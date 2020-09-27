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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56

За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56

В Украине по состоянию на утро воскресенья с начала пандемии зафиксированы 198 634 случая заболевания коронавирусной болезнью, за сутки– 3 130 случаев, при этом выздоровевших – 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 27 сентября, сообщалось о рекордных 3 833 новых случаях заболевания за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 198 634 человека, умерли с начала пандемии 3 959 человек (за сутки 56), выздоровевших – 87 882 (за сутки 1 009). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 106 793 человека, что на 2 065 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (494) области, Киеве (323), Днепропетровской (167), Львовской (148), Киевской (143) и Одесской (142) областях.

За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56 01
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56 02
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56 03
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56 04
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56 05
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Унікуми не дотримуються найпростіших правил - бути в масці в громадських місцях, в місцях скупчення людей, й обробляти руки антисептиком. Нічого складного. Носи, котрі стирчать із-під масок, нагадують члени, котрі вивалились із спідньої білизни носіїв.
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27.09.2020 10:12
+3
http://ukrpohliad.org/komentari/shvedskyj-sposib-borotby-z-kovid-19-vyyavyvsya-uspishnishym-vid-************.html Шведський шлях виявився найуспішнішими способом боротьби з епідемією коронавірусу. Шведи не запроваджували карантину і тотального закриття всього що тільки можна. Дбали про про безпеку груп риску - тобто старих і нестарих, але хронічно хворих, шведів - всім іншим дали можливість "підчепити" імунітет до Ковід-19. І тепер там захворюваність найнижча.
Найнеуспішнішим і економічно найруйнівнішим виявися шлях, який навязала Україні команда "Слуг Народу" імені Зеленського. Тотальне закриття установ, підприємств, бізнесів, зупинка всього громадського, міжміського і залізничного транспорту.
І забрані з бюджету, і невідомо на що потрачені величезні гроші.
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27.09.2020 10:00
+3
В Швеции намного выше летальность от ковида по сравнению с Финляндией или Норвегией. По числу заболевших и умерших на 1 млн населения Швеция проигрывает даже Украине. Кстати, заболеваемость ковидом в Швеции снова начала расти.
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27.09.2020 10:11
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В Украине по состоянию на утро воскресенья с начала пандемии зафиксированы 198 634 случая заболевания коронавирусной болезньюИсточник: https://censor.net/ru/n3221444

Но по сей день МОЗ так и не дало статистику какие группы людей наиболее подвержены заболеванию.Какой образ жизни они (заболевшие) вели,к каким социальным группам относятся и т.д.
По официальной статистике из только одной палаты,где начался очаг инфекции в Китае,из 180-ти инфицированых заболевшим оказался ТОЛЬКО ОДИН КУРЯЩИЙ.
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27.09.2020 09:34 Ответить
Нужна статистика .Сколько родилось,сколько умерло, из них сколько умерло от ковида.Сейчас статистика никакая.
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27.09.2020 09:52 Ответить
Нужна не спорю,но когда по миру катком прокотилась такая зараза то бумаю что только глубокий анализ ситуации может хоть что-то прояснить.К примеру почему в семье одни заболели а кто-то нет?Почему в одной местности болеют почти поголовно а в другой заболевание является исключением.
Видимо в таких исследованиях никто не заинтересован и чем больше людей пострадает тем дороже можна будет продать найденую вакцину.
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27.09.2020 09:59 Ответить
P.S.И если этот вирус действительно создан искуственно то создатели этого вируса,зная его генокод,и гарантировано знают как и чем его уничтожить.
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27.09.2020 10:03 Ответить
Не факт. ВИЧ или вирус герпеса давно секвенированы, но вакцины от них нет.
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27.09.2020 10:06 Ответить
Только вот люди научились с этим жить а нас принуждают карантинами от этого прятаться в ущерб самим себе не вводя табу на погашение кредитов,оплат комунальных услуг и на повышение цен на товары первой необходимости.
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27.09.2020 10:25 Ответить
Ни ВИЧ, ни герпес не передаются воздушно-капельным путем. За весь август 2020 от СПИДа умер 191 человек. За три последних дня от ковида умерло 204 человека. Про смерность от герпеса нечего и говорить.
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27.09.2020 11:43 Ответить
Вот по этому и нужна всесторонняя аналитика по заражению.Точно из такими симптомами еще 5 лет назад умер брат моего друга,диагноз легочная пневмония от осложнения заболевания на грипп.Точно так умер более чем два года назад,еще до ковида коллега по работе.Так что эта зараза уже гуляет по миру не один год.И это только два человека которых я знал лично.
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27.09.2020 12:05 Ответить
Репрезентативность Вашей выборки недостаточна для таких выводов.
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27.09.2020 12:42 Ответить
Возможно,не спорю.Но больно смотреть что в этом направлении буквально ничего не делается.
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27.09.2020 12:49 Ответить
P.S.И ничего даже не делалось для выявления истинной причины их смертей толи по халатности толи по неведанию.Скорее всего второе.
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27.09.2020 12:52 Ответить
Медицина весьма консервативная наука. Пневмония как осложнение гриппа известна и описана давно и не является чем-то необычным. И даже смерти от таких пневмоний не явлются чем=то экстраординарным. А предположения о том, что вирус ковида гулял среди людей нераспознанным пару лет назад очень маловероятны. Его заразность и летальность прилично выше, чем у гриппа и был бы всплеск избыточной смертности, который не остался бы без внимания.
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27.09.2020 14:22 Ответить
Выступая в парламенте 3 ноября, Юлия Тимошенко заявила, что за 9 месяцев 2009 года от гриппа и его осложнений в стране умерло 3 822 человека, тогда как за аналогичный период 2007 года - 4 720 человек.

А за весь период ковида по оф.данным умерло
Летальные исходы

3959

Так в чем же разница?Если тогда погибали за сезон гриппа а теперь за весь период пандемии а ето уже почти безпрерывный год.
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27.09.2020 14:35 Ответить
Разница в том, что
1) на 1 января 2009 года Укарина вошла на пике заболеваемости гриппом, а первый заболевший от ковида был только 17 марта.
2) В 2009 преобладающим был вирус H1N1, который очень слабо заражал людей старше 60 лет. (Наверное, была вспышка около 58-60 лет до 2009 года с вирусом идентичной или похожей иммуногенности. )
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27.09.2020 15:09 Ответить
Вы хотите сказать что ковиду подвержены люди из слабым или ослабленым имунитетом?А ведь сильный имунитет чтобы защитится от ковида гдето болжен был с ним уже встречаться.
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27.09.2020 15:15 Ответить
Нет, я этого не говорил. Я писал о том, что
1. некорректно сравнивать смертность от всех видов гриппа со смертностью от одного ковида, к тому же начавшегося на 2,5 месяца позже пика гриппозного сезона.
2. В эпидемии 2009 года с рядом вирусов люди ранее встречались и имели иммунитет к ним.
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27.09.2020 16:24 Ответить
Факт
Точно из такими симптомами еще 5 лет назад умер брат моего друга,диагноз легочная пневмония от осложнения заболевания на грипп.

і висновок:
эта зараза уже гуляет по миру не один год

це цікаво..
ставити діагноз з ОДНИМ симптомом...
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27.09.2020 14:19 Ответить
Не одним симптомом а проводячи паралелі.Тим більше що тоді ніхто і гадки не мав про ковід так що повноцінно ніхто так і не розбирався чому не діяли антибіотики та чому смерть настала всього за чотири дні та чому не можна було зупинити оттік легенів ніякими методами.
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27.09.2020 15:21 Ответить
К тому же большой вопрос, как долго сохраняются антитела после вакцинированных, пока, что этого никто не знает
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27.09.2020 11:47 Ответить
какая зараза?
короновирус та же ОРВИ, только очень многие им болеют даже не замечая.
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27.09.2020 10:08 Ответить
Вот именно,никто в МОЗ и нестарается выяснять причину почему одни дохнут а другим хоть бы хны.
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27.09.2020 10:11 Ответить
http://www.ukrstat.gov.ua

"Статистична інформація", "Населення та міграція"
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27.09.2020 10:02 Ответить
В среднем число умерших за 1 день от туберкулеза в Украине около 10 человек. По ДТП примерно столько же.
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27.09.2020 10:14 Ответить
По данным на 2006 год, туберкулёз вместе с низкокачественным алкоголем, сердечно-сосудистыми заболеваниями и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийствами (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 самоубийства на Украине ) является одной из причин того, что смертность на Украине превышает смертность в Евросоюзе примерно в три раза
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27.09.2020 23:43 Ответить
Ну, а ковид на сегодня в 6-7 раз больше убивает,чем туберкулез.
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28.09.2020 00:02 Ответить
http://ukrpohliad.org/komentari/shvedskyj-sposib-borotby-z-kovid-19-vyyavyvsya-uspishnishym-vid-************.html Шведський шлях виявився найуспішнішими способом боротьби з епідемією коронавірусу. Шведи не запроваджували карантину і тотального закриття всього що тільки можна. Дбали про про безпеку груп риску - тобто старих і нестарих, але хронічно хворих, шведів - всім іншим дали можливість "підчепити" імунітет до Ковід-19. І тепер там захворюваність найнижча.
Найнеуспішнішим і економічно найруйнівнішим виявися шлях, який навязала Україні команда "Слуг Народу" імені Зеленського. Тотальне закриття установ, підприємств, бізнесів, зупинка всього громадського, міжміського і залізничного транспорту.
І забрані з бюджету, і невідомо на що потрачені величезні гроші.
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27.09.2020 10:00 Ответить
В Швеции намного выше летальность от ковида по сравнению с Финляндией или Норвегией. По числу заболевших и умерших на 1 млн населения Швеция проигрывает даже Украине. Кстати, заболеваемость ковидом в Швеции снова начала расти.
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27.09.2020 10:11 Ответить
Цікава ще одна ситуація,керівнитство говорить нам що на боротьбу із хворобою закінчуються виделені бюджетом кошти і в цей же час,три або чотири тижні тому назад, керівницво заявляло що надані світом грошова допомога на боротьбу із вірусом освоєна лише на 1.5%.
Так що це означає?
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27.09.2020 10:19 Ответить
От тільки чомусь у "найуспішніших" захворів кожен 111-й, а помер кожен 1720-й... У перерахунку для України це майже 400 тис хворих (медицина України в же захлинулась при майже 200 тисячах) і понад 25 тисяч померлих (насправді було б набагато більше через той самий колапс медицини).
Та й статистику шведи чомусь зактили...
А те, що криворукі зЕ за що не візьмуться, все зроблять якнайгірше - не обговорюється.
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27.09.2020 10:22 Ответить
Британія спочатку теж так думала..
але недавно посилила штрафні санкції до 1000 фунтів штрафу за недотримання карантинних норм..
Дураки напевне..
Лахті не слухають ))))
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27.09.2020 14:21 Ответить
Унікуми не дотримуються найпростіших правил - бути в масці в громадських місцях, в місцях скупчення людей, й обробляти руки антисептиком. Нічого складного. Носи, котрі стирчать із-під масок, нагадують члени, котрі вивалились із спідньої білизни носіїв.
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27.09.2020 10:12 Ответить
За добу в Україні на COVID-19 захворіло 3 130 осіб, видужали 1 009, померли 56 - Цензор.НЕТ 6192
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27.09.2020 11:02 Ответить
 
 