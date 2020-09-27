ЕС призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"27 сентября 2020 начались боевые действия вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, что, к сожалению, привело к военным и гражданским жертвам. Европейский Союз призывает к немедленному прекращению вражды, к деэскалации и к строгому соблюдению режима прекращения огня.

Является необходимым срочное и безусловное возвращение к переговорам по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ ", - говорится в документе, обнародованная на сайте Европейской службы внешних действий.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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