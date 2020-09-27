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Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом

Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом

Вооруженные силы Азербайджана в результате военной операции на Геранбойском направлении взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг, что позволило взять под огневой контроль дорогу Варденис - Агдара, соединяющую Карабах с Арменией.

Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как заявили в МО Азербайджана, тем самым будет пресечена транспортировка дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в направлении районов Кельбаджар и Агдара в Карабахе.

"Бои еще продолжаются", - добавили в ведомстве.

Ранее азербайджанская сторона также сообщала о получении контроля над несколькими селами и о выдвинутом армянскому гарнизону в населенном пункте Агдер Мардакерт предложении сдать оружие. Степанакерт эти сообщения отверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всей линии соприкосновения в Карабахе идут бои, - премьер Армении Пашинян

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Читайте: В Азербайджане вводится военное положение и комендантский час в ряде регионов

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+78
Желаю Победы Азербайджану Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 8723
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27.09.2020 20:07
+28
Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 3116
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27.09.2020 20:18
+25
Все по классике, - красавцы! Это то, что Миша не сделал в 2008 году, - перекрыл бы Рокский туннель, - глядишь ел бы сейчас хачапури и сациви в Грузии..
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27.09.2020 20:09
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Плюс турецкие беспилотники Байрактар вырубили 12 систем ПВО Оса, оставив кремлевских марионеток с голым неприкрытым задом.
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27.09.2020 21:21 Ответить
Мало верится, что там число погибших на самом деле совпадает с заявленным Арменией.
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27.09.2020 21:35 Ответить
Смущает молчание пуйла, Европы, США и главное..... никто до сих пор не потребовал срочного созыва СовБеза ООН........... Это немыслимая вещь. Такое ощущение, что кулуарно произвели какой-то непонятный размен. Возможно на невмешательство ЕС в дела Беларуси. А это не есть хорошо.
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27.09.2020 21:16 Ответить
Сегодня выходной! Завтра будут озабоченности...
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27.09.2020 21:20 Ответить
В таких случаях Совбез и ночью собирается. Это не приграничная стычка..
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27.09.2020 21:38 Ответить
НАТО уже высказалось за прекращение войны.
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27.09.2020 21:23 Ответить
Высказалось не НАТО, а региональный представитель и довольно вяло. .
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27.09.2020 21:36 Ответить
Аллах в помощь.
Подайте пример нашему "роялисту "
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27.09.2020 21:40 Ответить
Азеры отрезали ар от помощи.
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27.09.2020 22:03 Ответить
К сожалению там еще одна дорога на юге...см карту
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27.09.2020 22:39 Ответить
Это единственная дорога?
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27.09.2020 22:22 Ответить
В горах для автотехники может быть и одна....
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27.09.2020 22:25 Ответить
https://www.google.com/maps/dir/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81,+%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5/@39.8827192,45.9423741,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x403f95ede87e6fbb:0xeef8e625dfa98442!2m2!1d45.7410493!2d40.1877335!1m5!1m1!1s0x403ee7f0c7f237f7:0xdec4aa20a84fd75e!2m2!1d46.8237055!2d40.211601!3e0 На карте так выглядит
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27.09.2020 22:30 Ответить
В 1987-1988 году ракетная часть где я служил под Катта-Курганом и которая по договору с Америкой УНИЧТОЖАЛА ракеты "ТОПОЛЯ" и т.д., неожиданно вместо уничтожения связками ВЗРЫВАМИ в траншеях на полигоне в "Капьяре" (Капустин Яр), была переброшена в Туркмению, как я ПОТОМ понял по картам ГУГЛА десятки дет спустя, в пустыню Кара-Кум, и уничтожила 9 ракет ЗАПУСКОМ под легендой "гражданские спецы ПВО настраивают", никто из нас не осознавал, что мы могли стать УЧАСТНИКАМИ очередного ПРЕСТУПЛЕНИЯ советской паРАШИ!
ФАКТЫ::
К ноябрю - декабрю 1988 года в этот конфликт, как отмечал А. Н. Ямсков, оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха
Факты из жизни:
Наша РАКЕТНАЯ часть (ядерная, средней дальности!) была спешно переброшена на "учения" в НОЯБРЕ!!! Новый год, постреливая болванками без ядерной начинки в сторону Тихого океана, мы провели в КАРА-КУМЕ!
Вопрос:
Готово ли было советское БЫДЛО стрельнуть ядерными боеголовками или все эти телодвижения были для запугивания НАТО или РАССТРЕЛА и подавления неядерными зарядами ВОССТАНИЯ азербайджанцев?!
Азербайджанцы, ПРОСТИТЕ! Не было интернета и Гугла, почти никто из нас не знал о восстании и тем более о реальной цели запусков ракет средней дальности!
Удачи вам в борьбе с российскими оккупантами!
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27.09.2020 23:29 Ответить
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