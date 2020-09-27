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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС

За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.30 27 сентября 2020, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументированы три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из станкового автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - вблизи Верхнеторецкого. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд

К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорск.

С начала текущих суток, 27 сентября, провозглашенный режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили один раз. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Опытного.

Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - говорится в сводке.

За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС 01
За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС 02

Автор: 

обстрел (27652) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+23
За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4296
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27.09.2020 08:04
+22
Бачите як- якщо не відповідати на обстріли, не захищатися, то бою не буде- це лише обстріл. Не бій. І поранені чи убиті будуть не бойові. Рецепт миру виявився надзвичайно простим. І Президент і справді може спокійно і з чистим серцем заявити що у нас мирна країна.
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27.09.2020 08:16
+17
Суки зебильные, когда закончится это словоблудие? Какое нахер "неизвестное устройство"? Мина в любом виде она и в Африке мина и установлена она врагом/агрессором/оккупантом с целью убить.
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27.09.2020 08:54
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За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4296
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27.09.2020 08:04 Ответить
Фуфф! Отлегло. А я всё думал как отмазаться от паспорта Орды
Марья, вы с Иваном повесьте ишшо портрет Кольки №2,
Поклонской помогло
За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3402
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27.09.2020 08:13 Ответить
Бачите як- якщо не відповідати на обстріли, не захищатися, то бою не буде- це лише обстріл. Не бій. І поранені чи убиті будуть не бойові. Рецепт миру виявився надзвичайно простим. І Президент і справді може спокійно і з чистим серцем заявити що у нас мирна країна.
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27.09.2020 08:16 Ответить
Пора відправити з фронту тактичну батальйонну групу й заарештувати зрадників на Банковій.
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27.09.2020 17:02 Ответить
Ось, що у шмарклі у голові -
https://www.youtube.com/watch?v=v1K4EAXe2oo
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27.09.2020 08:42 Ответить
Ні війни, ні миру.
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27.09.2020 08:20 Ответить
Потерь нет, от ЗЕгниди брехливі. А цю втрату бубочки з хомячками на що спишуть - "общеезаболевание" ? В госпіталях помирають десятки героїв, це тільки один з випадків ..
"26.09.20 20:09 С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года. С 30 октября 2017-го проходил службу по контракту в морской пехоте. 20 июня этого года в районе Пивденного Донецкой области снайпер наемников попал ему в живот. Источник: https://censor.net/ru/p3221420
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27.09.2020 08:21 Ответить
После того, как зеление тотально проиграют местние вибори, к ответственности начнут притягивать таранов, хомчаков.
А потом и до главзебила дойдет очередь.
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27.09.2020 09:20 Ответить
Вчора я була у морзі.

Я мчала туди до людини,про яку нічого не знала.

Напередодні я скролила стрічку фбуку у заторі і натрапила на це фото.

На ньому мужній, незнойомий мені красень, морпіх.
Помер. 24 вересня. Костянтин Оверко.

Я почала гуглити, співставила факти, поговорила з мамою і зрозуміла, що це таки він.

Все мало відбутися о 13. Відбулося о 20.

Тіло чекали довго.У морзі на Оранжерейній у Києві працює 1 санітар. Бляха, 1 санітар на морг у центрі міста, де по 40 тіл на день. Санітар вдягає, миє померлих, він же і оформлює документи. Інколи трупів по 40 на день. Родичі стоять біля. Стомлені рідні чекають по 5 годин поки труна з тілом нарешті буде віддана їм до дому.

Біля моргу на лавці чекала і вона. Лариса Михайлівна, мама Кості.Я обійняла її міцно і ми стояли і плакали.

Потяг тьоті Лариси був о 19.25, тіло не віддавали, тому вона не дочекалася. Поїхала до Запоріжжя. На наступний день Костю поховали там...

КОСТЮ, з яким я провела дитинство, гостюючи один в одного вдома у Запоріжжі.

Коли мені було 5, а Кості 7 ми грали у стільці. Будували такі великі піраміди і збиралися на гору, намагаючися втриматися. Хто втримався - виграв. Я вигравала, бо була дрищем. Костя благородно давав мені це зробити. А ще у центрі Запоріжжя було кафе, таке радянське, з кремовими десертами. Сюрприз. Ми ходили туди з мамами. З поведінкою як у мене так і у Кості завжди було не дуже, тому черговим челенджем було відкусити скляний стакан і прожувати. Я відкусила. Повний, задоволений рот крові. Мама сварила. Костя захищав…

З тих пір ми не бачилися. У червні Костю поранив мокшанський снайпер під Торецьком. ****, цілився туди де знав, що буде мука, якщо виживе. Куля пройшла наскрізь через печінку і далі почалося пекло.

Костя пережив 30 операцій. Я навіть не здогадувалася, що він спочатку лежав у Військовому шпиталі, у 5 хвилинах від мого будинку, потім у Шалімова. Я проїжджала сотні разів повз і не знала, що він з мамою там. Костя з мого дитинства. Чи змогла б я подовжити його життя? Ні. Чи змогла б я подарувати йому позитивні емоції - так.

Минуло три десятки років. Сотні піруетів життя. І 25 вересня. Я біля моргу. Костя всередині.

Життя непередбачуване. І швидке. Не скупіться на час. Не бійтеся приходити до своїх. Навіть якщо свої - незнайомі, якщо свої - це поранені хлопці, а не мій Костя з дитинства. По всій країні у шпиталях лежать ті, завдяки кому я сиджу і пишу цей текст. А ви - читаєте.

Ті 26 янголів, яких ми втратила вчора теж знають, як важливо, аби про них не забували, пам"ятали і цінували...

Дякую КОСТЮ. Дякую, хлопці, вам за все. Спочивайте з миром.

Пробачте…

Яніна Соколова
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27.09.2020 09:44 Ответить
За сутки наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Трое воинов ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ОС Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению. Что это было сейчас? то есть трое наших раненых а ситуациия остается контролируемой ну так а как подорвались тогда если все под контролем?и это что оправдание перед терористами "украинские воины добросовестно выполняют задачи по назначению" что ж то за задача такая смотреть как их соотечественников подрывают и молчать не стрелять так как "тасторона" подумает не то еще и оправдываемся мы что мы ни что не причем не стреляли в ответ подорвались на мине кацапов но то неизвестное устройство мы же не назвали даже слово "тасторона" что поставила то устройство чтоб не огорчать кацапов- Зебил тебе это никогда не простят тварь зеленая постоянно так продолжатся с унижением украинской армии не может
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27.09.2020 08:22 Ответить
///
До Дніпра,ніччю, військовими гелікоптерами евакуювали двох поранених військовослужбовців.
"Зараз в Дніпро евакуйовано захисника з МВТ (мінно-взривною травмою) поранення ока, обличчя і поверхневі нижніх кінцівок", - повідомила радниця ДніпроОДА Тетяна Губа

За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9604 За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6944

...
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27.09.2020 08:49 Ответить
Суки зебильные, когда закончится это словоблудие? Какое нахер "неизвестное устройство"? Мина в любом виде она и в Африке мина и установлена она врагом/агрессором/оккупантом с целью убить.
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27.09.2020 08:54 Ответить
Это новая мода? В каждом подобном сообщении,называть кацапские мины "не известным устройством"
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27.09.2020 08:55 Ответить
обтекаемые фразы из сообщения, повеяло запахом незабвенных замполитов СА. Это неудивительно, Министр Таран первые командные должносты в военной разведке получил из рук Макаровича, старого хрыча. "Неизвестное устройство" - это тоже замполитовское, ничего общего неимеющее со здравым смыслом "замполита КПБУ". Это что то восточное, словно в руководстве МО сплошь и рядом "гимнасты словоблудия". Скорее всего, это имплементация "пунктов" дяди Коли (Патрушева). В истории был схожий факт. Вилли Брандт (канцлер германии) имел в своем ближайшем кругу агента Штази - Гийома, который поставлял девочек лювеобильному канцлеру. Его противник председатель бундестага, получил эту информацию от своего школьного товарища Хонекера добился его досрочной отставки. Брежнев был страшного недоволен но Кремль проглотил. В это же время там, кстати, шлялся молодой Шредер. Аналогия с нашей дейтвительностью очевидна. ДЕЛО БЛИЗИТСЯ У ФИНИШУ.
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27.09.2020 08:57 Ответить
Окуеть... Орки спокойно шарятся между ВОПами, а мы соблюдаем перемирие, блеат...
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27.09.2020 08:59 Ответить
чуть чуть про ихтамнетов от "той стороны"
За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6829
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27.09.2020 09:14 Ответить
Зеленский, ето уже перемирие?
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27.09.2020 09:17 Ответить
а как вам такая уже ставшая привычной (к сожалению) формулировка от зеленожопых?
За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1344
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27.09.2020 09:18 Ответить
Оппозиция обязанна призвать ВР к созданию следственной комиссии по поводу непонятной гибели наших воинов.
Етого так безнаказанно оставлять нельзя.
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27.09.2020 09:21 Ответить
Яким потрібно бути ідіотом,щоб давати такі повідомлення. Навіть лох вже розуміє такі маразматичні повідомлення, що армію просто принижують і демарілізують.
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27.09.2020 09:18 Ответить
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.Источник: https://censor.net/ru/n3221438


Кто ее контролирует? Под чьим контролем в пределах взводных опорных пунктов появляются неизвестные взрывные устройства, если реалистичных способов их установки есть только 2 - приползти и установить или закинуть дистанционно?
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27.09.2020 09:34 Ответить
Наемникам платят и доплачивают за реальные боевые действия а нашим контрактникам за проведеные на нулевке дни.
Ощущаете разницу?
Одни хотят заработать а другие отбыть контрактное времья тем более что этому ,,отбыванию,, пособствует наше правительство.
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27.09.2020 09:45 Ответить
Те которые "одни" скорее всего еще больше, чем те которые "другие", хотят зарабатывать ни чем не рискуя, просто сидя "на вахте" в окопе. Если "другие" могут расторгнуть контракт и пойти еще куда-нибудь работать, хотя бы собирать клубнику польскую, то "одни" могут либо уволиться и сдохнуть с голоду(по месту работать негде и до клубники вряд ли успеют доехать), либо попросить "повысить зар.плату" - поехать в Сирию или какаю другую африку и там, практически гарантировано, тоже сдохнуть, но правда не с голоду, а обожравшись "свинца".
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27.09.2020 10:14 Ответить
Вполне согласен.
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27.09.2020 10:21 Ответить
щось підозріло часто почали наші захисники підриватись на "невстановлених вибухових пристроях",з початку перемир'я🤔.і ще різко збільшились "небойові втрати" в лавах ЗСУ...цікаво чи часом не пов'язані ці факти з відсутністю розвідки?що дозволяє бойовикам і їхнім дрг,почувати себе цілком вільно.🤔
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27.09.2020 09:48 Ответить
Неухильно додаються випадки "смерть наступила вследствии общих заболеваний". А як же вони медкомісію пройшли з "общими заболеваниями" ? Напевне хапають усіх підряд бо при таких гімнокомандуючих через нестерпні умови служби нормальні військові покидають цей балаган
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27.09.2020 10:02 Ответить
Знову на перемир'ї є померлі, але не вбиті.
Ганьба...
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27.09.2020 09:55 Ответить
Ну так хитренько по маланські не "погиб" а "умер". Вже незабаром чисто по кварталовськи будуть писати "ушел от нас", "ми его потеряли", "преставился"
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27.09.2020 10:05 Ответить
Так есть ведь с кого брать пример. У мирноглазова вон в телевизоре - многоэтажки рассыпаются от "хлопков газа" ...
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27.09.2020 10:19 Ответить
про небоевые потери слыхал?
их даже в 5 лет назад было больше, чем боевых.
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27.09.2020 19:07 Ответить
а в башке малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата война уже закончилась, тем более что в очке ботаксного, педофильного Шныря оно увидело желание мира.......
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27.09.2020 10:22 Ответить
Немає "режиму припинення вогню". Ваше формулювання, як і сам факт його існування - нонсенс.
Які "невідомі предмети"? Звідки вони взялися? Для когось це є загадкою?
Для кацапів НІЧОГО не змінилось. Вони- стріляють, їх дрг- мінують, їх квадрокоптери- літають. Вбивають українців.
Кремлівські пропагандони: зеленський, єрмак, подоляк, мендель, хомчак, таран, продовжують нам розповідати про досягення "всеобьятного перемирия".
Швидкого одужання нашим захистникам.
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27.09.2020 10:25 Ответить
если ситуация контролируемая, то подрыв был плановым что-ли?
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27.09.2020 10:33 Ответить
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

================
А боевые потери в результате вражеских взрывов есть? Все наши минные поля имеют карты. Вопрос: как можно хер знает сколько раз подрываться на неизвстных устройствах? Откуда они берутся?
Как уже ****** этот 95 квартал просочившийся в армию!
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27.09.2020 10:34 Ответить
Карт нет. В 14 минировали каждый как хотел. Под Песками мы "подвигали" Правый сектор, так их ротный просто сказал - Хлопці, отуди не ходіть. Вот и вся карта
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27.09.2020 12:05 Ответить
Сейчас есть
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27.09.2020 12:57 Ответить
То что было поставлено в 14 "каждым кто хотел", в зоне взводных опорных пунктов уже разминировано или саперами или теми кто теперь покойники или инвалиды.
Может конечно я не правильно понимаю выражение "зона взводного опорного пункта" и это просто такое себе крылатое выражение, а фактически это точка где-то в центре неизвестного минного поля куда ходят камикадзе ... ну тогда да ...
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27.09.2020 13:01 Ответить
а що то до вас якась триколорна трапка вчепилася ?
краще зніміте, бо ще хреста на вас поставлять.
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27.09.2020 13:48 Ответить
это я в презервативе прокси читал, че там сепарня воет
Извините, я - украинец.
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27.09.2020 17:19 Ответить
У меня вопрос - что делать с этими?
https://ibb.co/6YZJjGS За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4123
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27.09.2020 12:00 Ответить
Что?
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27.09.2020 13:33 Ответить
Так я ж и спрашиваю - что? Там полно таких дегенератов.
Если бы я был у руля - дал бы месяц определиться местным "к умным или красивым" и найк закрыл бы перемещения через линию фронта.
Мля, да что это за война такая - шастают в Селидово в АТБ, а потом клянут "подлых укропов"???!!!
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27.09.2020 14:26 Ответить
не може бути в орків нормальних людей.
ви на морди подивітесь.
ізик собачий послухайте.
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27.09.2020 13:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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27.09.2020 16:38 Ответить
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,
где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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27.09.2020 16:42 Ответить
зеленский, ермак(швондер), кравчук, фокин языком освободят оккупированные территории.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
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27.09.2020 17:07 Ответить
За добу найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню. Три воїни зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 973
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27.09.2020 22:29 Ответить
Як то кажуть зелені дебіли, що від ковіда гинуть, а на війні вмирають!
Як вам ця підміна понять?
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27.09.2020 22:32 Ответить
И сколько у тебя будет неизвестных устройств? Может уже хватит людям лапшу вешать на уши, будь мужчиной, скажи всё так, как есть, никаких там неизвестных устройств нет, а есть враги, которые обстреливают наших и это дело только лишь ихних рук. Или ты просто покрываешь путина, не хочешь с ним ссориться, и таким путём создаёшь мир и тишину, правда зелёный???
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28.09.2020 00:20 Ответить
 
 