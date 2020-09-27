Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса. ИНФОГРАФИКА

Украинские полицейские за минувшие сутки (26 сентября) начали восемь уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства в рамках местных выборов.

Как сообщила в воскресенье Национальная полиция Украины, всего в течение суток в полицию поступило 177 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 101. Также 20 сообщений - в Черновицкой, семь - в Донецкой, по шесть - в Закарпатской и Ривненской, по пять - в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

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Всего с 5 сентября (с начала избирательной кампании) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1260 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 108 уголовных правонарушениях. Из них 57 - связаны с нарушением избирательного законодательства, а 51 - с избирательным процессом.

Также составлены 97 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.







Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.