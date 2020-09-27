Глава Харьковской ОГА Кучер о спасении курсанта Золочевского: Обломками фюзеляжа прикрыло от огня и он смог покинуть горящий самолет

Курсант Вячеслав Золочевский выжил в авиакатастрофе, благодаря тому, что обломки фюзеляжа прикрыли его от огня.

Об этом 27 сентября сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения Вячеслава Золочевского в госпитале, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Курсанта, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине 25 сентября, допросили следователи Государственного бюро расследований. "Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает (перед падением - ред.), они изложены в протоколе допроса. Позднее, я думаю, это станет известным", - сказал Кучер.

Чиновник также отметил, что Вячеслава спасло определенное стечение обстоятельств - его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

"Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в некой "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горящий самолет", - передал Кучер слова курсанта.

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Председатель ОГА также дополнительно пояснил свои заявления, сделанные накануне относительно приоритетности посадки самолетов (по его информации, уже имея информацию о проблемах с двигателем, ответственные лица завели на посадку другой самолет, исправный, а Ан-26 с неисправностью ждал разрешения минуту и ​​разбился менее чем в 2 километрах от аэродрома).

"Это не просто диспетчер. Это не просто рядовой человек, принимающий решения. Есть руководитель полета, есть руководитель университета. Заместители, которые тоже несут ответственность. Я не хочу, чтобы вы воспринимали это как смещение на какого-то рядового человека. Конечно, нет. Даже если это высший должностной состав, они должны понести наказание. Но фамилии мы должны услышать", - сказал Кучер.

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Со своей стороны начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что курсанту Золочевскому предоставляется вся необходимая помощь.

"Сутки он провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Ведется комплексная работа, с ним работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог", - пояснил Хорошун.

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