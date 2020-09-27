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Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди мирных жителей

Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди мирных жителей

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга.

На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. МИД Армении обвинил в этом Баку, а Минобороны Азербайджана заявляет, что атаку начал Ереван. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты: "В результате <...> среди мирного населения имеются убитые и раненые".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение с применением артиллерии

Также Баку заявляет о начале "контрнаступательной операции по всему фронту": "Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений артиллерии, авиации и беспилотников, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику ВС Армении <...> уничтожают их". Сообщается о 12 уничтоженных ЗРК Армении и сбитом боевом вертолете Азербайджана.

Ереван заявляет о потерях Азербайджана "в живой силе и технике, в частности, трех подбитых танках".

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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Азербайджан (794) Армения (829) боевые действия (4253) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+64
просвечиваются уши ***** однозначно
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27.09.2020 09:21
+42
за войну
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27.09.2020 09:30
+42
Так. Точніше- вірмени давно вже вірно служать кацапам.
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27.09.2020 09:32
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Військове навчання "Кавказ наш" у Повному обсязі відПовідає ситуації у цьому регіоні.
Але Провокація націлена на Турцію - РФія хоче розв"язати війну з Турками. кидаючи наживкою вірменів.
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27.09.2020 16:11 Ответить
прекрасно. перестали перестать стрелять. коней перемирию. горы трупов. конец зраде.
Да?
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28.09.2020 06:01 Ответить
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