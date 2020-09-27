В результате артобстрелов ВС Армении погибли пять мирных жителей, 19 - пострадали, - Генпрокуратура Азербайджана

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны в воскресенье на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

"Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов, и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС", - информирует издание со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

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В прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору с хулиганскими намерениями), 120.2.7 (умышленное убийство двух и или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и др. статьям УК Азербайджана.

Необходимые следственные действия продолжаются.

Отметим, что ранее Радио Азатутюн со ссылкой на защитника прав человека Нагорного Карабаха Артака Бегларяна сообщало, что есть двое погибших, число раненых уточняется, известно более 30 раненых среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".