За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению.
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.30 27 сентября 2020, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументированы три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из станкового автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - вблизи Верхнеторецкого. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорск.
С начала текущих суток, 27 сентября, провозглашенный режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили один раз. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Опытного.
Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сводке.
Пожалуйста, подождите...
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Марья, вы с Иваном повесьте ишшо портрет Кольки №2,
Поклонской помогло
https://www.youtube.com/watch?v=v1K4EAXe2oo
"26.09.20 20:09 С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года. С 30 октября 2017-го проходил службу по контракту в морской пехоте. 20 июня этого года в районе Пивденного Донецкой области снайпер наемников попал ему в живот. Источник: https://censor.net/ru/p3221420
А потом и до главзебила дойдет очередь.
Я мчала туди до людини,про яку нічого не знала.
Напередодні я скролила стрічку фбуку у заторі і натрапила на це фото.
На ньому мужній, незнойомий мені красень, морпіх.
Помер. 24 вересня. Костянтин Оверко.
Я почала гуглити, співставила факти, поговорила з мамою і зрозуміла, що це таки він.
Все мало відбутися о 13. Відбулося о 20.
Тіло чекали довго.У морзі на Оранжерейній у Києві працює 1 санітар. Бляха, 1 санітар на морг у центрі міста, де по 40 тіл на день. Санітар вдягає, миє померлих, він же і оформлює документи. Інколи трупів по 40 на день. Родичі стоять біля. Стомлені рідні чекають по 5 годин поки труна з тілом нарешті буде віддана їм до дому.
Біля моргу на лавці чекала і вона. Лариса Михайлівна, мама Кості.Я обійняла її міцно і ми стояли і плакали.
Потяг тьоті Лариси був о 19.25, тіло не віддавали, тому вона не дочекалася. Поїхала до Запоріжжя. На наступний день Костю поховали там...
КОСТЮ, з яким я провела дитинство, гостюючи один в одного вдома у Запоріжжі.
Коли мені було 5, а Кості 7 ми грали у стільці. Будували такі великі піраміди і збиралися на гору, намагаючися втриматися. Хто втримався - виграв. Я вигравала, бо була дрищем. Костя благородно давав мені це зробити. А ще у центрі Запоріжжя було кафе, таке радянське, з кремовими десертами. Сюрприз. Ми ходили туди з мамами. З поведінкою як у мене так і у Кості завжди було не дуже, тому черговим челенджем було відкусити скляний стакан і прожувати. Я відкусила. Повний, задоволений рот крові. Мама сварила. Костя захищав…
З тих пір ми не бачилися. У червні Костю поранив мокшанський снайпер під Торецьком. ****, цілився туди де знав, що буде мука, якщо виживе. Куля пройшла наскрізь через печінку і далі почалося пекло.
Костя пережив 30 операцій. Я навіть не здогадувалася, що він спочатку лежав у Військовому шпиталі, у 5 хвилинах від мого будинку, потім у Шалімова. Я проїжджала сотні разів повз і не знала, що він з мамою там. Костя з мого дитинства. Чи змогла б я подовжити його життя? Ні. Чи змогла б я подарувати йому позитивні емоції - так.
Минуло три десятки років. Сотні піруетів життя. І 25 вересня. Я біля моргу. Костя всередині.
Життя непередбачуване. І швидке. Не скупіться на час. Не бійтеся приходити до своїх. Навіть якщо свої - незнайомі, якщо свої - це поранені хлопці, а не мій Костя з дитинства. По всій країні у шпиталях лежать ті, завдяки кому я сиджу і пишу цей текст. А ви - читаєте.
Ті 26 янголів, яких ми втратила вчора теж знають, як важливо, аби про них не забували, пам"ятали і цінували...
Дякую КОСТЮ. Дякую, хлопці, вам за все. Спочивайте з миром.
Пробачте…
Яніна Соколова
До Дніпра,ніччю, військовими гелікоптерами евакуювали двох поранених військовослужбовців.
"Зараз в Дніпро евакуйовано захисника з МВТ (мінно-взривною травмою) поранення ока, обличчя і поверхневі нижніх кінцівок", - повідомила радниця ДніпроОДА Тетяна Губа
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Етого так безнаказанно оставлять нельзя.
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.Источник: https://censor.net/ru/n3221438
Кто ее контролирует? Под чьим контролем в пределах взводных опорных пунктов появляются неизвестные взрывные устройства, если реалистичных способов их установки есть только 2 - приползти и установить или закинуть дистанционно?
Ощущаете разницу?
Одни хотят заработать а другие отбыть контрактное времья тем более что этому ,,отбыванию,, пособствует наше правительство.
Ганьба...
их даже в 5 лет назад было больше, чем боевых.
Які "невідомі предмети"? Звідки вони взялися? Для когось це є загадкою?
Для кацапів НІЧОГО не змінилось. Вони- стріляють, їх дрг- мінують, їх квадрокоптери- літають. Вбивають українців.
Кремлівські пропагандони: зеленський, єрмак, подоляк, мендель, хомчак, таран, продовжують нам розповідати про досягення "всеобьятного перемирия".
Швидкого одужання нашим захистникам.
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А боевые потери в результате вражеских взрывов есть? Все наши минные поля имеют карты. Вопрос: как можно хер знает сколько раз подрываться на неизвстных устройствах? Откуда они берутся?
Как уже ****** этот 95 квартал просочившийся в армию!
Может конечно я не правильно понимаю выражение "зона взводного опорного пункта" и это просто такое себе крылатое выражение, а фактически это точка где-то в центре неизвестного минного поля куда ходят камикадзе ... ну тогда да ...
краще зніміте, бо ще хреста на вас поставлять.
Извините, я - украинец.
https://ibb.co/6YZJjGS
Если бы я был у руля - дал бы месяц определиться местным "к умным или красивым" и найк закрыл бы перемещения через линию фронта.
Мля, да что это за война такая - шастают в Селидово в АТБ, а потом клянут "подлых укропов"???!!!
ви на морди подивітесь.
ізик собачий послухайте.
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
Як вам ця підміна понять?