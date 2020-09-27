В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях, - ГСЧС

В воскресенье, 27 сентября, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковская - 26 и Черновицкая - 14", - говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.