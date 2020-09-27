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В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях, - ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях, - ГСЧС

В воскресенье, 27 сентября, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00, 27 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Львовская - 34, Винницкой - 33, Ивано-Франковская - 26 и Черновицкая - 14", - говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Автор: 

непогода (817) стихия (822) ГСЧС (4998) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+1
Ну так треба лінії випилювати від дерев. А у нас електрики дві доби пробухали, бензопилу і не заводили навіть.
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27.09.2020 09:27
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сложно представить сколько десятилетий восстанавливались бы после тропического урагана как во Флориде. Здесь небольшой дождик или снег = катастрофа
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27.09.2020 09:20 Ответить
василько, а в тебе дощик зараз?
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27.09.2020 10:03 Ответить
Много раз наблюдал как линии обесточиваются от того , что молодое дерево , скажем клен выросло , ветки достают проводов, после дождя дерево намокло и сработала защита от КЗ, или ветка с дерева расположеного рядом упала и оборвала провода, но ни разу не слышал и не читал, что обесточился населенный пункт от безалаберного обслуживание линий ел. передач
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27.09.2020 09:25 Ответить
Ну так треба лінії випилювати від дерев. А у нас електрики дві доби пробухали, бензопилу і не заводили навіть.
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27.09.2020 09:27 Ответить
Щоб 2 дні бухати,треба щоб було за що, напевно перед цим напиляли 1-2 машини дров , та кудись реалізували
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27.09.2020 09:55 Ответить
Есть защитная зона ВЛ в которой высокорастущих деревьев вообще не должно быть, но все забивают болт и садят, потом плачут, когда нет света. Линии 10кВ подъехать невозможно, все распахано. После дождей автовышку приходится чуть ли не на руках нести к опоре или ремонтировать на лазах. Протяженность линий в обслуживании одного РЭСа исчисляется сотнями километров, сюда также входят трансформаторные подстанции. Все это хозяйство обслуживают три бригады. В каждой мастер и 2-3 монстера. Много наработешь в стихию? Что бы только найти повреждение тратится уйма времени, особенно если линия находится в труднопроходимой местности + неблагоприятные погодные условия + темное время суток.
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27.09.2020 12:19 Ответить
Особливо коли не хочуть працювати. У мене перекос по фазі іде- весь час лупить 280-320 вольт. Їм до лампочки. Навіть не реагують.
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27.09.2020 12:23 Ответить
Запитайте у сусідів, якщо схожі проблеми, то звертайтесь письмово до головного інженера - повинні відреагувати.
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27.09.2020 13:24 Ответить
Ні. Сказали більше не звертатися, бо взагалі відріжуть.
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27.09.2020 13:58 Ответить
Жах
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27.09.2020 15:38 Ответить
 
 