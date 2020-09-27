Военная операция Азербайджана в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении, - Алиев

Военная операция Азербайджана в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении, при котором погибли азербайджанские мирные жители.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Утром в воскресенье ВС Армении начали обстреливать позиции азербайджанских военных и гражданское население по различным направлениям на линии соприкосновения. Причем обстрелы велись из различных орудий, в том числе из крупных", - сказал Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу в воскресенье.

Президент Азербайджана назвал это "очередной военной провокацией Армении".

"В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника", - добавил Алиев.

"Сегодня Армения является угрозой для региона. Азербайджан не прибегал к провокации, а лишь защищает собственные позиции", - сказал азербайджанский лидер. "Что делают армянские военные на азербайджанских землях? Азербайджанская армия воюет сегодня на своей территории, защищает территориальную целостность, наносит по противнику сокрушительные удары. Наше дело правое и мы победим", - добавил Алиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди мирных жителей

"В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Сообщается о боях за важные высоты, "находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг". На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".