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Новости Местные выборы-2020
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Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса. ИНФОГРАФИКА

Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса. ИНФОГРАФИКА

Украинские полицейские за минувшие сутки (26 сентября) начали восемь уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства в рамках местных выборов.

Как сообщила в воскресенье Национальная полиция Украины, всего в течение суток в полицию поступило 177 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киевской области - 101. Также 20 сообщений - в Черновицкой, семь - в Донецкой, по шесть - в Закарпатской и Ривненской, по пять - в Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

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Всего с 5 сентября (с начала избирательной кампании) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 1260 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 108 уголовных правонарушениях. Из них 57 - связаны с нарушением избирательного законодательства, а 51 - с избирательным процессом.

Также составлены 97 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом. 

Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса 01
Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса 02
Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса 03

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Автор: 

местные выборы (2752) нарушения (949) Нацполиция (16546)


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Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса - Цензор.НЕТ 2844
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27.09.2020 10:56 Ответить
и продажей округов занимается почему-то мифическая служба безопасности партии,

а не полиция Украины
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27.09.2020 12:04 Ответить
Полиция за сутки открыла восемь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса - Цензор.НЕТ 2801
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27.09.2020 11:06 Ответить
Про Маринку мін забув !
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27.09.2020 11:15 Ответить
Кандидатки на голову мсьради .
1.Ленка Розенплять .
2.Люда Зубко..
..
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27.09.2020 11:18 Ответить
Я нагадую, що ти малорос.
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27.09.2020 12:09 Ответить
https://procherk.info/news/7-cherkassy/85072-opora-vvazhae-scho-zelenskij-na-cherkaschini-vikoristav-adminresurs «Опора» вважає, що Зеленський на Черкащині використав адмінресурс

Не тільки "Опора", і не тільки на Черкащині.
Поліція за добу відкрила вісім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу - Цензор.НЕТ 1496
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27.09.2020 12:16 Ответить
 
 