Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО
В Черниговской области в результате ДТП с участием 2 легковых автомобилей погибли 2 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Авария произошла сегодня, в 9:34 в Черниговское районное отделение полиции поступило сообщение о ДТП с участием автомобилей "Сузуки" и ВАЗ 2111 на трассе у Количевки.
В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля "Сузуки" доставлен в больницу.
На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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учат так практики нет гонора за рулем аж через край а машины мощьные - ума бы еще добавить !!!!