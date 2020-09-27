Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом
Вооруженные силы Азербайджана в результате военной операции на Геранбойском направлении взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг, что позволило взять под огневой контроль дорогу Варденис - Агдара, соединяющую Карабах с Арменией.
Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Как заявили в МО Азербайджана, тем самым будет пресечена транспортировка дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в направлении районов Кельбаджар и Агдара в Карабахе.
"Бои еще продолжаются", - добавили в ведомстве.
Ранее азербайджанская сторона также сообщала о получении контроля над несколькими селами и о выдвинутом армянскому гарнизону в населенном пункте Агдер Мардакерт предложении сдать оружие. Степанакерт эти сообщения отверг.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
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ФАКТЫ::
К ноябрю - декабрю 1988 года в этот конфликт, как отмечал А. Н. Ямсков, оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха
Факты из жизни:
Наша РАКЕТНАЯ часть (ядерная, средней дальности!) была спешно переброшена на "учения" в НОЯБРЕ!!! Новый год, постреливая болванками без ядерной начинки в сторону Тихого океана, мы провели в КАРА-КУМЕ!
Вопрос:
Готово ли было советское БЫДЛО стрельнуть ядерными боеголовками или все эти телодвижения были для запугивания НАТО или РАССТРЕЛА и подавления неядерными зарядами ВОССТАНИЯ азербайджанцев?!
Азербайджанцы, ПРОСТИТЕ! Не было интернета и Гугла, почти никто из нас не знал о восстании и тем более о реальной цели запусков ракет средней дальности!
Удачи вам в борьбе с российскими оккупантами!