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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с повязками "СЦКК" до сих пор присутствуют на участках разведения, - ОБСЕ

Наемники РФ с повязками

Наемники РФ с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" продолжают незаконно находиться на участках разведения сил в Станице Луганской, а также возле участка разведения в районе Золотого.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 230/2020 от 26 сентября 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"В пределах участка разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между новым пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - говорится в отчете.

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Кроме того, вблизи блокпоста российских вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела 6 наемников РФ с наружными повязками с надписью "СЦКК", трое из которых зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м к северу от его южного края и вернулись назад.

Ориентировочно в 100 м к югу от южного участка разведения патруль Миссии видел 42 рабочих, которые с помощью тяжелой строительной техники осуществляли работы вдоль автодороги Т1316, в частности засыпали гравий и проводили выравнивание поверхности, а также копали землю для установки пластмассовых труб.

"За пределами участка разведения в районе н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), находясь вблизи места размещения камеры СММ на западной окраине Петровского, наблюдатели видели мужчину (очевидно вооруженного) в одежде военного типа, который шел по дороге на восток в направлении Петровского с н.п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка)", - сообщили в СММ.

Находясь в четырех местах вблизи участка разведения, команды Миссии отметили там спокойную ситуацию.

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Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своих отчетах регулярно сообщает о незаконной присутствие наемникрв РФ с наружными повязками с надписью "СЦКК" на действующих участках разведения сил. В декабре 2017 г. офицеры ВС РФ в одностороннем порядке вышли из состава совместного центра контроля и координации, после чего покинули Украину. Информации о возвращении этих российских офицеров, находившихся на Донбассе официально, не было. С тех пор действовала только украинская сторона СЦКК.

Автор: 

наблюдатель (844) ОБСЕ (4882) Донбасс (26956) наемники рф (2090)


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Топ комментарии
+8
Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1355
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27.09.2020 09:37
+5
Бандформування продовжують займатись своїми справами і на все поклали болт, а ми нєукоснітєльно дотримуємось.
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27.09.2020 08:52
+4
Обсе до сих пор присутствуют в ресторанах и саунах.
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27.09.2020 08:58
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Мне интересно нах вы там нужны
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27.09.2020 08:38 Ответить
А хто такі ОБСЄ і на які кошти ця організація існує?Я думав що ОБСЄ це монітринговий підрозділ ООН.Як що це так то чому ООН ніяк не реагує на прорушення,чому ОБСЄ тільки підраховує кількість порушень але ніколи конкретно не вказує хто порушив?
Мені вважається що абвіатуру ОБСЄ вже давно пора змінити на ОЛШ (Організація Легальних Шпіонів) так як і ООН на ОПА (Організація Потенціальних Агресорів).
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27.09.2020 08:49 Ответить
Бандформування продовжують займатись своїми справами і на все поклали болт, а ми нєукоснітєльно дотримуємось.
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27.09.2020 08:52 Ответить
А все тому що Мінські домовленості проводяться між Україною та кацапією де взяті на себе зобовязання Україною стають ЗАКОНОМ а кацапія ні за що не відповідає так як посилається на те що на дії ЛНР та ДНР немає впливу.
Заблокований цензором (Чип).
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27.09.2020 09:15 Ответить
В такому випадку, українська сторона ЗАБОВ'ЯЗАНА ВИМАГАТИ посилення міжнародних санкцій для расії, за невиконання домовленостей, а не намагатися посадити за стіл перемовин терористів ордло.
Натомість зеленський, перетворив Україну на "терпілу".
"Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению." Источник: https://censor.net/ru/n3221438
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27.09.2020 10:32 Ответить
А на якій основі,адже кацапія нічого не проушувала.А порушують підрозділи ЛНР та ДНР та і ,,кацапські часні найманці,, типу Вагнерівців які ,,непідконтрольні *****.За те даже недобрий погляд в бік окупованої української землі ********* на міжнародній трибуні розцінює як порушення Мінських домовленностей.
А це означає що Мінськ себе вичерпав та всі угоди мають бути онульовані тим більше що у звязку із подіями в Білорусії ніякі переговорні дії там неможливі.
Тим більше що уже ні ООН ні країни ЄС недає ніякої оцінки подіям на сході України не кажучи вже про окупований Крим.
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27.09.2020 11:16 Ответить
Що таке лнр та днр? Що це? Хто їх визнав? Яке відношення вони мають ТКГ?
Схід України- окупована територія донецькї, луганської областей (ОРДЛО). Окупована російською армією, та терористичними угрупуваннями, які контролює росія.
Мінськ себе не вичерпає, допоки буде тримати фуйло на повідку, як сторону конфлікту, "корисними" санкціями.
ООН та ЄС дають реальну оцінку подіям на сході, куди адекватнішу, ніж зеленський зі своїми фсб-шними підлеглими.
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27.09.2020 11:41 Ответить
Що таке лнр та днр? Що це?

А це те як у нас вже відкрито називають наші політичні діячі.
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27.09.2020 11:58 Ответить
Значить зелені політичні діячі порушують Закон.
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27.09.2020 12:08 Ответить
Я би сказав інакше,порушують ті у кого є шкурні інтереси в кацапії незалежно від окраса.Для прикладу Парія Регіонів як би не їснує але це не означає що її нема.Медведчук,Суркіси,Коломойський і т.д існують і вже відкрито нас тягнуть в кацапію а раз існуюча влада на це не реагує значить і вона теж туди.
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27.09.2020 12:25 Ответить
У зеленського, баканова, шефіра, єрмака і т.д. є шкурні інтереси на московії. Чим вони відрізняються від тих же ригів?
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27.09.2020 12:29 Ответить
я же написав і т.д...
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27.09.2020 12:37 Ответить
На мою думку домовленості із кацапією мають зводитися тільки до одного.Невмешательство росии в восстановлении територии та конституционного права и границ в Украине.(мова оригіналу) а не вирішувати із кацапами як нам бути і що нам робити на території нашої Держави.
Ось чому всі Мінські домовленості мають бути обнулені як і Будапештський Меморандум.
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27.09.2020 11:47 Ответить
А. То ви пропонуєте домовлятися з теротистами, конторьованими кацапами, і кацапськими військами, без участі кремля? Зняти з кацапів санкції, зняти забов'язання , по "Будапештському меморандуму", з Америки та Англії? Ну так, щоб залишити Україну сам на сам з кацапами і БЕЗ повернення ядерної зброї? То ви чи не дуже розумна людина, чи що очевидніше- ворог.
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27.09.2020 12:04 Ответить
Повторюсь,із кацапами вести переговори тільки в одному напрямку про невмішувані в діла у Україні.А відновлення кордонів та встановлення конституційного ладу в країні це наші внутрішні діла і неважливо як ми це будемо робити.
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27.09.2020 12:10 Ответить
Повторюю. Для того, щоб це сталося, кацапи повинні вивести з нашої території свою армію, зброю, та терористів за поребрик. І не забуваймо про крим.
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27.09.2020 12:31 Ответить
А для цього наш Президент мав не вилазити із ООН,наше МЗС мало сидіти не вилазячи із впливових країн а не їздити єкскурсіями по Україні.
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27.09.2020 12:36 Ответить
Так, це конституційні обов'яки Президента. Зовнішня політика та безпека держави. Які зеленський почав нищити, як тільки отримав владу.
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27.09.2020 12:40 Ответить
Ворог це той хто тільки говорить нічого конкретного не пропонуючи.А у нас є зброя страшніша за ядерну зброю,це радіоактивні відходи АЄС про примінення яких невказано нівяких домовленостях та меморандумах.
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27.09.2020 12:14 Ответить
Закидаємо нею кацапів? На кордоні розкидаємо? Чи може на надувних кульках, на мовсковію відправимо?
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27.09.2020 12:27 Ответить
Є і другі методи,наповнити транспортні літаки підняти на максимальну вісоту в бік кацапії на автопілоті і хай їхні ПВО їх збивають над своєю територією.
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27.09.2020 12:41 Ответить
P.S.Як думаєте яку територію покриє радіоактивними відходами збитий літак на висоті 10-11 км?
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27.09.2020 12:45 Ответить
Це напад. Це створення ядерної "зброї". Як думаєте, як далеко залетить той літак і як швидко ми залишимось в ізоляції?

Незалежно від того, чи подобаються нам ці договори, їх відміна вигідна кацапам.
Відміна "Будапештського меморандуму" дасть можливіть узаконити окупацію криму і позбутись санкцій. А Україну, міжнародної підтримки.
Спільні військові навчання з пдіписантами "Будапештського меморандуму" Англією та Америкою, на території України. Свіжісінькі.
"Мінськ", забов'язує агресора забратись з українськї території і вводить санкції за ОКУПАЦІЮ частини донбасу. Саме тому його прагнуть відмінити кацапи, зеленський-єрмак та кравчук-фокін. Саме тому вони намагаються протягти "формули фуйла- зеленського" і закріпити її в Конституції.
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27.09.2020 13:07 Ответить
Можливо Ви мнене неправильно зрозуміли.Я мав на увазі обнулити всі домовленості які існують і почати домовлятися як рівні.Як що ще 6 років тому ми були беззахистні то зараз Україна може собі дозволити перемовини на одному рівні.А також хай кацапи мають на увазі що на їх ядерну булаву Україна має теж чим відповісти.
А долетить чи ні і як далеко не значення немає.
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27.09.2020 13:19 Ответить
Та ми і тепер в ізоляції.Нашу землю нам визволяти не дають і недають саме ті на кого ми подавали надії а санкцій відносно кацапів від них все менше і менше та і анексія Крима для них вже старе та забуте.
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27.09.2020 13:30 Ответить
та пагадите...скоро такое же говно будет в верховной зраде присутствовать... и не в роли наблюдателей
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27.09.2020 08:52 Ответить
Гоу хоум!!!
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27.09.2020 08:53 Ответить
Обсе до сих пор присутствуют в ресторанах и саунах.
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27.09.2020 08:58 Ответить
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRiFDaQqkpjB4udvn4hXHVtBIVeZ42jsMc6cQ&usqp=CAU Українці дуже добрі люди .................. ..
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27.09.2020 08:59 Ответить
Вірніше терпеливі як барани.Вже третя революція пішла під хвіст так як барани завжди вожаками вибирають собі вовків а потім тупо терплять коли їх зїдают із думкою добре що не мене.
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27.09.2020 09:21 Ответить
"В Крыму воду будут добывать практически из говна"


https://an-crimea.ru/page/news/185920



Правильной дорогой идете, таварисчси!
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27.09.2020 09:07 Ответить
Так застрелите их. Имеем полное право уничтожать террористов какие бы они повязки там не носили
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27.09.2020 09:23 Ответить
Найманці РФ із пов'язками "СЦКК" досі присутні на ділянках розведення, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1355
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27.09.2020 09:37 Ответить
"СККЦ"-это сцыкуны?
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27.09.2020 09:37 Ответить
СККунЦы
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27.09.2020 13:25 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.09.2020 10:13 Ответить
вот так выглядит капитуляция.
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27.09.2020 10:55 Ответить
А чому би і ні ? наша сторона в обличчі зеленої сциклі мовчить.
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27.09.2020 12:12 Ответить
 
 