В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях, - ГСЧС
В воскресенье, 27 сентября, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковская - 26 и Черновицкая - 14", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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