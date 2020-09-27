Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры, - НАТО
Страны Организации североатлантического договора (NATO) обеспокоены возобновлением военных столкновений вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Средней Азии Джеймса Аппатурая, передает Цензор.НЕТ.
"НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о широкомасштабных военных столкновениях вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении Альянса.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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В результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении погибли житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Иса оглу Гурбанов и четверо членов его семьи, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Нафталан вообще не имеет отношения к оккупированным территориям......
Скажет, что войска НАТО через Карабах, хотят завоевать Белоррусию
Вібить оттуда пророссийские войска,
после этого прекратить боевые действия на линии азербайджано-армянской официальной границы
и потом возобновить мирные переговоры
певно думає що і Крим росіский
https://newsarium.org/2019/10/23/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD/ ВИДЕО 18+ Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам.
Владимир Владимирович, так что же случилось с Карабахом...?
Понятно, что такие заявления нужны для отбеления, типа, мы тут все за мир - суём ромашки в стволы.
Но Азербайджан красавцы. Раша слышит и понимает только силу.
Франция, Италия - подмахивали СССР только так, аж из ушей летело...
Нашими союзниками реально должны стать Польша, Прибалты. Те, кто вкусили силу "братской любви"
а то шо? cнова озаботитесь и на пивко в паб.
После потери Арменией государственности входила в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Византии , с XVI века - в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Османской империи , с 1923 года в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] . Армянское население региона было уничтожено в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_1894%E2%80%941896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85 массовых убийств армян 1894-1896 годов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD Геноцида армян 1915-1923 годов.
Иногда также используются исторические термины - «Византийская Армения», «Османская Армения», «Турецкая Армения» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F Восточная Анатолия »
Армянское царство (или Ани́йское царство, Багратидская Армения, Армянское царство Багратидовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-John_H._Rosser2-2 [2] , Ширакское царствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3 [3] ) - армянское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC феодальное государство, существовавшее с 885 по 1045 год. Багратидам удалось вернуть к жизни политический термин «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великая Армения »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4 [4] , который стал официальным названием государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B089-5 [5] .
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Приветсвую Друзья!!! Могу сказать одно- за 6-7 часов операции ВС Азербайджана вернули 7 сёл от захвата!!! И это только начало!!! По поводу того что за нас воюют турки, скажу так, на фронте только наши ВС!!! И всё!!! Оффициально полчаса назад в Азербайджане введено военное положение!!! Это уже война и никак по другому!!! На счет братской Турецкой страны, скажу одно, если они будут стоят за нас и Володя будет это видеть и не напрягать нас ихтамнетами- этого нам хватит!!! Как офицер запаса заявляю- сижу и жду когда позовут, потому что с утра поехали в военкомат, там заявили что нет пока надобности!!! Поверьте мне это такое прекрасное чувство когда ты понимаешь что земли твоей Родины освобожденны от окупации!!! От всей души желаю Вам братскому Украинскому народу почувствовать этиже чувства!!! Слава Азербайджану!!! Слава Украине!!! Карабах- это Азербайджан!!! Крым- это Украина!!!!
ти взагалі знаєш, що існувала Ханська Україна ?
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Це що ж виходить?
Свинопсів амери пугали в Україні, а війна почалася на Кавказі?
Якісь обдристані поки що виходять маньоври у русні
нчания второй мировой был таким то не надо было армянам устраивать всю эту бузу причём
началось ещё при совке и эта была проба пера кгб по ослаблению будущих независимых госу
дарств поскольку дело шло к развалу совка... а следущей была Молдова......
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
Все войны заканчиваются Победой или Поражением! Это Аксиома.
Перемирие лишь растягивает войну во времени.
Опыт, в том числе и этот поможет в будущем истребить рашистов и их пособников в Крыму и на Донбассе.
За 30 лет не войны что-то решили?
В то же время если влезут гибридно что произойдет...рекция или эреция после озабоченности?