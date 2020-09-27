РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9841 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 861 5

"Укрзализныця" возобновит продажу билетов на четыре станции на Закарпатье, а также отменит посадку в Тернополе

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям открывается продажа билетов до станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Разрешение будет действовать с 28 сентября.

Оно коснется поездов № 43/44 Киев - Ивано-Франковск; № 46/45 Ужгород - Лисичанск; № 81/82 Киев - Ужгород; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев; № 108/107 Одесса - Ужгород; № 117/118 Киев - Черновцы; № 122/121 Николаев - Ровно; № 136/135 Черновцы - Одесса; № 601/602 Львов - Тячев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в городах "красной зоны" карантина

"Укрзализныця" также предупреждает, что временно отменена посадка на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 сентября с начала пандемии зафиксированы 198 634 случая заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 3 130 случаев, при этом выздоровевших - 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (771) Укрзализныця (2758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2603)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Кончите-Лещеко на "Укрзализныци" шо-то еще перепадет. хотя-бы пару миллионов, чи нє ? Бо мы все, в Україне за него очень переживаем.
показать весь комментарий
27.09.2020 21:17 Ответить
От Зеленского получаем только оскорбления". Аслунд заявил об уходе из набсовета "Укрзалізниці"
https://gordonua.com/news/politics/ot-zelenskogo-poluchaem-tolko-oskorbleniya-aslund-zayavil-ob-uhode-iz-nabsoveta-ukrzalznic-1520329.html
показать весь комментарий
27.09.2020 21:31 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/ot-zelenskogo-poluchaem-tolko-oskorbleniya-aslund-zayavil-ob-uhode-iz-nabsoveta-ukrzalznic-1520329.html
показать весь комментарий
27.09.2020 21:31 Ответить
аффтору статті двійка по географїї. Славута, Волочиськ - Хмельницька область, Ларга - Чернівецька, один лиш Чоп - Закарпаття
показать весь комментарий
28.09.2020 08:46 Ответить
 
 