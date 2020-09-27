Из 323 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 27 детей и 12 медиков, 46 пациентов госпитализированы, - Кличко
За минувшие сутки в Киеве умерли 11 пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 323 человека.
11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.
На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
▫️174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
▫️122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет
▫️15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.
Заболели, в частности, 12 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровела за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69, в Соломенском - 54, в Оболонском районе - 47 случаев.
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