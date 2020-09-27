"Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы
Курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского выбросило из самолета Ан-26Ш при крушении, он не выпрыгнул оттуда, рассказал его отец Золочевский Виталий.
Виталий Золочевский, отец единственного выжившего в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 – курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского – рассказал, что сам пережил три крушения самолетов.
"Я падал три раза. То, что сын выжил, говорит о том, что он – сын своего отца", – сказал Виталий Золочевский в интервью "Сегодня". передает Цензор.НЕТ.
Отец курсанта отметил, что у его сына нет переломов, "одни лишь ушибы".
"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – добавил Виталий Золочевский.
Президент Украины Владимир Зеленский после визита к курсанту в больницу сообщил 26 сентября, что Золочевский очнулся возле обломков самолета.
"Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, однако, к сожалению, умер от ожогов. Это героизм посреди поля смерти", – рассказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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Скорейшего выздоровления.
Чувак сливовий, ну от ти зараз хитро і підло заронив що ця людина була причиною цих трьох каиастроф.
От із старшим Злочевським саме так: три рази убивався і ніяк не вбився. Йому б сина відмовити від навчання на пілота. Бо запас везіння може закінчитись.
Даже хирурги которые действительно могут себя считать богами людских жизней просят Бога помоч им в спасении человеческой жизни.
И про хирургов не надо нести бред. Среди хирургов тоже есть и верующие и атеисты. И хочу напомнить, что за первые попытки вскрывать трупы для изучения и операции живым людям - ваши верующие в свое время пытали и сжигали ученых на кострах.
Ангел, берегущий тебя, или фортуна, как хотите это называйте, - это личное и только твое, вголос об этом не бахвалятся..
Ну а курсанту - скорейшего и полного выздоровления, и пусть его ангел его бережет.
Але от чомусь,синагоги вони не чіпали.
Де, тут «ангели, серафіми, херувіми» ?
с авиафорума
предпосадочная, высота ниже 200м - закрылки 38, скорость +- 230 , Ру-19 А300 -малый газ ... отказ левого ... у экипажа несколько секунд для расспознания отказа ... и только правильные действия : убрать закрылки до 15, удержать от разворота и опрокидования на левое крыло, создать крен вправо (в это время борт инженер "обрабатывает" отказавший двигатель) и произвести посадку ( на высоте ниже 50 метров двигатель "не обрабатывать" иначе самолёт входит в землю по спирали ... и это записано кровью . ....
Непонятно, зачем на низкой высоте такая полезная возможность, как флюгирование, не срабатывает, как Вы пишете.
http://an-26.com/eng/chapter-1f.php an-26.com › eng
Система не допускает включения стартеров-генераторов в стартерном ... ШР16П2ЭШ5; 4 - кон¬цевой выключатель блокировки автофлюгирования в АДТ; ... когда двигатель не работает, контакты находятся в замкнутом состоянии. ... Количество отбираемого воздуха сохраняется до высоты 6000 м; выше ...
Написано однозначно: "Если система автофлюгирования отказала... винт отказавшего двигателя необходимо зафлюгировать принудительно, для чего нажать кнопку КФЛ-37. Если винт не зафлюгировался от кнопки, зафлюгировать его краном... Летуны не учат матчасть!
...При отказе двигателя на высоте меньше 20 м посадку выполнять без флюгирования винта отказавшего двигателя ... Флюгирование винта в этом случае вызывает раскачку самолета и усложняет посадку."
Интересно также, что: "Отказ одного двигателя... с немедленным флюгированием винта отказавшего двигателя не вызывает трудностей в пилотировании самолета. Максимальные усилия на органах управления для удержания самолета от крена и разворота находятся в допустимых пределах и могут быть сняты триммерами."
Тут ще ось яке питання.
Таке враження, що пілот намагався саджати літак на шоссе...
От це, шарада.
Ну, і Вам респект, що проробили мануал Ан-26, на випадок відмови двигуна.
Не бажаю щоб згодилося, але знаєте, життя, то іноді такий сюрпрайз.
З чого подібні висновки?
То командир настільки вміло зманеврував зменшуючи швидкість приземлення летячи боком до напряму приземлення.
"Расследование авиакатастроф". Посадка Boeing 737 в Новом Орлеане. Эпизод "Посадка невозможна"
Дай Бог этому парню выздороветь и больше никогда не падать, а высоко летать и удачно приземляться.
где не появится - катастрофа
Стрёмная семейка. Не пускайте их в самолёты.
То навіть гірше клітки.
Виштовхнули вищі сили бо не прийшла пора помирати.
Трудно конечно восстановить картину произошедшего без информации. Поэтому это только предположение, как он выжил .
Но выпадать наверно начали ещё до удара об землю . Иначе как бы он выжил?