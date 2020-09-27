Местные выборы: в Волновахе представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой партии, - полиция

По предварительным данным, представители одной из политических партий подделали подписи и документы нескольких лиц из другой партии. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции, передает Цензор.НЕТ.

"26 сентября в Волновахский отдела полиции поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов представителями другой политической партии, которые препятствуют в реализации избирательных прав. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

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