Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе.
"В ходе успешной войсковой операции подразделения азербайджанской армии освободили селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар", - цитирует Минобороны Азербайджана Украиснкая правда, передает Цензор.НЕТ.
При этом представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что во время операции были уничтожены посты в направлении Агдаринского района и Муровдага, а господствующие высоты взяты под контроль.
"Подразделения Азербайджанской Армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяженности фронта идут ожесточенные бои", - заявили в Минобороны Азербайджана.
В Минобороны Армении информацию о взятии под контроль армией Азербайджана 6 поселков опровергли: "Министерство обороны Азербайджана сообщает, что азербайджанская армия захватила 6 населенных пунктов - это неправда. Вышеупомянутое - это еще одна информативная провокация азербайджанской пропаганды".
"Предпринятые по всему периметру линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск атаки ВС Азербайджана успешно отражаются со стороны подразделений Армии обороны. Противник несет потери", - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян и обнародовала видео уничтожения якобы военной техники армии Азербайджана.
Видео: Минобороны Армении
Губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян заявил, что Азербайджан начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов в направлении Арцаха. Он добавил, что ситуация в приграничных населенных пунктах стабильная и контролируемая, пишет РБК-Украина.
"В направлении Арцаха противник начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов. Как в Арцахе, так и на границах Тавуша, наша мощная армия готова к разрушительному контрудару. В Тавуше все от мала до велика, выражают готовность поддержать наших соотечественников, братьев и сестер в Арцахе", - заявил Чобанян.
В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана опровергло данную информацию.
"Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций", - говориться в сообщении.
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Кукарекает то, что палач ему скажет, и пытается клюнуть с палаческой помощью соседа.
Сегодняшнее уничтожение дронами (скорее всего турецкими) передвижных РЛС и техники армян.
https://cdn.trend.az/2020/09/27/video_dusmen_texnikasi_mehv_270920.mp4
😀
Военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию в направлении Агдере сложить оружие, чтобы избежать полного уничтожения расположенного там гарнизона и не допустить увеличения потерь. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«В случае оказания сопротивления каждое вооруженное лицо будет нейтрализовано», - говорится в сообщении.
Я думаю, что этот конфликт именно в эту дату планировали в Генштабе РФ еще весной этого года...
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
Порох умудрялся не идти на уступки *****, а ЗЕ пошел сразу с открытыми объятиями.
Итого:
Тот, кто подписал, обрек Роисю на санкции в течении 6 лет.
ЗЕ все просрал и пошел дружить с ******.
А положить болт на тот договорняк НИЗЗЯ, а то западные партнеры нас не поймут, санкции снимут. Ну правда же, сам Петро Великий так говорил, что альтернативы минскому процессу не существует.
При Порохе все пучком было и стрелять не запрещали.
Может покажешь, где написан тот бред, что ты огласил?
Еще более странно, что ты об этом не знаешь или делаешь вид, что не знаешь.
Тактика москалів не міняється.........
під час воєнних змагань у 1941-56р. москалі стравлювали поляків з українцями, з метою дискредитації ОУН УПА війська НКВД перевдягали своїх зольдат і вбивали і гвалтували населення,під виглядом воїнів ОУН та Армії Кравйової заходили у села за харчами, а портім у ці домівки приходили війська НКВС і знову вбивали за антирадянську діяльність.
Москалям би нічого не коштувало у черговий раз обстріляти територію Карабаху і прилеглу територію Азердайджану............
Треба сподіватись що Азербайджан добре підготувався до цієї провокації.
С другої сторони, за три десятиліття обидві сторони створили гарно укріплені та глибоко ешелоновані лінії фронту з мінними полями і пристріляними просторами. То ж, будь-який наступ неминуче буде супроводжуватися великими втратами.