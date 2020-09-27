РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12983 посетителя онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
20 320 87

"Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы

Курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского выбросило из самолета Ан-26Ш при крушении, он не выпрыгнул оттуда, рассказал его отец Золочевский Виталий.

Виталий Золочевский, отец единственного выжившего в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского – рассказал, что сам пережил три крушения самолетов.

"Я падал три раза. То, что сын выжил, говорит о том, что он – сын своего отца", – сказал Виталий Золочевский в интервью "Сегодня". передает Цензор.НЕТ.

Отец курсанта отметил, что у его сына нет переломов, "одни лишь ушибы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние здоровья курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, улучшается. ФОТО

"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – добавил Виталий Золочевский.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита к курсанту в больницу сообщил 26 сентября, что Золочевский очнулся возле обломков самолета.

"Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов. Это героизм посреди поля смерти", – рассказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Также читайте: В ВСУ опровергли "массовые отчисления" из ХНУВС после авиакатастрофы под Чугуевом: Ни один курсант не изъявил желания

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Золочевский Вячеслав (8)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Видимо у этого курсанта это наследственное,выживать.
Скорейшего выздоровления.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:25
+30
Уверен, что этот героический парень ещё полетает, и }{уйлу ещё наваляет...
показать весь комментарий
27.09.2020 13:25
+15
Папа ,поплюй три раза через левое плечо и постучи по дереву ,Фортуна она дама капризная .
показать весь комментарий
27.09.2020 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видимо у этого курсанта это наследственное,выживать.
Скорейшего выздоровления.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:25 Ответить
Сильный Ангел хранитель по роду.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:31 Ответить
Возможно,а возможно такая карма где он там и катастрофа.Вот его отец пережил три только не сказал сколько людей за три катастрофы погибло а три да еще и авиа это уже не случайность.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:51 Ответить
Мистика
показать весь комментарий
27.09.2020 15:05 Ответить
В мистику не верю.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:07 Ответить
Можно не верить, но АН 26, 26 числа и 26 погибших.И что про это число говорит оккультизм - ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ (13+13) - великая чистка плотного плана; торжество зла; Армагеддон; эсхатология; распятие Христа синедрионом; грехопадение Адама; чертова мать. Может это и подстроено под их понимание этого числа. Поэтому и написала , что похоже не случайность эта катастрофа.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:22 Ответить
Дело в том что словом ,,мистика,, можно списать разгильдяйство и даже диверсию.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:25 Ответить
Можно и списать, но я больше говорю не о настоящей мистике, которая безусловно существует, а о сатанинско - масонском оккультизме и возможно подстроенную ими катастрофу как жертвоприношение. Такое встречается часто и в Америке, и в Кацапии и у нас. Это нельзя не учитывать.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:41 Ответить
Кстати самолет разбился 25-го вечером так что Ваша считалка из цифрой 26 не действует.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:15 Ответить
Весь смысл в дате новости и не моя это считалка. Если вы профан в этих вопросах, то учитесь, а не противоречьте. Смотрите видео на эту тему. https://www.youtube.com/user/Pattaya4rent Я вчера писала про новый клип Леди Гаги, где оккультно заложена информация о скорой трагедии в Армении. А сегодня там уже война и военное положение. Так что учитесь и учитесь, а не как неверующий Хома - НЕ ВЕРЮ.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:35 Ответить
«не сказал сколько людей за три катастрофы погибло» (с)

Чувак сливовий, ну от ти зараз хитро і підло заронив що ця людина була причиною цих трьох каиастроф.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:22 Ответить
Ніт і Ви не звинувачуйте мене вирвавши декілька слів із чужої для Вас бесіди.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:27 Ответить
походу православие головного мозга
показать весь комментарий
27.09.2020 15:02 Ответить
А это Вы зря.Я и сам не религиозен но в Бога и Ангелов Хранителей верю и пожизни мне и не раз приходилось убеждатся что они или что-то оберегающее существует.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:09 Ответить
майже у всіх він є - ангел-охоронець. Тільки людина формулює неправильно: просто повезло. А коли б вивчали математичну статистику, то зрозуміли б, що будь-який випадок, що виходить за межі певної математичної закономірності - чудо.
От із старшим Злочевським саме так: три рази убивався і ніяк не вбився. Йому б сина відмовити від навчання на пілота. Бо запас везіння може закінчитись.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:34 Ответить
Але в цьому є одне НО,ми математичні закономірності підтасовуємо вже під минулі події як і пророцтва Ностардамуса але ще ніхто і ніколи не прорахував майбутні події.Події не котрі будуть через 50-100 років а завтра післязавтра.Ось і виходить що не розрахунки та пророцтва таорять дива а той хто нас оберігає тепер в цю хвилину та в цю секунду.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:54 Ответить
можна було б погодитися. Але не по відношенню до президенства зеленського. тут не тільки математика, тут просто здоровий глузд (життєвий досвід) волав у 2019: з цього роя не буде нічого. Бо відсутність досвіду і політичної команди, реагування на проблеми по мірі їх виникнення!!!(по нормальному будь-які інженери чи менеджери намагаються передбачити дії тих чи інших факторів) - означало шо пацани зеленого поняття не мають про державу і її економіку - недоучки просто.
показать весь комментарий
27.09.2020 17:34 Ответить
Як Вам казати,на мою думку президенство це так званий тоталізатор олігархів,Кожен назначає свого ставленика в кандидати на президентство а потім просто роблять ставки чийого виберуть.Так що когоби не вибрали даже самими чесними виборами президентом все одно буде ставленик олігархів і буде працювати на них і так як вони скажуть.Ось чому у нас не було та і небуде ні одного нормального президента.
показать весь комментарий
27.09.2020 17:45 Ответить
схоже на те
показать весь комментарий
27.09.2020 17:51 Ответить
Для підтверження згадайте донецький аеропорт який обороняли наші доблесні Кіборги.Аеропорт вже нікому не був потрібен так як взлітна смуга вже була непригодна але наших кіборгів все змушували його обороняти а саме незрозуміло те що у взятий у кільце аеропорт сепаратисти вільно давали вивозити мертвих та ранених та завозити нових воїнів та ********** а потім знову починали точитися бої.А це не ****** на тоталізатор?
показать весь комментарий
27.09.2020 18:03 Ответить
У нас був нормальний президент - Петро Порошенко. Але більшості (і Вам теж) він не сподобався. Більшість віддала перевагу клоуну.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:18 Ответить
Інші льотчики-випробувачі теж розбивалися не один раз. Але, на жаль, іноді і вони гинуть, бо везіння не буває нескінченним. Спокушати долю ризиковано - хто зна, чи подарує вона ще один шанс...
показать весь комментарий
27.09.2020 18:11 Ответить
Бога нет и не будет
показать весь комментарий
28.09.2020 11:17 Ответить
У кожного сій Бог в душі.А Бога нет и небудет будете утверждать только до тех пор пока Ваши родные или близкие,не дай Бог,не окажутся в критической ситуации.Тогда Вы же первые и побежите бить бошкой в Храмы и моля в спасении того которого по Вашему мнению несуществует.
Даже хирурги которые действительно могут себя считать богами людских жизней просят Бога помоч им в спасении человеческой жизни.
показать весь комментарий
29.09.2020 21:34 Ответить
какой смысл в критической ситуации тратить время на поклоны тому, кого нет? Уж лучше пойти грабить - это эффективно в безвыходной ситуации. Потому биомасса и живет плохо. Вас грабят и имеют во все дыры, а вы в ответ молитесь, и надеетесь, что их там какой-то мифический бог накажет.
И про хирургов не надо нести бред. Среди хирургов тоже есть и верующие и атеисты. И хочу напомнить, что за первые попытки вскрывать трупы для изучения и операции живым людям - ваши верующие в свое время пытали и сжигали ученых на кострах.
показать весь комментарий
01.10.2020 22:43 Ответить
Уверен, что этот героический парень ещё полетает, и }{уйлу ещё наваляет...
показать весь комментарий
27.09.2020 13:25 Ответить
Хтозна, якось воно підозріло. А чому "в останню мить один курсант відмовився летіти, чому вцілілий не має жодних опіків, хоч і був "під фюзеляжем", бо там було пекло. Видно, що викинувся раніше, ніж впав літак. Багато дивного. Вірю, що тепер є вороги повсюди...
показать весь комментарий
27.09.2020 22:43 Ответить
Он не мог выпасть раньше, чем развалился фюзеляж. Но с остальным согласен.
показать весь комментарий
28.09.2020 06:57 Ответить
Якби не випав раніше, то згорів би живцем разом з усіма. Бо від удару літака об землю миттєво стався вибух пального і масштабна пожежа, і курсант напевно був би обпечений, якби не згорів за секунди.
показать весь комментарий
28.09.2020 09:48 Ответить
Раніше писали, що можна було вилізти на крило, але мати час на підготовку...
показать весь комментарий
28.09.2020 09:51 Ответить
Оксаночка, у моих хороших знакомых была подобная ситуация, но не в самолёте, а в машине. Выжили 4 из 6. Их скорость была 230, поэтому я прекрасно представляю, что там (в АНе) происходило.
показать весь комментарий
28.09.2020 14:05 Ответить
Папа ,поплюй три раза через левое плечо и постучи по дереву ,Фортуна она дама капризная .
показать весь комментарий
27.09.2020 13:27 Ответить
То же самое хотел написать. О таких вещах громко в слух не говорят.
Ангел, берегущий тебя, или фортуна, как хотите это называйте, - это личное и только твое, вголос об этом не бахвалятся..
Ну а курсанту - скорейшего и полного выздоровления, и пусть его ангел его бережет.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:37 Ответить
Про це, ЗАВЖДИ наші предки християни, дякували Господу, В ГОЛОС.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:29 Ответить
Мовчати, про такі речі, привчали 73 роки совєцькі «борци с рєлігіозним опіумом».
Але от чомусь,синагоги вони не чіпали.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:50 Ответить
Чіпали й сінагогі теж. Вірити дозволялося тільки в єдину релігію - в Марксизм-ленінізм.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:24 Ответить
Та мокша ж «хьітрий», він же в курсі, що йому тут не дадуть «плясать калінкумалінку» на кістках українських курсантів, чим вони зараз займаються на своїх параша- форумах, так ото він так, нагидити зпідтишка...
показать весь комментарий
27.09.2020 15:06 Ответить
Ангел- хранитель признается в православии . И херувимы, и серафимы.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:07 Ответить
«Папа ,поплюй три раза через левое плечо и постучи по дереву ,Фортуна она дама капризная » (с)

Де, тут «ангели, серафіми, херувіми» ?
показать весь комментарий
27.09.2020 15:18 Ответить
це інша мова пристосована для зрозумілого сприйняття невіруючими.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:35 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2020 17:21 Ответить
На Бога надейся, а сам не плошай.
показать весь комментарий
27.09.2020 22:50 Ответить
"Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы - Цензор.НЕТ 6985
показать весь комментарий
27.09.2020 13:38 Ответить
вообще суперспособность так себе.....
с авиафорума

предпосадочная, высота ниже 200м - закрылки 38, скорость +- 230 , Ру-19 А300 -малый газ ... отказ левого ... у экипажа несколько секунд для расспознания отказа ... и только правильные действия : убрать закрылки до 15, удержать от разворота и опрокидования на левое крыло, создать крен вправо (в это время борт инженер "обрабатывает" отказавший двигатель) и произвести посадку ( на высоте ниже 50 метров двигатель "не обрабатывать" иначе самолёт входит в землю по спирали ... и это записано кровью . ....
показать весь комментарий
27.09.2020 13:43 Ответить
Як щодо того, що лівий гвинт не був на флюгері, і, за рахунок дією РУД на правий, виник розвертаючий момент?
показать весь комментарий
27.09.2020 14:33 Ответить
как пишут там летуны - у этого ана сложились несколько негативных факторов. на высоте 50 метров и ниже система автофлюгирования не срабатывает. для компенсации тяги запускается резервная установка и увеличиваются обороты правого двигателя. при этом возникает разворачивающий момент влево. а при низкой воздушной скорости еще и крен. если крутанули штурвал вправо для компенсации - упала воздушная скорость. дальше сваливание с креном. вывод из ситуации описан выше. если этого не сделать самолет по спирали упадет.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:39 Ответить
А там же впритірку лісопосадка, цепанув крилом...
показать весь комментарий
27.09.2020 15:27 Ответить
Узнать бы почему на высоте 50 метров система автофлюгирования не срабатывает. Странно как-то.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:40 Ответить
От якраз, щоб не створювати різномоментість тяги, на такій критичній висоті.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:47 Ответить
Если тянет один двигатель, а второй не тянет и зафлюгирован, то его лопасти не оказывают сопротивлению потоку воздуха, разномоментность минимальна. Если тянет один двигатель, а второй не тянет и незафлюгирован, его лопасти оказывают большое сопротивлению потоку воздуха, разномоментность становится во много раз больше и её труднее выровнять рулевыми плоскостями самолёта.
Непонятно, зачем на низкой высоте такая полезная возможность, как флюгирование, не срабатывает, как Вы пишете.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:50 Ответить
http://an-26.com/eng/chapter-1f.php Глава 1 - An-26
http://an-26.com/eng/chapter-1f.php an-26.com › eng


Система не допускает включения стартеров-генераторов в стартерном ... ШР16П2ЭШ5; 4 - кон¬цевой выключатель блокировки автофлюгирования в АДТ; ... когда двигатель не работает, контакты находятся в замкнутом состоянии. ... Количество отбираемого воздуха сохраняется до высоты 6000 м; выше ...
показать весь комментарий
27.09.2020 17:30 Ответить
"Как пишут там летуны - ...на высоте 50 метров и ниже система автофлюгирования не срабатывает". Стало интересно, так ли это. Почитал Руководство по лётной эксплуатации Ан-26.
Написано однозначно: "Если система автофлюгирования отказала... винт отказавшего двигателя необходимо зафлюгировать принудительно, для чего нажать кнопку КФЛ-37. Если винт не зафлюгировался от кнопки, зафлюгировать его краном... Летуны не учат матчасть!

...При отказе двигателя на высоте меньше 20 м посадку выполнять без флюгирования винта отказавшего двигателя ... Флюгирование винта в этом случае вызывает раскачку самолета и усложняет посадку."

Интересно также, что: "Отказ одного двигателя... с немедленным флюгированием винта отказавшего двигателя не вызывает трудностей в пилотировании самолета. Максимальные усилия на органах управления для удержания самолета от крена и разворота находятся в допустимых пределах и могут быть сняты триммерами."
показать весь комментарий
27.09.2020 20:16 Ответить
Ну, можливо для аеродінаміки планера Ан-26 властиві якісь перехідні процеси, типу просадки ось саме на ці 50 метрів в момент зміни силу напору на гвинт непрацюючого двинуна.
Тут ще ось яке питання.
Таке враження, що пілот намагався саджати літак на шоссе...
От це, шарада.

Ну, і Вам респект, що проробили мануал Ан-26, на випадок відмови двигуна.
Не бажаю щоб згодилося, але знаєте, життя, то іноді такий сюрпрайз.

показать весь комментарий
27.09.2020 20:53 Ответить
звідки такі висновки?
показать весь комментарий
27.09.2020 22:25 Ответить
конкретизуй-те
показать весь комментарий
27.09.2020 22:39 Ответить
"Таке враження, що пілот намагався саджати літак на шоссе..."

З чого подібні висновки?
показать весь комментарий
27.09.2020 23:06 Ответить
так, досить дивно. Недавно дивився фільм про посадку без двигунів боїнга!!! (тупо недозаправили літака, треба було кілограми, а заправщик наливав у фунтах).
То командир настільки вміло зманеврував зменшуючи швидкість приземлення летячи боком до напряму приземлення.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:41 Ответить
это называется "скольжение на крыло". прием применяется у планеристов.
"Расследование авиакатастроф". Посадка Boeing 737 в Новом Орлеане. Эпизод "Посадка невозможна"
показать весь комментарий
27.09.2020 18:57 Ответить
Этот же прием был использован в 1983 году на рейсе 147 Монреаль-Оттава-Эдмонт. Когда самолет без двигателей посадили на неработающий аэродром, на котором проходили гонки автомобилей. в 1983 году. эпизод "Роковое приземление"
показать весь комментарий
27.09.2020 19:00 Ответить
так я якраз про цей випадок
показать весь комментарий
30.09.2020 12:23 Ответить
Да. Для сказочного везения им нехватило высоты.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:30 Ответить
вообще там срач продолжается за разные версии. эта мне показалась самой вменяемой.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:40 Ответить
Судьба человека иногда мистична и непостижима. Сын погибшего в Ил-76 тоже погиб. Сын падавшего три раза тоже выжил.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:46 Ответить
В альпинизме есть такое понятие: человек-громоотвод. Причем бывают "громоотводы" двух типов: те, которые все неприятности на восхождении получают сами, а окружающие не страдают и второй тип когда "громоотвод" не пострадал, а остальные в группе пострадали. В обоих случаях, если ситуация пару раз повторится, таких потом стараются не брать в группу.
Дай Бог этому парню выздороветь и больше никогда не падать, а высоко летать и удачно приземляться.
показать весь комментарий
27.09.2020 13:46 Ответить
зачем далеко ходить, возьмите нашего оманского осла
где не появится - катастрофа
показать весь комментарий
27.09.2020 16:37 Ответить
не можливо пояснити, але коли альпіністи ( а вони дуже ризикують і через це все на вус мотають) таке заявляють, то певно таке справді існує.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:44 Ответить
Не "пострадали", а згоріли заживо.
показать весь комментарий
27.09.2020 22:56 Ответить
В этой новости всё нормально,но надо было обязательно вставить "советское":"Президент Украины Владимир Зеленский после визита к курсанту в больницу сообщил 26 сентября, что Злочевский очнулся возле обломков самолета".
показать весь комментарий
27.09.2020 13:49 Ответить
Скоро Віслюк запише те що курсант вижив у свої "заслуги"
показать весь комментарий
27.09.2020 14:50 Ответить
Скоро Зе стане не легітимним презом у нього менше 10% підтримки.
показать весь комментарий
27.09.2020 20:13 Ответить
И вот скажите мне кто-нибудь после этого,что не существует в реале судьбы и кармы!!!
показать весь комментарий
27.09.2020 14:19 Ответить
"Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы

Стрёмная семейка. Не пускайте их в самолёты.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:34 Ответить
А тебя из клетки!
показать весь комментарий
27.09.2020 14:57 Ответить
Та він або з параші, або з лугандону.
То навіть гірше клітки.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:09 Ответить
Его выбросило, вытолкнуло оттуда.

Виштовхнули вищі сили бо не прийшла пора помирати.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:47 Ответить
Похоже не только его вынесло из самолета. Сначала, наверно вынесло кресла тех двоих, что нашли в 1,5 км. Но наверно было слишком высоко и они разбились. Кресла наверно сдвоенные. Потом уже над самой землей вынесло сдвоенное кресло с этим парнем и его напарником. Они сначала оба выжили. Но потом был взрыв топлива самолета на земле и от горящего топлива сгорели все в самолете. А на них плеснуло горящим топливом . Но Золочевский видимо был прикрыт креслом или деревом и на него не попало. А вот другу его не повезло.
Трудно конечно восстановить картину произошедшего без информации. Поэтому это только предположение, как он выжил .
Но выпадать наверно начали ещё до удара об землю . Иначе как бы он выжил?
показать весь комментарий
27.09.2020 15:20 Ответить
Это не пассажирский самолёт, и там не было кресел. Железные лавки вдоль борта.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:37 Ответить
это учебный самолет. и кресла там были. просто между рядами еще стояли столы с оборудованием
показать весь комментарий
27.09.2020 19:05 Ответить
почему то , уверен что это сбитие не случайное. и не стечение обстоятельств, оно организовано и проведено засланными пуйловцами во время их и наших учений... наши конечно спишут это на бардак, тем более что это так...так и проще и работы меньше...пуйло тоже об этом знает, но он просто отомстил за пролёт оспреев и В-52 над Украиной...
показать весь комментарий
27.09.2020 19:55 Ответить
Характерник вочевидь.
показать весь комментарий
27.09.2020 21:25 Ответить
 
 