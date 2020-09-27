Наемники РФ с повязками "СЦКК" до сих пор присутствуют на участках разведения, - ОБСЕ

Наемники РФ с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" продолжают незаконно находиться на участках разведения сил в Станице Луганской, а также возле участка разведения в районе Золотого.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 230/2020 от 26 сентября 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"В пределах участка разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между новым пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - говорится в отчете.

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Кроме того, вблизи блокпоста российских вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела 6 наемников РФ с наружными повязками с надписью "СЦКК", трое из которых зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м к северу от его южного края и вернулись назад.

Ориентировочно в 100 м к югу от южного участка разведения патруль Миссии видел 42 рабочих, которые с помощью тяжелой строительной техники осуществляли работы вдоль автодороги Т1316, в частности засыпали гравий и проводили выравнивание поверхности, а также копали землю для установки пластмассовых труб.

"За пределами участка разведения в районе н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), находясь вблизи места размещения камеры СММ на западной окраине Петровского, наблюдатели видели мужчину (очевидно вооруженного) в одежде военного типа, который шел по дороге на восток в направлении Петровского с н.п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка)", - сообщили в СММ.

Находясь в четырех местах вблизи участка разведения, команды Миссии отметили там спокойную ситуацию.

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Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своих отчетах регулярно сообщает о незаконной присутствие наемникрв РФ с наружными повязками с надписью "СЦКК" на действующих участках разведения сил. В декабре 2017 г. офицеры ВС РФ в одностороннем порядке вышли из состава совместного центра контроля и координации, после чего покинули Украину. Информации о возвращении этих российских офицеров, находившихся на Донбассе официально, не было. С тех пор действовала только украинская сторона СЦКК.