Среди погибших в авиакатастрофе под Чугуевом - сын штурмана Ил-76, сбитого наемниками РФ в небе Луганска в 2014-м

На борту разбившегося в Харьковской области Ан-26 находился 20-летний курсант Александр Скочков. В 2014 году его отец Игорь Скочков был штурманом на Ил-76, который террористы сбили над Луганском.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя Запорожской ОГА Виталий Тишечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоробогатько Евгений Иванович, 1993 года рождения, из села Терпение (Мелитопольский район) и Скочков Александр Игоревич 2000 года рождения из Мелитополя. Отец Александра - погибший капитан Игорь Скочков, штурман самолета" Ил-76 ", который был сбит в 2014 году под Луганском", - сказал он.

Тишечко выразил соболезнования семьям погибших и пообещал поддержку.

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Как передает пресс-служба Львовской ОГА, среди погибших - 20-летний Виталий Ольховый из Сосновки и 22-летний Ростислав Булий из Старого Самбора Львовской области.

"Среди погибших в авиакатастрофе двое наших земляков - курсанты Максим Хомячук и Роман Корчовский", - сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook.

"Плачет село Новоживотов Оратовского района, где родился Максим. Отец едет из Польши - с заработков - за сыном, в Харьков. Мама - почтальон в селе", - отметил он.

Погибший Роман Корчовский - родом из Крыжополя.

"Это беда. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные слова, чтобы утешить родителей", - написал Борзов.

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"Недостаточно слов, чтобы выразить искренние соболезнования семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевом. К сожалению, эта трагедия не обошла и Староконстантинов. Курсант Харьковского Национального университета Воздушных сил Константин Зыбюк был нашим земляком. Склоняем головы в сердечной молитве за души жертв авиакатастрофы. Это незаживающая рана для всего общества и нашей громады. Вечная память погибшим", - написал городской голова Староконстантинова Хмельницкой области Николай Мельничук в Facebook.

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Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram сообщил, что в авиакатастрофе под Чугуевом погиб Андрей Роспотнюк из Миргорода. "Ему был 21 год. Всего месяц назад он отпраздновал свой день рождения", - отметил глава ОГА.

Он добавил, что курсант из Миргорода учился на военного штурмана.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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