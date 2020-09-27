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За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов
За минувшие сутки госпитализированы 537 человек c COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 3 130 человек, из них 195 детей и 116 медработников. Были госпитализированы 537 человек. Зафиксированы 56 летальных случаев. Выздоровели 1 009 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 198 634 человека, из них 13 080 детей и 14 799 медработников. ... За минувшие сутки были проведены 28 835 тестов, из них 24 049 методом ПЦР и 4 786 – ИФА", - рассказал Степанов.
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Ти вже наголосував.
я думал что ты спросишь где власть дела деньги собранные на борьбу с вирусом и почему еще есть аптеки ( я сам удивился ) где нет масок ......
до речі, в моєму будинку померла від пневмонії лікарка, вона хоч і не працювала вже, але була здоровою.
так от, швидка кілька днів відмовляла у візиті.
забрали, коли вже пізно було.
Ти і надалі пропонуєш начхати коронавірусу у вічі ? Тіпа- не страшний ?
Нас зеля всім забезпечив ?
Але яка пневмонія в літню погоду ??
Від чого ?