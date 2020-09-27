С начала суток наемники РФ 4 раза обстреляли позиции ВСУ возле Опытного, Орехово и Шумов, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе, вступившие в действие 27 июля 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия - на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

В настоящее время военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС локализуют лесной пожар площадью около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного.

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Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи населенных пунктов Новолуганское, Верхнеторецкое и Авдеевка фиксировались единичные вражеские выстрелы из станкового автоматического гранатомета стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.

К сожалению, в районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта

в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта Майорское.

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За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 82 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 763 транспортных средства и 4 803 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 743 человека, в обратном направлении - 1 163 человека. КПВВ "Новотроицкое" и КПВВ "Марьинка" не функционировали.