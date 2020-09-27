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Война в Карабахе: Удар беспилотников Азербайджана по системам ПВО ВС Армении. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана показало первые видеокадры действий азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт haqqin.az.

На кадрах видно, как беспилотная авиация Азербайджана уничтожает системы противовоздушной обороны и другую боевую технику вооруженных сил Армении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения военной техники Азербайджана. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Также смотрите: Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) беспилотник (3727) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+133
Азербайджан показывает Украине как нужно освобождать свои оккупированные земли.
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27.09.2020 16:29
+93
Ну, что вы, исключительно азербайджанские. Турецких тамнету. Ихтамнету.
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27.09.2020 16:36
+79
Вспоминаю, как "унылый касьянов" тошнил в интернетах, турецкие бпла полное гавно, и что Порошенко нужно повесить за покупку бпла байрактар..
И где сейчас Касьянов?!
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27.09.2020 16:39
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Страница 3 из 3
срочников на крутилки посадили... ну и все
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27.09.2020 17:47 Ответить
Так я ж и говорю - "ну и все" даже не за идею или просто зар.плату, а потому, что по конституции родине должны
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27.09.2020 17:53 Ответить
присяга она такая...
я про другое - срочники в крутилках не вельми дуже соображают
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27.09.2020 18:02 Ответить
Срочники не значит "зеленые". Перед тем как посадить, например в танк или за какое-нибудь сложное средство связи, сначала отправляют в учебку, может и в ПВО так же, не?
В ПРО срочников конечно не посадят, даже возможно и контрактников нет, только кадровые офицеры, я так предполагаю. А в "ОСУ" или "БУК" на не главные функции, почему бы и нет. Как минимум механик-водитель может и не владеть знаниями по управлению радаром и быть обычным трактористом или водилой колесной техники.
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27.09.2020 18:16 Ответить
вишь какой ты умный, осталось додуматься, что никакой срочник мехвод в кабине осы не сидел
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27.09.2020 18:40 Ответить
Ну да, я с Осами дела не имел, внутри небыл.
Что такого более сверхнавороченного в вождении Осы, чем в вождении к примеру т-90? Почему ее не может водить срочник, а танк может?
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27.09.2020 19:35 Ответить
Осу нужно не только водить, но и обжуливать сложное радиоэлектронное оборудование, что под силу только инженеру, а следовательно - офицеру.
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27.09.2020 19:50 Ответить
А т-90, это обычная телега, которую любой кучер способен смазать дегтем?
Там 5 человек на борту. Все пятеро обслуживают электронику? А кто колеса надувает и воду в радиатор льет, инженеры-электронщики?
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27.09.2020 19:58 Ответить
не путай время жизни в бою
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27.09.2020 20:18 Ответить
Женичка, я, вообще то, говорил о радиоэлектронной начинке Осы, которая способна обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели, по сравнению с которой, Т-90 - обычный трактор.
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27.09.2020 20:22 Ответить
Санечек, какое отношение рулевой, имеет к энергетической установке атомного ледокола? Он должен иметь диплом физика-ядерщика?
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27.09.2020 22:05 Ответить
Вот не знаю, Женичка, за ледокол, не ходил, да и знакомых не было, НО точно знаю за атомный подводный ракетоносец, там рулевой точно офицер с инженерным образованием.
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28.09.2020 07:05 Ответить
Наші росіянини на Кріммнашє і на даунббасьє показали вже вірність присязі народові України.
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01.10.2020 00:47 Ответить
Допрыгались армяне...

А ведь могли не выделываться и давно мирно отдать Азербайджану его территории.
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27.09.2020 17:52 Ответить
Вірмени, такі питання невірішують, це в Кремль
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28.09.2020 06:02 Ответить
Время Алийхан выбрал правильное для румления над арами. Еще не начались дожди, и нету снега в горах. Техника свободно может перемещаться.
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27.09.2020 17:57 Ответить
Чётно стащил из фейсбука и немного подправил ( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=764422570772335&id=100016137970716 ) :
« ...для нас там интересно одно: Армению, как и ЛДНР вооружает и курирует РФ. Азербайджан - сотруднчиает с турками (как и мы).
В Сети уже есть видео, где халяльные турецкие байрактары множат на ноль армянские ПВО. Полагаю, в спорах вокруг целесообразности их покупки и локализации, можно поставить точку: это работает, и работает хорошо. Все эти тонны дерьма, что "Порошенко купил не такие беспилотники" - туфа, а их авторы из кала_мойского 95 квартала поели навозу. Бон аппетит.»

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2763288147216888&id=100006071894836#_=_ -потерять бпла (пусть и дорогой) , куда лучше, чем и ЛА и экипаж...
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27.09.2020 17:58 Ответить
зараз прибіжить ЕгорЛ і буде розказувати, що турецькі безпілотники фігня, треба дрони і ще якась неіснуюча вундервафля
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28.09.2020 09:28 Ответить
Молодці Брати з Азербайджану! Україна з Вами !



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27.09.2020 18:12 Ответить
Армения, ранее специально присоединившая Нагорный Карабах за счет оккупированных территорий Азербайджана, сейчас "рассматривает вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха" )) Чисто кацапский уровень шизофрении
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27.09.2020 18:19 Ответить
Азербайджанські війська уже готові були штурмувати Єреван, але з'явився він

Війна в Карабасі: Удар безпілотників Азербайджану по системах ППО ЗС Вірменії - Цензор.НЕТ 1903
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27.09.2020 18:31 Ответить
Да уж. Такой грозный половник...
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27.09.2020 20:33 Ответить
«Лучше старенький ТТ чем дзюдо и карате»- народна я мудрость)))
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27.09.2020 21:08 Ответить
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28.09.2020 12:19 Ответить
Армения пусть освободит азербайджанские территории , и живет мирно дальше. Тем самым избавится от ярма путена
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27.09.2020 18:34 Ответить
ТатьянаФлай і розкажи х..лу, що він коому "должен". а ще, а шмаркля щось комусь должен?
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28.09.2020 09:29 Ответить
Вот казалось бы, где найти повод для срача? Ваше задача мне ясна и понятна уже давно- только работа на развал страны. Вы ищете повод везде- мова, вира, национальность- чем вы отличаетесь от ************- ничем
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28.09.2020 10:18 Ответить
і це мені каже срузкощелепна кацапка Татьяна Флай
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28.09.2020 11:22 Ответить
Это тебе говорит нормальный человек.
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28.09.2020 11:36 Ответить
"нармальний чілавєк", відповів би мені українською, а не паршива кацапня, що не може і не хоче вчити і розмовляти українською. ти ж кажеш, що ніби живеш в Україні, навіть, ніби в Одесі, якщо не помиляюсь, чому ти не розмовляєш українською, це не погвага до країни дети тупа тварино живеш, до українців, чий хліб ти жереш. понавезли худоби, срузгє мір їм давай, пристосуванці паршиві, вали на підарасію свою, там тобі не буде, ні армії, ні мови, ні віри, тільки х...ло
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28.09.2020 12:02 Ответить
Претензии к Цензору за русскоязычную версию сайта тоже будут?

Я никогда не опущусь до твоего уровня и не собираюсь отвечать тебе оскорблениями на оскорбления, 'кормилец'. Кого ты можешь накормить, просиживая сутками на Цензоре?

Хамло соевое, на какой помойке вас только понабирали
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28.09.2020 13:19 Ответить
чувак заробляє як може, навіть на вас розумововідсталих, що нічого крім свогокозлячого вивчити не спромоглися. трололо, таких як ти упоротих і годую, хто ж тобі заплатить, як тобі писати ніхто не буде шмарклявій кацапці.
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28.09.2020 16:51 Ответить
Я живу серед народу , який вміє відчувати радість від перемог , який вміє чудово виливати свої думки, свої чуття , який своєю щирістю та доброзичливістю відрізняється від холодних та нещирих людей з іншим місцем народження. Україна - це космополітична країна вільних людей, де кожен розмовляє так, як хоче, це країна вільного віросповідання. Ця mescla завжди викликала здивування та заздрість з боку найвибагливіших критиків з усього світу. Українці живуть по всьому світу, розмовляють різними мовами, але це не робить їх чужинцями від слова зовсім.

Але ваше завдання - це суцільна зрада , це пошуки ворогів, це принизливе відношення до співрозмовників. В решті решт , ви працюєте саме на хремль , який спить та бачить , як ви тут поділили всіх українців на правильних або ні. Ви намагаєтесь приватизувати патріотизм ? Хто вам дав на це право?
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28.09.2020 17:42 Ответить
невже, само напейсало, чи зкопіювало звідкись? занадто складно для тебе, десь вкрало, звичне діло для кацапів. і запам'ятай, Україна для українців, а ця космодуристична фігня видумка ж..кацапів.
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28.09.2020 21:37 Ответить
Україна для українців? Це ти себе українцем вважаєш? 'Справжні арійці' теж дбали про 'чистоту найії'. Це все немає нічого спільного з державницькою позицією України. Україна повинна стати Меккою для найкращих , для самих талановитих, незалежно від національності. . Саме ти мені нагадуєш кацапів, невихованих та безмозглих, без жодного натяку на самоаналіз , на людяність. Саме такі , як ти, сіють розбрат та ворожнечу. На щастя, ти не є репрезентативна більшість ніде . Ти залишок, жалюгідний ядовитий залишок.
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28.09.2020 23:13 Ответить
ну я примусув тупу кацапську упороту тварину писати українською. а будь-які твої спроби мене образити марні, кацапи не люди, валіть нафіг на свою підарасію і там попробуй потриндіти про космополітизм і ще яку дурню, там тобі швидко мізки вправлять дубіналом, хотів сказати по голові, але у вас там мозку немає.
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28.09.2020 23:23 Ответить
Нагорный карабах точная копия оккупированного Крыма, возможно, даже репетиция , естественно, что кремлевских режиссёров, инаяче бы армяне в Карабахе ещё сто лет жили , создавали бы семьи с азербайджанцами и горя бы не знали.
Даже Минск там тоже присутствует. Как теперь это все ясно, как белый день !
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27.09.2020 18:39 Ответить
Ормяшки-союзники Ху..ла.Чем больше их перебьют турки и азеры тем лучше.
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27.09.2020 18:50 Ответить
Війна в Карабасі: Удар безпілотників Азербайджану по системах ППО ЗС Вірменії - Цензор.НЕТ 9530
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27.09.2020 19:09 Ответить
все правильно

пока армяшки размениваются на уничтожении танков . айзера выбивают ихнее ПВО . а вот когда зонтика не станет тогда дойдет черед и до армянских танков и БТРов
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27.09.2020 19:17 Ответить
Где-то сейчас на Банковой сидит и от зависти сжимает свои кулачки до побелевших костяшек наше гундосное мелкое зеленое сцыкливое ничтожество.
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27.09.2020 19:27 Ответить
ничтожество даже не знает о каких-то там войнах. У него в голове война закончилась.
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27.09.2020 20:42 Ответить
Смотришь карту мира и сразу видно нахера ********* Карабах,Сирия и т.д.Везде где можно протянуть газопровод в обход Газпрома,везде горячая точка!!!Газ из Азербайджана, Туркменистана нате вам Карабах.Газ из Катара,Саудитов нате вам Сирию!!!
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27.09.2020 19:34 Ответить
немає москаля, немає ніфуя одна сира земля...
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27.09.2020 20:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
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27.09.2020 20:08 Ответить
це вам і ******* війна, це для Хомчака та інших "відмінників" ВПП, випусників Російських ВУ, особливо так званих "кремлевских курсантов". В Сирії за дві доби БПЛА спалили 113 т-72, т-90, ще два Су-24,гелікоптери. ВВП запросив перемир"я. переніс удар в Лівію на догоду Макрону, турки спалили всі "Панцирі", побили авіакапоніри, знищили аеродроми та пару баз майна. Ганілись за "доджами" та мотоциклами. Перевели живу силу в неживу. зі злості Путін застосував "стратегію Сталіна" розтягнути сили ворога. Однак інша сторона почала планомірно знищувати опорні пункти та техніку, Пашинян знову запропонував армянам вдіти зимові шапки каски СРСР закутатись в шинелі ще царського зразка і за помахом "руки" вперед. Одна надія на 152 мм та 122 мм та обстріли Шуши. за місяць виб"ють. ВВП скаже, ми Вам надали ******* техніку, а ви оювати не вмієте. Так само говорив Брежнєварабамв 1973 році, після війни Судного дня. Недавно індуси хотіли унизити пакистанців, ті випустили 8 ракет і збили 7 літаків всіх мастей. Індуси присіли, запросили перемир"я та відмовились купувати мотлох 70-80 років. Ще Ф.Енгельс говорив, якщо росіяни затівають війну вони її обовязково програють. Тут монгольські стріли (гради) не допоможуть.
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27.09.2020 20:40 Ответить
Русским подстилкам - полной зачистки
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27.09.2020 20:47 Ответить
А чо Кипр не визжит как свинья?
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27.09.2020 21:19 Ответить
Смотрел бы и смотрел как мочат козломордых и их холуёв
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28.09.2020 00:43 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанское командование рапартует:
Уничтожено

-22 танка и др. https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #армянской бронетехники
-15 систем ПВО
-18 дронов
-8 артиллерийских систем
-3 склада с оружием и боеприпасами
- Уничтожены и ранены 550 армянских солдат

https://www.kavkazcenter.com/russ/
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28.09.2020 01:39 Ответить
так это вся армия Армении .
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28.09.2020 01:56 Ответить
Отак потрібно закінчувати війну, янелох
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28.09.2020 02:02 Ответить
Ну Порох так и делал или нет?
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28.09.2020 05:34 Ответить
Звісно ні. Але готувався, принаймні. Он, армію нарощував, озброював.
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28.09.2020 11:43 Ответить
Уже появились сообщения, что кадры уничтожения, якобы, армянских позиций...многие из Сирии! Не ведитесь на ура пропаганду!
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28.09.2020 09:20 Ответить
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