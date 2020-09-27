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Новости Агрессия России против Украины
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Ермак попросил представителей ТКГ собираться каждую неделю: "Нет смысла затягивать процесс переговоров"

Ермак попросил представителей ТКГ собираться каждую неделю:

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время совещания по вопросам работы Трехсторонней контактной группы 26 сентября призвал представителей ТКГ собираться чаще.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", - заявил Ермак.

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Пресс-служба Президента отметила, что руководитель ОП выступил с таким предложением в целях ускорения переговорного процесса.

Также, по мнению Ермака, было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.

Автор: 

переговоры (5054) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+49
А можно попросить ермака исчезнуть в неизвестном направлении пока не поздно?
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27.09.2020 08:20
+34
Ху..о вимагає швидше знищити Україну . Вони(зе) і так нагадили за півтора року білше ніж янукович , йуля , кравчук і кучма разом взяті .
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27.09.2020 08:36
+26
Торопится накинуть на Украину хомут дамбаса до перевыборов Трампа ?
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27.09.2020 08:25
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З 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак

Батько керівника Офісу президента Андрія Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці Борис Єрмак. Про це йдеться у розслідуванні журналістки Любові Величко «Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення «вагнерівської» спецоперації та до чого тут Єрмак».

Зазначається, що з 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.

«Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ «Медійна група Європейського партнерства» в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов. Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін», - йдеться у розслідуванні.

Журналістка наголошує, що родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим: «Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): «Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!»
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27.09.2020 19:26 Ответить
Зрада. Ермак хочет, чтоб уйло быстрее капитулировал перед Зе.
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28.09.2020 05:59 Ответить
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