Оккупация Крыма и агрессия на Донбассе угрожают глобальной безопасности, - премьер Швеции Левен в ООН

Премьер Королевства Швеция Стефан Левен в своем выступлении на Генассамблее ООН выразил уверенность, что агрессия РФ против Украины угрожает глобальной безопасности.

Выступление главы шведского правительства в формате видеообращения транслировалось на сайте ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Незаконная аннексия Россией Крыма и Севастополя и агрессия на востоке Украины являются серьезными нарушениями международного права и бросают вызов глобальной безопасности и вызывают человеческие страдания", - заявил он.

Шведский премьер также указал на то, что Европейский союз четко заявляет о необходимости имплементации Минских договоренностей.

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Отдельно Стефан Левен отметил, что Швеция в 2021 году примет на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и главным приоритетом будет "работа над урегулированием конфликтов".

"Европейский порядок в контексте безопасности должен выполняться, а не пересматриваться", - подчеркнул он.