН-26 действительно дело рук лапотных, то бубочка сделает все от себя зависящее, чтобы их отмазать. Стоит посмотреть на операцию по вагнеровцам и вспомнить, как "янелох" до последнего отказывался от версии, что наш самолет был сбит ракетой, даже когда наши партнеры прямо об этом говорили. В результате Украина последняя из цивилизованных стран признала эту версию. А здесь Лаптестан - да, он обосрется от страха.
Ivan Luti II
Вот похожая катастрофа в России. Но это как раз отработка посадки с одним двигателем. Видно как самолет ведет в сторону и пилот все время выравнивает его. В итоге не рассчитав высоту он задирает нос чтобы дотянуть до полосы, скорость падает и самолет просто сваливается. Разрушения самолета сильнее чем в Чугуеве, но топлива в баках меньше и только один погибший.
https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE&t=53s
И это полет с заранее задаными параметрами. Когда пилот знает что у него нет одного двигателя. В нашем же случае все произошло практически мгновенно. Отказ двигателя на крайне малой высоте, самолет уводит в сторону, пилот пытаеться вытянуть, при этом теряет скорость и самолет падает.
Так что не нужно выдумывать басни о супер самолете и т.п.
То, что курсанты выпрыгивали из самолёта - со слов очевидцев и самого выжившего. Я сам удивляюсь - как удалось выпрыгнуть. Для этого как минимум, надо открыть люк для десантирования. Это время. Но если так оно было, то о нестандартной ситуации было известно, относительно, задолго от взрыва - люки надо успеть открыть...
Я уверен, что причина известна. никто не берет на себя ответственность её озвучить.
Чтобы верить...надо чуток соображать! Почитайте... и сразу Вам станет немножко легче! Исчезнет груз дури...))))
Особые случаи в полете....
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Заход на посадку и посадка с одним отказавшим двигателем АИ-24ВТ
Заход на посадку и посадка с зафлюгированным винтом отказавшего двигателя
Заход на посадку и посадка с авторотирующим и снятым с упора (ф = 8°) винтом отказавшего двигателя
Отказ двигателя на предпосадочном снижении
Посадка при несимметричной тяге двигателей на полетном малом газе
Действия экипажа при останове двух двигателей в полете
Посадка самолета при двух неработающих двигателях
Уход на второй круг с одним неработающим двигателем АИ-24ВТ (винт отказавшего двигателя зафлюгирован)
Вот если бы ты... сопливый... скачал и прочитал эти главы...то это бы не написал!!!
Нехило так на всех ветках нам втирают что Ан-26 мог лететь с одним мотором
Тебе мальчонка в песочницу ещё надо, а не на форум....
Що означає "Уход на второй круг с одним неработающим двигателем АИ-24ВТ"???
але ж
"Уход на второй круг с одним неработающим двигателем АИ-24ВТ (винт отказавшего двигателя зафлюгирован)"
А раптом вони цього зробити не встигли?
Сначала разберитесь..кто это написал!? Читайте выше. https://censor.net/ru/user/421946
А теперь моё! Ан-26 может выполнять полёт и заход на посадку и уходить на второй круг с одним отказавшим двигателем. По достоверной информации от лётного состава университета...экипаж заходил на посадку с работающими двигателями, но с отказом датчика ИКМ . Предварительно останов двигателя произошёл после прохода дальнего привода на удалении 4км. от ВПП Скореевсего...а это из слов харьковчан..лётного состава... бортмеханик не успел зафлюгировать отказавший двигатель. В ближайшие дни прослушают плёнки и информация будет иметь уже более правдивые очертания. Так что Ваша версия вполне укладывается в возможную реальность!