Австрия и Венгрия выразили соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 под Чугуевом: Мы искренне сочувствуем

Австрия выражает искренние соболезнования семьям и друзьям, которые потеряли своих родных в катастрофе самолета Военно-воздушных сил ВСУ в Харьковской области.

Об этом сообщается на странице МИД Австрии в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были шокированы услышать о трагической катастрофе самолета Военно-воздушных сил в Украине и выражаем свои искренние соболезнования всем семьям и друзьям, которые потеряли своих родных. Желаем всем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

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Президент Венгрии Янош Адер выразил соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 возле аэропорта города Чугуева Харьковской области. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Президент Венгрии Янош Адер направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому соболезнования от имени Венгрии в связи с катастрофой в аэропорту города Чугуева самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины вечером 25 сентября", - написала она.

Непоп добавила, что Адер от себя лично и от венгерского народа выразил искренние соболезнования членам семей и близким погибших в этой трагедии.

"В эти тяжелые часы испытаний мы искренне сочувствуем им и от сердца разделяем их большую боль. Раненым в этой катастрофе желаем скорейшего полного выздоровления", - отметил президент Венгрии.





Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.