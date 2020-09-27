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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь закрылась. Лукашенко выбрал Россию и Путина: риски для нас начинают зашкаливать, - Кулеба

Беларусь закрылась. Лукашенко выбрал Россию и Путина: риски для нас начинают зашкаливать, - Кулеба

Киев взвешивает риски, которые несет для него укрепление позиций России в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, [ее президента] Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И потому мы – когда смотрим на ситуацию в Беларуси, мы не руководствуемся принципом: "А давайте, чтобы мы в новости попали с заголовком, чтобы нас тоже увидели". Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему", – сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины отметил, что Минск отказался от предложения Киева о помощи в содействии диалогу между властями Беларуси и протестующими.

"Беларусь, по сути, закрылась. Она отбросила предложение о посредничестве. Сейчас задача №1 – посредничество. Но Беларусь отказалась. Украина предлагала посредничество вместе с государствами "Люблинского треугольника" – Польшей и Литвой: соседи, две страны – члены ЕС, одна – нет. Тишина. Сейчас на столе есть предложение о посредничестве от наиболее нейтрального посредника, которого можно представить. Это ОБСЕ. Действующее албанское председательство в ОБСЕ, будущее шведское, две очень сбалансированные нейтральные страны предложили свое посредничество. Тоже тишина", – подчеркнул министр.

Украина в этой ситуации будет руководствоваться своими национальными интересами, отметил Кулеба.

"Это безопасность, это экономика и это права наших граждан, которые есть на территории Беларуси", – уточнил он.

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"К сожалению, Александр Лукашенко сделал свой выбор, и когда его выбор стал для нас окончательным, а этот выбор – Россия, мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа. Белорусский народ всегда будет для нас дружественным, и мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы ему помогать", – резюмировал глава МИД Украины. 

Автор: 

Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) ОБСЕ (4882) путин владимир (31510) россия (96038) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+46
Найбільший ризик для вас це - прихід до влади ОПЗЖ.
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27.09.2020 12:59
+33
Так отож..
Може потрібно вкласти гроші в армію, а не в ОПу та гбри.
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27.09.2020 13:08
+19
Ку-кушенко выбрал ботокса не сейчас, а мноого лет назад
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27.09.2020 13:01
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Потрібно вже сьогодні розміщувати бойові частини на кордоні, та реально готуватись до оборони,бо завтра може бути пізно.
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27.09.2020 14:11 Ответить
Пане Кулеба, що могло змінитися на краще як би ви дальше Луку по лисині гладили?
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27.09.2020 14:27 Ответить
не нужно питать илюзии на счёт губернатора белорусской области минского района в составе рф таракана Лукашенко...
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27.09.2020 14:28 Ответить
Вам, імбецилам, тільки все починалось в Білорусі, писали: посилюйте кордони.
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27.09.2020 14:39 Ответить
Шел 100500-й день протестов.
Колхоз "Бульбастый копатель" переименовался в "Цветочный выращиватель". Таким образом урожай цветов позволил на 100500% увеличить доходы.
Завод "Красный резинщик" вместо кондомов начал выпускать воздушные шарики, поскольку потребителей продукции перестал интересовать секс, который был заменен прогулками, больше напоминающими онанизм.
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27.09.2020 14:41 Ответить
Білорусь закрилася. Лукашенко вибрав Росію і Путіна: ризики для нас починають зашкалювати, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4641
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27.09.2020 14:41 Ответить
Теперь будем ждать повышения цен на всю номенклатуру продукции из Беларуси? Или их отсутствия вообще. Кулеба с верхушкой власти однозначно не пострадает, а народ! Так кто закрыл ?
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27.09.2020 14:42 Ответить
Я вважаю, що заява Кулеби, це не заява дипломата. Це примітивна заява Ви знаєте кого?!" І для чого?! Стосовно подій у Білорусі. Сталося те, що сталося. Все знаходиться у причинно- наслідковому звязку. Тобто, існують закони еволюції. Все, що відбувається необхідно. Протести у Білорусі такі, які могли бути.І у них є і позитив і негатив. Позитиву більше..
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27.09.2020 14:59 Ответить
шо уже поступило предложение от МИД в ВР о проведении всеукраинского референдума по вступлении Украины в НАТО с цифирью 79% "зеленого лехторату", которые проголосовали "за" ибо отсутсвие этого привело к оккупации рашистом территории и Крыма и Донбасса???
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27.09.2020 14:58 Ответить
"Белорусский народ всегда будет для нас дружественным".
Для вас білоруси народ дружественный, для білорусів дружественный народ мокшанці. А українцям свою "дружєствєнность" білоруси продемонстрували у відповіді на питання "Чий Крим?".
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27.09.2020 15:19 Ответить
А что по этому вопросу скажет "господин" Ермак? Он же у нас ведает ещё и внешней политикой. А Кулебе нечего нас пужать, мы уже ужо пужатые. Ещё с 2014 года Беларуссь для нас и не друг и не враг, а так.
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27.09.2020 16:02 Ответить
Думаю, что главный риск, а скорее уже факт, - это работа Зебила и его прихвостней на х.уйла.
Что уж может быть рискованнее???
Не фиг сваливать на Беларусь предательство Зебила!!!!
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27.09.2020 16:05 Ответить
янукович тоже выбрал путина и росию
и шо?
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27.09.2020 17:02 Ответить
Дело не в Януковиче, а в электоральных предпочтениях народа. Следующим президентом Украины вполне может стать Бойко, а большинство в Верховной Раде при этом получит "жопоблок". Никто не знает, как Украина переживёт глупость, наивняк и предательство.
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27.09.2020 19:46 Ответить
только глупость
и то ее может не хватить на следующий раз
но может она перманентная
по всей планете воду в кранах отравили
глупостью
тогда ой
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28.09.2020 01:55 Ответить
Уявіть собі гіпотетичну ситуацію...Російські війська під час навчань в Білорусіі ніби помиляються,заходять на північ України і шурують від Чернігова до Волині як по своїй...Кулеба в паніці,відразу ноту протесту Лукашенкові,а той - ідітє нахрєн,ви мєня нє прізнайотє,обращайтєсь к Свєткє Ціхановской...І получається,що наша влада сама собі понаставляла перепон...Влада,і Кулеба в тім числі не розуміє,що це ми,внизу,можемо і послати,і виматюкати,а вони повинні відноситись розумніше,відповідальніше...
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27.09.2020 17:44 Ответить
Це фігня. Лукашенко, куди його ні цілуй, виконає будь-який наказ Путіна - діватися йому нікуди.
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27.09.2020 19:49 Ответить
Потому что без помощи РФ Беларусь - сразу банкрот.
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27.09.2020 19:52 Ответить
да, РФ умеет делать банкротами
за отказ от её помощи..
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28.09.2020 01:58 Ответить
Не вірю словам брехуна Лукашенко, що він недозволив би напасти іноземним військам з їх території на нашу і десять "Кримів", він готовий віддати ли би ше "попрезидентувати" .
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27.09.2020 19:50 Ответить
Кулебан троха ламає дурня бо білорасєяни разом зі своїм калхозенфюрером завжди були смоктунами расєї і нічого особливого у їх статевих стосунках не відбулося...
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27.09.2020 21:04 Ответить
Ідіоти наші, спромоглися посваритися з Лукашенком і тепер 1000 км північної границі потенційно небезпечна для атак на Україну! Чи Кулеба думає, що нас буде Европа чи Америка захищати?
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28.09.2020 00:23 Ответить
А "революція" може, й була спровокована проросійськими провокаторами на відповідь Лукашенку за сепарацію від Росії, за купівлю нафти у США... Тепер він знову купуватиме нафту російську.
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28.09.2020 10:09 Ответить
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