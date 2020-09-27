ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, - Боррель
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"27 сентября 2020 начались боевые действия вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, что, к сожалению, привело к военным и гражданским жертвам. Европейский Союз призывает к немедленному прекращению вражды, к деэскалации и к строгому соблюдению режима прекращения огня.
Является необходимым срочное и безусловное возвращение к переговорам по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ ", - говорится в документе, обнародованная на сайте Европейской службы внешних действий.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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этот кавказский узел - один из мировых регуляторов цен на энергоносители
так было, так и будет
А паРаша в очередной раз окажется в ...опе!
Вы лучше зебильного Клоуна к банкомату не подпускайте.
Мальчик ведь кагальный - все тырит.
Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве рашки, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
Араик Степанян
Ашот Габрелянов
Андраник Мигранян
Тигран Кеосаян
Сергей Кургинян
Маргарита Симоньян
Рафаэль Ордуханян
Александр Сагомонян
Саркис Сатурян
Каринэ Геворгян
Ереван, Ереван, какой Ереван, нас здесь не прлохо кормят.
Прочитав спочатку як Самогонян.
"13.2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
13.3 И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
13.4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?"
Но. Западу было не выгодно иметь на востоке с десяток-другой стран с ядерным оружием. Поэтому эти "вечно озабоченные" сделали все, шобы Украина и остальные утратили статус ядерных держав.
И именно поэтому запад не хотел и не хочет развала паРаши.
Азейбаржан! Вжарте этих про ********** абизьян!
"Историческая справедливость на нашей стороне, потому что это наша родная земля, земля наших предков. Международное право на нашей стороне. Все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана" - заявил сегодня президент Азербайджана Алиев.
Крупнейший НПЗ #Турции Star отказался от российской #нефти - Москва потеряла ключевого покупателя. Турки предпочли сотрудничать с Норвегией и Ираком.
Любопытно, что Star был построен Азербайджаном.
Азербайджанцы, не слушайте никого.
Защищайте свою Родину.
Не ищите мира ни в чьих глазах.
Ждем вашей победы!!!