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Местные выборы: в Волновахе представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой партии, - полиция
По предварительным данным, представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких лиц из другой партии. Начато досудебное расследование.
Об этом сообщает Волновахский отдел полиции, передает Цензор.НЕТ.
"26 сентября в Волновахский отдела полиции поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов представителями другой политической партии, которые препятствуют в реализации избирательных прав. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Топ комментарии
+11 вау
показать весь комментарий27.09.2020 14:07 Ссылка
+7 Вася Шевченко #371210
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+7 Привет
показать весь комментарий27.09.2020 14:10 Ссылка
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ты человеку даёшь 6 шекелей, которых у тебя отродясь не было.
Ты дебил.
https://censor.net/ru/user/383679
6 шекелей, держи
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-2850-72af-997d-dbc06f8f7aae
Ты, животное, не помнишь, что пишешь ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-2850-72af-997d-dbc06f8f7aae
вот пример :
https://censor.net/ru/user/383679
А какое это имеет отношение, к нику это господина?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-284e-710d-85c3-cca2949f6cb2
вот нахрена тут запятая ?
если не уточняете кто это сделал - то на фига эта новость???
Ни Турчинов, ни Луценко ничего о прослушке не говорили.
Ціль любої влади-ВЛАДА!
🤣🤣
Впрочем, подозреваю, что это были ОПЗЖ (в смысле РыгоАналы), их почерк. Хотя и зеленая плесень могла...