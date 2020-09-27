Беларусь закрылась. Лукашенко выбрал Россию и Путина: риски для нас начинают зашкаливать, - Кулеба

Киев взвешивает риски, которые несет для него укрепление позиций России в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, [ее президента] Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И потому мы – когда смотрим на ситуацию в Беларуси, мы не руководствуемся принципом: "А давайте, чтобы мы в новости попали с заголовком, чтобы нас тоже увидели". Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему", – сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины отметил, что Минск отказался от предложения Киева о помощи в содействии диалогу между властями Беларуси и протестующими.



"Беларусь, по сути, закрылась. Она отбросила предложение о посредничестве. Сейчас задача №1 – посредничество. Но Беларусь отказалась. Украина предлагала посредничество вместе с государствами "Люблинского треугольника" – Польшей и Литвой: соседи, две страны – члены ЕС, одна – нет. Тишина. Сейчас на столе есть предложение о посредничестве от наиболее нейтрального посредника, которого можно представить. Это ОБСЕ. Действующее албанское председательство в ОБСЕ, будущее шведское, две очень сбалансированные нейтральные страны предложили свое посредничество. Тоже тишина", – подчеркнул министр.



Украина в этой ситуации будет руководствоваться своими национальными интересами, отметил Кулеба.



"Это безопасность, это экономика и это права наших граждан, которые есть на территории Беларуси", – уточнил он.

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"К сожалению, Александр Лукашенко сделал свой выбор, и когда его выбор стал для нас окончательным, а этот выбор – Россия, мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа. Белорусский народ всегда будет для нас дружественным, и мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы ему помогать", – резюмировал глава МИД Украины.