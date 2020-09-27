"Укрзализныця" возобновит продажу билетов на четыре станции на Закарпатье, а также отменит посадку в Тернополе

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям открывается продажа билетов до станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Разрешение будет действовать с 28 сентября.

Оно коснется поездов № 43/44 Киев - Ивано-Франковск; № 46/45 Ужгород - Лисичанск; № 81/82 Киев - Ужгород; № 88/87 Ковель - Новоалексеевка; № 98/97 Ковель - Киев; № 108/107 Одесса - Ужгород; № 117/118 Киев - Черновцы; № 122/121 Николаев - Ровно; № 136/135 Черновцы - Одесса; № 601/602 Львов - Тячев.

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"Укрзализныця" также предупреждает, что временно отменена посадка на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 сентября с начала пандемии зафиксированы 198 634 случая заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 3 130 случаев, при этом выздоровевших - 1 009 человек, 56 ранее заболевших умерли.