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Новости Агрессия России против Украины
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Пашинян поговорил с Путиным: РФ настаивает на прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, - Кремль

Пашинян поговорил с Путиным: РФ настаивает на прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, - Кремль

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирные переговоры, - НАТО

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) путин владимир (31501) россия (96018) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+48
***** удара в спину от Эрдогана сцыт!!!
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27.09.2020 20:22
+43
армяшка побежал папочке жаловаться
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27.09.2020 20:22
+43
А чого в спину? Ердоган якщо буде бити, то прямісінько у пику.
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27.09.2020 20:25
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Страница 2 из 2
Так для этого нужно в корне поменять менталитет и мировоззрение у населения( т.е. почувствовать себя людьми, а не рабами, уважающими "жесткого, но справедливого хозяина"). Кто же виноват, что вновь дорвавшийся до власти "алфасамец" пытается слепить из себя "великого императора", который сам выдумает какие хочешь, потрясения, лишь бы он остался у власти. Пока не сдохнет от старости, за счет своего выдуманного авторитета из-за "потрясений извне" .
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27.09.2020 21:36 Ответить
Алиев?
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27.09.2020 21:38 Ответить
глупое, забитое население, ведущиеся на этот цирк.
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27.09.2020 21:41 Ответить
Попруться очередные "Мильчаковы" справедливость наводить. Ну и хорошо. Меньше будут бить по Донбассу.
..когда же эта империя рухнет....
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27.09.2020 21:07 Ответить
Еще немного и Пашинян поедет на прием к Пукину в Сочи Пока кресло после Лукашенко не остыло... И тот сделает ему предложение ( как в "Крестном отце") - "Он сделал предложение от которого тот не мог отказаться"
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27.09.2020 21:09 Ответить
Тварь лысая, само дернуло армению за веревочку, а когда Эрдоган насыпал, так оно решило миротворца из себя корчить.
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27.09.2020 21:15 Ответить
Я так розумію, ***** дало добро Азербайджану на повернення Карабаху?
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27.09.2020 21:18 Ответить
Для Азербайджану ***** - НІХТО.
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27.09.2020 22:55 Ответить
НІХТО продає Азербайджану кучу зброї.
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28.09.2020 07:49 Ответить
Зброю Азербайджану і Ердоган продає. І що далі ???
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28.09.2020 08:12 Ответить
Чого Ви хочете добитись? Я написав, що *****, схоже, злило Вірменію. А може й ні. Подивимось далі.
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28.09.2020 08:42 Ответить
***** більше нічого і не залишилося, як злити Вірменію... Його думка вже нікого не цікавить, єсішо.
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28.09.2020 11:14 Ответить
******* обратился к ***** 😂
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27.09.2020 21:19 Ответить
не, козломордые, - в атаку!
Турки поквитаются.
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27.09.2020 21:23 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 2909
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27.09.2020 21:26 Ответить
Ну конечно настаивает, хотя и не против.
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27.09.2020 21:31 Ответить
Настаивает на боярышнике или на коровьих фекалиях?
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27.09.2020 21:33 Ответить
Там цинизма вообще нет, абсолютно.
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27.09.2020 21:35 Ответить
Не хочу писати ні про Білорусь, ні про війну, яка розпочалася сьогодні, хоча тягнеться біля 30 років..
Скажу одне. Скрізь видно свинособачуморду хла !!
Заморожених конфліктів не буває, вони лише ведуть до накопичення зброї, а потім вибух !

Війни не виграють підняттям рук та одностороннім перемир'ям ,як наразі на Донбасі , а тільки або перемогою , або капітуляцією !
Думай зевова , та вчись , як потрібно воювати з ворогом , який зазіхає на нашу землю і свободу !!
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27.09.2020 21:36 Ответить
Мде... Армянам непереливки.
Рад, что все шишки будут сРашке. Или Анкаре.
Лишь бы о наших на Донбассе отыпались.
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27.09.2020 21:36 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 766
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27.09.2020 21:37 Ответить
Сколько денег и когда?
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27.09.2020 21:41 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 705
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27.09.2020 21:43 Ответить
умом лаптя не понять
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27.09.2020 21:50 Ответить
Москва - москитов квадриллион. Тоже не совсем мокшанского происхождения.
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27.09.2020 22:19 Ответить
Саня .... ты сегодня на высоте! тысяча лайков! где ты это откопал ?))))
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27.09.2020 22:19 Ответить
тирнет великий.......
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27.09.2020 22:20 Ответить
Понеділок російською повинен бути -Паваскресенник.
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27.09.2020 22:24 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 5937
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28.09.2020 02:00 Ответить
Азербайджан навіть через 30 років зараз воєнним шляхом звільняє свої території, а Евросоюз і ООН проявляють занепокоєння і заликають до перемовин. Ну і Папа Римський помолився за мир. Тобто відбивати окуповані території реально можна і потрібно. Світ лише буде спостерігати.
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27.09.2020 21:46 Ответить
путен памаги !!!!
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27.09.2020 21:48 Ответить
Пашинян поговорил с Путин хеллом ну вот переговорил, и сразу легче на душе......
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27.09.2020 21:48 Ответить
Ну, всё. Уж *****-то дровишек в костёр подбросит, не сомневайтесь. Шахтёры из Армении и трактористы из Азербайджана, к бою!
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27.09.2020 21:49 Ответить
Там паніка вже.
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27.09.2020 21:52 Ответить
Азербайджан подивився на жалюгідність України при Зеленському. Це справді витверезує. Подивились на всі ці відводи військ, режими тиші, перемовини і капітуляції і наочно побачив, що таке дно і потрібно воювати, аби не закінчити як ми, з кравчуками, фокіними і ермаками.
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27.09.2020 21:50 Ответить
КТО СИЛЬНЕЕ НА КАВКАЗЕ?
В сопоставлении сил надо учитывать армию Нагорного Карабаха.

Численность армии Азербайджана - 72 000 человек
У Вооруженных Сил Армении - 45 000. В армии Нагорного Карабаха - 20 000 бойцов.

Танков у Азербайджана - 320 единиц, у Армении - 108, у Нагорного Карабаха - 250.

БМП и БТР у Азербайджана - 350. У Армении - 300. У Нагорного Карабаха - 300.

Артиллерия. У Баку - 320 стволов. У Еревана - 285, у Степанакерта - 270.

ПВО. У Азербайджана - 45 ЗРК. Армения - 20, Нагорный Карабах - 4.

Самолеты. Азербайджан - 57, Армения - 19, Нагорный Карабах - 2.

Вертолеты. У Баку - 35, у Еревана - 31, у Степанакерта -10.

По неофициальным данным, у Армении есть российские ракеты «Искандер» и советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, которые на Западе называют Scud B.

102-я российская военная база в Армении, где служат около 7 тысяч бойцов, расположена в Гюмри .
Вооружения: танков Т-72 - 70-74 ед, боевых бронированных машин - 228 ед. (в том числе БМП -148), орудий полевой артиллерии - 187 ед, противотанковые срелства - 69 ед, зенитных ракетных комплексов - С-300 - 4, истребителей МиГ-29 - 18 ед. На вооружении базы стоят ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «Куб», «Стрела-1», зенитные установки ЗУ-23-2, гаубичный самоходно-артдивизион на 2С1 «Гвоздика» и артдивизион орудий Д-30.
В Армении находится группировка российских погранвойск - группа «Армения», которое охраняет границу с Ираном и Турцией.
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27.09.2020 21:55 Ответить
Гляди ка- крысой оказался! А поддерживали его, типа революционер! Короче, все как у нас...
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27.09.2020 21:50 Ответить
да ну их всех на хер , пошел Я спать
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27.09.2020 21:52 Ответить
Айзеры мне не нравяца как и армяшки тоже...те ещё ребятки. Но в данном случае я конечно за айзеров, хотя бы потому что они менее ватные и не признали Крым кацапским, а вот армяшки гнилые сразу путина под хвост засосали.. и Крым признали кацапским, подстилки кремлёвские. надеюсь Айзеры им хорошо навешают, заодно это будет и унижение для кацапов...все ведь понимают шо кацапня за армян топит..
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27.09.2020 21:54 Ответить
З яких пір "цензор" став рупором кремля, що напряму цитує його посилання?
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27.09.2020 21:55 Ответить
Об этом сообщает http://kremlin.ru/events/president/news/64096 пресс-служба Кремля , информирует https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/n3221492
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27.09.2020 21:57 Ответить
Щас підуть гумконвої до братської Арменії...та "зелені чоловічки", які знають три слова по армянськи...
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27.09.2020 21:57 Ответить
Пів дня війни, а кацапи з сонцелікім міротвоцем вже під себе почали ходити.
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27.09.2020 21:58 Ответить
Коньяк "Арарат" внаслідок цих подій подорожчає чи ні?

Що політологи скажуть з цього приводу?
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27.09.2020 21:58 Ответить
Оригинального коньяка катастрофически мало, а шмурдяк не подорожает...
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27.09.2020 22:21 Ответить
пашилін-пашинян зробить заяву що зупинеться у Баки і йому сцар не може вказувати..

Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
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27.09.2020 22:05 Ответить
А чего он с ним поговорил?
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27.09.2020 22:08 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 2832
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27.09.2020 22:10 Ответить
Вірмени слабкі вояки, вони як і росіяни можуть перемогти якщо мають перевагу 10 проти 1. Не козаки вони.
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27.09.2020 22:12 Ответить
как слабые вояки в количестве 150 тыс карабахцев 30 лет вертят на болту 10 милионный Азербайджан ? Эти слабаки в 1992 наглухо разгромили в Шуше чеченский батальон Шамиля Басаева. и тогда же, после 80 км ночного марш - броска в азербайджанский Мингечаур разгромили 3 тысячный полк афганских моджахедов
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27.09.2020 23:43 Ответить
может им кто-то помогает
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27.09.2020 23:54 Ответить
видимо только Господь Бог
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28.09.2020 06:42 Ответить
пашилін-пашинян зробить заяву що зупинеться у Баки і йому сцар не може вказувати..

Обнуленому заворуха на Кавказі дуже необхідна. Для надання допомоги він збільшить військовий контингент у Вірменії........
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27.09.2020 22:19 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій в Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 5235
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27.09.2020 22:28 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 7002
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27.09.2020 22:43 Ответить
Очередное доказательство, что Рашка и ее сателлиты понимают только силу. И только наш Зелебеня не хочет понять эту прописную истину
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27.09.2020 22:40 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.09.2020 22:47 Ответить
Ихтамнетьі в Гюмри
102-га російська військова база - найбільший російський військовий об'єкт в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D1%8F Закавказзі . База розташована у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменії в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%8E%D0%BC%D1%80%D1%96 Ґюмрі , за 126 кілометрів на північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD Єревану .

Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 6839
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27.09.2020 23:07 Ответить
Хорошие кандидаты в хорошие гробы. Встречай Россея.
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29.09.2020 03:03 Ответить
Что ж, с Лукашенко вопрос разрулил, сейчас Пашинян. следующий - Голобородько.
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28.09.2020 00:23 Ответить
Пашинян поговорил с Путиным, Лука поговорил с Путиным. Зеленский постоянно говорит с Путиным. А "внешние управление" почему-то везде из Америки.
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28.09.2020 01:03 Ответить
Пашинянка лизнул хозяину
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28.09.2020 01:53 Ответить
Ого, почему у меня польский флажок?
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28.09.2020 01:54 Ответить
Да можете теперь хоть с Мугамбой говорить.

Роися сейчас не в том положении, чтобы еще и Армению тянуть. В этом плане Азербайджан очень хорошо выбрал момент.
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28.09.2020 02:19 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 9544
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28.09.2020 07:25 Ответить
Что-то ***** слишком высокий.
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28.09.2020 13:05 Ответить
Пашинян поговорив із Путіним: РФ наполягає на припиненні воєнних дій у Нагірному Карабасі, - Кремль - Цензор.НЕТ 3552
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28.09.2020 14:32 Ответить
Так краще!
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29.09.2020 03:00 Ответить
А ***** как всегда. как политическая проститука, продаёт оружие и Армении и Ажербайджану! И при этом меряет на себя кафтан судьи!! Для начала ты не продавай им обеим военную продукцию и потом призывай к дружбе между народами!!
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28.09.2020 13:18 Ответить
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