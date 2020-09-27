Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе.

"В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар", - цитирует Минобороны Азербайджана Украиснкая правда, передает Цензор.НЕТ.

При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.

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"Подразделения Азербайджанской Армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои", - заявили в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Армении информацию о взятии под контроль армией Азербайджана 6 поселков опровергли: "Министерство обороны Азербайджана сообщает, что азербайджанская армия захватила 6 населенных пунктов - это неправда. Вышеупомянутое - это еще одна информативная провокация азербайджанской пропаганды".

"Предпринятые по всему периметру линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск атаки ВС Азербайджана успешно отражаются со стороны подразделений Армии обороны. Противник несет потери", - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян и обнародовала видео уничтожения якобы военной техники армии Азербайджана.

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Видео: Минобороны Армении

Губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян заявил, что Азербайджан начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов в направлении Арцаха. Он добавил, что ситуация в приграничных населенных пунктах стабильная и контролируемая, пишет РБК-Украина.

"В направлении Арцаха противник начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов. Как в Арцахе, так и на границах Тавуша, наша мощная армия готова к разрушительному контрудару. В Тавуше все от мала до велика, выражают готовность поддержать наших соотечественников, братьев и сестер в Арцахе", - заявил Чобанян.

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана опровергло данную информацию.

"Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций", - говориться в сообщении.