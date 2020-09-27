В результате артобстрелов ВС Армении погибли пять мирных жителей, 19 - пострадали, - Генпрокуратура Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана сообщает о пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны в воскресенье на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.
"Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы", - сообщили в Генпрокуратуре.
"Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов, и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС", - информирует издание со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
В прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору с хулиганскими намерениями), 120.2.7 (умышленное убийство двух и или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и др. статьям УК Азербайджана.
Необходимые следственные действия продолжаются.
Отметим, что ранее Радио Азатутюн со ссылкой на защитника прав человека Нагорного Карабаха Артака Бегларяна сообщало, что есть двое погибших, число раненых уточняется, известно более 30 раненых среди гражданского населения.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Соглашение о прекращении огня с 12 мая 1994 года
Соглашение было подписано https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 9 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1994 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B Мамедрафи Мамедовым
2 ноября 2008 - в Подмосковье президентами Азербайджана, России и Армении подписана декларация по Нагорному Карабаху.
Несмотря на регулярные столкновения, не имеющие стратегического значения, и взаимные обстрелы, в целом достигнутое перемирие соблюдалось до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5_(2016) существенного обострения ситуации в апреле https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2016 года .
Китай можешь исключить, поскольку у них такая же ситуация по спорным территориям практически со всеми соседними странами, Армения проголосовала против Украины, поскольку у нее окупированный ею Нагорный Карабах, который официальным голосованием ООН признан частью Азербайджана, остальные страны прямые сателиты кацапии, так понятней? Поэтому, читай внимательней, Армения проголосовала против Украины по вопросу Крыма чем признала его кацапским.
«Против» проголосовали 11 странhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262#cite_note-itar-genass-26 [26] :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0 Венесуэла , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНДР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Куба , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0 Никарагуа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан .
- Армяно-азербайджанский конфликт, спровоцированный Москвой еще в конце 1980-х годов, остается одним из основных инструментов России по укреплению своих позиций на Кавказе. Этим решается несколько стратегически важных для нее задач.
В частности, по усилению российского военного присутствия на Кавказе в виде военных баз России на территории Армении. При этом Москва объясняет нахождение там своих войск оказанием помощи в укреплении безопасности Армении, прежде всего от исходящих со стороны Азербайджана, Турции и Ирана угроз. Также это дает возможность влиять на политику Армении и Азербайджана посредством управления ходом конфликта между ними.
Так, в нужные моменты Россия провоцирует обострение армяно-азербайджанского противостояния (в том числе путем организации приграничных инцидентов), что позволяет ей диктовать свои условия Еревану и пытаться осуществлять это в отношении Баку. Она же препятствует реализации США, ЕС, Азербайджаном, Турцией и Грузией совместных проектов по транспортировке нефти и газа из Каспийского и Центрально-Азиатского регионов на внешние рынки (прежде всего в Европу) в обход российских территорий. Кроме того, Россия противостоит США, ЕС и Турции в деле укрепления их влияния на Кавказе и в Черноморском регионе.
Все это имеет отношение и к очередной активизации армяно-азербайджанского конфликта в июле этого года. Не будем говорить о том, кто виноват. Интересно, кто и как использует это в своих целях. В данной связи можно опять же выделить интересы России, из-за которой как по команде обостряется обстановка на Кавказе. Если рассматривать конкретную ситуацию, возникшую летом этого года, то такие интересы следующие: продемонстрировать «миротворческую» роль России в деле прекращения очередного столкновения между Арменией и Азербайджаном.
Для Москвы это важно, поскольку она стремится улучшить свой имидж в глазах Запада. Также Россия пытается показать свои возможности в «урегулировании» других конфликтов на постсоветском пространстве (в том числе - на Донбассе). При этом у России, как всегда, двойственная позиция. Так, Москва выступает «нейтральным» посредником между Арменией и Азербайджаном и одновременно российские СМИ и политики оправдывают действия Еревана, очерняя политику Баку.
Россия одергивает Армению, которая позволяет себе идти на определенное сближение с Западом вопреки российским интересам. В этой связи помощь России Армении в ее противостоянии с Азербайджаном, очевидно, ставится Москвой в зависимость от отношений Еревана с США и ЕС. В то же время угрозой расширить масштаб конфликта Россия может подтолкнуть Азербайджан ко вступлению в Евразийский экономический союз. Ну и одновременно попытаться предотвратить возможное участие Азербайджана в новых энергетических проектах США, Европы и Турции. На сегодняшний день для России данный вопрос, по-видимому, является особо важным.
Как известно, в 2018 году был введен в действие Трансанатолийский газопровод Баку (Азербайджан) - Тбилиси (Грузия) - Эрзерум (Турция) в обход территории России. В результате поставки российского газа в Турцию уже сократились на 40 %, что не только снизило доходы Москвы, но и нанесло существенный удар по ее энергетической политике. В этом контексте показательным является факт обострения конфликта не в районе Нагорного Карабаха, а вблизи Товузского района Азербайджана, где и проходит упомянутый газопровод.
Действия Москвы по реализации ее интересов на Кавказе, как всегда, сопровождаются демонстрацией российской военной силы в регионе. Так, по нашей информации, с середины июля этого года российские военные вертолеты систематически патрулируют армяно-турецкую границу.
Во второй половине июля в рамках проверки вооруженных сил России были проведены учения 102-й военной базы в Армении, 7-й военной базы в Абхазии, 4-й военной базы в Южной Осетии, а также частей 58-й армии Южного военного округа и Каспийской флотилии ВС РФ на территории Дагестана - вблизи границы с Азербайджаном.
При этом учения 102-й военной базы ВС РФ проводились совместно с подразделениями армянской армии. Всего привлекалось более 1,5 тыс. человек, а также свыше 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.
Цель таких учений - давление на Азербайджан и Турцию. При этом Россия демонстрирует верность своим союзническим обязательствам перед Арменией как на двухсторонней основе, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
После стычек на азербайджано-армянской границе турецкий военный контингент, состоящий из 10 тыс. военнослужащих, бронетехники, вертолетов и истребителей F-16, приступил к масштабным военным учениям совместно с ВС Азербайджана. Раньше Турция так активно не участвовала в военно-политических процессах на Южном Кавказе.
Максимум Анкара делала заявление в поддержку Азербайджана и дело не доходило до демонстрации силы и таких воинственных заявлений, которые всерьез обеспокоили политические круги в Армении и в Москве. Может ли это означать, что геополитическая обстановка на Южном Кавказе кардинально изменилась и окончательно нарушен баланс военной силы?
Надо отметить, что Турция имеет на Кавказе свои интересы, которые полностью противоречат интересам России. Это восстановление утраченных вследствие российско-турецких войн еще в XIX столетии позиций на Кавказе и в Черноморском регионе.
Турция сегодня превращается в составляющую так называемого Южного энергетического коридора. Этим коридором предусматривается прокладка трубопроводов для транспортировки нефти и газа из Каспийского и Черноморского регионов на внешний рынок. Естественно, в обход России. Это должно усилить влияние Турции в мире как регионального центра силы (фактически новой «Османской империи»), а также позволить ей получить дополнительный источник доходов от транзита нефти и газа.
Историческими противниками Турции на Кавказе являются Россия и ее союзница Армения. В свою очередь, естественным союзником Анкары является Азербайджан, как страна с такой же религией и близкой культурой, которая, к тому же, имеет проблемы в отношениях с Россией и Арменией.
Турция поддерживает Азербайджан в его противостоянии с Арменией, а, по сути, и с Россией. Причем такая поддержка имеет не только политический и моральный характер, но и затрагивает военную сферу. Именно это и показали учения вооруженных сил Турции в период 29 июля - 10 августа 2020 года на Кавказском направлении, ставшие ответом на совместные учения России и Армении. Так, в ходе учений турецкие истребители F-16 приблизились к столице Армении на расстояние воздушного удара - менее 60 километров.
Таким же образом Турция жестко отстаивает свои интересы перед Россией и в других регионах, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом Анкара не останавливается перед прямой военной конфронтацией с Россией: фактически «полем боя» между Турцией и Россией стала Сирия и Ливия.
Мы помним, как 28 февраля 2020 года на сирийской территории в провинции Идлиб российская авиация нанесла удар по колонне турецких войск. В результате погибло 22 турецких военнослужащих, что едва не привело к прямому военному столкновению России и Турции. На то время ситуацию удалось урегулировать. Однако уже 16 июля 2020 года турецкий БПЛА атаковал российский военный объект в провинции Хасеке на северо-западе Сирии.
Такое же противостояние происходит между Россией, Турцией и США в Ливии, где Москва оказывает помощь антизападным силам на востоке страны. В мае 2020 года турецкие БПЛА уничтожили около десяти зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», поставленных Россией бунтовщикам. Кстати, такие же зенитно-ракетные комплексы ближнего действия имеются на вооружении российских войск в Армении, Абхазии, Южной Осетии и в аннексированном Крыму.
На Северном Кавказе и на территории Армении Россия начали тактические учения. В экспертном сообществе считают, что это «ответ Кремля» на действия Анкары.
Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном создает реальную угрозу возникновения большой войны в регионе. По причине возможного вмешательства в конфликт России и Турции.
Так, в случае расширения масштабов конфликта на стороне Армении может выступить Россия как ее союзница по ОДКБ. При этом она будет не столько защищать Армению, сколько пытаться укрепить свои позиции на Кавказе. По опыту российской агрессии против Грузии в 2008 году, в рамках таких действий Россия будет наносить ракетно-бомбовые удары по военным и промышленным объектам Азербайджана (включая инфраструктуру добычи, переработки и транспортировки нефти и газа), а также может оккупировать часть азербайджанской территории.
В первую очередь для этого будут использоваться войска 58-й армии (с территории Дагестана) Южного военного округа ВС РФ, Каспийская военная флотилия, подразделения российских военных баз в Армении, а также силы 4-й армии ВВС и ПВО. При этом они могут быть усилены частями и соединениями из других военных округов России (прежде всего, Центрального ВО), а также Воздушно-десантных войск.
Кроме того, Россия может применить самолеты Дальней (стратегической) авиации как с базовых, так и передовых аэродромов (в частности, в городе Моздок в Северной Осетии). Не исключается возможность переброски Россией дополнительных сил в Армению с использованием военно-транспортной авиации через воздушное пространство Грузии или Ирана.
В этой ситуации Турция может оказать прямую военную помощь Азербайджану, в том числе
Це їхня додаткова хромосома чи скрєпи?
например, в Азербайджан был отправлен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаманов,_Владимир_Анатольевич
Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва по обороне с 5 октября 2016 года[2]. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
Командующий Воздушно-десантными войсками (с 24 мая 2009 по 5 октября 2016 года). Генерал-полковник (2012)[3]. Герой Российской Федерации (1999). Губернатор Ульяновской области (2000-2004).
с 1990 по 1994 год - командир 328-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в 1993 полк передислоцирован из Кировабада в Ульяновск).
В 1992 году воевал в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Участвовал в летнем наступлении азербайджанских войск[5][6].
с 1994 по 1995 - начальник штаба 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Новороссийск)
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т.е. этот поц, являясь кадровым военным и находясь на должности командира полка рашки - принимал участие в боях..
Позор российских ПВО начатый в Сирии с Панцирями продолжается...
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По последним данным турецкие "Байрактары", которые использует https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Азербайджан , уничтожили системы ПВО https://twitter.com/hashtag/%D0%A1_300?src=hashtag_click #С_300 которые прикрывали Нагорный Карабах. Теперь небо над https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Карабахом свободно для азербайджанской авиации и дронов
ИспаниейКарабахом чистое небо.
Синхронно с Азербайджаном.
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Да, я против войны. Но когда к вам приходит некто, выгоняет вас с вашего же дома, называет ваш дом своим и после этого с пеной у рта говорит о том, что он за мир, это абсурдно лицемерно и возмутительно глупо. https://twitter.com/hashtag/AzerbaijanIsNotAlone?src=hashtag_click #AzerbaijanIsNotAlone https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Азербайджан https://twitter.com/hashtag/KarabakhisAzerbaijan?src=hashtag_click #KarabakhisAzerbaijan https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Азербайджан
Приоритеты такие:
1.Грузины
2.Армяне
3.Айзербаджанцы.
В моей жизни встретил ОДНОГО айзера, который был до безобразия человечный.
Я ему помог один раз, а он меня очень много раз выручал.
Это Яша с Донецка, кстати.
По работе сталкиваюсь с многими, кавказцы, афганцы, индусы, выходцы с Африки та много ещё.
Хочу сказать, что в каждой нации есть твари, а есть и классные люди.
Могу много написать, например один индус просто тварь и скотина, а его племянники отличные ребята, но не буду писать, просто все и так понятно...
Це не наша війна, нам зась до цих новин!
США не продает оружие ни Еревану, ни Баку. Москва продает и тем и другим.
США не продает оружие Хезболле, Ирану - противникам своих союзников.
Россия продает всем, лишь бы платили бабло.
В этом отличие мировой державы от гопников из подворотни.
"Мы рядом с Азербайджаном как на поле боя, так и на дипломатической арене. Армения, которая полагала, что сможет извлечь выгоду из неурегулированности конфликта, вновь переступила черту, и на сей раз получает ответ на поле боя", - отмечает Чавушоглу.
🤔
Увагу відволікають??
В армяно азерских 1-0 в армянскую пользу.