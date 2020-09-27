"Слуга народа" о заявлении нардепа Галушко: "Служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки"

Служба безопасности Слуги народа начала проверку в связи с обвинениями нардепа СН Николая Галушко о якобы продаже всех мест в списках партии на округе №97 в Киевской области на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба партии. передает Цензор.НЕТ.

"Относительно заявления народного депутата от фракции "Слуги народа" Николая Галушко. 26 сентября упомянутый депутат выложил в соцсети видеообращение к Президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "Слуги народа" в округе № 97 в Киевской области якобы были проданы.

Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

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Руководство партии "Слуги народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек - и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся.

Относительно слов господина Галушко о намерении выйти из партии "Слуги народа" - когда от депутата поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем уставу порядке. Подчеркиваем, что о выходе господина Галушко из фракции "Слуги народа" в парламенте речь не идет", говорится в заявлении партиии "СН".

Ранее нардеп СН Галушко заявил: "Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы".



