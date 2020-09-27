РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11929 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
57 818 145

Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения военной техники Азербайджана. ВИДЕО

На границе Азербайджана и Армении продолжаются боевые действия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян продолжает публиковать кадры уничтожения якобы танков армии Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное поражение азербайджанской военной техники", - подписала она видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+78
Лично я поддерживаю Азербайджан.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:08
+37
"Турция полностью поддерживает Азербайджан, и ему будет оказана любая поддержка, которую он захочет", - говорится в сообщении МИД Турции.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:12
+33
Лише кацапи підтримують Вірменію, бо вона виконує будь-які їхні провокативні забаганки.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тут кілька факторів. Агресор завжди алогічний. Агресора (Вірменію) підживлює Кремль. Вірменія без війни уже не може жити, у них уся політика і сенс життя заточені на війну з азербайджанцями
показать весь комментарий
27.09.2020 12:50 Ответить
почему на видео две другие машины тупо стоят на месте?
тут уж либо полный вперед, либо прятаться в укрытие
показать весь комментарий
27.09.2020 12:37 Ответить
недоработка сценария
показать весь комментарий
27.09.2020 12:52 Ответить
Доречі, 14 березня 2008 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 62/243, яка зажадала негайного виведення всіх вірменських військ з окупованих ними територій Азербайджану.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:43 Ответить
Как то странно горит, как будто две горелки по бокам приделали.
А что танк без БК, где детонация и отлетевшая башня?
показать весь комментарий
27.09.2020 12:46 Ответить
а пороховые метательные заряды это так, пару коробок спичек? И что за БК без фугасов, по пехоте что бронебойными стрелять?
показать весь комментарий
27.09.2020 17:57 Ответить
Що в танку чи бетері, чи бмп може так довго і яскраво горіти не вибухаючи? Боян чистої води для нелохів.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:46 Ответить
Боян, только для неучей. вроде тебя. Уже лет 50, как в танках боеукладка хранится отдельно - пороховой заряд и сам выстрел. Вот порох именно так и выгоряет . вырываясь факелом из поддона. Смотри видео с Сирии - башни давно уже не отлетают. а горение происходит именно таким образом
показать весь комментарий
27.09.2020 13:16 Ответить
Нечему там уже взрываться. Тротил отдельно. чтобы просто поджечь - сильно нужно постараться. Очень сильно.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:18 Ответить
Дякую за роз'яснення. Схоже,що ви праві.
показать весь комментарий
27.09.2020 21:38 Ответить
Але порох не просто горить. В замкнутому просторі танка він вибухає, що часто призводить і до детонації снарядів. Хоча, звісно, не так часто ніж у випадку з унітарними зарядами. Доречі, вибуховою речовиною там є тротил-гексогенова суміш.
І все ж, все це дуже схоже на постановочні кадри.
показать весь комментарий
27.09.2020 22:09 Ответить
Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення військової техніки Азербайджану - Цензор.НЕТ 6384
показать весь комментарий
27.09.2020 12:51 Ответить
какое-то фаер-шоу...
ватникам прокатит.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:54 Ответить
И тупым неучам. вроде тебя тоже. Гугли боеукладку современного танка и попробуй без инициации хотя бы поджечь тротил
показать весь комментарий
27.09.2020 13:19 Ответить
от дурень. где я хоть чьо-то говорил о боеукладке?
кетайские феерверки для обласной рок-самодеятельности, не более.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:31 Ответить
Рядом с тротилом(снарядами) в боеукладке лежит порох(заряды).Он то и вспыхивает в первую очередь.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:08 Ответить
Все сводится к тому впишется ли за Армению Рашка которая имеет военные базы на ее территории и благодаря которой Армения в начале 90-ых этот Нагорный Карабах и забрала. Если нет то и без вмешательства Турции Азербайджан заберет территорий сколько захочет.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:56 Ответить
армения, армения... какая, нахрен, армения? там ***** рулит и кремлядская кацапня. похоже очередная "многоходовочка" и для чего-то ***** именно сейчас там потребовалась война. но если турки впишутся за Азербайджан, ***** несладко прийдется.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dor4R01lI5w&ab_channel=HaberGlobal Геноцид вірменами і росіянами в Азербайджані (відео)
Вбивали старих, жінок, дітей азербайджанців
показать весь комментарий
27.09.2020 13:02 Ответить
Есть Ходжалы. А есть и Сумгаит.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:19 Ответить
Не то. Сумгаіт бул при совдепі, який, власне і став запальничкою, прийнявши "закон" про вихід з СРСР.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:31 Ответить
Дякую за посилання. А ось рік тому Пашинян-Алієв про Нагорний Карахаб і не тільки.
Десь так з 21 хвил.35 сек. Алієв розповідає про тактику витискання азербайджанців з Карабаху і семи районів. Один-в-один москальська тактика в Криму до киримли.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:28 Ответить
забув про посилання((( https://www.youtube.com/watch?v=AQpIIU8c7oo самміт
показать весь комментарий
27.09.2020 18:30 Ответить
Армяне по старой ватной традиции сразу стали крутить МУЛЬТИКИ их типа "невепенных пАбед"!
показать весь комментарий
27.09.2020 13:11 Ответить
Багато звернуло увагу на "прєкращєніє огня"? Сильно допомогло? Вова теж хоче "просто пєрєстать стрєліть"...
показать весь комментарий
27.09.2020 13:13 Ответить
На войне у любой стороны есть потери. На войне нужно смотреть, кто идет вперед а кто отступает. Это же не баскетбол, на войне не обязательно побеждает тот, кто больше танков сжег или солдат противника убил. Могли армяне подбить азербайджанские танки? Легко. Но это не дает никакого понимания, какая там сейчас позиционная ситуация.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:14 Ответить
Там судя по некоторым другим роликам, азербайджанские танки на минное поле заехали.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:18 Ответить
Армения в ОДКБ а Азербайджан поддерживают турки ,втянуть ******** в ещё один военный конфликт есть для нас совсем неплохо .
показать весь комментарий
27.09.2020 13:24 Ответить
Если где-то ,неважно где, стреляют в вату и их холуёв это для нас ПОЛЕЗНО в любом случае.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:30 Ответить
Хм ... Наш досвід показав - склади горять пречудово.
показать весь комментарий
27.09.2020 17:25 Ответить
Союзмультфильм работает непокладая карандашей.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:35 Ответить
Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Делайте выводы о Минске и сопредседателях
показать весь комментарий
27.09.2020 13:37 Ответить
Ботоксная ********* и там эскалирует ситауацию в пику Турции. А дебилы армяшки ведутся на ************** политику. Помню один советкий анекдот, что характеризуется эту мерзопакостную армянскую мразоту. Как-то грузинское радио задало армянскому один вопрос - какая нация самая ип...нутая. Армянское радио немного подумав, ответило - ну и что, зато у нас самый лучший в мире коньяк!
показать весь комментарий
27.09.2020 15:08 Ответить
Хачики не только шашлыки сочные делают. Они и неплохо воюют.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:17 Ответить
Лично я не понимаю кто в этом конфликте хороший, кто плохой. Поэтому, я не занимаю ничью сторону. Но Армению поддерживает РФ, и это заставляет симпатизировать Азербайджану, но это чистая политика.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:20 Ответить
Ага, а сзади 2 танка смиренно ждут, пока их ********.Попахивает рассеянским Ералашем
показать весь комментарий
27.09.2020 17:11 Ответить
100% шоу ....
показать весь комментарий
27.09.2020 21:12 Ответить
Мерзкие кацапы продают оружие и тем, и другим, и гибнут и те и другие..
показать весь комментарий
27.09.2020 18:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 