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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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У родственников погибших в авиакатастрофе под Чугуевом с 28 сентября начнут брать образцы ДНК для экспертизы, - Харьковская ОГА

У родственников погибших в авиакатастрофе под Чугуевом с 28 сентября начнут брать образцы ДНК для экспертизы, - Харьковская ОГА

С понедельника, 28 сентября, будет начат забор ДНК-образцов у родственников погибших в авиакатастрофе в Харьковской области, чтобы идентифицировать тела курсантов и офицеров.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера полдня занимались тем, чтобы установить лиц, у которых будут браться ДНК-образцы для экспертизы. По последней информации от органов досудебного следствия, уже завтра, в понедельник, начнется отбор образцов ", - сказал Кучер.

Экспертизы, по данным председателя ОГА, будут проводить в Харькове.

По словам чиновника, в Харькове сейчас находятся 16 из 20 семей курсантов. Со всеми семьями контакт поддерживает Национальный университет Воздушных сил им. Кожедуба.

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"Установлены контакты и налажено коммуникацию с 20 семьями курсантов. Проведенные встречи уже с 16, с 4 семьями поддерживается телефонная связь и спланированы встречи. Организовано бесплатное размещение, обеспечение автотранспортом, питание, обеспечено медицинское и психологическое сопровождение", - отметил Кучер.

По его информации, часть семей не требует временного жилья, поскольку являются жителями Харькова или области, 6 семей пока разместили в гостинице, остальные разместились по желанию самостоятельно, кто-то находится в квартирах, которые в Харькове снимали их дети.

Ранее вице-премьер Олег Уруский сказал, что ДНК-экспертизы будут продолжаться 2-3 недели. Пока ни одно из найденных тел не идентифицировано.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) жертвы (2091) Кучер Алексей (64)


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У родичів загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом із 28 вересня розпочнуть брати зразки ДНК для експертизи, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 3961
У родичів загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом із 28 вересня розпочнуть брати зразки ДНК для експертизи, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 9919
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27.09.2020 16:27 Ответить
У родичів загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом із 28 вересня розпочнуть брати зразки ДНК для експертизи, - Харківська ОДА - Цензор.НЕТ 8447
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27.09.2020 16:28 Ответить
 
 