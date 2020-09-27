За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.30 27 сентября 2020, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументированы три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из станкового автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - вблизи Верхнеторецкого. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

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К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорск.

С начала текущих суток, 27 сентября, провозглашенный режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили один раз. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Опытного.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сводке.



