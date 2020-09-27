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Новости Местные выборы-2020
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Местные выборы: в Волновахе представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой партии, - полиция

Местные выборы: в Волновахе представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой партии, - полиция

По предварительным данным, представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких лиц из другой партии. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции, передает Цензор.НЕТ.

"26 сентября в Волновахский отдела полиции поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов представителями другой политической партии, которые препятствуют в реализации избирательных прав. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

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Автор: 

местные выборы (2752) Нацполиция (16549) Донецкая область (9920)


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Топ комментарии
+11
как же кварталовцам хочется быть у власти !
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27.09.2020 14:07
+7
одна баба казала що їй інша казала, як чула що казала її сусідка сусіду
если не уточняете кто это сделал - то на фига эта новость???
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27.09.2020 14:07
+7
Слуги уродов и опэзэжэ...больше некому...
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27.09.2020 14:10
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как же кварталовцам хочется быть у власти !
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27.09.2020 14:07 Ответить
О, стукачок виліз.
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27.09.2020 14:07 Ответить
ты их хоть раз в руках держал ? )))
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27.09.2020 14:12 Ответить
"к какая разница" © янелох великолепнейший
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27.09.2020 14:13 Ответить
ну шобы кому-то давать 6 шекелей, их, как минимум, надо иметь ))
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27.09.2020 14:15 Ответить
у него рубли и зеленые фантики от "Turbo"
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27.09.2020 14:16 Ответить
а кто написал "6 шекелей, держи" ?
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27.09.2020 14:18 Ответить
дебил, там написан его ник https://censor.net/ru/user/27028
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27.09.2020 14:20 Ответить
напиши адресу нової пошти я тобі памперсів пришлю.
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27.09.2020 14:27 Ответить
если ты кому-то что-то даёшь, оно как минимум у тебя должно быть.

ты человеку даёшь 6 шекелей, которых у тебя отродясь не было.

Ты дебил.
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27.09.2020 14:17 Ответить
из написанных тобой слов взял :

https://censor.net/ru/user/383679

6 шекелей, держи
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-2850-72af-997d-dbc06f8f7aae

Ты, животное, не помнишь, что пишешь ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-2850-72af-997d-dbc06f8f7aae
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27.09.2020 14:19 Ответить
та ты запятые ставишь где ни попадя, без всякой увязки с реальностью )))

вот пример :

https://censor.net/ru/user/383679

А какое это имеет отношение, к нику это господина?
https://censor.net/ru/comments/locate/3221465/019214b7-284e-710d-85c3-cca2949f6cb2
вот нахрена тут запятая ?
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27.09.2020 14:23 Ответить
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27.09.2020 16:47 Ответить
и що вы думаете? это чмо побежало жаловаться
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27.09.2020 14:47 Ответить
одна баба казала що їй інша казала, як чула що казала її сусідка сусіду
если не уточняете кто это сделал - то на фига эта новость???
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27.09.2020 14:07 Ответить
а шо на секретном совещании делал не государственный служащий Ермак тебя не интересует ?
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27.09.2020 14:14 Ответить
откуда ты узнал, что была прослушка ?

Ни Турчинов, ни Луценко ничего о прослушке не говорили.
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27.09.2020 14:16 Ответить
ему так в методичке написали))
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27.09.2020 14:17 Ответить
Поліція буде розслідувати? Смішно, ппц)))
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27.09.2020 14:08 Ответить
Слуги уродов и опэзэжэ...больше некому...
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27.09.2020 14:10 Ответить
Одна банда біля корита..
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27.09.2020 14:10 Ответить
похоже грязнее этих выборов в Украине еще небыло. плюсом идет маниакальное желание зедебилов менять законы в турборежиме. идиоты необученные
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27.09.2020 14:11 Ответить
А пораХуйте скільки деПутанів поміняли партій за роки Незалежності??
Ціль любої влади-ВЛАДА!
🤣🤣
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27.09.2020 14:19 Ответить
Вот почему не пишут кто, какой партии?! "Страна должна знать своих героев" (с)
Впрочем, подозреваю, что это были ОПЗЖ (в смысле РыгоАналы), их почерк. Хотя и зеленая плесень могла...
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27.09.2020 14:33 Ответить
Без назви партії це звичайна бабська плітка, а не новина!
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27.09.2020 16:07 Ответить
 
 