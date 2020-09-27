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Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе.

"В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар", - цитирует Минобороны Азербайджана Украиснкая правда, передает Цензор.НЕТ.

При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.

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"Подразделения Азербайджанской Армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои", - заявили в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Армении информацию о взятии под контроль армией Азербайджана 6 поселков опровергли: "Министерство обороны Азербайджана сообщает, что азербайджанская армия захватила 6 населенных пунктов - это неправда. Вышеупомянутое - это еще одна информативная провокация азербайджанской пропаганды".

"Предпринятые по всему периметру линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск атаки ВС Азербайджана успешно отражаются со стороны подразделений Армии обороны. Противник несет потери", - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян и обнародовала видео уничтожения якобы военной техники армии Азербайджана.

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Видео: Минобороны Армении

Губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян заявил, что Азербайджан начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов в направлении Арцаха. Он добавил, что ситуация в приграничных населенных пунктах стабильная и контролируемая, пишет РБК-Украина.

"В направлении Арцаха противник начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов. Как в Арцахе, так и на границах Тавуша, наша мощная армия готова к разрушительному контрудару. В Тавуше все от мала до велика, выражают готовность поддержать наших соотечественников, братьев и сестер в Арцахе", - заявил Чобанян.

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана опровергло данную информацию.

"Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций", - говориться в сообщении.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+125
Когда нибудь, в недалёкой перспективе, будут сообщения аналогичного типа.
Украинская армия освободила от оккупантов - 6 населённых пунктов на Донбассе, потом ещё 10, а потом города Донецк и Луганск.
Только так а не иначе. Только силой, военным путём будут освобождены оккупированные рашкой Донбасс и Крым... а не всякими там вечными минскими переговорами, договорами, прекращениями огня, итд.
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27.09.2020 14:29
+71
Удачі і Перемоги Азербайджану!
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27.09.2020 14:32
+57
Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан заявив про взяття під свій контроль шести селищ. Вірменія спростовує - Цензор.НЕТ 6897
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27.09.2020 15:05
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А кто у нас мутит воду постоянно? Она, все она - параша... Сначала царская, потом комуняцкая, теперь бандитская...
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27.09.2020 15:13 Ответить
Тю - само собой. Если б кто-то конкретно из людей - было бы интересней.
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27.09.2020 15:22 Ответить
Пожалуйста - при царе полковник Лазарев.
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27.09.2020 15:27 Ответить
XD
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27.09.2020 15:37 Ответить
Кстати Лаптестан должен по договору за армян вписатся! Вот будет веселуха когда лаптеногие от айзеров отгребут!
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27.09.2020 14:38 Ответить
Там кацапська армія і стоїть.
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27.09.2020 14:40 Ответить
Ну даже если и стоит то сухопутной границы между Лаптестаном и Арменией нету. Так что запасаемся попкорном!
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27.09.2020 14:47 Ответить
Карабах - это не Армения, хотя 94% населения там армяне...
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27.09.2020 14:41 Ответить
Карабах Армения считает своим а при нападении на члена ОДКБ все остальные члены там помоему кроме Лаптестана еще Казахстан и беларусь должны вписатся так Лаптестан должен вписатся без вариантов!
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27.09.2020 14:46 Ответить
І відхватити від Турції пілюлєй.
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27.09.2020 14:53 Ответить
От Азербаджана =)))
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27.09.2020 14:54 Ответить
Не считает, более того, Армения даже не признает ее независимость. То есть, пока Азербайджан не начнет боевые действия на территории Армении, никакого ОДКБ не будет.
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27.09.2020 15:17 Ответить
За азеров Турки.Если впишуться по полной мало кацапам и армянам не покажется.
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27.09.2020 15:12 Ответить
Придется ***** опять своих боевиков вагнеровцев из дамбаса перекидывать в новую горячую точку. Не зря ***** и Жириновский визжали что позарез нужно захватить Украину чтобы пополнить запасы живой силой так как РФ скоро не сможет удерживать самостоятельно 1/10 часть суши
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27.09.2020 14:40 Ответить
Чим їх меньше-тим Нас більше!!)))
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27.09.2020 14:51 Ответить
Хачи сбивают Вертолет Азеров https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=ejyjymbuLVM&feature=emb_logo
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27.09.2020 14:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=ejyjymbuLVM&feature=emb_logo Сбит вертолёт Азеров
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27.09.2020 14:43 Ответить
"Из какого фильма скачали?" Коментарії читали?
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27.09.2020 14:49 Ответить
Ссылка на компьютерную стрелялку.
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27.09.2020 14:50 Ответить
Вроде бы стал большим, а все еще мультики смотришь
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27.09.2020 15:31 Ответить
кацап.... иди в .... спам
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27.09.2020 15:38 Ответить
Что за москвабадское враньё,Азербайджан начал освобождать только районы прилегающие к нагкарабаху которые захватили армяшки и россияшки,до Карабаха там ещё далеко.
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27.09.2020 14:43 Ответить
Армения это попугай Ара на плече кремлевского Палача в кавказском регионе.
Кукарекает то, что палач ему скажет, и пытается клюнуть с палаческой помощью соседа.
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27.09.2020 14:44 Ответить
Оперативное видео минобороны Азербайджана.
Сегодняшнее уничтожение дронами (скорее всего турецкими) передвижных РЛС и техники армян.
https://cdn.trend.az/2020/09/27/video_dusmen_texnikasi_mehv_270920.mp4
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27.09.2020 14:47 Ответить
Ой чується шухер і побіжать армяшки ховатися до рідненького братіка москаля, бо вони знають, що з неба на них падають бомби, а братанська техніка нічого не бачить, звідки летить і що летить. А ті погрзи про мобілізацію тільки посилять гвалт. Гоніть азербайджанці зі своєї землі армяшек і навіки запам*ятайте, що національність проживаючуго на твоїй землі має значення. Особливо, як там кацапи і їх союзники. Наш Крим і Донбас - там кацапів кишіло і що вони діяли на користь країни, яка їх приютила? Ні, вони падли, шкодили і привели туди "сруський мир".
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28.09.2020 08:24 Ответить
Моща армії Арменії??
😀
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27.09.2020 14:47 Ответить
святые мощи армии Армении )
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27.09.2020 14:50 Ответить
Наявність «пабєданосних відосіків» виключно вірменської сторони на Цензорі лишній доказ того, що Україна так і залишилась в російському інформаційному просторі.
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27.09.2020 14:50 Ответить
Прпосто азербайджанцы реально метелят армян, а армяне только победные видосики публикуют.
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27.09.2020 17:39 Ответить
на самом то деле тут все правильно сделана, с учетом нашего нейтралитета, представляются позиции обеих сторон
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27.09.2020 19:22 Ответить
пора драть армянскую мразоту в хвост и в гриву. Твари живут на чужой земле еще и свои права дерьмо качает.
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27.09.2020 14:57 Ответить
Нагірний Карабах "гібридно" анексували кацапи (365 армія РФ) а платити доведеться за це вірменам. Точніше тим ідіотам-вірменам які ще там залишились... По великому рахунку вся територія ******** Вірменії належала колись азербайджанським князям, що відображено в назвах населених пунктів навіть після 200 річної "зачистки" і переписування історії. Мені цікаво чи вдарять азербайджанці по кацапській військовій базі в Вірменії? Поки ця база існує війна буде продовжуватись ... до останнього вірменина.
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27.09.2020 15:02 Ответить
Гоніть путінських маріонеток до самого Єревана! (Ердоган вам у допомогу!)
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27.09.2020 15:03 Ответить
Війна в Нагірному Карабасі: Азербайджан заявив про взяття під свій контроль шести селищ. Вірменія спростовує - Цензор.НЕТ 6897
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27.09.2020 15:05 Ответить
+100500
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27.09.2020 17:15 Ответить
Дави путинские прокладки!
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27.09.2020 15:16 Ответить
Прокси
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27.09.2020 18:31 Ответить
Вот она, вся мощь скрепного оружия, в полной красе.
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27.09.2020 15:31 Ответить
Две еденицы техники когда с десяток как на ладони разве это уничтожение?Оттуда не должна была уйти ни одна коробка.
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27.09.2020 15:39 Ответить
Скоріше за все мінне поле.
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27.09.2020 16:24 Ответить
16:35

Военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию в направлении Агдере сложить оружие, чтобы избежать полного уничтожения расположенного там гарнизона и не допустить увеличения потерь. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«В случае оказания сопротивления каждое вооруженное лицо будет нейтрализовано», - говорится в сообщении.
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27.09.2020 15:45 Ответить
Выскажу свою скромную точку зрения: закончились ничем учения "Кавказ2020", следовательно нужно перевести обшественное внимание на новый эпизод: армяно-айзербайджанский конфликт..
Я думаю, что этот конфликт именно в эту дату планировали в Генштабе РФ еще весной этого года...
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27.09.2020 15:46 Ответить
В том то и дело! У России там сейчас находится серьозная групптровка, которую можно бромить на Айзербайджан, но , и Турки подтянули с ва ои войска,перебросили истрибительную авиацию прямо на аэродромы в Айзербаджане. *****, по идее должен помочь Армении, у них совместный договор , как с белорусами. Посмотрим, хапанет ли ***** эту наживку?
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27.09.2020 16:22 Ответить
***** не обязательно задействовать там Групировку, он может ударить калибрами с Каспия, как били по Сирии
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27.09.2020 16:26 Ответить
но разве в Азербайджане найдется столько ишаков для калибров,как в Сирии ?
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27.09.2020 16:36 Ответить
Теми калибрами, которые хаотично летают как хотят и куда хотят? Ну успехов.
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27.09.2020 17:37 Ответить
То есть , Путин дал заднюю и не поможет своим военным союзникам Армении? Прекрамная новость, это означает что Армения будет воевать сама,а значит проиграет- правильно я понимаю? Или может быть Диаспора Армян Европы надавят на Турцию? Ребята, турки с Севера еле сдерживают гаплыв беженцев в Европу, и он уже неоднакратно говорил- ребята, я могу и открыть границы, что вы будете делать потом?
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27.09.2020 16:46 Ответить
Эрдогану яйца не нужны, за его спиной стоят США и Британия! Этого достаточно чтобы Еаропа ограничилась очередными заявлениями в стиле озабоченности, а вот хватит ли яиц *****- вот это вопрос. Штаты облажили его уже со всех стопон, как Медведя. Знаешь как охотятся на Медведя с лайками? Его загоняют три четыре обученных лайки и начинают по очереди кусать за конечеости и нападать, он бросается то на одну то на вторую то на третью, в конечном итоге , устает отбиваться,и тупо садится на жопу, и машет лапами, пока лайки бегают вокруг него, в это время к нему на близкое растояние подходит охотник и одним ударом копья в сердце- убивает. Ничего не напоминает нет? А Германия и Фоанция будут сидеть и помалкивать и дышать в две дырочки, пока охотник с собаками медленно и уверенно доводит дело до кончины Ужасного Медведя!
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27.09.2020 17:02 Ответить
молодцы азербайджанцы.
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27.09.2020 16:08 Ответить
Алиев заявил, что Баку готов «покончить с проблемой Карабаха»
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27.09.2020 16:28 Ответить
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27.09.2020 16:31 Ответить
два скреподегенерата подряд - к дождю..
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27.09.2020 16:38 Ответить
путєн,ввєді вайска! І отримаєш дуже гарних мандюлей від Алієва з Ердоганом!
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27.09.2020 16:52 Ответить
плеживый Эрдоганку сцыт поэтому не влезет.
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27.09.2020 17:32 Ответить
Судячи з усього,ти просто дурень.
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27.09.2020 17:40 Ответить
зеленский, ермак(швондер), кравчук, фокин языком освободят оккупированные территории.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
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27.09.2020 17:06 Ответить
Звільнять азербайджанці свій Карабах швидко, по "хорватському" сценарію? Якщо будуть слухати "міжнародне співтовариство" та згають час на перемовини, перемир,я тощо, то втрутяться кацапи, як це було в Україні у серпні в 2014 році, коли вже ВСУ готові були вийти на кордон. А те, що каци втрутяться під егідою "миротворців", чи то з санкції ОБСЄ чи то самостійно, це 100%, їм не треба завершення цього конфлікту.
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27.09.2020 17:11 Ответить
РФ не может поддержать армян официально, только гибридно. Дело в том, что война не идет на территории Армении, и на Армению Азербайджан не напал, поэтому нельзя задействовать пункт ОДКБ о коллективной защите. Значит полномасштабной поддержки не будет. У Баку все шансы начать тотальное освобождение, тем более турки в этот раз, в отличие от 90-х готовы вписаться.
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27.09.2020 17:12 Ответить
Мамат Кунем!!
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27.09.2020 17:14 Ответить
хитрожопых ар Азербиджян решил немного пером пощекотать. И это правитьно и справедливо.
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27.09.2020 17:29 Ответить
Вот и славно. Одной язвой на карте станет меньше.
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27.09.2020 17:35 Ответить
Они сражаются за свои страны, за народы. А зелёная шваль устала от войны при том что окуппированы ошромные территории и ресурсы
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27.09.2020 17:37 Ответить
а кто подписал протоколы менцких подлецов?
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27.09.2020 17:38 Ответить
Предатели и подлецы, и сейчас их выполняют предатели и мрази кацапские. Это всё одна кобла антиукраинской нечисти, которую должны ликвидировать
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27.09.2020 17:42 Ответить
Эта мантра уже не работает 1,5 года как.

Порох умудрялся не идти на уступки *****, а ЗЕ пошел сразу с открытыми объятиями.

Итого:
Тот, кто подписал, обрек Роисю на санкции в течении 6 лет.
ЗЕ все просрал и пошел дружить с ******.
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27.09.2020 17:43 Ответить
Т.е. обрек Украину на поражение. По минскому договорняку сначала особый статус, амнистия и выборы, а потом контроль границ, что в принципе невыполнимо для украинской стороны.
А положить болт на тот договорняк НИЗЗЯ, а то западные партнеры нас не поймут, санкции снимут. Ну правда же, сам Петро Великий так говорил, что альтернативы минскому процессу не существует.
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27.09.2020 18:07 Ответить
Не объяснишь, дебил зеленый, как так вышло, что поражение пришло с ЗЕ, а не с Порохом?
При Порохе все пучком было и стрелять не запрещали.

Может покажешь, где написан тот бред, что ты огласил?
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27.09.2020 23:18 Ответить
кацап мінськ це все кацапське, вони присили про припинення вогню...
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27.09.2020 21:36 Ответить
Странно, но при Порохе все нормально было и кацапам наваливали по первое число.

Еще более странно, что ты об этом не знаешь или делаешь вид, что не знаешь.
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27.09.2020 23:15 Ответить
Подписал не значит выполнил, учи матчасть
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27.09.2020 17:49 Ответить
Військові навчання "Кавказ наш" тепер має своє наповнення.
Тактика москалів не міняється.........
під час воєнних змагань у 1941-56р. москалі стравлювали поляків з українцями, з метою дискредитації ОУН УПА війська НКВД перевдягали своїх зольдат і вбивали і гвалтували населення,під виглядом воїнів ОУН та Армії Кравйової заходили у села за харчами, а портім у ці домівки приходили війська НКВС і знову вбивали за антирадянську діяльність.
Москалям би нічого не коштувало у черговий раз обстріляти територію Карабаху і прилеглу територію Азердайджану............
Треба сподіватись що Азербайджан добре підготувався до цієї провокації.
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27.09.2020 18:07 Ответить
Армения это вассал путина. В ООН всегда голосует по отмашке Кремля, всегда голосует ПРОТИВ Украины!
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27.09.2020 18:13 Ответить
Вижу большинство комментов от сотрудников шашлычной " У Рафика"
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27.09.2020 18:52 Ответить
Карабах, Осетія, Придністровье, Донбас одного поля ягоди - Putinberry
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27.09.2020 19:22 Ответить
Надеюсь, что Азербайджан не повторит наши ошибки в Донбассе, если пошли в наступление, надо идти до конца и освобождать свою территорию, турки помогут, если карлик-педофил захочет помочь армянам.
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27.09.2020 23:32 Ответить
А як він допоможе армянам? Нападе на Азербайджан?
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28.09.2020 14:19 Ответить
обе стороны заяляют о победе над противником .
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28.09.2020 01:50 Ответить
Нічого дивного- позиційна війна типу Першої світової.
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28.09.2020 14:18 Ответить
а с чего все решили, что в Кремле поддерживают именно Армению...последняя ведь взбрыкнула и заявила о курсе в Европу...так что поддержки ей скорее всего не видать...опять же, с Азербайджаном у России гораздо больше торгового оборота, да и российское оружие он закупает на порядок больше, чем получавшие его в основном на халяву армяны...все не так однозначно, вобщем...
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28.09.2020 06:21 Ответить
А чия армія стоять в армяшек? А з ким армяшки в унісон голосують в ООН та інших міжнародних організаціях? Москалі підтримують армян і це правда. Але вони як зрадники всім продають зброю і в тому числі азербайджанцям, бо в останніх є гроші, а москалям всеодно кому продавати. І як завжди москалі зрадять свому брату армянину і залишить їх один на один з війною і проблемами. У москалів самих дупа підгорає і не вистачає ні сил, на грошей, щоб воювати одночасно в Сірії, Венесуелі, Україні, Грузії, Молдові, Карабасі, та ще і Білорусі. Як казав один класик:"дійшли вони до крайньої межі" і туди їм дорога.
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28.09.2020 08:31 Ответить
Мацквабаду дуже важко допомагати Арменії не тому що, якісь там договори, а тому що, вони не мають спільного кордону. Я маю великий сумнів в тому що, Турція, Грузія, чи Азербайджан пропустять кацапську військову допомогу в Арменію. Залишається тільки Іран але, і там є свої проблеми.
С другої сторони, за три десятиліття обидві сторони створили гарно укріплені та глибоко ешелоновані лінії фронту з мінними полями і пристріляними просторами. То ж, будь-який наступ неминуче буде супроводжуватися великими втратами.
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28.09.2020 14:16 Ответить
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