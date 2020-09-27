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ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, - Боррель

ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"27 сентября 2020 начались боевые действия вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, что, к сожалению, привело к военным и гражданским жертвам. Европейский Союз призывает к немедленному прекращению вражды, к деэскалации и к строгому соблюдению режима прекращения огня.

Является необходимым срочное и безусловное возвращение к переговорам по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ ", - говорится в документе, обнародованная на сайте Европейской службы внешних действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Также смотрите: Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+16
Ваш режим "прекращения огня" не дає жодних результатів вже з 94 року.
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27.09.2020 15:47
+16
Боррель, расскажи это *****
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27.09.2020 15:48
+15
Я убежден, что эти пропагандоны уже отправились защищать свою родину
Араик Степанян

Ашот Габрелянов

Андраник Мигранян

Тигран Кеосаян

Сергей Кургинян

Маргарита Симоньян

Рафаэль Ордуханян

Александр Сагомонян

Саркис Сатурян

Каринэ Геворгян
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27.09.2020 15:56
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Ваш режим "прекращения огня" не дає жодних результатів вже з 94 року.
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27.09.2020 15:47 Ответить
Боррель, расскажи это *****
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27.09.2020 15:48 Ответить
Там "росказней" більше ніх у романах... Головне це ринок енергоносіїв і боротьба за нього. Бо гроші і політика невід'ємні.
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27.09.2020 15:55 Ответить
россии нужен рост цен на нефть и газ, а в преддверии зимы самое время напомнить это... армения послушно постреляла...азербайджан ответил...ему тоже нужен рост цен на нефть...
этот кавказский узел - один из мировых регуляторов цен на энергоносители
так было, так и будет
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27.09.2020 16:00 Ответить
А то шо? озабоченность 10 левела?
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27.09.2020 15:48 Ответить
От про Україну можна й забути.
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27.09.2020 15:49 Ответить
_Ох уж эти подлые лицемеры... Они, видите ли, призывают обе стороны, а не агрессора и оккупанта. Мудаки!
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27.09.2020 15:49 Ответить
А то шо?
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27.09.2020 15:50 Ответить
А нафига? Пускай азеры освобождают свою землю.
А паРаша в очередной раз окажется в ...опе!
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27.09.2020 15:50 Ответить
П.С.
Вы лучше зебильного Клоуна к банкомату не подпускайте.
Мальчик ведь кагальный - все тырит.
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27.09.2020 15:52 Ответить
На обсешников еще армяне и айзера болт не ложили. Этот пробел будет исправлен.
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27.09.2020 15:51 Ответить
Конфликт между двумя Арменией и Азербайджаном возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.
Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве рашки, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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27.09.2020 15:51 Ответить
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27.09.2020 15:55 Ответить
Такую судьбу видать готовят и Донбассу- многолетние переговоры с периодическими обострениями.
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27.09.2020 16:07 Ответить
Борель , зрозумій , телепню підкацапський, що Карабах - це не банкомат , який можна вимкнути .
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27.09.2020 15:52 Ответить
не получится ничего, не перестанут стрелять так как вы (Европа) забыли самое главное, выразить озабоченность, или очень глубокую озабоченность
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27.09.2020 15:52 Ответить
парламенту ЕС поставте пластинку - Песня про комбайнеров
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27.09.2020 15:53 Ответить
Фокин-поезжай разрули,ситуацию.
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27.09.2020 15:55 Ответить
Все страны признают территориальную целостность Азербайджана. Решения и резолюции, принятые в рамках международных организаций, отчетливо подтверждают, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. В четырех резолюциях Совета Безопасности ООН говорится, что армянские вооруженные силы должны быть немедленно, полностью и безоговорочно выведены с оккупированных территорий. Около тридцати лет эти резолюции остаются на бумаге. Около тридцати лет в рамках Минской группы ведутся переговоры, а в результате Армения парализовала переговорный процесс, регулярно совершая военные провокации. Наряду с ООН, все другие ведущие международные организации поддерживают нашу справедливую позицию. Движение неприсоединения - второй по величине после Организации Объединенных Наций международной институт, и сегодня Азербайджан председательствует в этом институте. Они приняли справедливую резолюцию в связи с конфликтом. Организация исламского сотрудничества приняла справедливые резолюции. Решения ОБСЕ, резолюции Европейского парламента поддерживают нашу позицию. Наша позиция основана на международном праве и справедливости", - сказал сегодня президент Азербайджана Алиев.
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27.09.2020 15:55 Ответить
Типа - нужно просто перестать стрелять?
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27.09.2020 15:56 Ответить
Я убежден, что эти пропагандоны уже отправились защищать свою родину
Араик Степанян

Ашот Габрелянов

Андраник Мигранян

Тигран Кеосаян

Сергей Кургинян

Маргарита Симоньян

Рафаэль Ордуханян

Александр Сагомонян

Саркис Сатурян

Каринэ Геворгян
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27.09.2020 15:56 Ответить
Авакова бы в авангарде отправить .
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27.09.2020 15:58 Ответить
...и без возврата...
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27.09.2020 16:29 Ответить
Вах, джан арсен с роюкзаками уже выехал помогать своей исторической родине или его тут украинцы не плохо кормят?
Ереван, Ереван, какой Ереван, нас здесь не прлохо кормят.
ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, - Боррель - Цензор.НЕТ 5058
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27.09.2020 16:03 Ответить
Александр Сагомонян
Прочитав спочатку як Самогонян.
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27.09.2020 16:28 Ответить
30 лет разговоров не хватит ПОД ВАШЕЙ эгидой? Какой результат?
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27.09.2020 15:57 Ответить
_Смертельно раненный людоед воспрял и набрался сил. Вот каков результат. Мало того, они его сами же и вскормили своими бабками.
"13.2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
13.3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
13.4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?"
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27.09.2020 16:02 Ответить
Когда шел развал совка, надо было и РСФСР развалить на 10 государств.
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27.09.2020 16:09 Ответить
Мысль хорошая.
Но. Западу было не выгодно иметь на востоке с десяток-другой стран с ядерным оружием. Поэтому эти "вечно озабоченные" сделали все, шобы Украина и остальные утратили статус ядерных держав.
И именно поэтому запад не хотел и не хочет развала паРаши.
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27.09.2020 16:22 Ответить
Собрали бы в радиусе московской области несколько десятков установок - остальное под нож, как это сделали у нас.
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27.09.2020 16:25 Ответить
Я добре пам'ятаю ті часи. Тоді взагалі йшла мова, що вони можуть розвалитися на 40 держав. З їхніми купами автономних республік, округів та областей. До того ж деякіі автономні республіки мали розвадитися як то Чечено_Інгушська, Кабардино-Балкарська та інші.
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27.09.2020 16:35 Ответить
Хватило бы и на 10. Сейчас не было бы захвата Крыма и дичи на Донбассе.
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27.09.2020 16:50 Ответить
Та хоча б на три і то у них почалися б внутрішні проблеми і явно було б не до України. На дві мало, бо дві назад з'єднати легше.
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27.09.2020 16:58 Ответить
Я в 90-ті дуже хотів, щоб у них реально була якась заварушка, щоб їм було не до нас. Реально Чечня відтягнула час, інакше б вони напали на нас раніше. Грузія у 2008 то була їх генеральна репетиція перед нападом на нас. Багатьом це було тоді зрозуміло, що напад на нас - лише питання часу. Ще до Революції Гідності вже в Інтернеті гуляла інформація, що одразу після Олімпіади в Сочі ***** на нас нападе.
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27.09.2020 17:05 Ответить
Они и сейчас сидят на низком старте ждут очередной внутренней заварушки вокруг власти в Киеве. Поэтому и не будет особых кардинальных шагов у нашей оппозиции. В отличие от обывателей, люди с мозгами понимают чем это может закончиться.
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27.09.2020 17:11 Ответить
Там турки со своими байкатарами помогают армянам "просто перестать стрелять"
ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, - Боррель - Цензор.НЕТ 134
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27.09.2020 15:57 Ответить
Там вроде как больше 10 ЗРК Оса раскатали.
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27.09.2020 16:11 Ответить
Вместо реальной помощи...очередная ОЗАБОЧЕННОСТЬ!
Азейбаржан! Вжарте этих про ********** абизьян!
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27.09.2020 15:58 Ответить
Если кацапы не влезут то там делов на неделю с полной зачисткой.
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27.09.2020 15:59 Ответить
Вірмени- це і є кацапи.
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27.09.2020 16:32 Ответить
Они не кацапы, они подкацапники. Идиотам не надо было лезть в Карабах,, сейчас бы Закавказье процветало и забыли бы о существовании запоребрика давно.
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27.09.2020 16:52 Ответить
Під егідою цього сліпоглухонімого ОБСЄ ще не один конфлікт не вирішено. І кацапів там повно.
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27.09.2020 15:58 Ответить
Да чего там призывать? Вы озабоченность выразите и газ с рефтью у Параши покупайте, вместо того что бы придушить этот московский гадюшник, и будет вам счастье. Так и в прошлом столетии европейцы всё призавали да призывали Германию прекратить, итоги всем известны от таких призывов.
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27.09.2020 16:00 Ответить
Это фактически ответ этому Борелю
"Историческая справедливость на нашей стороне, потому что это наша родная земля, земля наших предков. Международное право на нашей стороне. Все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана" - заявил сегодня президент Азербайджана Алиев.
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27.09.2020 16:00 Ответить
КавказЦентр

Крупнейший НПЗ #Турции Star отказался от российской #нефти - Москва потеряла ключевого покупателя. Турки предпочли сотрудничать с Норвегией и Ираком.
Любопытно, что Star был построен Азербайджаном.
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27.09.2020 16:02 Ответить
Так, а Шо, озабоченности не будетЬ?
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27.09.2020 16:12 Ответить
Как уже достали эти голуби-миротворцы... Ничего не делают, а одни заявы штампуют...
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27.09.2020 16:14 Ответить
Импотенты озабоченные вылезли...
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27.09.2020 16:16 Ответить
Мамадарагая. И у них "минский процесс".
Азербайджанцы, не слушайте никого.
Защищайте свою Родину.
Не ищите мира ни в чьих глазах.
Ждем вашей победы!!!
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27.09.2020 16:17 Ответить
В жопу идите. В крыму и на дамбасе вы уже напризывались. Теперь не суньте свой нос в Азербайджан и дайте азерам и туркам отп***ть касабов, вернуть свои земли и загнать мокшанскую орду обратно в мокшанские болота.
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27.09.2020 16:25 Ответить
"ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе".А то как объявят "глубокую озабоченность", что мало не покажется.
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27.09.2020 17:17 Ответить
Вы ещё больше выражайте озабоченность, стройте потока северные , так ************ и на вашей территории войнушку организуют скоро .
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27.09.2020 17:44 Ответить
Терпіли возбудились своєю перманентною стурбованістю і терпимістю до агресорів і анексантів. Скоро фюрер піде ордою на Берлін, а вони турбуються і вічно схвильовані. Треба було турбуватись раніше, ще до масонського проекту впровадження всесвітнього хаосу, і тих хто почав війну в Карабасі душити санкціями в зародку, як і фюрера Московської тартарії.
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27.09.2020 18:27 Ответить
Європу слухати - тільки затягувати конфлікт і збільшувати кількість жертв . Особливо - стару Європу , глибоко занепокоєну .
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27.09.2020 18:35 Ответить
Чета ЕС не призывало прекратить геноцид азербайджанцев в г.Ходжалы в 1992 году и не требовало прекратить захваты территорий Азербайджана. Лучше пусть выразят озабоченность карлику, который проводит тот же геноцид в Сирии, вызывая миллионные волны беженцев в то же ЕС
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27.09.2020 18:46 Ответить
Нафіг його слати.
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27.09.2020 18:55 Ответить
 
 