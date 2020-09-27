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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов

За минувшие сутки госпитализированы 537 человек c COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 130 человек, из них 195 детей и 116 медработников. Были госпитализированы 537 человек. Зафиксированы 56 летальных случаев. Выздоровели 1 009 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 198 634 человека, из них 13 080 детей и 14 799 медработников. ... За минувшие сутки были проведены 28 835 тестов, из них 24 049 методом ПЦР и 4 786 – ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 130 человек, выздоровели - 1 009, умерли - 56

Автор: 

дети (6553) карантин (16729) врачи (1517) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 9712

Ти вже наголосував.
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27.09.2020 10:18
+2
За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 2211
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27.09.2020 10:43
+2
странный твой выбор (ты не из этих 73% ? ) потому что в мире есть страны в которых смертность от туберкулеза и грипа а во многих странах и от рака гораздо меньше чем на сегодня от короновируса .
я думал что ты спросишь где власть дела деньги собранные на борьбу с вирусом и почему еще есть аптеки ( я сам удивился ) где нет масок ......
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27.09.2020 10:47
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За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 9712

Ти вже наголосував.
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27.09.2020 10:18 Ответить
странный твой выбор (ты не из этих 73% ? ) потому что в мире есть страны в которых смертность от туберкулеза и грипа а во многих странах и от рака гораздо меньше чем на сегодня от короновируса .
я думал что ты спросишь где власть дела деньги собранные на борьбу с вирусом и почему еще есть аптеки ( я сам удивился ) где нет масок ......
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27.09.2020 10:47 Ответить
ті, хто хворіє на перелічені тобою хвороби, вмруть від коронавірусу ще швидше.
до речі, в моєму будинку померла від пневмонії лікарка, вона хоч і не працювала вже, але була здоровою.
так от, швидка кілька днів відмовляла у візиті.
забрали, коли вже пізно було.
Ти і надалі пропонуєш начхати коронавірусу у вічі ? Тіпа- не страшний ?
Нас зеля всім забезпечив ?
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27.09.2020 10:50 Ответить
Бо аналізу ніхто не робив !
Але яка пневмонія в літню погоду ??
Від чого ?
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27.09.2020 11:05 Ответить
За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 2211
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27.09.2020 10:43 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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27.09.2020 10:48 Ответить
За добу на COVID-19 захворіли 195 дітей і 116 медпрацівників, загалом 13 080 дітей і 14 799 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 9075
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27.09.2020 11:21 Ответить
Одна лаборатория для тестирования стоит 3 млн гривен. Если бы полгода назад открыли 50-100 таких лабораторий на страну, то можно было бы спасти кучу народа и уменьшить распространение. Хотя для зебилов приоритет - прибарахлиться, поэтому 30 млрд короновирусного фонда было закатано в асфальт
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27.09.2020 12:36 Ответить
Гроши не лечат.Гепа копейки не доплатил ковидному медперсоналу и не прикупил лекарств..Сам уехал в Шарите отмывать награбленное.
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27.09.2020 12:29 Ответить
10% заболевших короной - медики. Такого нет нигде в мире! ****, кому еще непонятно, что зеленые твари - враги Украины!
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27.09.2020 12:31 Ответить
 
 