"Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы

Курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского выбросило из самолета Ан-26Ш при крушении, он не выпрыгнул оттуда, рассказал его отец Золочевский Виталий.

Виталий Золочевский, отец единственного выжившего в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского – рассказал, что сам пережил три крушения самолетов.



"Я падал три раза. То, что сын выжил, говорит о том, что он – сын своего отца", – сказал Виталий Золочевский в интервью "Сегодня". передает Цензор.НЕТ.



Отец курсанта отметил, что у его сына нет переломов, "одни лишь ушибы".

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"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – добавил Виталий Золочевский.



Президент Украины Владимир Зеленский после визита к курсанту в больницу сообщил 26 сентября, что Золочевский очнулся возле обломков самолета.



"Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов. Это героизм посреди поля смерти", – рассказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.