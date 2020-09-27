С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС
С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе, вступившие в действие 27 июля 2020 г.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия - на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
В настоящее время военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС локализуют лесной пожар площадью около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного.
Итоги за прошлые сутки
За прошедшие сутки, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи населенных пунктов Новолуганское, Верхнеторецкое и Авдеевка фиксировались единичные вражеские выстрелы из станкового автоматического гранатомета стрелкового оружия и подствольного гранатомета.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта
в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорское.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 82 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 763 транспортных средства и 4 803 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 743 человека, в обратном направлении - 1 163 человека. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.
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@newkc14
С помощью #турецких дронов "Байрактар" 27 сентября утром армия #Азербайджана уничтожила 12 систем ЗРК #армянских войск
И он же не в окопах окопался..
вас это не насторожило????
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Кстати, по паРаше1 дырчатый пропагандон сказал что укропы обстреляли Доломитное.
Панове пенсіонери, які отут зараз за зеленського вмирають. Ви взагалі в курсі останніх економічних показників нашої країни ? Ви собі хоч трохи розумієте, що буде з вашими пенсіями в умовах анонсованого підвищення комуналки в рази, скорочення субсидій, додруку мільярдів гривень та відмови МВФ в очікуваних траншах? Ви хоч розумієте , що якщо у вас немає дітей, які мають прибуток в валюті, вас чекають смітники ? А якщо закриють кордони, то на смітниках шукати їжу ви цілком зможете і з дітьми? У вас хоч якийсь інстинкт самозбереження залишився ? Чи тільки інстинкт на кожен факт недієздатності голого клоуна волати " а вот ваш Порошенко!!!!". Воно вам поможе конати від голоду?
Матері-одиначки, ну що, Вова вам додав ?
Далекобійники, ну ви в курсі яким сміттям під колесами найвеличнішого ви є.
Тим кому на вареник і цибулю не вистачало - вже вистачає ? Чи вже й не треба ?
Ті, хто думав телевізором. Ви помітили , що в гаманці вашому пустка, ціни ростуть , безробіття росте, в лікарнях краще ставлення до швабри, ніж до вас, а Мосійчучка гімна в рот набрала і у нас " всьо харашо".?
Свідки відпустки на Мальдівах, ви вже назбирали собі у папочку фоток нашого главгімна з Турції, Канади, Оману, фонтану??
Свідки дорогої комуналки - ну що, *****, носите дешевий газ відрами, а світло кишенями ?
Свідки свинарчуків, ротердамів та інших ліпецьків - ну як воно бути живими клавішами під пісюном найвеличнішого?
Недорогенькі- ви просто *****, хто дешева, хто дорога, але ***** . Якщо завтра ви усі вмрете поганою смертю, то післязавтра країна від цього дуже виграє. Як воно жити таким гімном ?
Арміє, як воно мати головнокомандуючим сцикуна рояльного , знову їсти гімно і платити штрафи за свій захист?
Як воно вам всім, спостерігати знову і знову таке позорисько і при цьому ще мати охоту відкривати писок ?
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Ірина Ніка
Перемирие все???