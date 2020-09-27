"Слуга народа" о заявлении нардепа Галушко: "Служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки"
Служба безопасности Слуги народа начала проверку в связи с обвинениями нардепа СН Николая Галушко о якобы продаже всех мест в списках партии на округе №97 в Киевской области на местных выборах.
Об этом сообщает пресс-служба партии. передает Цензор.НЕТ.
"Относительно заявления народного депутата от фракции "Слуги народа" Николая Галушко. 26 сентября упомянутый депутат выложил в соцсети видеообращение к Президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке "Слуги народа" в округе № 97 в Киевской области якобы были проданы.
Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуги народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.
Руководство партии "Слуги народа" доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек - и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся.
Относительно слов господина Галушко о намерении выйти из партии "Слуги народа" - когда от депутата поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем уставу порядке. Подчеркиваем, что о выходе господина Галушко из фракции "Слуги народа" в парламенте речь не идет", говорится в заявлении партиии "СН".
Ранее нардеп СН Галушко заявил: "Выхожу из "Слуги народа" - все округа в Киевской области проданы".
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какая ещё подпольная служба безопасности партии ?
вот так - точнее.. а то снова зебилов вырвут из "контекста"
Партия какая-то - гов.ная и гэбнявая.
Такого ще не чув....Може щось пропустив??
🤔
мальчик молодой.."
їм певно ніколи, бо їхнє мільярдне утримання спущене на пошуки злочинів Порошенка.
Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») - политическая полиция Третьего рейха в 1933-1945 годах.))
С 2012 по 2017 года был директором ЧП «Галида», после чего совмещал работу в охранной фирме и советника директора ГП спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт».
Хорошо в спирте разбирался?
Сколько катанки выпустил?
Обратите внимание на самого Галушко.
ой ...СБУ должно бы заинтересоваться...если это не одно и то же )))))
Ще терміново треба перевірити факти, які викладає Медведчук, Шарій та Міхалков з Скабєєвой та зробити серіал "Слуги теж плачуть" та запустити по РФ у прокат...Сюжет - понабирали крис до команди, які перегризлися за владу та за гроші частково потікали....а "Король щурів" вивев через ДНЛНР та пустелю не втопившихся у Дніпрі до Москва ріки де й зьїв приманку з "новичком".....а щури плакали.....
Посмотрим на сколько велик набор инструментов у "службы безопасности" зеленых гондонов.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
Той випадок коли водій зірвав ДЖЕКПОТ!!!
Бориспіль!!! Виховання перевізника Кісільова! УБД! Хлопці учасники російсько-української війни!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2695359657449373&id=100009260948821
https://twitter.com/i/status/1309811771146997762
Ну, формально юридически, подследственность полиции, но глобально выражаясь . . .
- Пап, нам надо написать сочинение на тему "Изменники родины". Помоги. Папа дает ручку сыну и говорит:
- Пиши ... депутаты.
- Пап, но нам надо написать текст не менее 120 слов.
- Перечисляй всех поименно.
за чей счет банкет, неужто осел омансмский оплачивает?
слуги сброда, когда внеочередные?