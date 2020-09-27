Пашинян поговорил с Путиным: РФ настаивает на прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, - Кремль
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стороны обсудили обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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..когда же эта империя рухнет....
Турки поквитаются.
Скажу одне. Скрізь видно свинособачуморду хла !!
Заморожених конфліктів не буває, вони лише ведуть до накопичення зброї, а потім вибух !
Війни не виграють підняттям рук та одностороннім перемир'ям ,як наразі на Донбасі , а тільки або перемогою , або капітуляцією !
Думай зевова , та вчись , як потрібно воювати з ворогом , який зазіхає на нашу землю і свободу !!
Рад, что все шишки будут сРашке. Или Анкаре.
Лишь бы о наших на Донбассе отыпались.
Путинхеллом ну вот переговорил, и сразу легче на душе......
В сопоставлении сил надо учитывать армию Нагорного Карабаха.
Численность армии Азербайджана - 72 000 человек
У Вооруженных Сил Армении - 45 000. В армии Нагорного Карабаха - 20 000 бойцов.
Танков у Азербайджана - 320 единиц, у Армении - 108, у Нагорного Карабаха - 250.
БМП и БТР у Азербайджана - 350. У Армении - 300. У Нагорного Карабаха - 300.
Артиллерия. У Баку - 320 стволов. У Еревана - 285, у Степанакерта - 270.
ПВО. У Азербайджана - 45 ЗРК. Армения - 20, Нагорный Карабах - 4.
Самолеты. Азербайджан - 57, Армения - 19, Нагорный Карабах - 2.
Вертолеты. У Баку - 35, у Еревана - 31, у Степанакерта -10.
По неофициальным данным, у Армении есть российские ракеты «Искандер» и советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, которые на Западе называют Scud B.
102-я российская военная база в Армении, где служат около 7 тысяч бойцов, расположена в Гюмри .
Вооружения: танков Т-72 - 70-74 ед, боевых бронированных машин - 228 ед. (в том числе БМП -148), орудий полевой артиллерии - 187 ед, противотанковые срелства - 69 ед, зенитных ракетных комплексов - С-300 - 4, истребителей МиГ-29 - 18 ед. На вооружении базы стоят ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Куб», «Стрела-1», зенитные установки ЗУ-23-2, гаубичный самоходно-артдивизион на 2С1 «Гвоздика» и артдивизион орудий Д-30.
В Армении находится группировка российских погранвойск - группа «Армения», которое охраняет границу с Ираном и Турцией.
Що політологи скажуть з цього приводу?
Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
102-га російська військова база - найбільший російський військовий об'єкт в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D1%8F Закавказзі . База розташована у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменії в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%8E%D0%BC%D1%80%D1%96 Ґюмрі , за 126 кілометрів на північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Єревану .
Роися сейчас не в том положении, чтобы еще и Армению тянуть. В этом плане Азербайджан очень хорошо выбрал момент.