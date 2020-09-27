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Новости Скандалы в Слуге народа
12 395 77

"Слуга народа" о заявлении нардепа Галушко: "Служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки"

Служба безопасности Слуги народа начала проверку в связи с обвинениями нардепа СН Николая Галушко о якобы продаже всех мест в списках партии на округе №97 в Киевской области на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба партии. передает Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления народного депутата от фракции "Слуги народа" Николая Галушко. 26 сентября упомянутый депутат выложил в соцсети видеообращение к Президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "Слуги народа" в округе № 97 в Киевской области якобы были проданы.

Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы, - нардеп СН Галушко. ВИДЕО

Руководство партии "Слуги народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек - и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся.

Относительно слов господина Галушко о намерении выйти из партии "Слуги народа" - когда от депутата поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем уставу порядке. Подчеркиваем, что о выходе господина Галушко из фракции "Слуги народа" в парламенте речь не идет", говорится в заявлении партиии "СН".

Ранее нардеп СН Галушко заявил: "Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы".

Слуга народа о заявлении нардепа Галушко: Служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки 01
Слуга народа о заявлении нардепа Галушко: Служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки 02

Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2633) Дубинский Александр (429) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+41
😃 служба безопасности в зеленом стаде?? Я плакалЬ..
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27.09.2020 11:35
+25
"Служба безопасности партии" ?
Партия какая-то - гов.ная и гэбнявая.
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27.09.2020 11:35
+23
Говорят из подвалов АП доносятся душераздирающие крики пытаемых слуг.
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27.09.2020 11:38
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Ну ну...
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27.09.2020 11:32 Ответить
в партии "слуга народа" не числится ни один человек, даже бухгалтер.

какая ещё подпольная служба безопасности партии ?
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27.09.2020 11:59 Ответить
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 4331
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27.09.2020 22:02 Ответить
"Это очень серьезные обвинения, поскольку ОБНАРОДЫВАНИЕ "договорняков" и сведений о торговли местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды."

вот так - точнее.. а то снова зебилов вырвут из "контекста"
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27.09.2020 12:51 Ответить
кто придет? папа?
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27.09.2020 12:59 Ответить
"служба безопасности" придет к галушко... ну или шмаркля позвонит баканову "насчет этого чёрта"
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27.09.2020 13:32 Ответить
дык, и галушка может... папе позвонить. а тот надерет уши той службе...
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27.09.2020 13:35 Ответить
румынский пудель своей смертью не умрет.Его или перепутают с ****** и отведут к кобелю, или усыпят как бешеную мразь.
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27.09.2020 11:34 Ответить
😃 служба безопасности в зеленом стаде?? Я плакалЬ..
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27.09.2020 11:35 Ответить
Може то Бакановська СБУ статус поміняла? Таємно присягнули тим сокам невідомо кого?
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27.09.2020 11:36 Ответить
Ага, вместе с комиссией по этике партии во главе с Яременко.
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27.09.2020 11:42 Ответить
Ага, и гестапо и СС. Капец. Коррупционеры , воры, рэкетиры, сепары , предатели и просто мрази буду "честно" себя проверять. Че-то ржу
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27.09.2020 12:01 Ответить
Завтра ЗЕмакаки заявят, что кроме СБ есть ещё и СС 😂
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27.09.2020 12:24 Ответить
А я вообще рыдалЬ. Это так называемая партия или военизированное формирование? Даже КПСС "переплюнули".
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27.09.2020 13:10 Ответить
"Служба безопасности партии" ?
Партия какая-то - гов.ная и гэбнявая.
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27.09.2020 11:35 Ответить
Говорят из подвалов АП доносятся душераздирающие крики пытаемых слуг.
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27.09.2020 11:38 Ответить
то недовольные обслуживанием вопят
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27.09.2020 12:01 Ответить
В Секті Недоумків є СБ. Онехдот.
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27.09.2020 11:39 Ответить
силос для овец.
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27.09.2020 11:39 Ответить
У них хоть один день без зашквара есть?
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27.09.2020 11:39 Ответить
Найдуть,заберуть і перепродадуть подорожще
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27.09.2020 11:40 Ответить
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27.09.2020 11:40 Ответить
"Служба безопасности партии"??
Такого ще не чув....Може щось пропустив??
🤔
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27.09.2020 11:40 Ответить
партийное гестапо разберётся.
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27.09.2020 11:40 Ответить
А кто у них там в роли Мюллера?
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27.09.2020 13:12 Ответить
Ржака...
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27.09.2020 11:41 Ответить
у этих уродов есть своя служба безопасности? или речь про СБУ и сержанта баканова?
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27.09.2020 11:41 Ответить
"...младший лейтенант,
мальчик молодой.."
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27.09.2020 12:00 Ответить
а чому не гбр ?
їм певно ніколи, бо їхнє мільярдне утримання спущене на пошуки злочинів Порошенка.
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27.09.2020 11:41 Ответить
Служба безопасности партии- СД? (Sicherheitsdienst des Reichsführers)
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27.09.2020 11:42 Ответить
ГЕСТАПО
Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») - политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах.))
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27.09.2020 11:49 Ответить
Николай Леонидович Галушко родился 5 декабря 1979 года в селе Аргаяш, Челябинской области, Российской Федерации в семье советского милиционера Леонида Галушко. Его отца - Леонида Николаевича по милицейской линии перевели в Украину, где он со временем дослужился до руководителя областного УБОПа. Связи с милицией помогли открыть в Киевской области свой бизнес - частную охранную фирму под названием «Галида».
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27.09.2020 11:43 Ответить
С 2006 по 2012 году начал работать на должности исполнительного директора ООО «Галида», охранной фирмы его отца.
С 2012 по 2017 года был директором ЧП «Галида», после чего совмещал работу в охранной фирме и советника директора ГП спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт».
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27.09.2020 11:45 Ответить
Работник охранной конторы был советником директора ГП "Укрспирт".
Хорошо в спирте разбирался?
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27.09.2020 11:47 Ответить
Плюс связи в милиции-полиции.
Сколько катанки выпустил?
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27.09.2020 11:48 Ответить
ну таки руководитель УБОПа областного и всего лишь частная охранная фирма ? а сколько фирм у родственников появилось ?
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27.09.2020 12:38 Ответить
Короче,галушка сам дурак. Какая-то мифическая "служба безопасности" зелени не даст соврать.
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27.09.2020 11:45 Ответить
Служба безпеки партії - це хто?
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27.09.2020 11:47 Ответить
Не то обсуждаете.
Обратите внимание на самого Галушко.
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27.09.2020 11:49 Ответить
Обратили. Еще одно подтверждение, что в партию урода берут живым весом （не меньше центнера） + полное отсутствие мозгов и совести.
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27.09.2020 12:19 Ответить
Понятно - по месту сидения.
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27.09.2020 13:14 Ответить
Что-то типа СД для бедных...
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27.09.2020 11:51 Ответить
"Слуга народа" о заявлении нардепа Галушко: "Служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки" - Цензор.НЕТ 8096
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27.09.2020 11:47 Ответить
Служба безопасности или антимонопольный комитет? А то, вдруг, дёшево продали.
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27.09.2020 11:49 Ответить
интересненькое заявленице...служба безопасности партии ?))))
ой ...СБУ должно бы заинтересоваться...если это не одно и то же )))))
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27.09.2020 11:50 Ответить
Це корупційний злочин, і розбиратися з ним повинен не якась міфічна СБ "неукраїнських слуг", а реальні правозахисники. Та у нас вони та ж пліснява монобільшість. Чому не буде ніякого серйозного результату? Бо на президентських "зробили разом", а потім парламентських "зробили ще раз разом". Тепер вся влада в Україні пліснява. Рука руку миє. Ворон ворону ока не виклює. І т.д.
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27.09.2020 11:53 Ответить
"Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр ДубинскийИсточник:https://censor.net/ru/n3221452..
Ще терміново треба перевірити факти, які викладає Медведчук, Шарій та Міхалков з Скабєєвой та зробити серіал "Слуги теж плачуть" та запустити по РФ у прокат...Сюжет - понабирали крис до команди, які перегризлися за владу та за гроші частково потікали....а "Король щурів" вивев через ДНЛНР та пустелю не втопившихся у Дніпрі до Москва ріки де й зьїв приманку з "новичком".....а щури плакали.....
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27.09.2020 11:57 Ответить
Интересно, что сгорит у нерадивого депутата дом, как у Шабунина или машина, как у Лероса?
Посмотрим на сколько велик набор инструментов у "службы безопасности" зеленых гондонов.
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27.09.2020 11:59 Ответить
до речі ці злочини досі не розкриті - ні спалення дома Шабуніна, на машини Гео Лероса, ні обидві машини Андрія Богдана. Проте у Львові СБУ затримала діючого офіцера національної поліції, який здійснив підпал авто журналістки радіо Свобода. То може в усіх інших підпалах треба теж ретельно розробляти версію, що підпали здійснює поліція?
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27.09.2020 15:58 Ответить
Ну-ну, а до этого получается, что служба безопасности спала?
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27.09.2020 12:00 Ответить
Система рулить!!!!
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27.09.2020 12:01 Ответить
насмішили. Дивіться на зебеню не вийдіть)
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27.09.2020 12:04 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

https://twitter.com/Oleksandr_Kolym


Той випадок коли водій зірвав ДЖЕКПОТ!!!

Бориспіль!!! Виховання перевізника Кісільова! УБД! Хлопці учасники російсько-української війни!!!


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695359657449373&id=100009260948821



https://twitter.com/i/status/1309811771146997762
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27.09.2020 12:06 Ответить
Продажу мест в избирательных списках должна бы расследовать не служба безопасности партии, а Служба Безопасности Украины, потому что это покушение на конституционный строй и попытка захвата власти противоправным путём . . .

Ну, формально юридически, подследственность полиции, но глобально выражаясь . . .
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27.09.2020 12:08 Ответить
"Служба безопасности партии»? Да вас, шакалов мародеров нужно запретить, как коммуняк, «новые лица» старых малоросов
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27.09.2020 12:11 Ответить
Бере великий сумнів що така служба є!А якщо і є то пізно кинулися,думали що так пройде....
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27.09.2020 12:11 Ответить
Да тут нечему удивляться, если посмотреть по какому принципу набирали 95 балаган, конечно случайно могли попасть и нормальные, толковые люди, но основная масса, знакомые знакомых, родственники, а родственников не выбиоают, каких бог, или дьявол послал, для 95 балагана это нормально, но для руководства государством нужны другие принципы и требования.
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27.09.2020 12:17 Ответить
Да тут нечему удивляться, если посмотреть по какому принципу набирали 95 балаган, конечно случайно могли попасть и нормальные, толковые люди, но основная масса, знакомые знакомых, родственники, а родственников не выбиоают, каких бог, или дьявол послал, для 95 балагана это нормально, но для руководства государством нужны другие принципы и требования.
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27.09.2020 12:18 Ответить
Сын говорит папе:
- Пап, нам надо написать сочинение на тему "Изменники родины". Помоги. Папа дает ручку сыну и говорит:
- Пиши ... депутаты.
- Пап, но нам надо написать текст не менее 120 слов.
- Перечисляй всех поименно.
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27.09.2020 12:20 Ответить
слуги урода - преступная организация, которая будет запрещена после Севастопольского трибунала над ХЛОм и его приспешниками-коллаборантами
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27.09.2020 15:52 Ответить
Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках разрешены только Братьям Ермакам
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27.09.2020 12:21 Ответить
Пацаны зарабатывают... они ничего никому не обещали, надо успеть.
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27.09.2020 12:34 Ответить
"квартальны шабак "начал проверку
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27.09.2020 12:45 Ответить
мразь
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27.09.2020 12:47 Ответить
еще покращення от зеленожопых
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 6495
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27.09.2020 12:48 Ответить
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 9096"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 7345"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 4065
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27.09.2020 12:52 Ответить
"Слуга народу" про заяву нардепа Галушко: "Служба безпеки партії вже почала відповідні перевірки" - Цензор.НЕТ 1427
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27.09.2020 13:12 Ответить
В прошлом году таких было 73%. Посмотрим вскорее по осени сколько тех "цыплят" с куриными мозгами осталось.
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27.09.2020 13:19 Ответить
Херсон -це ти))) лобкова балка - це ти
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27.09.2020 15:50 Ответить
Нагадаю, що цей урод Галушко за постанову Верховної Ради стосовно визнання винуватця 2-ї світової війни (гітлерівський рейх та сталінський ссср) - не голосував. Стосовно іншого принципового голосування, про призначення ручних представників ВР до комісії з проведення конкурсу на зайняття керівних посад САП - цей Галушко голосував "за".
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27.09.2020 13:28 Ответить
висновок комісії по розгляду заяви Галушки буде наступним: факти не підтвердились, Галушка пояснив, що їх виклав через нервовий стрес, викликаний прослуховуванням плавок Байдена та Порошенка та привласненням Бігусом коштів, виділених для журналістів розслідувачів. Сторони конфлікту під час бесіди взаємопорозумілися, конфлікт вичерпано. Крапка
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27.09.2020 13:48 Ответить
А служба безпеки партії - це СС, СД чи Гестапо?
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27.09.2020 15:49 Ответить
прикольно, у мразей слуг сброда уже и служба безопасности есть .
за чей счет банкет, неужто осел омансмский оплачивает?
слуги сброда, когда внеочередные?
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27.09.2020 16:03 Ответить
А зарплаты в конвертах, о которых ранее сообщали "слуги народа" Поляков и Скороход и которые из-за этого покинули фракцию СН - это не серьёзные факты??? И где расследование? Кто наказан?
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27.09.2020 17:12 Ответить
Коли вже до українців дійде, що вони наробили? Невже будуть знову голосувати за слуг? Чи за майбутнє коломойського? чи за опзж?
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28.09.2020 06:04 Ответить
 
 