РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10821 посетитель онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
11 419 14

Глава Харьковской ОГА Кучер о спасении курсанта Золочевского: Обломками фюзеляжа прикрыло от огня и он смог покинуть горящий самолет

Глава Харьковской ОГА Кучер о спасении курсанта Золочевского: Обломками фюзеляжа прикрыло от огня и он смог покинуть горящий самолет

Курсант Вячеслав Золочевский выжил в авиакатастрофе, благодаря тому, что обломки фюзеляжа прикрыли его от огня.

Об этом 27 сентября сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения Вячеслава Золочевского в госпитале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Курсанта, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине 25 сентября, допросили следователи Государственного бюро расследований. "Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает (перед падением - ред.), они изложены в протоколе допроса. Позднее, я думаю, это станет известным", - сказал Кучер.

Чиновник также отметил, что Вячеслава спасло определенное стечение обстоятельств - его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

"Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в некой "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет", - передал Кучер слова курсанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я падал три раза", - отец выжившего в крушении АН-26 под Чугуевом курсанта Золочевского рассказал, что сам пережил три авиакатастрофы

Председатель ОГА также дополнительно пояснил свои заявления, сделанные накануне относительно приоритетности посадки самолетов (по его информации, уже имея информацию о проблемах с двигателем, ответственные лица завели на посадку другой самолет, исправный, а Ан-26 с неисправностью ждал разрешения минуту и ​​разбился менее чем в 2 километрах от аэродрома).

"Это не просто диспетчер. Это не просто рядовой человек, принимающий решения. Есть руководитель полета, есть руководитель университета. Заместители, которые тоже несут ответственность. Я не хочу, чтобы вы воспринимали это как смещение на какого-то рядового человека. Конечно, нет. Даже если это высший должностной состав, они должны понести наказание. Но фамилии мы должны услышать", - сказал Кучер.

Также читайте: Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами, - глава Харьковской ОГА Кучер

Со своей стороны начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что курсанту Золочевскому предоставляется вся необходимая помощь.

"Сутки он провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Ведется комплексная работа, с ним работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог", - пояснил Хорошун.

Читайте: Состояние здоровья курсанта Золочевского, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине, улучшается. ФОТО

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Кучер Алексей (64) Золочевский Вячеслав (8)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
живи теперь сто лет кадет,
за всех живи!
показать весь комментарий
27.09.2020 17:21
+9
Дивовижне врятування, здоров'я фізичного і психологічного, народився в сорочці і Господь допоміг...
показать весь комментарий
27.09.2020 17:25
+5
да задрали вы уже этим кучером и его бредятиной. "эксперд" срано-доморощенный. третий день потоком идут откровения от идиотов ничего не смыслящих в вопросе и никогда не имеющих никакого отношения к авиации.
показать весь комментарий
27.09.2020 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
живи теперь сто лет кадет,
за всех живи!
показать весь комментарий
27.09.2020 17:21 Ответить
Дивовижне врятування, здоров'я фізичного і психологічного, народився в сорочці і Господь допоміг...
показать весь комментарий
27.09.2020 17:25 Ответить
да задрали вы уже этим кучером и его бредятиной. "эксперд" срано-доморощенный. третий день потоком идут откровения от идиотов ничего не смыслящих в вопросе и никогда не имеющих никакого отношения к авиации.
показать весь комментарий
27.09.2020 17:45 Ответить
Кучер мріє з губернаторів зіскочити у мери Харкова. Може, в губернаторах не дають можливості хапонути.
показать весь комментарий
27.09.2020 17:54 Ответить
он и на этом месте хорошо имеет, та еще синекура
показать весь комментарий
27.09.2020 18:17 Ответить
Дивом вижив - і тут же потрапив на допит слідчих. Яке гуманне в нас правосуддя!
показать весь комментарий
27.09.2020 17:45 Ответить
Наследие НКВД.
показать весь комментарий
27.09.2020 19:57 Ответить
ну його ж не з пристрастієм допрашували. Німці, коли перших наших хлопців до себе на лікування брали, теж допрашували. Може того і брали, щоб допросить, розібратись у тому, що кацапи брешуть а що ні.
показать весь комментарий
27.09.2020 20:04 Ответить
ну,этот физрук на людском горе пиарится вовсю...небось надеется,что в ОПу возьмут
показать весь комментарий
27.09.2020 17:55 Ответить
В рубашке родился.
показать весь комментарий
27.09.2020 18:03 Ответить
Это вы бубочку цитируете, или он вас?
показать весь комментарий
27.09.2020 19:59 Ответить
у цьому випадку ніхто нікого не цитує. Народна мудрість так каже у таких випадках.
показать весь комментарий
27.09.2020 20:05 Ответить
Це така народна приказка. Не приписуйте її віслюкові.
показать весь комментарий
28.09.2020 01:10 Ответить
 
 