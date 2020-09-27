За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56

В Украине по состоянию на утро воскресенья с начала пандемии зафиксированы 198 634 случая заболевания коронавирусной болезнью, за сутки– 3 130 случаев, при этом выздоровевших – 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 27 сентября, сообщалось о рекордных 3 833 новых случаях заболевания за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 198 634 человека, умерли с начала пандемии 3 959 человек (за сутки 56), выздоровевших – 87 882 (за сутки 1 009). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 106 793 человека, что на 2 065 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (494) области, Киеве (323), Днепропетровской (167), Львовской (148), Киевской (143) и Одесской (142) областях.















