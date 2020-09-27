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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе, вступившие в действие 27 июля 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия - на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

В настоящее время военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС локализуют лесной пожар площадью около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 27 июля по 16 сентября зафиксированы 1052 нарушения "тишины" на Донбассе, за пять недель до этого - 18 027, - представитель ОБСЕ Милфорд

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи населенных пунктов Новолуганское, Верхнеторецкое и Авдеевка фиксировались единичные вражеские выстрелы из станкового автоматического гранатомета стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.

К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта
в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорское.

Также смотрите: Наемники РФ не пропускают представителей СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс, - штаб ОС. ВИДЕО

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 82 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 763 транспортных средства и 4 803 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 743 человека, в обратном направлении - 1 163 человека. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.

Автор: 

обстрел (27626) пожар (5968) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
"Смешного" такой мир устраивает. Ему же во двор и в окна не стреляют.
И он же не в окопах окопался..
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27.09.2020 18:06
+14
Жодного офіційного слова про вбитого на фронті волинянина.
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27.09.2020 18:06
+12
Кто то мне может обьяснить логику, если есть факт 4 разового обстрела, не важно из стрелкового оружия или гранатометами,разрешенного, не разрешенного Минскими соглашения, о каком перимирии может идти речь????? В твою сторону стреляют ты сидишь в окопе или блиндаже, летают пули- это перимирие или война????? Ну нахера лгать себе и людям? Нахера га белое говорить что это серое, и на черное говорить что это тоже серое! Или у серого есть 50 оттенков? Но серым оно же не перастанет быть? Вот мой мессидж ко всем добрым или не добрым людям, перестаньте лгать и прежде всего Себе! Вы же делаете хуже не мне, а СЕБЕ прежде всего! Я этого дебилизма не понимаю! Вот хоть убейте- не понимаю! Ведь за лживость- все равно прилетит, оано или поздно- но прелетит, причем всем, и тем кто лжет и тем кто делает видит ,что верит этой лжи и тем кто говорит об этом! Все равно прилетает обратка- кому то блльше, а кому то меньше, но главное, что нам ВСЕМ!
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27.09.2020 18:29
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@newkc14
С помощью #турецких дронов "Байрактар" 27 сентября утром армия #Азербайджана уничтожила 12 систем ЗРК #армянских войск
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27.09.2020 18:01 Ответить
То анало-говнетное ЗРК , 12 штук, что само себя не может защитить,все росиянского производства
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27.09.2020 18:11 Ответить
А как полезные идиоты, во главе с Касьяновым, в Пороха дерьмом бросались за закупку Байратраков для ВСУ, мол и большие они, и медленные, бесполезные мишени для кацапских ПВО. А вон оно как получилось...
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27.09.2020 18:48 Ответить
Эээ, а каков успех применения Байрактаров Украины на Донбассе?
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27.09.2020 20:48 Ответить
А ты хотел что бы клован Байратраки на Донбссе использовал? Он ни с кем не воюет!
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27.09.2020 20:56 Ответить
Совсем обнаглели шакалы ,вмандячить по ватным рожам из всех калибров и стволов !!!
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27.09.2020 18:02 Ответить
Главное что наши *защитники* не стреляют а попрятались в норы и тихонько сидят. Слава нашей храброй армии защищающим нашу страну
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27.09.2020 18:03 Ответить
Всех оштрафовать!
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27.09.2020 18:13 Ответить
Зачем оштрафовать? Они же не стреляли. Наоборот премии им выдать за то что глубоко в норах спрятались
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27.09.2020 18:14 Ответить
Такова воля главного канцеляриста-просепаратиста и величайшего политика-пацифиста современности
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27.09.2020 18:37 Ответить
Так такая же политика была и у Свинарчука. Забыл как Свинарчук Мальдивский топал ногами и визжал что всех посадит кто будет устраивать правокации и что альтернативы переговорам в освобождении нашей земли нет?
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27.09.2020 18:53 Ответить
Ну ты же именно этого хотел, когда голосовал за клована.
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27.09.2020 18:49 Ответить
"Смешного" такой мир устраивает. Ему же во двор и в окна не стреляют.
И он же не в окопах окопался..
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27.09.2020 18:06 Ответить
Жодного офіційного слова про вбитого на фронті волинянина.
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27.09.2020 18:06 Ответить
К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.- цитата

вас это не насторожило????
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27.09.2020 18:14 Ответить
Не-а... Они шли как в горах - в связке.
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27.09.2020 18:51 Ответить
.Еще как настораживает. Бандюганы практически на наших позициях устанавливают взрывные устройства и наши мужики подрываются на них в своих же расположениях! А паяц говорит: НЕ СТРЕЛЯТЬ, А-ТО ОШТРАФУЮ! РАЗВЕДКУ НЕ ПРОВОДИТЬ, А-ТО ***** РАССЕРДИТСЯ И "НАРУШИТ ПЕРЕМИРИЕ"! Его, козлину, туда с его сепарским АП и Генштабом! Может, тогда у него или развиднеется, или свалит в отставку!
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27.09.2020 19:00 Ответить
Не,не развиднеется,и не свалит в отставку Ты хоть представляешь как он сейчас обогащается?Куча олигархов и богачей отстёгивают ему бабла за такое управление державой(а по другому никак),при этом он сам ни хрена не делает Попробуй,оттащи его от такого халявного корыта
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27.09.2020 19:55 Ответить
Зато гавнокамандувач дезертир-зиленский покушал борща с ватными бойцами...
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27.09.2020 18:14 Ответить
почему это бойцы "ватные"? Хотите насрать на голову фигляру - срите. Бойцов не трогайте.
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27.09.2020 18:34 Ответить
С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8948
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27.09.2020 18:16 Ответить
Кто то мне может обьяснить логику, если есть факт 4 разового обстрела, не важно из стрелкового оружия или гранатометами,разрешенного, не разрешенного Минскими соглашения, о каком перимирии может идти речь????? В твою сторону стреляют ты сидишь в окопе или блиндаже, летают пули- это перимирие или война????? Ну нахера лгать себе и людям? Нахера га белое говорить что это серое, и на черное говорить что это тоже серое! Или у серого есть 50 оттенков? Но серым оно же не перастанет быть? Вот мой мессидж ко всем добрым или не добрым людям, перестаньте лгать и прежде всего Себе! Вы же делаете хуже не мне, а СЕБЕ прежде всего! Я этого дебилизма не понимаю! Вот хоть убейте- не понимаю! Ведь за лживость- все равно прилетит, оано или поздно- но прелетит, причем всем, и тем кто лжет и тем кто делает видит ,что верит этой лжи и тем кто говорит об этом! Все равно прилетает обратка- кому то блльше, а кому то меньше, но главное, что нам ВСЕМ!
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27.09.2020 18:29 Ответить
Логику ватного клована?!!! Да вам, батенька, в цирк.
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27.09.2020 18:51 Ответить
А я еще больше не понимаю, почему солдаты не стреляют в ответ если по ним ведется огонь. Я бы срал на все приказы гавнокомандующего и выпустил во врага весь боезапас при самом удобном моменте. И что меня максимум за ето выгонят из армии? Так и ну ее нах. такую армию с такими офицерами которые держат своих подчиненных за пушечное мясо
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27.09.2020 18:55 Ответить
С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2460
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27.09.2020 18:33 Ответить
Надо просто перестать "срать" и начать себя уважать.
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27.09.2020 18:53 Ответить
"Перемирие" секты Янелоха Криворожского !
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27.09.2020 18:42 Ответить
Сьогодні по прикметам всі гади на зиму в нори ховаються, а ці не заспокоюються, мабуть їх треба примусово "ховати".
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27.09.2020 18:50 Ответить
Обстрелы прицельные или удобные для Зели?
--------------
Кстати, по паРаше1 дырчатый пропагандон сказал что укропы обстреляли Доломитное.
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27.09.2020 18:57 Ответить
По паРаше все время что-то о нас брешут. Не про Хабаровск же бунтующий им рассказывать?!!
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27.09.2020 19:05 Ответить
Сьогодні день, коли скажені і уже голодні ідіоти товчуться в коментарях під фото найкращого президента за всю нашу постсовкову історію.

Панове пенсіонери, які отут зараз за зеленського вмирають. Ви взагалі в курсі останніх економічних показників нашої країни ? Ви собі хоч трохи розумієте, що буде з вашими пенсіями в умовах анонсованого підвищення комуналки в рази, скорочення субсидій, додруку мільярдів гривень та відмови МВФ в очікуваних траншах? Ви хоч розумієте , що якщо у вас немає дітей, які мають прибуток в валюті, вас чекають смітники ? А якщо закриють кордони, то на смітниках шукати їжу ви цілком зможете і з дітьми? У вас хоч якийсь інстинкт самозбереження залишився ? Чи тільки інстинкт на кожен факт недієздатності голого клоуна волати " а вот ваш Порошенко!!!!". Воно вам поможе конати від голоду?
Матері-одиначки, ну що, Вова вам додав ?
Далекобійники, ну ви в курсі яким сміттям під колесами найвеличнішого ви є.
Тим кому на вареник і цибулю не вистачало - вже вистачає ? Чи вже й не треба ?
Ті, хто думав телевізором. Ви помітили , що в гаманці вашому пустка, ціни ростуть , безробіття росте, в лікарнях краще ставлення до швабри, ніж до вас, а Мосійчучка гімна в рот набрала і у нас " всьо харашо".?
Свідки відпустки на Мальдівах, ви вже назбирали собі у папочку фоток нашого главгімна з Турції, Канади, Оману, фонтану??
Свідки дорогої комуналки - ну що, *****, носите дешевий газ відрами, а світло кишенями ?
Свідки свинарчуків, ротердамів та інших ліпецьків - ну як воно бути живими клавішами під пісюном найвеличнішого?
Недорогенькі- ви просто *****, хто дешева, хто дорога, але ***** . Якщо завтра ви усі вмрете поганою смертю, то післязавтра країна від цього дуже виграє. Як воно жити таким гімном ?
Арміє, як воно мати головнокомандуючим сцикуна рояльного , знову їсти гімно і платити штрафи за свій захист?
Як воно вам всім, спостерігати знову і знову таке позорисько і при цьому ще мати охоту відкривати писок ?

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZX4IM8G8QNV1tU8xSXeh14SyZ-QsjPj77GTthB7bS_GEE3aKiqWJEnyAScVnWcoNXlXqRoCfchOZBdSk27oL1B1kc44nq7SCF4vuMKxlIRL36nmmdhiBgXRTiW4q51PAAx1gOJz5zPP7h3sC2hZyqpGX-87hj5i73BR44WnSUnQKtY0FmIavMVfrT5JHc7Z6YU73Xas7h_oaZIeTtGbTd-rsczu794p-kdQexG3u6k6uQ&__tn__=*NK-R #читаємо_в_голос

Ірина Ніка
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27.09.2020 19:31 Ответить
Спасибо жителям Кривого Рога за президента янелоха
Перемирие все???
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27.09.2020 19:43 Ответить
Отходов у них много от СССР, у козлов..
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27.09.2020 19:46 Ответить
завтра расскажут сколько наших военных подорвалось на неизвестных взрывчатых предметах
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27.09.2020 20:06 Ответить
Почему перестали писать, что обстрелы были неприцельными? Неужели им дошла вся степень ихней тупости и лжи?
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27.09.2020 20:35 Ответить
зебики считают что неприцельные выстрелы убить не могут
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27.09.2020 21:06 Ответить
прицельный, это когда цель поражена.
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27.09.2020 23:31 Ответить
вон бойцу ногу прострелили, а все равно неприцельный
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27.09.2020 23:43 Ответить
Берите пример с Азербайджана и не выполняйте приказы четырежды уклониста из 95 квартала
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27.09.2020 23:27 Ответить
А шо там с премией за сохранение жизни русским оккупантам? Платят?
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27.09.2020 23:30 Ответить
 
 