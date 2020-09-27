Наемники РФ с повязками "СЦКК" до сих пор присутствуют на участках разведения, - ОБСЕ
Наемники РФ с нарукавными повязками с надписью "СЦКК" продолжают незаконно находиться на участках разведения сил в Станице Луганской, а также возле участка разведения в районе Золотого.
Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине № 230/2020 от 26 сентября 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"В пределах участка разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между новым пролетом моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска) и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - говорится в отчете.
Кроме того, вблизи блокпоста российских вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) команда СММ видела 6 наемников РФ с наружными повязками с надписью "СЦКК", трое из которых зашли вглубь участка разведения примерно на 350 м к северу от его южного края и вернулись назад.
Ориентировочно в 100 м к югу от южного участка разведения патруль Миссии видел 42 рабочих, которые с помощью тяжелой строительной техники осуществляли работы вдоль автодороги Т1316, в частности засыпали гравий и проводили выравнивание поверхности, а также копали землю для установки пластмассовых труб.
"За пределами участка разведения в районе н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), находясь вблизи места размещения камеры СММ на западной окраине Петровского, наблюдатели видели мужчину (очевидно вооруженного) в одежде военного типа, который шел по дороге на восток в направлении Петровского с н.п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка)", - сообщили в СММ.
Находясь в четырех местах вблизи участка разведения, команды Миссии отметили там спокойную ситуацию.
Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своих отчетах регулярно сообщает о незаконной присутствие наемникрв РФ с наружными повязками с надписью "СЦКК" на действующих участках разведения сил. В декабре 2017 г. офицеры ВС РФ в одностороннем порядке вышли из состава совместного центра контроля и координации, после чего покинули Украину. Информации о возвращении этих российских офицеров, находившихся на Донбассе официально, не было. С тех пор действовала только украинская сторона СЦКК.
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Мені вважається що абвіатуру ОБСЄ вже давно пора змінити на ОЛШ (Організація Легальних Шпіонів) так як і ООН на ОПА (Організація Потенціальних Агресорів).
Заблокований цензором (Чип).
Натомість зеленський, перетворив Україну на "терпілу".
"Украинские воины, следуя достигнутых договоренностей, добросовестно выполняют задачи по назначению." Источник: https://censor.net/ru/n3221438
А це означає що Мінськ себе вичерпав та всі угоди мають бути онульовані тим більше що у звязку із подіями в Білорусії ніякі переговорні дії там неможливі.
Тим більше що уже ні ООН ні країни ЄС недає ніякої оцінки подіям на сході України не кажучи вже про окупований Крим.
Схід України- окупована територія донецькї, луганської областей (ОРДЛО). Окупована російською армією, та терористичними угрупуваннями, які контролює росія.
Мінськ себе не вичерпає, допоки буде тримати фуйло на повідку, як сторону конфлікту, "корисними" санкціями.
ООН та ЄС дають реальну оцінку подіям на сході, куди адекватнішу, ніж зеленський зі своїми фсб-шними підлеглими.
А це те як у нас вже відкрито називають наші політичні діячі.
Ось чому всі Мінські домовленості мають бути обнулені як і Будапештський Меморандум.
Незалежно від того, чи подобаються нам ці договори, їх відміна вигідна кацапам.
Відміна "Будапештського меморандуму" дасть можливіть узаконити окупацію криму і позбутись санкцій. А Україну, міжнародної підтримки.
Спільні військові навчання з пдіписантами "Будапештського меморандуму" Англією та Америкою, на території України. Свіжісінькі.
"Мінськ", забов'язує агресора забратись з українськї території і вводить санкції за ОКУПАЦІЮ частини донбасу. Саме тому його прагнуть відмінити кацапи, зеленський-єрмак та кравчук-фокін. Саме тому вони намагаються протягти "формули фуйла- зеленського" і закріпити її в Конституції.
А долетить чи ні і як далеко не значення немає.
https://an-crimea.ru/page/news/185920
Правильной дорогой идете, таварисчси!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!