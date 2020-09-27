Война в Карабахе: Удар беспилотников Азербайджана по системам ПВО ВС Армении. ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана показало первые видеокадры действий азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт haqqin.az.
На кадрах видно, как беспилотная авиация Азербайджана уничтожает системы противовоздушной обороны и другую боевую технику вооруженных сил Армении.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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я про другое - срочники в крутилках не вельми дуже соображают
В ПРО срочников конечно не посадят, даже возможно и контрактников нет, только кадровые офицеры, я так предполагаю. А в "ОСУ" или "БУК" на не главные функции, почему бы и нет. Как минимум механик-водитель может и не владеть знаниями по управлению радаром и быть обычным трактористом или водилой колесной техники.
Что такого более сверхнавороченного в вождении Осы, чем в вождении к примеру т-90? Почему ее не может водить срочник, а танк может?
Там 5 человек на борту. Все пятеро обслуживают электронику? А кто колеса надувает и воду в радиатор льет, инженеры-электронщики?
А ведь могли не выделываться и давно мирно отдать Азербайджану его территории.
« ...для нас там интересно одно: Армению, как и ЛДНР вооружает и курирует РФ. Азербайджан - сотруднчиает с турками (как и мы).
В Сети уже есть видео, где халяльные турецкие байрактары множат на ноль армянские ПВО. Полагаю, в спорах вокруг целесообразности их покупки и локализации, можно поставить точку: это работает, и работает хорошо. Все эти тонны дерьма, что "Порошенко купил не такие беспилотники" - туфа, а их авторы из кала_мойского 95 квартала поели навозу. Бон аппетит.»
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2763288147216888&id=100006071894836#_=_ -потерять бпла (пусть и дорогой) , куда лучше, чем и ЛА и экипаж...
Я никогда не опущусь до твоего уровня и не собираюсь отвечать тебе оскорблениями на оскорбления, 'кормилец'. Кого ты можешь накормить, просиживая сутками на Цензоре?
Хамло соевое, на какой помойке вас только понабирали
Але ваше завдання - це суцільна зрада , це пошуки ворогів, це принизливе відношення до співрозмовників. В решті решт , ви працюєте саме на хремль , який спить та бачить , як ви тут поділили всіх українців на правильних або ні. Ви намагаєтесь приватизувати патріотизм ? Хто вам дав на це право?
Даже Минск там тоже присутствует. Как теперь это все ясно, как белый день !
пока армяшки размениваются на уничтожении танков . айзера выбивают ихнее ПВО . а вот когда зонтика не станет тогда дойдет черед и до армянских танков и БТРов
Уничтожено
-22 танка и др. https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #армянской бронетехники
-15 систем ПВО
-18 дронов
-8 артиллерийских систем
-3 склада с оружием и боеприпасами
- Уничтожены и ранены 550 армянских солдат
https://www.kavkazcenter.com/russ/