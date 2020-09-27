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Новости Силовики
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Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

В Черниговской области в результате ДТП с участием 2 легковых автомобилей погибли 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция 01

Авария произошла сегодня, в 9:34 в Черниговское районное отделение полиции поступило сообщение о ДТП с участием автомобилей "Сузуки" и ВАЗ 2111 на трассе у Количевки.

Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция 02

Смотрите: Тройное ДТП произошло на Львовщине, два человека погибли, еще двух госпитализировали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция 03

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля "Сузуки" доставлен в больницу.

Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция 04
Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция 05

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На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ДТП (7684) Нацполиция (16549) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+5
десятка в тотал без шансов. **** отрыжка кацапского автопрома
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27.09.2020 14:14
+2
это так учат сейчас на курсах - на права можно сдавать экстерном а водить муж или сосед покажет как нужно .
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27.09.2020 14:15
+2
Права купив, а їздити не купив.
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27.09.2020 14:17
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Горбатий Запорожець найкращий автомобіль для постсовка.
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27.09.2020 14:11 Ответить
это так учат сейчас на курсах - на права можно сдавать экстерном а водить муж или сосед покажет как нужно .
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27.09.2020 14:15 Ответить
Права купив, а їздити не купив.
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27.09.2020 14:17 Ответить
десятка в тотал без шансов. **** отрыжка кацапского автопрома
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27.09.2020 14:14 Ответить
рос автопром таки дерьмо но можно погибнуть и на самокате попав в ДТП .
учат так практики нет гонора за рулем аж через край а машины мощьные - ума бы еще добавить !!!!
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27.09.2020 14:17 Ответить
Всё зависит от ситуации. После аварии 6-ка уехала своим ходом, а Сузуки на эвакуаторе.
Дві людини загинули, одну госпіталізовано унаслідок ДТП на Чернігівщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1078
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27.09.2020 14:29 Ответить
Видимо слышком медленно ехали.
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27.09.2020 14:16 Ответить
Мокрая дорога и высокая скорость поставили жигуля боком на встречку... и всё...
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27.09.2020 14:18 Ответить
Ну вот, ещё два трупа, а мы Карабах обсуждаем
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27.09.2020 14:21 Ответить
Карабах практически по теме, так как в жигулях были Азейбаржанцы.
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27.09.2020 14:26 Ответить
Сузука будет долго жить, так как её заранее похоронили. На фото не Сузуки, а SEAT Altea. Ну и за рулём жигулей были горячие Азейбаржанские парни, видать любили скорость.
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27.09.2020 14:25 Ответить
японске краше чем говноваз..аж двигло выпало
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27.09.2020 19:12 Ответить
двиг выпал из япошки.
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27.09.2020 19:18 Ответить
из вазишки какашки
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27.09.2020 21:41 Ответить
 
 