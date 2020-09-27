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Новости Коронавирус и карантин
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Из 323 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 27 детей и 12 медиков, 46 пациентов госпитализированы, - Кличко

Из 323 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 27 детей и 12 медиков, 46 пациентов госпитализированы, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве умерли 11 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 323 человека.

11 больных умерли. За период пандемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.

На сегодня в столице уже 21 815 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов

Заболели:
▫️174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет
▫️122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет
▫️15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в частности, 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровела за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 6482 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 69, в Соломенском - 54, в Оболонском районе - 47 случаев.

Из 323 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 27 детей и 12 медиков, 46 пациентов госпитализированы, - Кличко 01
Из 323 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 27 детей и 12 медиков, 46 пациентов госпитализированы, - Кличко 02
Из 323 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 27 детей и 12 медиков, 46 пациентов госпитализированы, - Кличко 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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З 323 хворих на COVID-19 за добу киян - 27 дітей і 12 медиків, 46 пацієнтів госпіталізовано, - Кличко - Цензор.НЕТ 5192
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27.09.2020 11:26 Ответить
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27.09.2020 19:20 Ответить
 
 