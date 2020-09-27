Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

В Черниговской области в результате ДТП с участием 2 легковых автомобилей погибли 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Авария произошла сегодня, в 9:34 в Черниговское районное отделение полиции поступило сообщение о ДТП с участием автомобилей "Сузуки" и ВАЗ 2111 на трассе у Количевки.

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В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля "Сузуки" доставлен в больницу.





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На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.