Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди мирных жителей

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. МИД Армении обвинил в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты: "В результате <...> среди мирного населения имеются убитые и раненые".

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Также Баку заявляет о начале "контрнаступательной операции по всему фронту": "Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений артиллерии, авиации и беспилотников, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику ВС Армении <...> уничтожают их". Сообщается о 12 уничтоженных ЗРК Армении и сбитом боевом вертолете Азербайджана.

Ереван заявляет о потерях Азербайджана "в живой силе и технике, в частности, трех подбитых танках".

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".